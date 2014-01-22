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Детские Новогодние стихи и сказки.
В этой книге Вы найдёте прекрасные сказки, великолепные загадки и стихи, посвященные новогодним, зимним праздникам и конечно же Матушке - Зиме.
Книга насыщена красивыми, красочными иллюстрациями.
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Квас - это популярнейший напиток, который мы помним с раннего детства. Прохладный, пахнущий свежим хлебом, пенящийся с играющими пузырьками. Подробные рецепты этого замечательного напитка с фотографиями, помогут вам с лёгкостью приготовить вкуснейший квас в любом варианте. Очень подробно, пошагово с красивыми иллюстрациями описаны все этапы приготовления короля прохладительных напитков - кваса. Даны описания нескольких десятков избранных, популярнейших рецептов приготовления вкусного, здорового домашнего кваса.
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Oливье - очень популярный на постсоветском пространстве салат, считающийся праздничным и традиционно - новогодним. Салат Оливье готовили практически в каждом уголке СССР. И не просто готовили, а тазиками, эмалированными ведрами, на свадьбы, крестины, именины, праздники. Только везде чуть по-своему. Какое блюдо у нас ассоциируется с праздником? Конечно же, салат Оливье. И правильно, это действительно прекрасный салат - в умелых руках, это нежное, очень вкусное, гармонично вписывающиеся к любому столу блюдо...
26.12.2011
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Спектакль по одному из наиболее таинственных творений писателя. Ни одна книга Диккенса не возбудила такого обширного резонанса у общества и у литературоведов, как «Эдвин Друд». Первопричина этому – его неоконченность. Конец романа порождает очень много истолкований.
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Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных технологий, писателя и преподавателя, выходящая уже в шестом издании, посвящена структурной организации компьютера. В ее основе лежит идея иерархической структуры, в которой каждый уровень выполняет вполне определенную функцию.
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Книга представляет собой сборник примеров и задач по программированию на языке C/C++, как типовых - ввод-вывод, управление вычислительным процессом, работа с массивами, поиск и сортировка, так и тех, которые обычно не входят в традиционные курсы - работа со строками и файлами, программирование графики, рекурсия. Для большинства задач приведены решения - хорошо документированные исходные тексты программ.
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Провести электричество в собственной квартире или на даче, установить лампы и светильники, найти и устранить повреждения и неисправности, отремонтировать розетку и выключатель – это и многое другое теперь по силам и вам. Нет необходимости тратить лишние деньги и нанимать специалистов: всю полезную информацию можно найти здесь! Особое внимание уделено тому, как правильно выполнять те или иные электромонтажные работы.
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Самоучитель работы на ноутбуке предназначен для тех, кто решил приобрести себе новый (или не новый) ноутбук и освоить работу с данным "девайсом". В самоучителе рассматриваются различные модели ноутбуков, особенности их устройства, различные аксессуары, уделено внимание вопросам ухода за ноутбуком.
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Данная книга представляет собой практическое пособие по разработке электронных схем с применением микроконтроллеров и управляющих программ к ним. Основа книги - это ряд практических примеров, которые от простого к сложному раскрывают принципы построения схем и написания программ для микроконтроллеров.
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В книге собраны и обобщены советы по решению различных проблем, которые рано или поздно возникают при эксплуатации как экономичных нетбуков, так и современных настольных моделей. Все приведенные рецепты опробованы на практике и разбиты по темам: аппаратные средства персональных компьютеров, компьютерные сети и подключение к Интернету, установка, настройка и ремонт ОС Windows, работа в Интернете, защита от вирусов.
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Оказывается, у каждого человека есть свой ангел-хранитель, который следит за своим подопечным. Проверяет, чтобы он не пил паленую водку, не грустил и не мечтал о глупостях. Но люди разные, одни прислушиваются к голосу ангела, другие же настолько упрямы, что не слышат ничего.
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Последним романом, написанным Достоевским, стали "Братья Карамазовы". На его создание Федор Михайлович потратил около двух лет. Роман должен был явиться началом эпической истории "Жизнь великого грешника", но осуществить свой замысел писатель не успел.
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Какой угодно школе на руку, чтобы вы ходили в ее дольше, преступали с одного уровня на другой. Наилучший пример – наши учебные заведения. Почти все изучают там британский порядочно лет, однако внятно не могут связать трех слов. Однако возможно всего за 21 деньков, не выходя из дома, получить профессиональный урок современного письменного английского.
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Ни один человек не ведал, кто она и из каких мест появилась. Однако человек, видавший ее, никогда не сумел забыть. Толпа обожала ее. Публика любила. И только один единственный человек – горячий, отчаянный, надменный, сумел войти в душу богини.
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Упражнения британского с Ритой Беловой — Мини-упражнения "English By Radio", приготовленные Ритой Беловой, отлично пользующийся популярностью радиослушателям Би-би-си. Очень занимательно. Усвоение слога по поговоркам, по песням Битлз.
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«Наука в фокусе»
- это лицензионная русскоязычная версия журнала BBC Focus. Издание предлагает идеальное чтение для каждого, кто интересуется настоящим и будущим окружающего мира.
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Вы играете на мелких лимитах техасского холдема?
В таком случае вам просто необходимо прочитать эту книгу. В ней вы найдете советы, анализы и примеры которые помогут игрокам застрявшим на низких лимитах продвинутся выше.
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Эта книга научит вас всем тонкостям разработки приложений для мобильных устройств, работающих на популярной операционной системе Android. Основанное на учебном курсе известного образовательного IT-проекта Big Nerd Ranch, это издание содержит ключевые концепции программирования в Android, разъяснение API и множество примеров кода и упражнений.
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Она была головокружительно прекрасна — огненно-красные кудряшки, лучезарные лазурные глаза, — и сердечко Ночного Ястреба зажглось любовью. Однако захотит ли избалованная дитя генерала соединить собственную жизнь с краснокожим? Окажется ли страсть больше гордыни?. .
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Аудиокнига "Очерки по психологии сексуальности"
содержит наиболее значимые труды Фрейда о психологии любви и интимной жизни. В них раскрыта теория либидо, развитие полового влечения личности и возрастные особенности сексуальности. Можно узнать о природе различных сексуальных отклонений и извращений, из чего проистекает женская мстительность, явление нарциссизма, фетишизма, бисексуальности, детской сексуальности, а также культурно-социального табу касательно девственности.
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Men's Health
– издание для идущих в ногу со времинем парней о карьере, фитнесе, здоровье, сексе. Журнал россказывает о всех темах, интересующие мужчин, специализируясь на здоровом образе жизни.
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Ваша милость желаете без труда изучить британский и резво усвоить умение ежедневного общения? Вам недостает времени учить зарубежный язык, но вы немало времени коротаете за рулем? Представляемое руководство несомненно поможет в наикратчайшие сроки обрести словарный запас, нужный с целью общения.
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В кулинарной книге «Золотая сотня»
собраны лучшие рецепты. Авторитетные кулинарные мастера - шеф-повара ресторанов, воссоздали их, привнеся что-то новое, авторское. Книга поделена на 5 разделов: Закуски, Первые блюда, Вторые блюда, Десерты и Напитки.
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В двух мировых войнах разбоем на морских коммуникациях занимались только корабли Германии, переняв от корсаров прошлого дерзость и попрание международных законов ведения военных действий. Современному читателю наверняка многое известно о талантливо созданных образах испанских, английских, французских пиратов минувших эпох, но разбойничьи рейды германских кораблей двадцатого века остаются еще малоизученными.
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Книга И. Бунича "Корсары Кайзера"
- повествование о морских действиях германских рейдеров в годы Первой мировой войны. На протяжении столетий морским разбоем занимались испанцы, французы, англичане и португальцы. Яркий талант таких писателей как Сабатини, Мариэтт, Конан Дойль и Стивенсон явил перед нами целую галерею незабываемых образов пиратских капитанов. В первой половине XX века, как бы наверстывая упущенное, эстафету морских разбоев перехватила Германия.
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