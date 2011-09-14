Предскажи своё будущее. Пойми циклы космических часов

«Всё, чем мы являемся, есть результат всего, чем мы когда-либо были. Осознать это - значит внезапно ощутить себя заложником невидимых причин. Поэтому люди склонны бунтовать против своей кармы. Но карма человека - это он сам. Мы можем быть абсолютно уверенными в том, что если проявили ненависть или негативные вибрации, рано или поздно они вернуться к нам, и придётся потратить энергию, чтобы исправить наше жалкое творение. Следует помнить и о том, что возникающее в нас стремление к Богу, добру, служению ближним тоже с бесконечной точностью возвратиться к нам. Вы можете стать хозяином ... «Всё, чем мы являемся, есть результат всего, чем мы когда-либо были. Осознать это - значит внезапно ощутить себя заложником невидимых причин. Поэтому люди склонны бунтовать против своей кармы. Но карма человека - это он сам. Мы можем быть абсолютно уверенными в том, что если проявили ненависть или негативные вибрации, рано или поздно они вернуться к нам, и придётся потратить энергию, чтобы исправить наше жалкое творение. Следует помнить и о том, что возникающее в нас стремление к Богу, добру, служению ближним тоже с бесконечной точностью возвратиться к нам. Вы можете стать хозяином ...

. 23.04.2012 | Комментарии (0) Медицинские | Просмотров: 1058 | Загрузок: 1051 | Добавил: ninaivchuk | Дата: