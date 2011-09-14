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Главная » Файлы » Книги » Медицинские
В категории материалов: 59
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Фрейд Зигмунд. Очерки по психологии сексуальности (Аудиокнига)



Аудиокнига "Очерки по психологии сексуальности" содержит наиболее значимые труды Фрейда о психологии любви и интимной жизни. В них раскрыта теория либидо, развитие полового влечения личности и возрастные особенности сексуальности. Можно узнать о природе различных сексуальных отклонений и извращений, из чего проистекает женская мстительность, явление нарциссизма, фетишизма, бисексуальности, детской сексуальности, а также культурно-социального табу касательно девственности.

.
Медицинские | Просмотров: 1698 | Загрузок: 1691 | Добавил: poststrel | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Универсальный карманный справочник медицинских препаратов


Зачастую о фармакологических свойствах, противопоказаниях и побочных эффектах того или иного лекарства, прописанного врачом, мы узнаем, когда уже купим его в аптеке, затратив ощутимую сумму.

.
Медицинские | Просмотров: 937 | Загрузок: 930 | Добавил: Rigl | Дата: 06.01.2014 | Комментарии (0)

Главные правила здоровой и счастливой жизни после 40


Новая книга академика Норбекова содержит практикум по обретению энергетического здоровья и правильного психологического настроя. Она позволит вам долгие годы оставаться активным и бодрым, уверенным в своем благополучии и завтрашнем дне.

.
Медицинские | Просмотров: 1306 | Загрузок: 1299 | Добавил: Rigl | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

Про позвоночник



В предлагаемой книге любой сможет найти ответы на множество вопросов, связанных с позвоночником.

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Медицинские | Просмотров: 768 | Загрузок: 761 | Добавил: Блохин1 | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Лечение простатита



Главная цель предлагаемой книги - познакомить всех мужчин с обычными проявлениями, причинами возникновения и современными способами лечения и профилактики такого известного заболевания, как простатит.

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Медицинские | Просмотров: 1821 | Загрузок: 1814 | Добавил: Блохин1 | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Атлас анатомии человека (серия книг в 4 томах)


Подготовка и издание настоящего анатомического атласа продиктованы желанием дать в руки студентов медицинских и биологических вузов, врачей, научных работников удобное в обращении, не занимающее много места учебное пособие.

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Медицинские | Просмотров: 9426 | Загрузок: 9419 | Добавил: Rigl | Дата: 07.10.2013 | Комментарии (0)

Детская нефрология: Руководство для врачей (3-е издание)


В руководстве на современном уровне освещены вопросы диагностики и лечения заболеваний почек у детей.

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Медицинские | Просмотров: 1996 | Загрузок: 1989 | Добавил: Rigl | Дата: 06.10.2013 | Комментарии (0)

Геннадий Малахов. Здоровье и молодость без лекарств и таблеток. Календарь на каждый день 2014 года.



Эта книга - календарь - ежедневник от всеми любимого Геннадия Малахова откроет вам оздоровительные полезные советы с учетом лучшего времени их применения в 2014 году, которые помогут укреплению здоровья для людей после 40 лет. Народный целитель расскажет вам о пользе очистки организма, о том, как ее проводить, дает рекомендации по применению религиозных постов и лунных циклов...

.
Медицинские | Просмотров: 1133 | Загрузок: 1126 | Добавил: poststrel | Дата: 30.09.2013 | Комментарии (0)

Лечебный самомассаж. Основные техники



Поднять настроение, улучшить самочувствие, восстановить силы в разных ситуациях: на работе, в домашней обстановке, на отдыхе вполне возможно с помощью приемов самомассажа, предлагаемых в данной книге. Освоив самомассаж , вы существенно поменяете свою жизнь в лучшею сторону!

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Медицинские | Просмотров: 903 | Загрузок: 896 | Добавил: Блохин1 | Дата: 22.09.2013 | Комментарии (0)

Суперпамять. Самые эффективные методики (2013) RTF



Забываете имена и фамилии? Чувствуете себя неловко при встрече с человеком, пытаясь вспомнить? Пора перечеркнуть стрессовые ситуации. В этой книге собраны уникальные упражнения для тренировки памяти. С их помощью вы без труда запомните всю нужную информацию о новых людях и больше никогда не попадёте впросак.

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Медицинские | Просмотров: 639 | Загрузок: 632 | Добавил: Hottei | Дата: 18.09.2013 | Комментарии (0)

Зеркало души и здоровья. Лицевая диагностика и рефлексотерапия



Лицо считают не только зеркалом души, но зеркалом тела, т. к. на нем находят отражение физическое и психологическое состояние организма в целом. Появление на лице веснушек, родинок, болезненность или бугристость кожи, сухость, изменение цвета белков глаз, губ, поверхности языка смогут поставить точный диагноз.

