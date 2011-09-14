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|В категории материалов: 59
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Аудиокнига "Очерки по психологии сексуальности"
содержит наиболее значимые труды Фрейда о психологии любви и интимной жизни. В них раскрыта теория либидо, развитие полового влечения личности и возрастные особенности сексуальности. Можно узнать о природе различных сексуальных отклонений и извращений, из чего проистекает женская мстительность, явление нарциссизма, фетишизма, бисексуальности, детской сексуальности, а также культурно-социального табу касательно девственности.
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Главная цель предлагаемой книги - познакомить всех мужчин с обычными проявлениями, причинами возникновения и современными способами лечения и профилактики такого известного заболевания, как простатит.
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Поднять настроение, улучшить самочувствие, восстановить силы в разных ситуациях: на работе, в домашней обстановке, на отдыхе вполне возможно с помощью приемов самомассажа, предлагаемых в данной книге. Освоив самомассаж , вы существенно поменяете свою жизнь в лучшею сторону!
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Забываете имена и фамилии? Чувствуете себя неловко при встрече с человеком, пытаясь вспомнить? Пора перечеркнуть стрессовые ситуации. В этой книге собраны уникальные упражнения для тренировки памяти. С их помощью вы без труда запомните всю нужную информацию о новых людях и больше никогда не попадёте впросак.
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Лицо считают не только зеркалом души, но зеркалом тела, т. к. на нем находят отражение физическое и психологическое состояние организма в целом. Появление на лице веснушек, родинок, болезненность или бугристость кожи, сухость, изменение цвета белков глаз, губ, поверхности языка смогут поставить точный диагноз.
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Эта книга - самое первое издание очень известного труда выдающегося американского офтальмолога Уильяма Г. Бейтса, которое было опубликовано в 1920 году. В книге автор представляет доказательства, показывающие то, что большинство принятых теорий о глазе неверны. Уильям Бейтс доказывает, что миопия, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопия и другие глазные недуги могут быть полностью излечены его методом.
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Гипертония одно из часто встречающихся заболеваний сердечнососудистой системы. Главным признаком этого недуга является устойчивый подъём артериального давления. В наше время идут исследования, изучающие причины возникновения гипертонии на уровне клеток. Есть основания считать, что развитие этого заболевания зависит от биохимического состава крови человека. Но все не так мрачно. Любой из нас сможет избежать гипертонии, если будет знать своего противника в лицо.
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Подборка книг, где читатель найдет уникальную методику кандидата медицинских наук Игоря Анатольевича Борщенко. Методика уникальна по своей простоте и доступности. Она годится для всех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательной системы, для больных, получивших травму или перенесших операцию на позвоночнике и суставах, для тех, кто испытывает боли в спине, в руках и ногах.
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Большая медицинская энциклопедия
(БМЭ), советское оригинальное научно-справочное издание для врачей, занимающихся практической, научной и педагогической деятельностью. БМЭ трактует важнейшие медико-биологические, клинические и медико-социальные проблемы с позиций марксистско-ленинской философии.
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В своей книге Юрий Константинов
делится с вами множеством советов , как вырастить имбирь, как применять его при различных заболеваниях, приводит рецепты восхитительных блюд с этой пряностью . Если вы хотите избавиться от вредных привычек , бросить курить, помолодеть и стать еще красивее , привлечь к себе интерес и сохранить здоровье на долгие годы , то эта книга для вас!
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Если вы желаете малышу здоровья, занимайтесь с ним гимнастикой и проводите массаж с первых дней его жизни по схеме, предложенной автором данной книги. Гимнастика и массаж необходимы каждому ребенку раннего возраста для его правильного развития и предупреждения различных заболеваний.
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Изучив представляемую книгу, каждый сможет по внешним признакам определять состояние внутренних органов организма. Это тайное знание, которое великие мастера Востока передавали только своим ученикам. Очень важным в этой диагностике является возможность заранее узнавать о предстоящих проблемах внутри организма и своевременно проводить их коррекцию.
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Предлагаемая книга - это наглядное представление основ иридодиагностики - науки, которая способна диагностировать различные состояния здоровья человека путём подробного изучения радужной оболочки глаз. В книге представлено разделение типов конституции человека в зависимости от особенностей радужки, а также рекомендации по питанию, желательному образу жизни, профилактике разных болезней для каждого типа конституции. Книга рассчитана не только на специалистов, но и на широкий круг читателей.
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В этой книге Вам представлены самые эффективные методы очищения всех систем организма. Печень, почки, кишечник, суставы, сосуды, лимфа, кровь, селезенка, органы дыхания будут очищены от нагрузки годами накопленных шлаков, камней, отложений солей, замедляющих, или вовсе останавливающих важные жизненные процессы..
