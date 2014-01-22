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Главная » Файлы » Книги
В разделе материалов: 791
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 ... 19 20 »

Сказки

 
Детские Новогодние стихи и сказки.
 
В этой книге Вы найдёте прекрасные сказки, великолепные загадки и стихи, посвященные новогодним, зимним праздникам и конечно же Матушке - Зиме.
 
Книга насыщена красивыми, красочными иллюстрациями.

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Художественные | Просмотров: 2161 | Загрузок: 2154 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.11.2015 | Комментарии (0)

Квас хлебный - Популярнейшие рецепты с фото


Квас - это популярнейший напиток, который мы помним с раннего детства. Прохладный, пахнущий свежим хлебом, пенящийся с играющими пузырьками. Подробные рецепты этого замечательного напитка с фотографиями, помогут вам с лёгкостью приготовить вкуснейший квас в любом варианте. Очень подробно, пошагово с красивыми иллюстрациями описаны все этапы приготовления короля прохладительных напитков - кваса. Даны описания нескольких десятков избранных, популярнейших рецептов приготовления вкусного, здорового домашнего кваса.
 


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Кулинарные | Просмотров: 4473 | Загрузок: 4466 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.07.2015 | Комментарии (2)

Российская Империя - подробный атлас с планами главных городов 1871

Подробный атлас Российской Империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт. Подготовлено к издательству картографическим заведением А. Ильина


Страшно смотреть. Сколько Россией потеряно из-за сиюминутной выгоды бездарных политиканов и продажних чинуш и самое страшное, что это ещё не конец.

Подробный атлас Российской Империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт. Подготовлено к издательству картографическим заведением А. Ильина. Ильин Алексей Афиногенович (1834—1889) — русский генерал, картограф, издатель.
 


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Обучающие | Просмотров: 3924 | Загрузок: 3917 | Добавил: Arkadievich | Дата: 02.06.2015 | Комментарии (1)

Салат Oливье 9 видеорецептов приготовления (2011) DVDRip



Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!


Oливье - очень популярный на постсоветском пространстве салат, считающийся праздничным и традиционно - новогодним. Салат Оливье готовили практически в каждом уголке СССР. И не просто готовили, а тазиками, эмалированными ведрами, на свадьбы, крестины, именины, праздники. Только везде чуть по-своему. Какое блюдо у нас ассоциируется с праздником? Конечно же, салат Оливье. И правильно, это действительно прекрасный салат - в умелых руках, это нежное, очень вкусное, гармонично вписывающиеся к любому столу блюдо...

26.12.2011


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Видео уроки | Просмотров: 4646 | Загрузок: 4639 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

Готовим на мангале и костре. 50 лучших рецептов


50 лучших рецептов. Готовим на мангале и костре - это книга, которая содержит разнообразные рецепты блюд, приготовление которых проходит на свежем воздухе.


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Кулинарные | Просмотров: 3449 | Загрузок: 3442 | Добавил: Arkadievich | Дата: 16.05.2014 | Комментарии (0)

Чарльз Диккенс - Тайна Эдвина Друда. (Аудиоспектакль)



Спектакль по одному из наиболее таинственных творений писателя. Ни одна книга Диккенса не возбудила такого обширного резонанса у общества и у литературоведов, как «Эдвин Друд». Первопричина этому – его неоконченность. Конец романа порождает очень много истолкований.

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Аудиокниги | Просмотров: 6900 | Загрузок: 6893 | Добавил: dedua | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Архитектура компьютера. 6-е издание


Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных технологий, писателя и преподавателя, выходящая уже в шестом издании, посвящена структурной организации компьютера. В ее основе лежит идея иерархической структуры, в которой каждый уровень выполняет вполне определенную функцию.

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Обучающие | Просмотров: 7690 | Загрузок: 7683 | Добавил: BySoft | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

C/C++ в задачах и примерах. 2-е издание


Книга представляет собой сборник примеров и задач по программированию на языке C/C++, как типовых - ввод-вывод, управление вычислительным процессом, работа с массивами, поиск и сортировка, так и тех, которые обычно не входят в традиционные курсы - работа со строками и файлами, программирование графики, рекурсия. Для большинства задач приведены решения - хорошо документированные исходные тексты программ.

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Обучающие | Просмотров: 2314 | Загрузок: 2307 | Добавил: BySoft | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

Электричество в квартире и на даче. Уроки мастера


Провести электричество в собственной квартире или на даче, установить лампы и светильники, найти и устранить повреждения и неисправности, отремонтировать розетку и выключатель – это и многое другое теперь по силам и вам. Нет необходимости тратить лишние деньги и нанимать специалистов: всю полезную информацию можно найти здесь! Особое внимание уделено тому, как правильно выполнять те или иные электромонтажные работы.