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Медицинские | Просмотров: 1268 | Загрузок: 1261 | Добавил: Блохин1 | Дата: 15.09.2013 | Комментарии (0)

Неотложная урология: Руководство для врачей


Главы руководства «Неотложная урология» посвящены наиболее часто встречающимся неотложным состояниям и урологии — почечной колике, острой задержке мочи, травмам органов мочевыделительной системы, гематурии и др.

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Медицинские | Просмотров: 1411 | Загрузок: 1404 | Добавил: Rigl | Дата: 14.09.2013 | Комментарии (0)

Позвоночник без боли. Курс изометрической гимнастики (2012) pdf



Прострелы поясницы, изнуряющие боли в спине, напряженность и скованность - такие симптомы каждому знакомы. Возможно ли предотвратить, а самое главное - справиться с болью в спине? Представляем вам сберегающую технологию восстановления позвоночника - изометрическую гимнастику.

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Медицинские | Просмотров: 1184 | Загрузок: 1177 | Добавил: Блохин1 | Дата: 11.09.2013 | Комментарии (0)

Месник Николай - Головные боли. Как победить? (2013) rtf, fb2



В представляемой книге приведены способы и классификация диагностики, которые помогут определить причины появления головной боли, а также выбрать способы, наиболее подходящие для вашего случая.

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Медицинские | Просмотров: 755 | Загрузок: 748 | Добавил: Блохин1 | Дата: 11.09.2013 | Комментарии (0)

Уильям Бейтс - Совершенное зрение без очков


Эта книга - самое первое издание очень известного труда выдающегося американского офтальмолога Уильяма Г. Бейтса, которое было опубликовано в 1920 году. В книге автор представляет доказательства, показывающие то, что большинство принятых теорий о глазе неверны. Уильям Бейтс доказывает, что миопия, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопия и другие глазные недуги могут быть полностью излечены его методом.

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Медицинские | Просмотров: 998 | Загрузок: 991 | Добавил: Rigl | Дата: 24.08.2013 | Комментарии (0)

Мендоса Светлана - Гипертония. Самые эффективные методы лечения (2010) rtf, fb2



Гипертония одно из часто встречающихся заболеваний сердечнососудистой системы. Главным признаком этого недуга является устойчивый подъём артериального давления. В наше время идут исследования, изучающие причины возникновения гипертонии на уровне клеток. Есть основания считать, что развитие этого заболевания зависит от биохимического состава крови человека. Но все не так мрачно. Любой из нас сможет избежать гипертонии, если будет знать своего противника в лицо.

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Медицинские | Просмотров: 816 | Загрузок: 809 | Добавил: Блохин1 | Дата: 16.08.2013 | Комментарии (0)

Феномен иппликатора Кузнецова. Энциклопедия игольчатого массажа



Это одно из первых популярных изданий, посвященных игольчатым массажерам - иппликаторам, а также и способу их применения - игольчатому массажу, не имеющему аналогов ни в зарубежной, ни в нашей медицине.

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Медицинские | Просмотров: 1740 | Загрузок: 1733 | Добавил: Блохин1 | Дата: 04.08.2013 | Комментарии (0)

Игорь Борщенко - Подборка книг (6 книг)


Подборка книг, где читатель найдет уникальную методику кандидата медицинских наук Игоря Анатольевича Борщенко. Методика уникальна по своей простоте и доступности. Она годится для всех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательной системы, для больных, получивших травму или перенесших операцию на позвоночнике и суставах, для тех, кто испытывает боли в спине, в руках и ногах.

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Медицинские | Просмотров: 832 | Загрузок: 825 | Добавил: Rigl | Дата: 03.08.2013 | Комментарии (0)

Большая медицинская энциклопедия в 35 томах (1928-1936)



Большая медицинская энциклопедия (БМЭ), советское оригинальное научно-справочное издание для врачей, занимающихся практической, научной и педагогической деятельностью. БМЭ трактует важнейшие медико-биологические, клинические и медико-социальные проблемы с позиций марксистско-ленинской философии.

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Медицинские | Просмотров: 3535 | Загрузок: 3528 | Добавил: Rigl | Дата: 01.06.2013 | Комментарии (0)

Юрий Константинов | Имбирь Корень здоровья, красоты и долголетия (2012)



В своей книге Юрий Константинов делится с вами множеством советов , как вырастить имбирь, как применять его при различных заболеваниях, приводит рецепты восхитительных блюд с этой пряностью . Если вы хотите избавиться от вредных привычек , бросить курить, помолодеть и стать еще красивее , привлечь к себе интерес и сохранить здоровье на долгие годы , то эта книга для вас!

