Разработка веб-сайтов для мобильных устройств

Разработка приложений для мобильных устройств - это новый прорыв в веб-разработке. Скоро пользоваться Интернетом будут чаще с помощью мобильных телефонов и планшетов, чем персональных компьютеров. Ваш бизнес нуждается в мобильной стратегии, но вы не знаете с чего начать? Из этой книги вы узнаете, как использовать уже знакомые веб-технологии для разработки приложений, сайтов, которые будут работать на любом устройстве. Используйте навыки HTML, javascript и CSS для создания и оптимизации сайтов для конкретных моделей мобильных устройств. Разработка приложений для мобильных устройств - это новый прорыв в веб-разработке. Скоро пользоваться Интернетом будут чаще с помощью мобильных телефонов и планшетов, чем персональных компьютеров. Ваш бизнес нуждается в мобильной стратегии, но вы не знаете с чего начать? Из этой книги вы узнаете, как использовать уже знакомые веб-технологии для разработки приложений, сайтов, которые будут работать на любом устройстве. Используйте навыки HTML, javascript и CSS для создания и оптимизации сайтов для конкретных моделей мобильных устройств.

. 30.11.2013 | Комментарии (0) Обучающие | Просмотров: 1255 | Загрузок: 1248 | Добавил: BySoft | Дата: