



Кто не ел копченую скумбрию? :) Нет таких? Я так и думал. Но, давайте поглядим на этот дар морей и океанов, с другой стороны,- с поджаренной.







Поверьте, дольше писать, чем приготовить :)

Достаём из холодильника охлажденную, свежую скумбрию.







Отсутствие у скумбрии мелких костей, обработку её сводят практически на нет. И разделать её не составит труда даже начинающему кулинару. А уж нам,- морским волкам левобережья Тобола, просто тфу! :D







Приправка, приправка, приправка. Много приправки. Уверен к рыбе подходит практически вся зелень- тимьян, укроп, эстрагон, петрушка, кинза, базилик, лук-порей и т.д. На Ваш вкус.

Соль и перец опять же по Вашему вкусу.







И в духовочку её миленькую. (предварительно прогреваем духовку до 200 градусов)

Запекаем, эдак минут - 15-20.

Обожаю корейскую морковку (и корейскую кухню в частности), поэтому морковча здесь на особом месте. Ну и разумеется лимончик, как же без него.



P.S. Кстати,- о корейской кухне - замечательная книжечка - скачайте 100% понравится.



Пока рыбка жарится, в лавку за пивком, конечно в принципе, можно и без пива, но у меня нет таких принципов.



Всем, приятного всем аппетита!





