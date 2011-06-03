Каталог статей

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Главная » Статьи » Чебурешник » На второе (с фото)
 
Пловник в полдник  
Если Вы в Чебурешнике, то Вы наверняка любитель вкусно поесть или вкусно приготовить, и Вам наверняка не безразлично, когда хвалят Вашу стряпню (мне так точно не безразлично :D) Есть шанс,- публикуйте свои творения!
В Чебурешнике ЛЮБОЙ желающий (после регистрации на сайте) может опубликовать свои рецепты приготовления ЛЮБОГО блюда. Важно, чтобы это было сделано с душой и любовью. И поверьте, что наши дорогие читатели по заслугам оценят Ваши труды.

 
   
В категории материалов: 6
Показано материалов: 1-6
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Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото




Друзья, теперь вы можете читать и комментировать мои записи и на Я.ру — Arkadievich!

Вы ходили в супермаркет за кукурузой в пачатках? Я нет, как и большинство жителей нашей небъятной :) Как правило, сие лакомство достаётся нам ввиде трофеев...



На второе (с фото) | Просмотров: 32331 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.09.2011 | Комментарии (0)

Скумбрия жареная - быстро, вкусно, красиво с фото



Кто не ел копченую скумбрию? :) Нет таких? Я так и думал. Но, давайте поглядим на этот дар морей и океанов, с другой стороны,- с поджаренной.
На второе (с фото) | Просмотров: 12237 | Добавил: Arkadievich | Дата: 05.06.2011 | Комментарии (0)

Манты с мяском да картошечкой с фото



Мясо! Опять мясо. Везде мясо. Утром - мясо, в обед - мясо, на ужин - мясо, к чаю - мясо, на бутерброд с вареньем и то мясо! Хватит! Давайте, хотя бы разбавим его чем ни будь? :D
На второе (с фото) | Просмотров: 9654 | Добавил: Arkadievich | Дата: 03.06.2011 | Комментарии (0)

Пигоди. По нашенски с фото



Само блюдо, является, корейским, но так как в Казахстане, где мы долгое время прожили, корейцев великое множество, то блюдо достаточно легко перешло и в наш арсенал и заняло там свое, достойное место. Корейскую кухню обожаю, но истинно корейских рецептов мало.
На второе (с фото) | Просмотров: 31579 | Добавил: Arkadievich | Дата: 03.06.2011 | Комментарии (0)

Мойва печеная. Просто и вкусно с фото



Ничего проще — посолил и съел.


На второе (с фото) | Просмотров: 4938 | Добавил: Arkadievich | Дата: 03.06.2011 | Комментарии (2)

Карп запеченный с зеленью с фото



На дысь карпик подвернулся аппетитный и ну его к столу.

Карпик у нас потянул эдак, кило на два (кому против сердца тщательная чистка,  то предпочтение отдавайте, карпу зеркальному ибо, чистить его легче), разумеется мы берём укропчик, кинзу или петрушку, пару-тройку зубчиков чеснока, перец, соль и майонез для украшения (не ахти какого, но всё же). В общем классический вариант, когда тебе неожиданно приносят карпа, а в магазин за разностями бежать не хочется, а рыбки хочется всё равно, короче итог: Я его слепила из того, что было.
На второе (с фото) | Просмотров: 3080 | Добавил: Arkadievich | Дата: 03.06.2011 | Комментарии (0)

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