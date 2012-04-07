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Мы разучились, а многие и не умели молиться, просить у Господа милости и прощения.
Это плохо. Не вся жизнь праздник и когда она прижимаёт так, что скулить хочется, и когда уже далеко не до тра ля ля, помогают именно такие песни. Она не для публичного прослушивания, слушать лучше одному, что бы не стыдно было глаза поднять. Себя не обманешь и каждому, есть за что покаяться и прощения попросить у Господа и ближних своих. Считаю, "Молитва песня Ты прости нас Господь" одна из самых сильных песен за последнее время. Проста, - как и всё гениальное, но сила её пробирает до мозга костей. (это моё субъективное мнение).
Помоги нам, Господь, веру вновь обрести,
Слепоту побороть, свою душу спасти.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти,
Ты прости нас, Господь, Ты прости.
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Альбом который я Вам представляю,- это не альбом - это то, что нравится мне. Качать или не качать - выбор только Ваш. Я попытался собрать Всё Новогоднее, нежное, чувственное, доброе и знакомое. Вы найдёте в это сборнике, всё, что Вы любите, всё что Вам нравитcя! Вариантов - нет!
Друзья, с Наступающим Новым годом!
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Жанр: pop | Формат: mp3 | Качество: 256 kbps | Время звучания: 12:18:28
Новогодние песни - Веселись!
Супер сборник Новогодних праздничных хитов, задорных и весёлых.
Новогодние танцевальные хиты исполняют звёзды Российской и зарубежной эстрады.
Скачайте музыкальный альбом "Новогодние песни - Веселись!" с GSVG.ucoz.ru и поднимите Новогоднее настроение, себе, своим близким, друзьям.
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Великолепный сборник Детских Новогодних минусовок в mp3 формате.
К каждой минусовке прилагается текст песни и оригинал (+).
Друзья, дайте своим Деткам возможность, в праздничные дни порадовать Вас восхитительными Новогодними песнями!
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Прекрасные песни ставшие детскими хитами для многих поколений.
Их поют дома, на детских утренниках, в школах, по радио и на телевидении.
Родители, бабушки и дедушки со своими малышами, детьми и внуками с удовольствием смотрим фильмы и мультики в которых звучат эти песни.
Эти замечательные песни, стали одним из звеньев объединяющих нас с нашими детьми и внуками, потому что им и нам они нравятся, потому что это их и наше детство.
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Цикл Новогодних телевизионных мюзиклов и прозвучавшие в них песни 1940 - 1980 годов.
Хит-парад популярных советских песен разных лет исполняют звезды современной эстрады.
В каждой песне - история поколений, целая эпоха отечественной эстрады и целая жизнь старшего поколения проходившая рука об руку с этими замечательными песнями.
Каждая песня стилизована под 1940-50-е годы, 1960-е, 1970-е и 1980-е годы прошлого века.
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Новогодний, весёлый, заводной танцевальный шансон в исполнении Дмитрия Суслова - композитора, поэта, исполнителя! Качайте не пожалеете ;)
Дмитрий Суслов - композитор, поэт, исполнитель, представитель новой волны русского танцевального шансона.
В его репертуаре танцевальные, лирические и фривольные, новогодние и поздравительные композиции, песни на военно - патриотическую тему. Вышло в свет 4 музыкальных альбома автора :"Желаю жить!", "Мурка- снегурка", "Солдат - шансонье","Роза в бокале с пивом".
Его песни звучат на "Дорожном радио" и "Радио-шансон" Санкт-Петербурга.
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Вечная и прекрасная, как сама любовь - музыка о любви. Наслаждаться ей можно - вечно.
Как и тогда, ты сидишь на кресле вполоборота, красиво поджав под себя ноги. На твоём лице лёгкая романтическая улыбка, прикрытые глаза, одинокая скатившаяся слезинка, ты слушаешь её.., ту самую музыку - музыку нашей первой встречи, такую же прекрасную и вечно молодую, как ты...