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Медицинские | Просмотров: 830 | Загрузок: 823 | Добавил: poststrel | Дата: 31.05.2013 | Комментарии (0)

Остеопатия. Миофасциальные, краниосакральные, мышечно-энергетические техники



Остеопатией называется мягкий безопасный метод мануальной терапии. Несмотря на его мягкость, метод является более эффективным, чем жесткие техники мануальной терапии. В книге подробно и тщательно описаны все основные техники остеопатии. Для лучшего и полного понимания каждая техника иллюстрирована фотографиями.

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Медицинские | Просмотров: 1463 | Загрузок: 1456 | Добавил: Rigl | Дата: 28.05.2013 | Комментарии (0)

Гимнастика и массаж для самых маленьких



Если вы желаете малышу здоровья, занимайтесь с ним гимнастикой и проводите массаж с первых дней его жизни по схеме, предложенной автором данной книги. Гимнастика и массаж необходимы каждому ребенку раннего возраста для его правильного развития и предупреждения различных заболеваний.

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Медицинские | Просмотров: 1196 | Загрузок: 1189 | Добавил: Rigl | Дата: 28.05.2013 | Комментарии (0)

Домашний доктор на подоконнике. От всех болезней



Многие знают о лечебных свойствах алоэ и каланхоэ, которые признает и официальная медицина, но даже не догадываются о том, что и другие привычные всем комнатные культуры хорошо помогают в борьбе с недугами.

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Медицинские | Просмотров: 1182 | Загрузок: 1175 | Добавил: Rigl | Дата: 11.05.2013 | Комментарии (0)

Людмила Рудницкая - Суставная гимнастика



Практикующий врач Людмила Рудницкая представляет уникальный комплекс суставной гимнастики – эффективное средство профилактики и лечения артрита, артроза и остеохондроза.

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Медицинские | Просмотров: 1260 | Загрузок: 1253 | Добавил: Rigl | Дата: 19.02.2013 | Комментарии (0)

Э. И. Гоникман - Искусство диагностики по лицу. Атлас (2007) PDF



Изучив представляемую книгу, каждый сможет по внешним признакам определять состояние внутренних органов организма. Это тайное знание, которое великие мастера Востока передавали только своим ученикам. Очень важным в этой диагностике является возможность заранее узнавать о предстоящих проблемах внутри организма и своевременно проводить их коррекцию.

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Медицинские | Просмотров: 5976 | Загрузок: 5969 | Добавил: Блохин1 | Дата: 10.02.2013 | Комментарии (0)

Н. А. Онучин - Восстановительные упражнения при заболеваниях почек (2008) RTF



Заболевания почек - явление не редкое. Вместе с тем не многие знают, что процесс выздоровления, возможно значительно ускорить, выполняя особую лечебную гимнастику. Изучив данную книгу, вы сможете правильно подбирать упражнения в зависимости от особенностей конкретного диагноза, а также узнаете, как их делать в домашних условиях.

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Медицинские | Просмотров: 1245 | Загрузок: 1238 | Добавил: Блохин1 | Дата: 04.02.2013 | Комментарии (0)

Курт Теппервайн. Лицо - зеркало здоровья. Патофизиогномика для всех. (2006) DjVu



Предлагаемая книга написанна весьма доступным и понятным языком. Она поможет научиться распознавать первые признаки и симптомы болезней, наследственную предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Также вы будите способны заранее узнавать о предстоящих «сбоях» в вашем организме и эффективно с ними справляться.

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Медицинские | Просмотров: 2012 | Загрузок: 2005 | Добавил: Блохин1 | Дата: 19.10.2012 | Комментарии (0)

Джексон-Мейн Питер. Иридодиагностика для всех! (2005) PDF



Предлагаемая книга - это наглядное представление основ иридодиагностики - науки, которая способна диагностировать различные состояния здоровья человека путём подробного изучения радужной оболочки глаз. В книге представлено разделение типов конституции человека в зависимости от особенностей радужки, а также рекомендации по питанию, желательному образу жизни, профилактике разных болезней для каждого типа конституции. Книга рассчитана не только на специалистов, но и на широкий круг читателей.

