[Сборники]

Прекрасные песни ставшие детскими хитами для многих поколений.

Их поют дома, на детских утренниках, в школах, по радио и на телевидении.

Родители, бабушки и дедушки со своими малышами, детьми и внуками с удовольствием смотрим фильмы и мультики в которых звучат эти песни.

Эти замечательные песни, стали одним из звеньев объединяющих нас с нашими детьми и внуками, потому что им и нам они нравятся, потому что это их и наше детство.