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Главная » Статьи » Чебурешник » На второе (с фото)

Скумбрия жареная - быстро, вкусно, красиво с фото

Читать, смотреть На второе (с фото), Скумбрия жареная - быстро, вкусно, красиво с фото бесплатно.

Читать Скумбрия жареная - быстро, вкусно, красиво с фото бесплатно

Скумбрия жареная - быстро, вкусно, красиво с фото бесплатно и без регистрации

Скумбрия жареная - быстро, вкусно, красиво с фото to read free

Источник: Скумбрия жареная - быстро, вкусно, красиво с фото


Кто не ел копченую скумбрию? :) Нет таких? Я так и думал. Но, давайте поглядим на этот дар морей и океанов, с другой стороны,- с поджаренной.



Поверьте, дольше писать, чем приготовить :)
Достаём из холодильника охлажденную, свежую скумбрию.



Отсутствие у скумбрии мелких костей, обработку её сводят практически на нет. И разделать её не составит труда даже начинающему кулинару. А уж нам,- морским волкам левобережья Тобола, просто тфу! :D



Приправка, приправка, приправка. Много приправки. Уверен к рыбе подходит практически вся зелень- тимьян, укроп, эстрагон, петрушка, кинза, базилик, лук-порей и т.д. На Ваш вкус.
Соль и перец опять же по Вашему вкусу.



И в духовочку её миленькую. (предварительно прогреваем духовку до 200 градусов)
Запекаем, эдак минут - 15-20.
Обожаю корейскую морковку (и корейскую кухню в частности), поэтому морковча здесь на особом месте. Ну и разумеется лимончик, как же без него.

P.S. Кстати,- о корейской кухне - замечательная книжечка - скачайте 100% понравится.

Пока рыбка жарится, в лавку за пивком, конечно в принципе, можно и без пива, но у меня нет таких принципов.

Всем, приятного всем аппетита!


Категория: На второе (с фото) | Добавил: Arkadievich (05.06.2011) W
Просмотров: 12238 | Теги: вкусно, Фото, быстро, Быстрые, аппетитно, Скумбрия, рецепты, Жареная, красиво, Чебурешник | Рейтинг: 5.0/1

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Скумбрия жареная, золотистая - фоторецепт
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