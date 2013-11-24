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Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных технологий, писателя и преподавателя, выходящая уже в шестом издании, посвящена структурной организации компьютера. В ее основе лежит идея иерархической структуры, в которой каждый уровень выполняет вполне определенную функцию.
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Книга представляет собой сборник примеров и задач по программированию на языке C/C++, как типовых - ввод-вывод, управление вычислительным процессом, работа с массивами, поиск и сортировка, так и тех, которые обычно не входят в традиционные курсы - работа со строками и файлами, программирование графики, рекурсия. Для большинства задач приведены решения - хорошо документированные исходные тексты программ.
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Провести электричество в собственной квартире или на даче, установить лампы и светильники, найти и устранить повреждения и неисправности, отремонтировать розетку и выключатель – это и многое другое теперь по силам и вам. Нет необходимости тратить лишние деньги и нанимать специалистов: всю полезную информацию можно найти здесь! Особое внимание уделено тому, как правильно выполнять те или иные электромонтажные работы.
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Самоучитель работы на ноутбуке предназначен для тех, кто решил приобрести себе новый (или не новый) ноутбук и освоить работу с данным "девайсом". В самоучителе рассматриваются различные модели ноутбуков, особенности их устройства, различные аксессуары, уделено внимание вопросам ухода за ноутбуком.
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Данная книга представляет собой практическое пособие по разработке электронных схем с применением микроконтроллеров и управляющих программ к ним. Основа книги - это ряд практических примеров, которые от простого к сложному раскрывают принципы построения схем и написания программ для микроконтроллеров.
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В книге собраны и обобщены советы по решению различных проблем, которые рано или поздно возникают при эксплуатации как экономичных нетбуков, так и современных настольных моделей. Все приведенные рецепты опробованы на практике и разбиты по темам: аппаратные средства персональных компьютеров, компьютерные сети и подключение к Интернету, установка, настройка и ремонт ОС Windows, работа в Интернете, защита от вирусов.
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Какой угодно школе на руку, чтобы вы ходили в ее дольше, преступали с одного уровня на другой. Наилучший пример – наши учебные заведения. Почти все изучают там британский порядочно лет, однако внятно не могут связать трех слов. Однако возможно всего за 21 деньков, не выходя из дома, получить профессиональный урок современного письменного английского.
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Вы играете на мелких лимитах техасского холдема?
В таком случае вам просто необходимо прочитать эту книгу. В ней вы найдете советы, анализы и примеры которые помогут игрокам застрявшим на низких лимитах продвинутся выше.
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Эта книга научит вас всем тонкостям разработки приложений для мобильных устройств, работающих на популярной операционной системе Android. Основанное на учебном курсе известного образовательного IT-проекта Big Nerd Ranch, это издание содержит ключевые концепции программирования в Android, разъяснение API и множество примеров кода и упражнений.
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Ваша милость желаете без труда изучить британский и резво усвоить умение ежедневного общения? Вам недостает времени учить зарубежный язык, но вы немало времени коротаете за рулем? Представляемое руководство несомненно поможет в наикратчайшие сроки обрести словарный запас, нужный с целью общения.
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Книга И. Бунича "Корсары Кайзера"
- повествование о морских действиях германских рейдеров в годы Первой мировой войны. На протяжении столетий морским разбоем занимались испанцы, французы, англичане и португальцы. Яркий талант таких писателей как Сабатини, Мариэтт, Конан Дойль и Стивенсон явил перед нами целую галерею незабываемых образов пиратских капитанов. В первой половине XX века, как бы наверстывая упущенное, эстафету морских разбоев перехватила Германия.
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Не секрет, что в наше время, следуя новомодным тенденциям в преподавании, детей в школе не учат читать, да и транскрипции внимания уделяется очень мало. Как следствие, в дальнейшем они уже не могут научиться читать сами, потому что не знают правил чтения и не умеют читать транскрипционные значки. Данный курс поможет школьникам преодолеть эту проблему. В нем вы найдете упражнения, стихи, рифмовки...
