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Главная » Файлы
Всего материалов в каталоге: 10642
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 ... 266 267 »


Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская)


 
Мы разучились, а многие и не умели молиться, просить у Господа милости и прощения. Это плохо. Не вся жизнь праздник и когда она прижимаёт так, что скулить хочется, и когда уже далеко не до тра ля ля, помогают именно такие песни. Она не для публичного прослушивания, слушать лучше одному, что бы не стыдно было глаза поднять. Себя не обманешь и каждому, есть за что покаяться и прощения попросить у Господа и ближних своих. Считаю, "Молитва песня Ты прости нас Господь" одна из самых сильных песен за последнее время. Проста, - как и всё гениальное, но сила её пробирает до мозга костей. (это моё субъективное мнение).


Помоги нам, Господь, веру вновь обрести,
Слепоту побороть, свою душу спасти.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти,
Ты прости нас, Господь, Ты прости.

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Клипы | Просмотров: 20401 | Загрузок: 20394 | Добавил: Arkadievich | Дата: 14.04.2016 | Комментарии (0)

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012)

Притчи рассказаны по-человечески искренне, с домашней теплотой и юмором. Рекомендуем для семейного просмотра. Посмотрите сами, покажите фильмы деткам, фильмы - понятные, смешные, добрые

 

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? (Евангелие от Матфея, глава 13, стих 10)


Картина «Притчи» — новое слово в современном православном кинематографе. В каждой из трех частей картины зрителю предложена душеполезная история. Притчи рассказаны по-человечески искренне, с домашней теплотой и юмором.
Рекомендуем для семейного просмотра. Посмотрите сами, обязательно покажите фильмы деткам и внукам, фильмы - понятные, смешные, добрые.

 

 

 


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Фильмы | Просмотров: 13497 | Загрузок: 13490 | Добавил: Arkadievich | Дата: 14.04.2016 | Комментарии (0)

Метелица - мега сборник новогодних хитов


Альбом который я Вам представляю,- это не альбом - это то, что нравится мне. Качать или не качать - выбор только Ваш. Я попытался собрать Всё Новогоднее, нежное, чувственное, доброе и знакомое. Вы найдёте в это сборнике, всё, что Вы любите, всё что Вам нравитcя! Вариантов - нет!

Друзья, с Наступающим Новым годом!

 


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Сборники | Просмотров: 8282 | Загрузок: 8275 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Новогодние песни - Веселись!

Жанр: pop | Формат: mp3 | Качество: 256 kbps | Время звучания: 12:18:28
 
Новогодние песни - Веселись!
 

Супер сборник Новогодних праздничных хитов, задорных и весёлых.
Новогодние танцевальные хиты исполняют звёзды Российской и зарубежной эстрады.
Скачайте музыкальный альбом "Новогодние песни - Веселись!" с GSVG.ucoz.ru и поднимите Новогоднее настроение, себе, своим близким, друзьям.


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Сборники | Просмотров: 10370 | Загрузок: 10363 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Новогодние Минусовки для Детей

 
Великолепный сборник Детских Новогодних минусовок в mp3 формате. 
 
К каждой минусовке прилагается текст песни и оригинал (+).
 
Друзья, дайте своим Деткам возможность, в праздничные дни порадовать Вас восхитительными Новогодними песнями!

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Сборники | Просмотров: 7945 | Загрузок: 7938 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Предновогодние Поздравления - Метелица


Предновогодние Поздравления - Метелица - сборник супер популярных композиций к наступающему Новогодниму празднику.

Исполнитель: VA
Диск: Предновогодние Поздравления - Метелица
Год выхода: 2012
Кол-во треков: 200
Звук: mp3 | 160 kbps
Размер: 922 Mb
Жанр: Поп

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Сборники | Просмотров: 7184 | Загрузок: 7177 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Клипарты. Снегурочкa - Новогодние клипарты. Snow Maiden



Разрешение: max ~ 5200x7800 | Формат: PNG, JPG | Количество: 163 шт.


Очень красивые, эротические Снегурочки, сексуальные девушки в Новогодних нарядах, проводят с Вами Старый и встретят Новый 2013 год. Новогодние векторные и растровые клипарты.

 


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Клипарты | Просмотров: 8055 | Загрузок: 8048 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Новогодние Ёлочные игрушки. Шары - цифры. Векторные клипарты



Разрешение: 900х1200 | Формат: AI, PCD, PNG | Количество: 10 шт.


Красивые Новогодние ёлочные шары с цифрами, для дизайна и графического оформления. Векторные клипарты высокого разрешения в формате AI, PCD, PNG.
 


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Клипарты | Просмотров: 9540 | Загрузок: 9533 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Детские песни - Новогодний хоровод

 
Прекрасные песни ставшие детскими хитами для многих поколений. 
 
Их поют дома, на детских утренниках, в школах, по радио и на телевидении. 
Родители, бабушки и дедушки со своими малышами, детьми и внуками с удовольствием смотрим фильмы и мультики в которых звучат эти песни.
Эти замечательные песни, стали одним из звеньев объединяющих нас с нашими детьми и внуками, потому что им и нам они нравятся, потому что это их и наше детство.

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Сборники | Просмотров: 2952 | Загрузок: 2945 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Старые Песни о Главном - Полный сборник (Хиты 1940 - 1980 годов)

 
Цикл Новогодних телевизионных мюзиклов и прозвучавшие в них песни 1940 - 1980 годов.
 
Хит-парад популярных советских песен разных лет исполняют звезды современной эстрады.
 
В каждой песне - история поколений, целая эпоха отечественной эстрады и целая жизнь старшего поколения проходившая рука об руку с этими замечательными песнями.
Каждая песня стилизована под 1940-50-е годы, 1960-е, 1970-е и 1980-е годы прошлого века.

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Сборники | Просмотров: 5118 | Загрузок: 5111 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Не наливайте Дед Морозу! - Дмитрий Суслов - Шансон

Не наливайте Дед Морозу! - Дмитрий Суслов - Шансон 2011
 
Новогодний, весёлый, заводной танцевальный шансон в исполнении Дмитрия Суслова - композитора, поэта, исполнителя! Качайте не пожалеете ;)


Дмитрий Суслов - композитор, поэт, исполнитель, представитель новой волны русского танцевального шансона.
В его репертуаре танцевальные, лирические и фривольные, новогодние и поздравительные композиции, песни на военно - патриотическую тему. Вышло в свет 4 музыкальных альбома автора :"Желаю жить!", "Мурка- снегурка", "Солдат - шансонье","Роза в бокале с пивом".
Его песни звучат на "Дорожном радио" и "Радио-шансон" Санкт-Петербурга.


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Сборники | Просмотров: 4952 | Загрузок: 4945 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Дети и Новый Год

 
Разрешение: max ~ 2560x2560 | Формат: JPG | Количество: 59 шт.
 
Живописные, очень красивые клипарты - дети на Новогоднем празднике, у ёлки, с Дедом Морозом, с друзьями и родителями, с подарками и игрушками. Клипарты высокого качества в формате JPG.

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Для Photoshop | Просмотров: 2164 | Загрузок: 2157 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Сказки

 
Детские Новогодние стихи и сказки.
 
В этой книге Вы найдёте прекрасные сказки, великолепные загадки и стихи, посвященные новогодним, зимним праздникам и конечно же Матушке - Зиме.
 
Книга насыщена красивыми, красочными иллюстрациями.

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Художественные | Просмотров: 2161 | Загрузок: 2154 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Квас хлебный - Популярнейшие рецепты с фото


Квас - это популярнейший напиток, который мы помним с раннего детства. Прохладный, пахнущий свежим хлебом, пенящийся с играющими пузырьками. Подробные рецепты этого замечательного напитка с фотографиями, помогут вам с лёгкостью приготовить вкуснейший квас в любом варианте. Очень подробно, пошагово с красивыми иллюстрациями описаны все этапы приготовления короля прохладительных напитков - кваса. Даны описания нескольких десятков избранных, популярнейших рецептов приготовления вкусного, здорового домашнего кваса.
 


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Кулинарные | Просмотров: 4473 | Загрузок: 4466 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.07.2015 | Комментарии (2)

Российская Империя - подробный атлас с планами главных городов 1871

Подробный атлас Российской Империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт. Подготовлено к издательству картографическим заведением А. Ильина


Страшно смотреть. Сколько Россией потеряно из-за сиюминутной выгоды бездарных политиканов и продажних чинуш и самое страшное, что это ещё не конец.

