[Сборники]

Ace of Base - Все лучшие хиты

"Ace of Base - Все лучшие хиты" - новый сборник популярнейших хитов шведской поп-группы. Дебютный альбом стал первым в мире, где три песни («Don’t Turn Around», «All That She Wants», «The Sign») заняли первое место в четырёх Billboard Mainstream Top 40. Альбому «Happy Nation / The Sign» в США было присвоено звание платиновый девять раз и он стал самым продаваемым дебютным альбомом в истории. В СССР, Ace of Base произвели настоящий фурор, а затем на просторах СНГ в начале 90-х только набирала свою популярность и била все рекорды хит парадов. Хиты Ace of Base и сейчас звучат на всех популярных радиостанциях. Рад представить Вам полную коллекцию хитов знаменитой шведской поп-группы.