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В доступной для эксплуатационного персонала форме изложены краткие сведения, лежащие в основе построения и эксплуатации электроустановок распределительных электрических сетей. В книгу включены, помимо сведений из ПУЭ и ПТЭ, сведения по теоретической электротехнике, электроснабжению, электрическим сетям (воздушным и кабельным линиям, электрическим подстанциям и их электрооборудованию), релейной защите, защите от перенапряжений, качеству напряжения, потерям напряжения, мощности и энергии, а также о токах короткого замыкания.
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Книга представляет собой наиболее полное руководство по планированию, проектированию, прототипированию, реализации, переносу, администрированию и сопровождению Windows Server 2012. В значительной мере переработанная, она содержит непревзойденное независимое и объективное изложение основных новшеств Windows Server 2012, включая улучшенные компоненты виртуализации, усовершенствованные средства защиты, новые источники управления и интеграции с Windows 8.
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Шестое издание этой легендарной книги посвящено внутреннему устройству и алгоритмам работы основных компонентов операционной системы Microsoft Windows 7, а также Windows Server 2008 R2. Определяются ключевые понятия и термины Windows, дается представление об инструментальных средствах, используемых для исследования внутреннего устройства системы, рассматривается общая архитектура и компоненты ОС.
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Черная магия. Колдовство. Ворожба
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- Книга знаменитой сибирской целительницы и ворожеи Натальи Ивановны Степановой - уникальное пособие для тех, кто начинает заниматься практической магией, а также для серьезных исследователей психотехники колдовства и ворожбы. Сокровенный смысл тайных заклинаний, преломленный народным сознанием в заговоры и заклинания, требует глубокого изучения. Книга поможет сделать первые шаги в поисках магической силы.
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Рассмотрены вопросы информационной безопасности и защиты данных, в том числе в информационно-вычислительных системах и сетях. Дано введение в общие проблемы безопасности, определены роль и место информационной безопасности в системе обеспечения национальной безопасности государства.
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В учебном пособии рассматриваются основные подходы и направления развития систем баз данных. Анализируются классические машинно-ориентированные формы представления информации и данных. Рассматриваются типовые модели физической и логической организации данных. Исследуется архитектура средств доступа к данным.
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Если вы только что купили новый компьютер и пока не знакомы с понятием операционной системы, знайте: "операционка" - это то, без чего компьютер становится бесполезной грудой проводов, железок и микросхем. Эта книга поможет вам быстро и легко изучить Windows 7 - новую версию самой популярной в мире операционной системы.
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Данная книга является наиболее полным руководством по работе в Интернете, в которой рассмотрено огромное количество вопросов, тем и сервисов, связанных с Интернетом. Текст книги сопровождается огромным количеством полезных ссылок на лучшие интернет-ресурсы самой разной тематики. В конце книги вы найдёте словарик интернет-терминов.
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Книга написана на базе курса лекций, читаемых автором на протяжении многих лет в США, России и Казахстане. В краткой и доступной форме описаны основные особенности объектно-ориентированного программирования на языке Java, иллюстрируемые многочисленными примерами. Первая часть книги знакомит читателей с основным синтаксисом языка и используемыми обозначениями.
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Эта книга является пособием, основная цель которого - помочь тебе провести более семидесяти увлекательных опытов для того, чтобы лучше усвоить знания. Проведя все эти опыты, ты сможешь овладеть магией науки. Кроме того, ты поймешь, что наука не ограничена учебными классами в школе, лабораториями, книгами и экстренными выпусками по радио и телевизору. Наука - это все, что существует вокруг тебя!
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Изобретатель и исследователь, экспериментатор и прорицатель, Никола Тесла остался в истории XX века как один из самых загадочных людей. В течение десятилетий воспринимаемый как оккультная фигура, он послужил прототипом многих одержимых ученых. Черты Теслы зримо проглядывают в инженере Гарине - герое романа А. Толстого. Газеты называли его "властелин мира", "отец Тунгусского чуда", "повелитель молний".
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Перед вами - очередное, пятое издание самой авторитетной книги по современным сетевым технологиям, написанной признанным экспертом в этой области Эндрю Таненбаумом в соавторстве с профессором Вашингтонского университета Дэвидом Уэзероллом. В книге последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние и тенденции развития компьютерных сетей.