Подробный атлас Российской Империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт. Подготовлено к издательству картографическим заведением А. Ильина. Ильин Алексей Афиногенович (1834—1889) — русский генерал, картограф, издатель.
 


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Обучающие | Просмотров: 3924 | Загрузок: 3917 | Добавил: Arkadievich | Дата: 02.06.2015 | Комментарии (1)

Валерия - 20 лет на сцене - Грандиозный концерт в Кремле (2012) SATRip



Валерия - 20 лет на сцене!


Двадцать лет назад с победы Валерии на конкурсе "Утренняя звезда" начался путь певицы на большую эстраду. Свою музыкальную карьеру она начинала с исполнения русских романсов и, в честь юбилея творческой деятельности, в декабре 2011 года решила сделать поклонникам подарок, выступив с уникальной концертной программой. "Валерия. 20 лет на сцене" - смелый эксперимент, беспрецедентный по масштабу и оформлению.

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TV-шоу | Просмотров: 3926 | Загрузок: 3919 | Добавил: Arkadievich | Дата: 04.05.2015 | Комментарии (0)

Иконки Египет/Egypt Icons (2011)

Количество: 136 шт. | Разрешение: 256x256 | Формат: PNG, ICO

Красивые золотые иконки в стиле древнего Египта


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Иконки | Просмотров: 3904 | Загрузок: 3897 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.04.2015 | Комментарии (0)

The Barry Sisters - Сестры Бэрри - песни из сериала Однажды в Одессе (2011)


Песни из сериала Однажды в Одессе (Жизнь и приключения Мишки Япончика) в исполнении дуэта - Сёстры Бэрри (The Barry Sisters)

Ну... молодёжь - знакомьтесь! Наверное многие и не слышали о замечательном дуэте сестёр Бэрри? :) А жаль...


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Сборники | Просмотров: 44645 | Загрузок: 44638 | Добавил: Arkadievich | Дата: 21.03.2015 | Комментарии (0)

Котуйская история. Полная версия. 10 частей

 
Аня Воробей и группа "Рок-Острова" - альбом "Котуйская история" 2001-2003 год (полная версия)
 
Год: 2001-2003
Жанр: Шансон, блатные
Продолжительность: 06:36:16
Кодек: MP3
Битрейт: 192 kbps
Тип битрейта: CBR
Размер: 563 Mb

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Сборники | Просмотров: 68284 | Загрузок: 68277 | Добавил: Arkadievich | Дата: 28.02.2015 | Комментарии (0)

Instrumental Romantic - музыка любви

 
Вечная и прекрасная, как сама любовь - музыка о любви. Наслаждаться ей можно  - вечно.
 
Как и тогда, ты сидишь на кресле вполоборота, красиво поджав под себя ноги. На твоём лице лёгкая романтическая улыбка, прикрытые глаза, одинокая скатившаяся слезинка, ты слушаешь её.., ту самую музыку - музыку нашей первой встречи, такую же прекрасную и вечно молодую, как ты...

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Сборники | Просмотров: 8135 | Загрузок: 8128 | Добавил: Arkadievich | Дата: 28.02.2015 | Комментарии (0)

Labyrinthe de l'amour

 
Жанр: pop | Формат: mp3 | Качество: 320 kbps | Время звучания: 05:13:16
 
Под чарующую музыку, закрыть глаза и окунуться в изумрудные луга цветущего Прованса, подставить лицо мелкому моросящему дождю, вдохнуть густой от благоухания садов воздух в долине Луары. И снова в Париж... У ступеней Монмартра окунуться с головой в разноголосье уличных музыкантов, отблагодарить звонкой монетой и на волнах прекрасной музыки подняться на вершину Монмартра, на площади Холма насладиться работами великолепных уличных художников и любоваться, любоваться - безумно красивым и вечно молодым символом всех романтиков и влюблённых. И плевать, сколько вам лет, с этой, не стареющей музыкой вы юны и безрассудно молоды.

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Сборники | Просмотров: 8158 | Загрузок: 8151 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.02.2015 | Комментарии (0)

Море позитива - осенний музыкальный сборник

Жанр: Pop | Кол-во треков: 100 | Формат | Качество: MP3 | 256 Kbps

Осенний позитивный музыкальный сборник популярной pop музыки в mp3 формате.


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Сборники | Просмотров: 10957 | Загрузок: 10950 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.01.2015 | Комментарии (0)

Статистика и калькулятор текста - подсчёт букв, символов, знаков

 
CounterOfCharacters 2.0.534.1 and CALC Text 1.3.1.0
 
Я частенько в суе сталкивюсь с непреодолимым желанием воззреть на подробные данные какого либо текста. Но уж коль Вы посетили эту страницу, знамо дело, Вам это либо нужно, либо интересно :) Этими программками я пользуюсь ооочень давно, не выкладывал их ибо легки они на вес, а посему - зла не держите за пару-тройку треков в архиве :D. 
На Windows XP и 7 работают безупречно, а вот на 8-ке, не ведаю, не тестировал, а врать желания нет.
 
Кому сие надобно? Да мало ли... Человекам разным, кто текстами на жизнь горемычную зарабатывает, студентам всяким, журналистам неугомонным, мож переводчикам пригодятся, копирайтеры по любому их в хозяйсте держать должны, ну и SEO-оптимизаторы, куды ж без них, им за всегда эти программульки сгодится. ;)

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Офис | Просмотров: 2836 | Загрузок: 2829 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.01.2015 | Комментарии (0)

Оффлайн переводчик Android 2.1+ - Russian Offline Translator 1.1.546m

 


Оффлайн переводчик Android 2.1+

Вам больше не понадобится интернет соединение - в этом приложении уже загружено все то, что вы хотели перевести. Это приложение для оффлайн перевода текстов с Английского на Русский и наоборот. Приложение использует голосовой модуль TTS (Text-To-Speech) для произношения перевода.

 


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Программы | Просмотров: 3224 | Загрузок: 3217 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.01.2015 | Комментарии (0)

FontExpert 2014 12.0 Release 2 and Portable

 
FontExpert 2014 - Новая версия, новые возможности, новый дизайн в лучшей программе по управлению шрифтами!
 
C полной ответственностью заявляю - FontExpert, просто отличная программа для работы со всеми шрифтами которые находятся на Вашем компьютере и на любых съёмных носителях, флешки, CD, DVD и т.д. Минусы - она не сможет за Вас написать и заварить кофе. Перепробовав целую кучу аналогов, я беcповоротно вернулся к FontExpert и оставил пустую затею перебора аналогичных программ.  FontExpert устраивает меня по всем параметрам. Надеюсь, что она Вам тоже понравится и поможет держать Ваши коллекции шрифтов в идеальном порядке.

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Система | Просмотров: 3088 | Загрузок: 3081 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.01.2015 | Комментарии (0)

Icons. Рождественские и Новогодние иконки



Формат: PNG, ICO | Размер: 128х128, 256x256| Количество: 230, 26 шт.


Красочные, красивые, отличного качества Рождественские и Новогодние иконки на прозрачном фоне.


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Иконки | Просмотров: 5198 | Загрузок: 5191 | Добавил: Arkadievich | Дата: 25.01.2015 | Комментарии (0)

Сказ про Федота Стрельца, удалого молодца (1988) DVDRip читает Леонид Филатов


Русская классика. Передача  «Театр одного актёра» с Леонидом Филатовым в главной и единственной, но многоликой роли. Леонид Филатов читает своё самое известное и разлетевшееся отрывками, фразами и цитатами в народ произведение.

Сделано много вариантов прочтения, театральные постановки, кинофильм, мультфильм, но никто, кроме автора, не смог так колоритно, с такой любовью к красоте русского языка прочитать знаменитую сказку про Федота - Стрельца. Кто помнит - вспомните, как до слез, мы смеялись над собой, слушая о приключениях Федота при дворе царя,- который воплощал в себе все черты, присущие российским правителям в любом веке. С каким изяществом, с какой виртуозностью Леонид Филатов преподносит нам своё творение, играя словами раскрывает глубину своих персонажей, как жонглёр.

03.09.2011


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Фильмы | Просмотров: 33816 | Загрузок: 33809 | Добавил: Arkadievich | Дата: 25.01.2015 | Комментарии (0)

Видеокурс. Электрика в квaртире и доме своими руками. С. Степанов


Видеоприложение к книге "Электрика в квартире и доме своими руками"
Масса полезных визуальных примеров по работе с электрикой в квартире, доме, даче.
Много разных работ по дому можно и нужно делать своими руками. Электрика не исключение. Но любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам...


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Документальные | Просмотров: 7195 | Загрузок: 7188 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.01.2015 | Комментарии (0)

Активатор для Windows 8

Активатор для Windows 8 Build 9200 - 100% рабочий, прост и не сложен в работе


Активатор для Windows 8 Build 9200 (Сентябрь 2012)


Активация Windows 8, с этим активатором не займёт у Вас много времени и не потребует от Вас специальных знаний. Что бы Ваша Windows 8, работала стабильно и бесперебойно, её необходимо активировать.
 


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Система | Просмотров: 86794 | Загрузок: 86787 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

RuntimePack 13.7.15 (FullLite) - скачать пакет dll, ocx компонентов для Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8 (x86/x64)



RuntimePack 13.7.15 (FullLite)  - новое обновление бесплатныого пакета автоматической регистрации и установки в системе различных компонентов, классов, ocx и dll библиотек.


Вы наверняка сталкивались с достаточно не приятной ситуацией, когда Вы запускаете, какую нибудь программу, либо игру и система не найдя нужный файл выдаёт Вам подобное сообщение:

«Component 'MSCOMM32.OCX' not correctly registered: file is missing or invalid...»

«Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVBVM50.DLL не был найден...»

«d3dx9 42 dll не найдена в библиотеке dll. Повторная установка приложения может исправить эту проблему ..»

... и т.п.
 


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Система | Просмотров: 46939 | Загрузок: 46932 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

Салат Oливье 9 видеорецептов приготовления (2011) DVDRip



Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!


Oливье - очень популярный на постсоветском пространстве салат, считающийся праздничным и традиционно - новогодним. Салат Оливье готовили практически в каждом уголке СССР. И не просто готовили, а тазиками, эмалированными ведрами, на свадьбы, крестины, именины, праздники. Только везде чуть по-своему. Какое блюдо у нас ассоциируется с праздником? Конечно же, салат Оливье. И правильно, это действительно прекрасный салат - в умелых руках, это нежное, очень вкусное, гармонично вписывающиеся к любому столу блюдо...

26.12.2011


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Видео уроки | Просмотров: 4646 | Загрузок: 4639 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

МТС Коннект Менеджер v25.05.12

МТС Коннект Менеджер
 
Настройка Компьютера для доступа в Интернет через сеть МТС
 
Программа «МТС Коннект Менеджер» - это автоматическая настройка Вашего Компьютера для подключения к Интернету с готовым пакетом услуг Гипер.NET, Мобильный GPRS-Интернет, МТС Коннект 3G и ГиперАктив...

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Интернет | Просмотров: 13445 | Загрузок: 13438 | Добавил: Arkadievich | Дата: 11.01.2015 | Комментарии (0)

Red Giant Knoll Light Factory 3.2.1 for Photoshop CS6 (х32+х64) and Serial

 
Один из самых популярных и востребованных плагинов Adobe Photoshop и After Effects от создателя эффектов "Звёздных войн", создателя самого Photoshop - Джона Нолла (John Knoll).
John Knoll, создал и разработал плагин Knoll Light Factory, который призван качественно имитировать отражения от очень ярких источников света сквозь объектив фотокамеры. 
 
Knoll Light Factory значительно выходит за типичные рамки бликов входящих в Photoshop, имеет более ста великолепных предустановок, предварительный просмотр в режиме реального времени, а так же 19 мощнейших инструментов для создания собственных эффектов!

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Графика | Просмотров: 27034 | Загрузок: 27027 | Добавил: Arkadievich | Дата: 10.01.2015 | Комментарии (1)

ADrive 1.6 — Симулятор вождения с соблюдением ПДД 2012


Новый 3D-симулятор вождения «ADrive Go» — самоучитель и мультимедийный тренажер вождения автомобиля, цель которого — изучать и укреплять знания правил дорожного движения, развивая мышление водителя, постепенно подводя участников дорожного движения к интуитивному соблюдению ПДД и безопасному вождению.