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Жанр: pop | Формат: mp3 | Качество: 320 kbps | Время звучания: 05:13:16
Под чарующую музыку, закрыть глаза и окунуться в изумрудные луга цветущего Прованса, подставить лицо мелкому моросящему дождю, вдохнуть густой от благоухания садов воздух в долине Луары. И снова в Париж... У ступеней Монмартра окунуться с головой в разноголосье уличных музыкантов, отблагодарить звонкой монетой и на волнах прекрасной музыки подняться на вершину Монмартра, на площади Холма насладиться работами великолепных уличных художников и любоваться, любоваться - безумно красивым и вечно молодым символом всех романтиков и влюблённых. И плевать, сколько вам лет, с этой, не стареющей музыкой вы юны и безрассудно молоды.
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"Ace of Base - Все лучшие хиты" - новый сборник популярнейших хитов шведской поп-группы. Дебютный альбом стал первым в мире, где три песни («Don’t Turn Around», «All That She Wants», «The Sign») заняли первое место в четырёх Billboard Mainstream Top 40. Альбому «Happy Nation / The Sign» в США было присвоено звание платиновый девять раз и он стал самым продаваемым дебютным альбомом в истории. В СССР, Ace of Base произвели настоящий фурор, а затем на просторах СНГ в начале 90-х только набирала свою популярность и била все рекорды хит парадов. Хиты Ace of Base и сейчас звучат на всех популярных радиостанциях. Рад представить Вам полную коллекцию хитов знаменитой шведской поп-группы.
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Cборник клубной танцевальной музыки - Sexy Bitch (Enjoy Your Dancefloor) 2012
Исполнитель: VA
Альбом: Sexy Bitch 2012 (Enjoy Your Dancefloor)
Лейбл: Avangarde Records
Жанр,стиль: Dance
Дата релиза: 07/04/2012
Битрейт аудио: 320 kbps / 44100Hz / Joint Stereo
Продолжительность: 00:59 :30 min
Тип рипа: 18 tracks / unmixed
Аудио кодек: MP3
Размер: 154 Mb
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Ресторанная музыка — это и есть народная музыка. Самый жизненный и правдивый жанр: его не навязывают - его выбирают сами люди и платят за него.
Исполнитель: VA
Альбом: Шансон - Золотые хиты. Ресторанная музыка
Год: 2014
Формат: MP3
Битрейт: 128 kbps
Продолжительность: 11:25:57
Размер: 665 Mb
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Исполнитель:
Emanuela Название:
Ne bezpokoyte Год выхода:
2014 Жанр:
Pop Качество:
HD Продолжительность:
00:02:54 Видео:
MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps Аудио:
AAC 48000Hz stereo 192kbps Формат:
Mp4 Размер:
86.73 Mb
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Исполнитель:
Kristina Название:
Zaribenata Год выхода:
2014 Жанр:
Pop Качество:
HD Продолжительность:
00:03:23 Видео:
MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps Аудио:
AAC 44100Hz stereo 192kbps Формат:
Mp4 Размер:
101.11 Mb
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Исполнитель:
VA Название диска:
Absolute Dance Hits Vol.3 Жанр:
Dance, Club Год выпуска:
2014 Кол-во треков:
75 Время звучания:
05:35:08 Формат | Качество:
MP3 | 320 kbps Размер:
774 Mb
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Исполнитель:
VA Название диска:
Лучшие песни Русского радио №3 Жанр:
Dance, Pop Год выпуска:
2014 Кол-во треков:
100 Время звучания:
05:15:11 Формат | Качество:
MP3 | 256 kbps Размер:
680 Mb
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Исполнитель:
VA Название диска:
Самое лучшее. Top сборник #2 Жанр:
Dance, Pop Год выпуска:
2014 Кол-во треков:
100 Время звучания:
05:38:19 Формат | Качество:
MP3 | 256 kbps Размер:
743 Mb
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Исполнитель:
VA Альбом:
Classic Trance Collection Vol.17 (2014) Лейбл:
3Lime Rec. Жанр,стиль:
Trance, Vocal Trance, Uplifting Trance, Classic Trance Дата релиза:
12/02/2014 Битрейт аудио:
320 kbps / 44100Hz / Joint Stereo Продолжительность:
110:51 min Тип рипа:
15 tracks unmixed Аудио кодек:
MP3 Размер:
~258 Mb
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Исполнитель:
VA Альбом:
Trance Maniacs Party: Trancefer Wave #138 (2014) Лейбл:
3Lime Rec. Жанр,стиль:
Trance Дата релиза:
12/02/2014 Битрейт аудио:
320 kbps / 44100Hz / Joint Stereo Продолжительность:
184:46 min Тип рипа:
25 tracks unmixed Аудио кодек:
MP3 Размер:
~441 Mb
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Исполнитель:
VA Альбом:
Vocal Trance Temptation Volume 31 (2014) Лейбл:
Melon Dreams rec. Жанр,стиль:
Vocal Trance Дата релиза:
12/02/2014 Битрейт аудио:
320 kbps / 44100Hz / Joint Stereo Продолжительность:
175:31 min Тип рипа:
25 tracks unmixed Аудио кодек:
MP3 Размер:
~413 Mb
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Исполнитель:
VA Альбом:
Big City Trance Volume 63 (2014) Лейбл:
Melon Dreams rec. Жанр,стиль:
Vocal Trance, Uplifting Trance Дата релиза:
12/02/2014 Битрейт аудио:
320 kbps / 44100Hz / Joint Stereo Продолжительность:
179:06 min Тип рипа:
25 tracks unmixed Аудио кодек:
MP3 Размер:
~419 Mb
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Исполнитель:
VA Альбом:
Tanecni Liga 156 (2014) Лейбл:
Universal Music Жанр,стиль:
House, Club House, Dance Дата релиза:
12/02/2014 Битрейт аудио:
VBR kbps / 44100Hz / Joint Stereo Продолжительность:
77:31 min Тип рипа:
20 tracks unmixed Аудио кодек:
MP3 Размер:
~143 Mb
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Исполнитель:
VA Название диска:
Радиостанции рекомендуют #4 (2014) Жанр:
Dance, Club Год выпуска:
2014 Кол-во треков:
100 Время звучания:
05:24:16 Формат | Качество:
MP3 | 320 kbps Размер:
687 Mb
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Исполнитель:
Eric Bellinger Название диска:
The Rebirth Жанр:
R&B, Soul, Hip-Hop Год выпуска:
2014 Кол-во треков:
26 Время звучания:
01:49:22 Формат | Качество:
MP3 | 256 kbps Размер:
267 Mb
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Исполнитель:
VA Название диска:
Super Dance Party Vol.36 Жанр:
Dance, Club Год выпуска:
2014 Кол-во треков:
75 Время звучания:
05:32:58 Формат | Качество:
MP3 | 320 kbps Размер:
768 Mb
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Исполнитель:
VA Альбом:
Trance In Motion - Sensual Breath 140 (2014) Лейбл:
TIM Жанр,стиль:
Trance, Uplifting Trance Дата релиза:
11/02/2014 Битрейт аудио:
320 kbps / 44100Hz / Joint Stereo Продолжительность:
79:43 min Тип рипа:
13 tracks unmixed Аудио кодек:
MP3 Размер:
~180 Mb
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Категория:
Сборник Исполнитель:
VA Название диска:
TOP 100 Лучшие Хиты в Стиле Trance (2014) Жанр:
Trance Год выпуска:
2014 Количество треков:
100 Формат|Качество:
mp3 | 320 kbps Время звучания:
12:13:11 Размер файла:
1.49 Gb
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Исполнитель:
VA Название диска:
Italo Disco Hits Vol 99 Жанр:
Italo Disco, Pop Год выпуска:
2014 Кол-во треков:
25 Время звучания:
02:03:12 Формат | Качество:
MP3 | 320 kbps Размер:
292 Mb
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Исполнитель:
VA Название диска:
Лучшая 100ка фартовая #2 Жанр:
Шансон Год выпуска:
2014 Кол-во треков:
100 Время звучания:
06:20:46 Формат | Качество:
MP3 | 256 kbps Размер:
7311 Mb
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Категория:
Сборник Исполнитель:
VA Название диска:
TOP-100 Зайцев НЕТ (01.02.2014) Жанр:
Club, Dance, Pop Год выпуска:
2014 Количество треков:
100 Формат|Качество:
mp3 | 256-320 kbps Время звучания:
07:13:50 Размер файла:
884 Mb
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Исполнитель:
VA Название диска:
Auto Sound - Disco Club Жанр:
Dance, Club Год выпуска:
2014 Кол-во треков:
100 Время звучания:
06:20:46 Формат | Качество:
MP3 | 320 kbps Размер:
905 Mb
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