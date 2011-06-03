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Всего материалов в каталоге: 13
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Ода Закону об авторских правах в интернете

Как Вы знаете, по всему миру начался полномосштабный геноцид против свободного интернета. Закономазание разномастных чинуш сводится к двум критериям - "не давать" и "не пущать", а ослушникам ай яй яй. Так вот, страшилки законопроектов, далёких от народа своего чиновников, повергли в уныние и тихий ужас Леночку Брюханову. Представив серое уныние будней с подцензурным, прополицейским интернетом она наваяла слёзную оду ;)... 


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Смешное | Просмотров: 13715 | Добавил: Galla | Дата: 16.02.2012 | Комментарии (2)

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир



Друзья, теперь вы можете читать и комментировать мои записи и на Я.ру — Arkadievich!


Красота спасет мир!
Очень красивые уличные рисунки.
Стрит-арт (англ. Street art — уличное искусство) — изобразительное искусство, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический стиль.

Уличное искусство обращено к другим людям, а не к художникам. Стрит-артом сегодня может заниматься каждый, не имея даже художественных навыков. Стрит-арт, как правило, концептуален. он говорит на доступном и понятном зрителю языке.

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Интересное | Просмотров: 14735 | Добавил: Arkadievich | Дата: 10.09.2011 | Комментарии (0)

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото




Друзья, теперь вы можете читать и комментировать мои записи и на Я.ру — Arkadievich!

Вы ходили в супермаркет за кукурузой в пачатках? Я нет, как и большинство жителей нашей небъятной :) Как правило, сие лакомство достаётся нам ввиде трофеев...



На второе (с фото) | Просмотров: 32331 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.09.2011 | Комментарии (0)

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес

В тщетных попытках победить лишний вес человечество вступило в XXI век, а желание похудеть легко и быстро переросло в идею фикс, всеобъемлющую и всепоглощающую умы наших современниц. Причем штурмуют тренажерные залы и употребляют спасительные таблетки для похудения зачастую девушки и женщины, для которых незначительный лишний вес, по сути, не является лишним.

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Всё, о диетах. Худеем. Фото | Просмотров: 17760 | Добавил: Galla | Дата: 24.07.2011 | Комментарии (0)

Квас - мятный, ржаной

Квас ржаной. С букетом мяты. Как в детстве, в деревне – у бабушки с дедушкой. 


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A компот? - Десерты (с фото) | Просмотров: 7800 | Добавил: Galla | Дата: 10.07.2011 | Комментарии (0)

Скумбрия жареная - быстро, вкусно, красиво с фото



Кто не ел копченую скумбрию? :) Нет таких? Я так и думал. Но, давайте поглядим на этот дар морей и океанов, с другой стороны,- с поджаренной.
На второе (с фото) | Просмотров: 12237 | Добавил: Arkadievich | Дата: 05.06.2011 | Комментарии (0)

Манты с мяском да картошечкой с фото



Мясо! Опять мясо. Везде мясо. Утром - мясо, в обед - мясо, на ужин - мясо, к чаю - мясо, на бутерброд с вареньем и то мясо! Хватит! Давайте, хотя бы разбавим его чем ни будь? :D
На второе (с фото) | Просмотров: 9654 | Добавил: Arkadievich | Дата: 03.06.2011 | Комментарии (0)

Похудение и вся правда о нём



Диеты, сайты, клиники, врачи, диетологи, друзья, советчики – информации о том, как похудеть огромное количество. Но это путь, ведущий только к временным эффектам. На самом деле нужно...
Всё, о диетах. Худеем. Фото | Просмотров: 8005 | Добавил: Arkadievich | Дата: 03.06.2011 | Комментарии (0)

Пигоди. По нашенски с фото



Само блюдо, является, корейским, но так как в Казахстане, где мы долгое время прожили, корейцев великое множество, то блюдо достаточно легко перешло и в наш арсенал и заняло там свое, достойное место. Корейскую кухню обожаю, но истинно корейских рецептов мало.
На второе (с фото) | Просмотров: 31579 | Добавил: Arkadievich | Дата: 03.06.2011 | Комментарии (0)

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[16.02.2012]

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