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В книге приведены сведения о производстве современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), материалах и комплектующих изделиях. Основное внимание уделено аналоговым и цифровым интегральным микросхемам (ИМС) и микропроцессорным БИС. Описываются технологические процессы пайки, заделки проводников, изготовления печатных плат и электромонтажа, уделено внимание автоматизации технологических процессов монтажа и изготовления РЭА.
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Доступно и подробно описана разработка приложений в среде Visual Basic 2010.
Рассмотрены основные понятия объектно-ориентированного программирования и классов, разработка программного интерфейса, работа с файлами, организация печати, методика разработки интернет-приложений, работа с графикой с использованием интерфейса GDI+, создание справочной системы и установочного компакт-диска.
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Разработка приложений для мобильных устройств - это новый прорыв в веб-разработке. Скоро пользоваться Интернетом будут чаще с помощью мобильных телефонов и планшетов, чем персональных компьютеров. Ваш бизнес нуждается в мобильной стратегии, но вы не знаете с чего начать? Из этой книги вы узнаете, как использовать уже знакомые веб-технологии для разработки приложений, сайтов, которые будут работать на любом устройстве. Используйте навыки HTML, javascript и CSS для создания и оптимизации сайтов для конкретных моделей мобильных устройств.
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Даная книга позволит вам самостоятельно, быстро и эффективно научиться работать с программой Adobe Photoshop CS3. Вы познакомитесь с новыми возможностями версии CS3, а большое количество примеров позволит легко освоить все приемы работы с программой. Прочитав книгу, вы станете мастером редактирования изображений и сможете делать поистине "магические" шедевры. Это полноцветное издание прекрасно иллюстрировано и написано простым и понятным языком.
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Книга "Косметический ремонт в малогабаритной квартире" позволит вам не только устранить имеющиеся недостатки в своей квартире, но и поможет преобразить ее кардинальным образом. С ее помощью вы собственными руками сможете создать уют и придать квартире современный облик.
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Эта книга для начинающих пользователей, желающих освоить работу в последней версии популярного графического редактора Adobe Photoshop CS6. В книге рассмотрены приемы работы, которые необходимы для обработки цифровых фотоснимков.
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Книга является универсальным самоучителем. Она посвящена использованию персональных компьютеров в домашних условиях и рассчитана на массовую аудиторию читателей, не имеющих предварительной подготовки и области информационных технологий. В доступном изложении рассмотрены основные понятия и принципы управления компьютером, приемы работы с популярными компьютерными программами.
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Золото из радиодеталей?.. Это просто!
- в популярной форме изложен ряд вопросов, связанных с извлечением драгоценных металлов из соответствующих отходов и лома, в качестве которых выступают радиодетали от списанной электронной техники, выведенного из эксплуатации оборудования, приборов.
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Описан ряд эффективных, в том числе и неочевидных, приемов поиска информации и нужных файлов.“ Даны советы и рекомендации по бесплатному скачиванию и докачке файлов с файлообменных серверов, торрент-трекеров и узлов DC++. Книга знакомит с электронными библиотеками, FTP- и HTTP-архивами, "варезными" сайтами и форумами.
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Вместе с Интернетом в нашу жизнь вошли такие явления, как компьютерные вирусы, "трояны", спам и другие не слишком приятные вещи. Новая книга Виталия Леонтьева поможет как опытному, так и начинающему пользователю максимально обезопасить свой компьютер от атак из Сети. Кроме того, в справочнике есть обзор видов сетевых афер, вирусов, рекламных модулей. И, конечно, перечень пакетов программ, защищающих компьютер от незваных гостей. Книга написана живым и простым языком.
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Книга известного специалиста и лектора в области компьютерных технологий посвящена стандарту (C99) одного из наиболее распространенных языков программирования — C. Книгу отличает простой и доступный стиль изложения, изобилие примеров и множество рекомендаций по написанию высококачественных программ.
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Книга всемирно известного фотохудожника, профессора факультета фотографии Д.Хеджкоу раскрывает тайны композиции рассматривает технические аспекты мастерства. В каждой главе опубликованы практические задания для читателей и фотоэтюды мастера с рассказом о том, как они были созданы. Бестселлеры Д.Хеджкоу издаются в 35 странах мира.
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