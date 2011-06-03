Ода Закону об авторских правах в интернете

Как Вы знаете, по всему миру начался полномосштабный геноцид против свободного интернета. Закономазание разномастных чинуш сводится к двум критериям - "не давать" и "не пущать", а ослушникам ай яй яй. Так вот, страшилки законопроектов, далёких от народа своего чиновников, повергли в уныние и тихий ужас Леночку Брюханову. Представив серое уныние будней с подцензурным, прополицейским интернетом она наваяла слёзную оду ;)...