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«Всё, чем мы являемся, есть результат всего, чем мы когда-либо были. Осознать это - значит внезапно ощутить себя заложником невидимых причин. Поэтому люди склонны бунтовать против своей кармы. Но карма человека - это он сам. Мы можем быть абсолютно уверенными в том, что если проявили ненависть или негативные вибрации, рано или поздно они вернуться к нам, и придётся потратить энергию, чтобы исправить наше жалкое творение. Следует помнить и о том, что возникающее в нас стремление к Богу, добру, служению ближним тоже с бесконечной точностью возвратиться к нам. Вы можете стать хозяином ...
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В этой книге под одной обложкой объединились темы вроде бы не совместимые — здоровье и похмелье. Идущие следом бытовые отравления и очищение организма после болезней (и сопутствующего им приема таблеток килограммами) тесно соприкасаются с общей методикой.
Давайте будем реалистами: алкоголь в нашей жизни присутствует постоянно, традиции «алкогольного досуга» в нашей стране по-прежнему крепки, а страдает от похмелья тяжелее всего именно тот, кто выпивает РЕДКО и МАЛО, чей организм привык к чистоте и поэтому намного хуже переносит действие спиртного. Мы расскажем о простых, безопасных и эффективных методах очистки организма, без которых невозможны никакие серьезные и систематические успехи в деле СОЗИДАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ.
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Головная боль
- признак неблагополучия кровоснабжения мозга в той или иной степени! Ни в коем случае нельзя терпеть головную боль. Нужно снимать ее любыми средствами. Образ жизни современного горожанина, подразумевающий хронические стрессы, многочасовую работу за компьютером в статической позе, нерациональное питание вкупе с однообразной физической нагрузкой приводит к тому, что у большинства из нас определенные мышцы и группы мышц постоянно напряжены..
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Инстинкт, который заставляет
голодать при ранении или при болезни, заложен в клетках каждого живого
существа. В этом случае жизненная сила, которая использовалась бы для
переваривания пищи, сосредотачивается в месте повреждения и удаляет отходы, тем
самым очищая организм. Инстинкт голодания настолько силён и имеет такое
огромное жизненное значение, что, хотя ныне человек отошёл от естественного
пути, этот удивительный природный способ очищения по-прежнему спасителен для
каждого.
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«До тех пор, пока позвоночник
гибкий, человек молод, но как только исчезает гибкость – человек стареет», -
говорят индийские йоги. И действительно, ни сила, ни выносливость, ни быстрота
не снижаются с возрастом так сильно, как гибкость. Регулярные занятия
физическими упражнениями помогут не только сохранить гибкость, но и в
определённой мере даже развить её в любом возрасте. Основа предлагаемой системы
упражнений включает три компонента: растягивание, расслабление и дыхание.
Правильное применение упражнений оказывает благотворное влияние на организм:
человек учится владеть своим телом, укрепляются мышцы, улучшается осанка,
физическое и психическое состояние.
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Большинство из нас, так привыкли к своим 5 физическим чувствам:
зрению, слуху, обонянию, осязанию, вкусу, что не всегда осознает, насколько от
них зависят. Но в существовании, так называемого шестого чувства (или
экстрасенсорных способностей), мы не настолько уверены. Ведь его невозможно
увидеть, оно не имеет запаха, вкуса, к нему нельзя прикоснуться. Оно приходит к
нам в виде неясных ощущений, не поддающихся логическому объяснению.
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Как известно, культура здоровья народа формируется в соответствии с местом проживания, климатическими условиями, общей культурой. Здесь всё подчинено целесообразности. Главным принципом самооздоровления древних славян было единение с природой, в том числе и энергетическое. Эта книга ознакомит Вас со способами восстановления и нормами здоровья, доказавшими свою эффективность и в современной практике. Рекомендации по ведению рационального образа жизни, методы старинной диагностики, домашняя массажная практика, а также советы по лечению холодом, глиной, звуками, травами и продуктами пчеловодства будут способствовать нормализации биополя человека и восстановлению больных органов. В основе всех этих методов оздоровления лежит глубокое расслабление организма, позволяющее устранить препятствие на пути движения потоков энергии в тонком теле человека. .
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Основная задача китайской народной медицины: укрепить тело и сбалансировать его силы, чтобы организм мог сам излечить себя. Основы этого закладываются путём медитаций, упражнений для внутренних органов и боевых искусств, входящих в Систему Даосских Оздоровительных Методик.
Занятия даосскими оздоровительными упражнениями способствуют развитию внутренней силы, утверждают мир и покой разума. Бессмысленно печься о мировых проблемах, если не можешь разобраться со своими. Не утвердив мир внутри себя, невозможно добиться мира в семье, с друзьями. Наша способность помочь другим напрямую зависит от того избытка внутренней энергии, который мы в состоянии отдать на эту благую цель. Эта книга содержит очень точную и подробную информацию о методике омоложения костного мозга, приводящей к омоложению всего организма и повышению его жизнеспособности, что даёт мощный заряд энергии и энтузиазма. Особое внимание обращайте на примечания и предупреждения к упражнениям.
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