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Медицинские | Просмотров: 2348 | Загрузок: 2341 | Добавил: Блохин1 | Дата: 16.08.2012 | Комментарии (0)

Очищение организма народными средствами / Юрий Константинов / 2011



В этой книге Вам представлены самые эффективные методы очищения всех систем организма. Печень, почки, кишечник, суставы, сосуды, лимфа, кровь, селезенка, органы дыхания будут очищены от нагрузки годами накопленных шлаков, камней, отложений солей, замедляющих, или вовсе останавливающих важные жизненные процессы.

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Медицинские | Просмотров: 1675 | Загрузок: 1668 | Добавил: Arkadievich | Дата: 29.04.2012 | Комментарии (0)

Предскажи своё будущее. Пойми циклы космических часов


«Всё, чем мы являемся, есть результат всего, чем мы когда-либо были. Осознать это - значит внезапно ощутить себя заложником невидимых причин. Поэтому люди склонны бунтовать против своей кармы. Но карма человека - это он сам. Мы можем быть абсолютно уверенными в том, что если проявили ненависть или негативные вибрации, рано или поздно они вернуться к нам, и придётся потратить энергию, чтобы исправить наше жалкое творение. Следует помнить и о том, что возникающее в нас стремление к Богу, добру, служению ближним тоже с бесконечной точностью возвратиться к нам. Вы можете стать хозяином ...

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Медицинские | Просмотров: 1058 | Загрузок: 1051 | Добавил: ninaivchuk | Дата: 23.04.2012 | Комментарии (0)

Твоё тело: подробная инструкция для пользователя, или Как работают позвоночник, суставы и мышцы



Эта книга представляет основы анатомии, связанной исключительно с движением. Здесь в полной мере представлено учение о костях, суставах и мышцах. Рассматриваются процессы, происходящие в мышцах, нагрузки на позвоночник и суставы, а также советы по увеличению своих возможностей при выполнении различных движений. Эта книга будет полезна всем, кто ...

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Медицинские | Просмотров: 1750 | Загрузок: 1743 | Добавил: ninaivchuk | Дата: 22.04.2012 | Комментарии (0)

Очищение организма после похмелья, отравления, болезни

В этой книге под одной обложкой объединились темы вроде бы не совместимые — здоровье и похмелье

 


В этой книге под одной обложкой объединились темы вроде бы не совместимые — здоровье и похмелье. Идущие следом бытовые отравления и очищение организма после болезней (и сопутствующего им приема таблеток килограммами) тесно соприкасаются с общей методикой.

Давайте будем реалистами: алкоголь в нашей жизни присутствует постоянно, традиции «алкогольного досуга» в нашей стране по-прежнему крепки, а страдает от похмелья тяжелее всего именно тот, кто выпивает РЕДКО и МАЛО, чей организм привык к чистоте и поэтому намного хуже переносит действие спиртного. Мы расскажем о простых, безопасных и эффективных методах очистки организма, без которых невозможны никакие серьезные и систематические успехи в деле СОЗИДАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ.

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Медицинские | Просмотров: 1590 | Загрузок: 1583 | Добавил: Dodon | Дата: 02.03.2012 | Комментарии (0)

Домашний винодел (ноябрь 2011)



Журнал для любителей делать вкусно - своими руками, кто неравнодушен к своему здоровью, кто не готов испытывать похмелье от некачественного магазинного алкоголя. В журнале вы найдете разнообразные рецепты изготовления качественных домашних алкогольных напитков. Вы узнаете, как своими руками сделать: вино, самогон, настойку, ликер, сидр, абсент и много другого.

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Обучающие | Просмотров: 2923 | Загрузок: 2916 | Добавил: Arkadievich | Дата: 11.12.2011 | Комментарии (0)

Головная боль - Избавься от боли / Анатолий Ситель / 2011



Головная боль - признак неблагополучия кровоснабжения мозга в той или иной степени! Ни в коем случае нельзя терпеть головную боль. Нужно снимать ее любыми средствами. Образ жизни современного горожанина, подразумевающий хронические стрессы, многочасовую работу за компьютером в статической позе, нерациональное питание вкупе с однообразной физической нагрузкой приводит к тому, что у большинства из нас определенные мышцы и группы мышц постоянно напряжены.

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Медицинские | Просмотров: 1594 | Загрузок: 1587 | Добавил: Arkadievich | Дата: 23.10.2011 | Комментарии (0)

Омоложение организма. Система исцеления по Леониду Щенникову

Инстинкт, который заставляет голодать при ранении или при болезни, заложен в клетках каждого живого существа. В этом случае жизненная сила, которая использовалась бы для переваривания пищи, сосредотачивается в месте повреждения и удаляет отходы, тем самым очищая организм. Инстинкт голодания настолько силён и имеет такое огромное жизненное значение, что, хотя ныне человек отошёл от естественного пути, этот удивительный природный способ очищения по-прежнему спасителен для каждого.