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"Большие" игры | Просмотров: 52547 | Загрузок: 52540 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.01.2015 | Комментарии (1)

VideoInspector 2.7.0.130 Rus + Portable


VideoInspector - утилита, предназначенна для отображения информации о видеофайле. VideoInspector позволяет получить данные о кодеке, которым был закодирован видеофайл, об аудио кодеке, разрешении видео (Resolution), а также данные FPS, BitRate, Qualite Factor и другие. После инсталляции утилита интегрируется в Проводник Windows.


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Мультимедиа | Просмотров: 2511 | Загрузок: 2504 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.01.2015 | Комментарии (0)

Ace of Base - Все лучшие хиты


"Ace of Base - Все лучшие хиты" - новый сборник популярнейших хитов шведской поп-группы. Дебютный альбом стал первым в мире, где три песни («Don’t Turn Around», «All That She Wants», «The Sign») заняли первое место в четырёх Billboard Mainstream Top 40. Альбому «Happy Nation / The Sign» в США было присвоено звание платиновый девять раз и он стал самым продаваемым дебютным альбомом в истории. В СССР, Ace of Base произвели настоящий фурор, а затем на просторах СНГ в начале 90-х только набирала свою популярность и била все рекорды хит парадов. Хиты Ace of Base и сейчас звучат на всех популярных радиостанциях. Рад представить Вам полную коллекцию хитов знаменитой шведской поп-группы.
 


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Сборники | Просмотров: 6333 | Загрузок: 6326 | Добавил: Arkadievich | Дата: 06.01.2015 | Комментарии (0)

Экзаменационные билеты и тематические задачи ГИБДД 2013 Категории АБСД (2013) Rus

 

Экзаменационные билеты и тематические задачи ГИБДД 2013 (2014).

 

Категории AB и CD с обновлениями и дополнениями.
ПДД и штрафы 2013 (последние обновления) с иллюстрациями и комментариями для всех понятным языком.
 

Для Вас теперь нет нужды заниматься многочасовым заучиванием правил ПДД. С данной программой Вы намного легче, а главное гораздо эффективней и быстрей усвоите необходимый материал. На диске изложена самая подробная и актуальная информация по правилам дорожного движения для категорий А, B, C и D. Но самое главное — это то, что вы сможете опробовать свои знания на практике. Тематические задачи позволят детально проработать каждый раздел правил, а режим экзамена прекрасно воссоздаст ситуацию экзамена в ГИБДД. Больше никаких страхов перед строгим инспектором, только уверенность на экзамене и за рулем!


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Разное | Просмотров: 6412 | Загрузок: 6405 | Добавил: Arkadievich | Дата: 05.01.2015 | Комментарии (0)

Sexy Bitch 2012 - Enjoy Your Dancefloor 2012 MP3

Cборник клубной танцевальной музыки - Sexy Bitch (Enjoy Your Dancefloor) 2012


Cборник клубной танцевальной музыки - Sexy Bitch (Enjoy Your Dancefloor) 2012

Исполнитель: VA
Альбом: Sexy Bitch 2012 (Enjoy Your Dancefloor)
Лейбл: Avangarde Records
Жанр,стиль: Dance
Дата релиза: 07/04/2012
Битрейт аудио: 320 kbps / 44100Hz / Joint Stereo
Продолжительность: 00:59 :30 min
Тип рипа: 18 tracks / unmixed
Аудио кодек: MP3
Размер: 154 Mb

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Сборники | Просмотров: 2074 | Загрузок: 2067 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.12.2014 | Комментарии (0)

Шансон - Золотые хиты. Ресторанная музыка


Ресторанная музыка — это и есть народная музыка. Самый жизненный и правдивый жанр: его не навязывают - его выбирают сами люди и платят за него.

Исполнитель: VA
Альбом: Шансон - Золотые хиты. Ресторанная музыка
Год: 2014
Формат: MP3
Битрейт: 128 kbps
Продолжительность: 11:25:57
Размер: 665 Mb

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Сборники | Просмотров: 15640 | Загрузок: 15633 | Добавил: Arkadievich | Дата: 03.12.2014 | Комментарии (0)

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