Каталог статей

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Само блюдо, является, корейским, но так как в Казахстане, где мы долгое
время прожили, корейцев великое множество, то блюдо достаточно легко
перешло и в наш арсенал и заняло там свое, достойное место. Корейскую
кухню обожаю, но истинно корейских рецептов мало.
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На дысь карпик подвернулся аппетитный и ну его к столу.
Карпик у
нас потянул эдак, кило на два (кому против сердца тщательная чистка, то
предпочтение отдавайте, карпу зеркальному ибо, чистить его легче),
разумеется мы берём укропчик, кинзу или петрушку, пару-тройку зубчиков
чеснока, перец, соль и майонез для украшения (не ахти какого, но всё
же). В общем классический вариант, когда тебе неожиданно приносят карпа,
а в магазин за разностями бежать не хочется, а рыбки хочется всё равно,
короче итог: Я его слепила из того, что было.
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