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Медицинские | Просмотров: 3845 | Загрузок: 3838 | Добавил: ninaivchuk | Дата: 26.09.2011 | Комментарии (0)

Гипноз. Самогипноз. Легкие способы избавления от ваших проблем

В этой книге вы найдете революционный подход к избавлению от вредных привычек, страхов, хронической боли и других проблем, которые мешают вам жить, с помощью несложных приемов самогипноза. Если вы будете посвящать самогипнозу 20 минут в день, то вы станете творцом своей судьбы. Гипнотические приемы очень эффективны, так как обходят естественное сопротивление разума к восприятию из­менений (при помощи подсознания).

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Медицинские | Просмотров: 1657 | Загрузок: 1650 | Добавил: ninaivchuk | Дата: 23.09.2011 | Комментарии (0)

Йога. Растягивайся и расслабляйся

«До тех пор, пока позвоночник гибкий, человек молод, но как только исчезает гибкость – человек стареет», - говорят индийские йоги. И действительно, ни сила, ни выносливость, ни быстрота не снижаются с возрастом так сильно, как гибкость. Регулярные занятия физическими упражнениями помогут не только сохранить гибкость, но и в определённой мере даже развить её в любом возрасте. Основа предлагаемой системы упражнений включает три компонента: растягивание, расслабление и дыхание. Правильное применение упражнений оказывает благотворное влияние на организм: человек учится владеть своим телом, укрепляются мышцы, улучшается осанка, физическое и психическое состояние.

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Медицинские | Просмотров: 2945 | Загрузок: 2938 | Добавил: ninaivchuk | Дата: 23.09.2011 | Комментарии (0)

Экстрасенсорика. Загадки внечувственного восприятия

Большинство из нас,  так привыкли к своим 5 физическим чувствам: зрению, слуху, обонянию, осязанию, вкусу, что не всегда осознает, насколько от них зависят. Но в существовании, так называемого шестого чувства (или экстрасенсорных способностей), мы не настолько уверены. Ведь его невозможно увидеть, оно не имеет запаха, вкуса, к нему нельзя прикоснуться. Оно приходит к нам в виде неясных ощущений, не поддающихся логическому объяснению. 


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Медицинские | Просмотров: 2823 | Загрузок: 2816 | Добавил: ninaivchuk | Дата: 18.09.2011 | Комментарии (0)

Древнеславянская система исцеления. Гармония души и тела



Как известно, культура здоровья народа формируется в соответствии с местом проживания, климатическими условиями, общей культурой. Здесь всё подчинено целесообразности. Главным принципом самооздоровления древних славян было единение с природой, в том числе и энергетическое. Эта книга ознакомит Вас со способами восстановления и нормами здоровья, доказавшими свою эффективность и в современной практике. Рекомендации по ведению рационального образа жизни, методы старинной диагностики, домашняя массажная практика, а также советы по лечению холодом, глиной, звуками, травами и продуктами пчеловодства будут способствовать нормализации биополя человека и восстановлению больных органов. В основе всех этих методов оздоровления лежит глубокое расслабление организма, позволяющее устранить препятствие на пути движения потоков энергии в тонком теле человека.

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Медицинские | Просмотров: 2867 | Загрузок: 2860 | Добавил: ninaivchuk | Дата: 14.09.2011 | Комментарии (0)

Нейгун. Искусство омоложения организма



Основная задача китайской народной медицины: укрепить тело и сбалансировать его силы, чтобы организм мог сам излечить себя. Основы этого закладываются путём медитаций, упражнений для внутренних органов и боевых искусств, входящих в Систему Даосских Оздоровительных Методик.
Занятия даосскими оздоровительными упражнениями способствуют развитию внутренней силы, утверждают мир и покой разума. Бессмысленно печься о мировых проблемах, если не можешь разобраться со своими. Не утвердив мир внутри себя, невозможно добиться мира в семье, с друзьями. Наша способность помочь другим напрямую зависит от того избытка внутренней энергии, который мы в состоянии отдать на эту благую цель. Эта книга содержит очень точную и подробную информацию о методике омоложения костного мозга, приводящей к омоложению всего организма и повышению его жизнеспособности, что даёт мощный заряд энергии и энтузиазма. Особое внимание обращайте на примечания и предупреждения к упражнениям.

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Медицинские | Просмотров: 2703 | Загрузок: 2696 | Добавил: ninaivchuk | Дата: 14.09.2011 | Комментарии (0)

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