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Обучающие | Просмотров: 1114 | Загрузок: 1107 | Добавил: BySoft | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

Ваш ноутбук. Самоучитель


Самоучитель работы на ноутбуке предназначен для тех, кто решил приобрести себе новый (или не новый) ноутбук и освоить работу с данным "девайсом". В самоучителе рассматриваются различные модели ноутбуков, особенности их устройства, различные аксессуары, уделено внимание вопросам ухода за ноутбуком.

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Обучающие | Просмотров: 2698 | Загрузок: 2691 | Добавил: BySoft | Дата: 03.02.2014 | Комментарии (0)

Джеффри Линдсей - Декстер (серия из 5 книг)


Я — Декстер. Декстер Морган. Я работаю судмедэкспертом в полиции Майами. Я не понимаю любви, мне безразличен секс, и у меня нет чувств. А еще я серийный убийца. Мой отец был полицейским, и прекрасно обучил меня прятать улики.

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Художественные | Просмотров: 1455 | Загрузок: 1448 | Добавил: Rigl | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Создаем устройства на микроконтроллерах


Данная книга представляет собой практическое пособие по разработке электронных схем с применением микроконтроллеров и управляющих программ к ним. Основа книги - это ряд практических примеров, которые от простого к сложному раскрывают принципы построения схем и написания программ для микроконтроллеров.

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Обучающие | Просмотров: 1137 | Загрузок: 1130 | Добавил: BySoft | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Жюльетта Бенцони – Нравы дам высшего света (Аудиокнига)



Дамы, объятые амурной лихоманкой... Дамы, отнюдь не привыкшие и никак не жаждущие обуздывать собственные эмоции... Таковы красивая Габриэль д'Эстре, содержанка короля Франции, и Гортензия Манчини - племянница кардинала Мазарини, завоевавшая душу короля Великобритании

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Аудиокниги | Просмотров: 834 | Загрузок: 827 | Добавил: dedua | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

1001 совет по обустройству компьютера


В книге собраны и обобщены советы по решению различных проблем, которые рано или поздно возникают при эксплуатации как экономичных нетбуков, так и современных настольных моделей. Все приведенные рецепты опробованы на практике и разбиты по темам: аппаратные средства персональных компьютеров, компьютерные сети и подключение к Интернету, установка, настройка и ремонт ОС Windows, работа в Интернете, защита от вирусов.

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Обучающие | Просмотров: 1032 | Загрузок: 1025 | Добавил: BySoft | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Сезон заготовок. Кулинарные идеи ко дню влюбленных №2 (2014)


Отличный кулинарный журнал для тех кто любит баловать друзей и близких разнообразными вкусняшками.
Рецепты пригодятся к 14 февраля – дню всех влюбленных, что бы порадовать свою половинку.

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Кулинарные | Просмотров: 853 | Загрузок: 846 | Добавил: Rigl | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Алекс Лесли - Охота на самца. Выследить, заманить, приручить. Практическое руководство



«Ловля в самца» - наверное первое реальное наставление для дам в области обольщению парней от Александра Лесли, самого знаменитого в Российской федерации создателя хитов в области взаимоотношения. Никакой теории, лишь неоднократно испытанные на практике приемы влюбления.

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Аудиокниги | Просмотров: 2761 | Загрузок: 2754 | Добавил: dedua | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Ангел приносящий удачу - Антонова Ольга (Аудиокнига)



Оказывается, у каждого человека есть свой ангел-хранитель, который следит за своим подопечным. Проверяет, чтобы он не пил паленую водку, не грустил и не мечтал о глупостях. Но люди разные, одни прислушиваются к голосу ангела, другие же настолько упрямы, что не слышат ничего.

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Аудиокниги | Просмотров: 1220 | Загрузок: 1213 | Добавил: Hottei | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Братья Карамазовы (5CD) Аудиокнига



Последним романом, написанным Достоевским, стали "Братья Карамазовы". На его создание Федор Михайлович потратил около двух лет. Роман должен был явиться началом эпической истории "Жизнь великого грешника", но осуществить свой замысел писатель не успел.

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Аудиокниги | Просмотров: 911 | Загрузок: 904 | Добавил: Hottei | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

ЕШКО. Английский для начинающих - 32 урока. (DjVu + MP3)



Если Вы хотите изучить язык, на котором говорит основная часть стран, добро пожаловать в Европейскую школу корреспондентского обучения (ЕШКО) ! Английская грамматика совсем не сложная: правила представлены в курсах в минимально нужном объеме.

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Обучающие | Просмотров: 4030 | Загрузок: 4023 | Добавил: dedua | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

Проекты коттеджей №1/39 (2014)


Каталог проектов коттеджей, загородных домов, бань, беседок и гаражей с объемными моделями и планами

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Строительство - Ремонт | Просмотров: 2945 | Загрузок: 2938 | Добавил: Rigl | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

Проекты коттеджей №4/38 (2013)


Каталог проектов коттеджей, загородных домов, бань, беседок и гаражей с объемными моделями и планами

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Строительство - Ремонт | Просмотров: 1105 | Загрузок: 1098 | Добавил: Rigl | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

Экспресс-курс: Пишем и читаем по-английски через 3 недели



Какой угодно школе на руку, чтобы вы ходили в ее дольше, преступали с одного уровня на другой. Наилучший пример – наши учебные заведения. Почти все изучают там британский порядочно лет, однако внятно не могут связать трех слов. Однако возможно всего за 21 деньков, не выходя из дома, получить профессиональный урок современного письменного английского.

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Обучающие | Просмотров: 1309 | Загрузок: 1302 | Добавил: dedua | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

Маргарет Пембертон - Богиня (аудиокнига)



Ни один человек не ведал, кто она и из каких мест появилась. Однако человек, видавший ее, никогда не сумел забыть. Толпа обожала ее. Публика любила. И только один единственный человек – горячий, отчаянный, надменный, сумел войти в душу богини.

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Аудиокниги | Просмотров: 1279 | Загрузок: 1272 | Добавил: dedua | Дата: 28.01.2014 | Комментарии (0)

Биболетова М. З. - Английский с удовольствием “Enjoy English” (Аудиоприложение)



Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику, для учащихся 5-го класса средней школы. Аудиоприложение содержит задачи урока нацеленные на формирование умений аудирования и устной речи

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Аудиокниги | Просмотров: 1982 | Загрузок: 1975 | Добавил: dedua | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

Уроки английского с Ритой Беловой (Аудиокнига)



Упражнения британского с Ритой Беловой — Мини-упражнения "English By Radio", приготовленные Ритой Беловой, отлично пользующийся популярностью радиослушателям Би-би-си. Очень занимательно. Усвоение слога по поговоркам, по песням Битлз.

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Аудиокниги | Просмотров: 1124 | Загрузок: 1117 | Добавил: dedua | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Секреты кулинарного мастерства. Готовим из картофеля №1 (январь 2014)


Издание создано по лучшим рецептам, присланным в редакцию читателями и одобрено ими и их близкими. Этот выпуск посвящён оригинальным блюдам из картофеля.

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Кулинарные | Просмотров: 930 | Загрузок: 923 | Добавил: Rigl | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Наука в фокусе №2 (февраль 2014)


«Наука в фокусе» - это лицензионная русскоязычная версия журнала BBC Focus. Издание предлагает идеальное чтение для каждого, кто интересуется настоящим и будущим окружающего мира.

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Журналы | Просмотров: 769 | Загрузок: 762 | Добавил: Rigl | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Покер - детальный план


Вы играете на мелких лимитах техасского холдема?
В таком случае вам просто необходимо прочитать эту книгу. В ней вы найдете советы, анализы и примеры которые помогут игрокам застрявшим на низких лимитах продвинутся выше.

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Обучающие | Просмотров: 965 | Загрузок: 958 | Добавил: Rigl | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Программирование под Android. Для профессионалов


Эта книга научит вас всем тонкостям разработки приложений для мобильных устройств, работающих на популярной операционной системе Android. Основанное на учебном курсе известного образовательного IT-проекта Big Nerd Ranch, это издание содержит ключевые концепции программирования в Android, разъяснение API и множество примеров кода и упражнений.

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Обучающие | Просмотров: 1309 | Загрузок: 1302 | Добавил: BySoft | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Харт Кэтрин - Ночное пламя. (Аудиокнига)



Она была головокружительно прекрасна — огненно-красные кудряшки, лучезарные лазурные глаза, — и сердечко Ночного Ястреба зажглось любовью. Однако захотит ли избалованная дитя генерала соединить собственную жизнь с краснокожим? Окажется ли страсть больше гордыни?. .

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Аудиокниги | Просмотров: 1099 | Загрузок: 1092 | Добавил: dedua | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Фрейд Зигмунд. Очерки по психологии сексуальности (Аудиокнига)



Аудиокнига "Очерки по психологии сексуальности" содержит наиболее значимые труды Фрейда о психологии любви и интимной жизни. В них раскрыта теория либидо, развитие полового влечения личности и возрастные особенности сексуальности. Можно узнать о природе различных сексуальных отклонений и извращений, из чего проистекает женская мстительность, явление нарциссизма, фетишизма, бисексуальности, детской сексуальности, а также культурно-социального табу касательно девственности.

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Медицинские | Просмотров: 1698 | Загрузок: 1691 | Добавил: poststrel | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Пристли Джон Бойнтон - Опасный поворот. (Аудиоспектакль)



Спектакль в постановке Ленинградского государственного академического театра Комедии по пьесе Д. Б. Пристли. Деяние проистекает в Великобритании в 30-е годы прошедшего столетия. Вечер в жилище солидной семьи Фреды и Роберта Кэпленов.

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Аудиокниги | Просмотров: 1057 | Загрузок: 1050 | Добавил: dedua | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Шарлотта Бронте - Джейн Эйр (аудиоспектакль)



"Джейн Эйр" - книжка для любой эпохи, от которой немыслимо оторваться! В чем тайна ее чарующего обаяния? Что принуждает, затаив дух, сопереживать маленькой неказистой девчушке?

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Аудиокниги | Просмотров: 991 | Загрузок: 984 | Добавил: dedua | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Men's Health №2 (февраль 2014) Россия


Men's Health – издание для идущих в ногу со времинем парней о карьере, фитнесе, здоровье, сексе. Журнал россказывает о всех темах, интересующие мужчин, специализируясь на здоровом образе жизни.

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Журналы | Просмотров: 696 | Загрузок: 689 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Частная Магическая Практика. Лицензия (Аудиокнига)



Жизнь время от времени преподносит дивные сюрпризы. Еще накануне я с трудом сводила концы с концами, удерживая маленькую лавку волшебных снадобий. А сейчас угодила в этакую круговерть происшествий, что душа замирает.

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Аудиокниги | Просмотров: 988 | Загрузок: 981 | Добавил: dedua | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Английский. Полный курс. Самоучитель



Ваша милость желаете без труда изучить британский и резво усвоить умение ежедневного общения?  Вам недостает времени учить зарубежный язык, но вы немало времени коротаете за рулем? Представляемое руководство несомненно поможет в наикратчайшие сроки обрести словарный запас, нужный с целью общения.

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Обучающие | Просмотров: 1058 | Загрузок: 1051 | Добавил: dedua | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Золотая сотня. 100 лучших рецептов


В кулинарной книге «Золотая сотня» собраны лучшие рецепты. Авторитетные кулинарные мастера - шеф-повара ресторанов, воссоздали их, привнеся что-то новое, авторское. Книга поделена на 5 разделов: Закуски, Первые блюда, Вторые блюда, Десерты и Напитки.

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Кулинарные | Просмотров: 1141 | Загрузок: 1134 | Добавил: Rigl | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Игорь Бунич | Пираты Фюрера ( PDF, FB2)



В двух мировых войнах разбоем на морских коммуникациях занимались только корабли Германии, переняв от корсаров прошлого дерзость и попрание международных законов ведения военных действий. Современному читателю наверняка многое известно о талантливо созданных образах испанских, английских, французских пиратов минувших эпох, но разбойничьи рейды германских кораблей двадцатого века остаются еще малоизученными.

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Художественные | Просмотров: 918 | Загрузок: 911 | Добавил: poststrel | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Бунич Игорь | Корсары Кайзера ( PDF,EPUB,FB2,RTF)



Книга И. Бунича "Корсары Кайзера" - повествование о морских действиях германских рейдеров в годы Первой мировой войны. На протяжении столетий морским разбоем занимались испанцы, французы, англичане и португальцы. Яркий талант таких писателей как Сабатини, Мариэтт, Конан Дойль и Стивенсон явил перед нами целую галерею незабываемых образов пиратских капитанов. В первой половине XX века, как бы наверстывая упущенное, эстафету морских разбоев перехватила Германия.

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Обучающие | Просмотров: 1132 | Загрузок: 1125 | Добавил: poststrel | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Будьте здоровы! Справочник самодиагностики: Домашняя энциклопедия


В данном справочнике представлен максимум необходимой информации, позволяющей читателю самостоятельно распознать сигналы организма и вовремя помочь ему. Кроме того, в книге есть удобный справочный аппарат

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