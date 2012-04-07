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Мы разучились, а многие и не умели молиться, просить у Господа милости и прощения.
Это плохо. Не вся жизнь праздник и когда она прижимаёт так, что скулить хочется, и когда уже далеко не до тра ля ля, помогают именно такие песни. Она не для публичного прослушивания, слушать лучше одному, что бы не стыдно было глаза поднять. Себя не обманешь и каждому, есть за что покаяться и прощения попросить у Господа и ближних своих. Считаю, "Молитва песня Ты прости нас Господь" одна из самых сильных песен за последнее время. Проста, - как и всё гениальное, но сила её пробирает до мозга костей. (это моё субъективное мнение).
Помоги нам, Господь, веру вновь обрести,
Слепоту побороть, свою душу спасти.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти,
Ты прости нас, Господь, Ты прости.
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Альбом который я Вам представляю,- это не альбом - это то, что нравится мне. Качать или не качать - выбор только Ваш. Я попытался собрать Всё Новогоднее, нежное, чувственное, доброе и знакомое. Вы найдёте в это сборнике, всё, что Вы любите, всё что Вам нравитcя! Вариантов - нет!
Друзья, с Наступающим Новым годом!
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Жанр: pop | Формат: mp3 | Качество: 256 kbps | Время звучания: 12:18:28
Новогодние песни - Веселись!
Супер сборник Новогодних праздничных хитов, задорных и весёлых.
Новогодние танцевальные хиты исполняют звёзды Российской и зарубежной эстрады.
Скачайте музыкальный альбом "Новогодние песни - Веселись!" с GSVG.ucoz.ru и поднимите Новогоднее настроение, себе, своим близким, друзьям.
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Великолепный сборник Детских Новогодних минусовок в mp3 формате.
К каждой минусовке прилагается текст песни и оригинал (+).
Друзья, дайте своим Деткам возможность, в праздничные дни порадовать Вас восхитительными Новогодними песнями!
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Прекрасные песни ставшие детскими хитами для многих поколений.
Их поют дома, на детских утренниках, в школах, по радио и на телевидении.
Родители, бабушки и дедушки со своими малышами, детьми и внуками с удовольствием смотрим фильмы и мультики в которых звучат эти песни.
Эти замечательные песни, стали одним из звеньев объединяющих нас с нашими детьми и внуками, потому что им и нам они нравятся, потому что это их и наше детство.
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Цикл Новогодних телевизионных мюзиклов и прозвучавшие в них песни 1940 - 1980 годов.
Хит-парад популярных советских песен разных лет исполняют звезды современной эстрады.
В каждой песне - история поколений, целая эпоха отечественной эстрады и целая жизнь старшего поколения проходившая рука об руку с этими замечательными песнями.
Каждая песня стилизована под 1940-50-е годы, 1960-е, 1970-е и 1980-е годы прошлого века.
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Новогодний, весёлый, заводной танцевальный шансон в исполнении Дмитрия Суслова - композитора, поэта, исполнителя! Качайте не пожалеете ;)
Дмитрий Суслов - композитор, поэт, исполнитель, представитель новой волны русского танцевального шансона.
В его репертуаре танцевальные, лирические и фривольные, новогодние и поздравительные композиции, песни на военно - патриотическую тему. Вышло в свет 4 музыкальных альбома автора :"Желаю жить!", "Мурка- снегурка", "Солдат - шансонье","Роза в бокале с пивом".
Его песни звучат на "Дорожном радио" и "Радио-шансон" Санкт-Петербурга.
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Разрешение: max ~ 2560x2560 | Формат: JPG | Количество: 59 шт.
Живописные, очень красивые клипарты - дети на Новогоднем празднике, у ёлки, с Дедом Морозом, с друзьями и родителями, с подарками и игрушками. Клипарты высокого качества в формате JPG.
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Детские Новогодние стихи и сказки.
В этой книге Вы найдёте прекрасные сказки, великолепные загадки и стихи, посвященные новогодним, зимним праздникам и конечно же Матушке - Зиме.
Книга насыщена красивыми, красочными иллюстрациями.
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Квас - это популярнейший напиток, который мы помним с раннего детства. Прохладный, пахнущий свежим хлебом, пенящийся с играющими пузырьками. Подробные рецепты этого замечательного напитка с фотографиями, помогут вам с лёгкостью приготовить вкуснейший квас в любом варианте. Очень подробно, пошагово с красивыми иллюстрациями описаны все этапы приготовления короля прохладительных напитков - кваса. Даны описания нескольких десятков избранных, популярнейших рецептов приготовления вкусного, здорового домашнего кваса.
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Валерия - 20 лет на сцене!
Двадцать лет назад с победы Валерии на конкурсе "Утренняя звезда" начался путь певицы на большую эстраду. Свою музыкальную карьеру она начинала с исполнения русских романсов и, в честь юбилея творческой деятельности, в декабре 2011 года решила сделать поклонникам подарок, выступив с уникальной концертной программой. "Валерия. 20 лет на сцене" - смелый эксперимент, беспрецедентный по масштабу и оформлению.
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Вечная и прекрасная, как сама любовь - музыка о любви. Наслаждаться ей можно - вечно.
Как и тогда, ты сидишь на кресле вполоборота, красиво поджав под себя ноги. На твоём лице лёгкая романтическая улыбка, прикрытые глаза, одинокая скатившаяся слезинка, ты слушаешь её.., ту самую музыку - музыку нашей первой встречи, такую же прекрасную и вечно молодую, как ты...
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Жанр: pop | Формат: mp3 | Качество: 320 kbps | Время звучания: 05:13:16
Под чарующую музыку, закрыть глаза и окунуться в изумрудные луга цветущего Прованса, подставить лицо мелкому моросящему дождю, вдохнуть густой от благоухания садов воздух в долине Луары. И снова в Париж... У ступеней Монмартра окунуться с головой в разноголосье уличных музыкантов, отблагодарить звонкой монетой и на волнах прекрасной музыки подняться на вершину Монмартра, на площади Холма насладиться работами великолепных уличных художников и любоваться, любоваться - безумно красивым и вечно молодым символом всех романтиков и влюблённых. И плевать, сколько вам лет, с этой, не стареющей музыкой вы юны и безрассудно молоды.
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Я частенько в суе сталкивюсь с непреодолимым желанием воззреть на подробные данные какого либо текста. Но уж коль Вы посетили эту страницу, знамо дело, Вам это либо нужно, либо интересно :) Этими программками я пользуюсь ооочень давно, не выкладывал их ибо легки они на вес, а посему - зла не держите за пару-тройку треков в архиве :D.
На Windows XP и 7 работают безупречно, а вот на 8-ке, не ведаю, не тестировал, а врать желания нет.
Кому сие надобно? Да мало ли... Человекам разным, кто текстами на жизнь горемычную зарабатывает, студентам всяким, журналистам неугомонным, мож переводчикам пригодятся, копирайтеры по любому их в хозяйсте держать должны, ну и SEO-оптимизаторы, куды ж без них, им за всегда эти программульки сгодится. ;)
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FontExpert 2014 - Новая версия, новые возможности, новый дизайн в лучшей программе по управлению шрифтами!
C полной ответственностью заявляю - FontExpert, просто отличная программа для работы со всеми шрифтами которые находятся на Вашем компьютере и на любых съёмных носителях, флешки, CD, DVD и т.д. Минусы - она не сможет за Вас написать и заварить кофе. Перепробовав целую кучу аналогов, я беcповоротно вернулся к FontExpert и оставил пустую затею перебора аналогичных программ. FontExpert устраивает меня по всем параметрам. Надеюсь, что она Вам тоже понравится и поможет держать Ваши коллекции шрифтов в идеальном порядке.
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Русская классика. Передача «Театр одного актёра» с Леонидом Филатовым в главной и единственной, но многоликой роли. Леонид Филатов читает своё самое известное и разлетевшееся отрывками, фразами и цитатами в народ произведение.
Сделано много вариантов прочтения, театральные постановки, кинофильм, мультфильм, но никто, кроме автора, не смог так колоритно, с такой любовью к красоте русского языка прочитать знаменитую сказку про Федота - Стрельца. Кто помнит - вспомните, как до слез, мы смеялись над собой, слушая о приключениях Федота при дворе царя,- который воплощал в себе все черты, присущие российским правителям в любом веке. С каким изяществом, с какой виртуозностью Леонид Филатов преподносит нам своё творение, играя словами раскрывает глубину своих персонажей, как жонглёр.
03.09.2011
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Видеоприложение к книге "Электрика в квартире и доме своими руками"
Масса полезных визуальных примеров по работе с электрикой в квартире, доме, даче.
Много разных работ по дому можно и нужно делать своими руками. Электрика не исключение. Но любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам...
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Активатор для Windows 8 Build 9200 (Сентябрь 2012)
Активация Windows 8, с этим активатором не займёт у Вас много времени и не потребует от Вас специальных знаний. Что бы Ваша Windows 8, работала стабильно и бесперебойно, её необходимо активировать.
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RuntimePack 13.7.15 (FullLite) - новое обновление бесплатныого пакета автоматической регистрации и установки в системе различных компонентов, классов, ocx и dll библиотек.
Вы наверняка сталкивались с достаточно не приятной ситуацией, когда Вы запускаете, какую нибудь программу, либо игру и система не найдя нужный файл выдаёт Вам подобное сообщение:
«Component 'MSCOMM32.OCX' not correctly registered: file is missing or invalid...»
«Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVBVM50.DLL не был найден...»
«d3dx9 42 dll не найдена в библиотеке dll. Повторная установка приложения может исправить эту проблему ..»
... и т.п.
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Oливье - очень популярный на постсоветском пространстве салат, считающийся праздничным и традиционно - новогодним. Салат Оливье готовили практически в каждом уголке СССР. И не просто готовили, а тазиками, эмалированными ведрами, на свадьбы, крестины, именины, праздники. Только везде чуть по-своему. Какое блюдо у нас ассоциируется с праздником? Конечно же, салат Оливье. И правильно, это действительно прекрасный салат - в умелых руках, это нежное, очень вкусное, гармонично вписывающиеся к любому столу блюдо...
26.12.2011
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МТС Коннект Менеджер
Настройка Компьютера для доступа в Интернет через сеть МТС
Программа «МТС Коннект Менеджер» - это автоматическая настройка Вашего Компьютера для подключения к Интернету с готовым пакетом услуг Гипер.NET, Мобильный GPRS-Интернет, МТС Коннект 3G и ГиперАктив...
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Один из самых популярных и востребованных плагинов Adobe Photoshop и After Effects от создателя эффектов "Звёздных войн", создателя самого Photoshop - Джона Нолла (John Knoll).
John Knoll, создал и разработал плагин Knoll Light Factory, который призван качественно имитировать отражения от очень ярких источников света сквозь объектив фотокамеры.
Knoll Light Factory значительно выходит за типичные рамки бликов входящих в Photoshop, имеет более ста великолепных предустановок, предварительный просмотр в режиме реального времени, а так же 19 мощнейших инструментов для создания собственных эффектов!
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Новый 3D-симулятор вождения «ADrive Go» — самоучитель и мультимедийный тренажер вождения автомобиля, цель которого — изучать и укреплять знания правил дорожного движения, развивая мышление водителя, постепенно подводя участников дорожного движения к интуитивному соблюдению ПДД и безопасному вождению.
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VideoInspector - утилита, предназначенна для отображения информации о видеофайле. VideoInspector позволяет получить данные о кодеке, которым был закодирован видеофайл, об аудио кодеке, разрешении видео (Resolution), а также данные FPS, BitRate, Qualite Factor и другие. После инсталляции утилита интегрируется в Проводник Windows.
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"Ace of Base - Все лучшие хиты" - новый сборник популярнейших хитов шведской поп-группы. Дебютный альбом стал первым в мире, где три песни («Don’t Turn Around», «All That She Wants», «The Sign») заняли первое место в четырёх Billboard Mainstream Top 40. Альбому «Happy Nation / The Sign» в США было присвоено звание платиновый девять раз и он стал самым продаваемым дебютным альбомом в истории. В СССР, Ace of Base произвели настоящий фурор, а затем на просторах СНГ в начале 90-х только набирала свою популярность и била все рекорды хит парадов. Хиты Ace of Base и сейчас звучат на всех популярных радиостанциях. Рад представить Вам полную коллекцию хитов знаменитой шведской поп-группы.
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Экзаменационные билеты и тематические задачи ГИБДД 2013 (2014).
Категории AB и CD с обновлениями и дополнениями.
ПДД и штрафы 2013 (последние обновления) с иллюстрациями и комментариями для всех понятным языком.
Для Вас теперь нет нужды заниматься многочасовым заучиванием правил ПДД. С данной программой Вы намного легче, а главное гораздо эффективней и быстрей усвоите необходимый материал. На диске изложена самая подробная и актуальная информация по правилам дорожного движения для категорий А, B, C и D. Но самое главное — это то, что вы сможете опробовать свои знания на практике. Тематические задачи позволят детально проработать каждый раздел правил, а режим экзамена прекрасно воссоздаст ситуацию экзамена в ГИБДД. Больше никаких страхов перед строгим инспектором, только уверенность на экзамене и за рулем!
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Cборник клубной танцевальной музыки - Sexy Bitch (Enjoy Your Dancefloor) 2012
Исполнитель: VA
Альбом: Sexy Bitch 2012 (Enjoy Your Dancefloor)
Лейбл: Avangarde Records
Жанр,стиль: Dance
Дата релиза: 07/04/2012
Битрейт аудио: 320 kbps / 44100Hz / Joint Stereo
Продолжительность: 00:59 :30 min
Тип рипа: 18 tracks / unmixed
Аудио кодек: MP3
Размер: 154 Mb
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Ресторанная музыка — это и есть народная музыка. Самый жизненный и правдивый жанр: его не навязывают - его выбирают сами люди и платят за него.
Исполнитель: VA
Альбом: Шансон - Золотые хиты. Ресторанная музыка
Год: 2014
Формат: MP3
Битрейт: 128 kbps
Продолжительность: 11:25:57
Размер: 665 Mb
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