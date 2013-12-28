Осень
Среда, 24.04.2024, 21:32

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Главная » Файлы » Видео » Фильмы
В категории материалов: 460
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 ... 11 12 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012)

Притчи рассказаны по-человечески искренне, с домашней теплотой и юмором. Рекомендуем для семейного просмотра. Посмотрите сами, покажите фильмы деткам, фильмы - понятные, смешные, добрые

 

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? (Евангелие от Матфея, глава 13, стих 10)


Картина «Притчи» — новое слово в современном православном кинематографе. В каждой из трех частей картины зрителю предложена душеполезная история. Притчи рассказаны по-человечески искренне, с домашней теплотой и юмором.
Рекомендуем для семейного просмотра. Посмотрите сами, обязательно покажите фильмы деткам и внукам, фильмы - понятные, смешные, добрые.

 

 

 


.
Фильмы | Просмотров: 13497 | Загрузок: 13490 | Добавил: Arkadievich | Дата: 14.04.2016 | Комментарии (0)

Сказ про Федота Стрельца, удалого молодца (1988) DVDRip читает Леонид Филатов


Русская классика. Передача  «Театр одного актёра» с Леонидом Филатовым в главной и единственной, но многоликой роли. Леонид Филатов читает своё самое известное и разлетевшееся отрывками, фразами и цитатами в народ произведение.

Сделано много вариантов прочтения, театральные постановки, кинофильм, мультфильм, но никто, кроме автора, не смог так колоритно, с такой любовью к красоте русского языка прочитать знаменитую сказку про Федота - Стрельца. Кто помнит - вспомните, как до слез, мы смеялись над собой, слушая о приключениях Федота при дворе царя,- который воплощал в себе все черты, присущие российским правителям в любом веке. С каким изяществом, с какой виртуозностью Леонид Филатов преподносит нам своё творение, играя словами раскрывает глубину своих персонажей, как жонглёр.

03.09.2011


.
Фильмы | Просмотров: 33816 | Загрузок: 33809 | Добавил: Arkadievich | Дата: 25.01.2015 | Комментарии (0)

Викинги / Викинги против пришельцев / Outlander (2008) BDRip-AVC


Пришелец из далекой галактики терпит крушение на Земле во времена викингов. Однако он оказался не единственным выжившим в аварии. Опасный инопланетный хищник, содержавшийся в заточении на корабле, вырвался на свободу, и главному герою предстоит отыскать и уничтожить его с помощью одного из кланов викингов.

.
Фильмы | Просмотров: 7610 | Загрузок: 7603 | Добавил: VITOS | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Резня зомби / Zombie Massacre (2013) HDRip | Лицензия


Бактериологическое оружие, разработанное правительством США по созданию супер солдат, становится виновником эпидемии, разразившейся в тихом маленьком городке. Все жители были превращены в инфицированных зомби. Город находится в карантине, но правительство хочет уничтожить его, чтобы избежать распространения эпидемии. Коммандос наемников начинает зачистку…

.
Фильмы | Просмотров: 872 | Загрузок: 865 | Добавил: VITOS | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Паранормальное явление: Метка Дьявола / Paranormal Activity: The Marked Ones (2014) CAMRip


Потусторонняя сила, терроризировавшая героев предыдущих серий, вновь вырвалась на свободу в поисках новых жертв…

.
Фильмы | Просмотров: 720 | Загрузок: 713 | Добавил: VITOS | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Андроид-полицейский / Android Cop (2014) HDRip


Лос-Анджелес 2045 года. Полицейский и его роботизированный напарник проникают в запретный анклав, населённый людьми, поражёнными неизвестным заболеванием. Вместе герои открывают истинную причину болезни и делают всё, чтобы её остановить.

.
Фильмы | Просмотров: 663 | Загрузок: 656 | Добавил: VITOS | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Мать и сын (1997) DVDRip



Фильм о безупречных человечьих взаимоотношений — симпатии, упорства и глубочайшей привычки сына к маме. Мама угасает, сынок молчаливо прощается с ней.

.
Фильмы | Просмотров: 2397 | Загрузок: 2390 | Добавил: dedua | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Балтийская слава (1957) DVDRip



О участии моряков славного Балтийского флота в революционном сражении за Петроград, в осеннее время 1917 года. В центре кинофильма судьбы матроса и морского офицера, которые встают в ряды бойцов за революцию.

.
Фильмы | Просмотров: 1169 | Загрузок: 1162 | Добавил: dedua | Дата: 03.02.2014 | Комментарии (0)

Между небом и землёй (1977) DVDRip



По мотивам книги Виктории Токаревой "Ехал грека". Признанный артист Климов эгоистичен и самолюбив. Он равнодушен к прежней супруге и сыну, к обожающей его женщине, небрежно относится к сослуживцам и близким.

.
Фильмы | Просмотров: 711 | Загрузок: 704 | Добавил: dedua | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Мексиканец (1955) DVDRip



1910 год. Мексиканские патриоты подготавливают повстание против диктатуры Диаса. К революционной хунте примыкает молодой Филипе Ривера, отец и мама которого были расстреляны теранами.

.
Фильмы | Просмотров: 1045 | Загрузок: 1038 | Добавил: dedua | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Вий (2013) CAMRip


Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Только воля случая и густой туман могли занести его в это проклятое место. Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный путешественником. Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась в их душах и только ждёт случая, чтобы вырваться наружу. Даже в страшном сне учёный-материалист не предполагал, что здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.

.
Фильмы | Просмотров: 888 | Загрузок: 881 | Добавил: VITOS | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Игра Эндера / Ender's Game (2013) BDRip 720p | Чистый звук


Действие происходит в 2135 году. Человечество пережило два вторжения инопланетной расы «жукеров», лишь чудом уцелев, и готовится к очередному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников, способных принести Земле победу, создаётся военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей. Среди этих детей Эндрю (Эндер) Виггин, будущий полководец Международного флота Земли и единственная надежда человечества на спасение.

.
Фильмы | Просмотров: 724 | Загрузок: 717 | Добавил: VITOS | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Кабинка / Stalled (2013) BDRip 720p


Главный герой фильма - откровенный неудачник по жизни, даже на Рождество вынужден работать – убирать, чистить унитазы в офисе, в то время, когда все веселятся. Внезапно начавшаяся диарея вынуждает его отправиться в туалет, но мужской туалет оказывается закрытым и Дейв решается посетить женский. И в самый пикантный момент случаются страшные события – начинается зомби апокалипсис. Ну, где же он мог застать невезучего героя – конечно, на унитазе со спущенными штанами в женской уборной. Теперь Дейв заключен в туалетной кабинке, надежно «охраняемый» толпой зомби… Удастся ли герою выбраться оттуда?

.
Фильмы | Просмотров: 646 | Загрузок: 639 | Добавил: VITOS | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Разумное сомнение / Reasonable Doubt (2014) WEB-DLRip


Ассистент окружного прокурора, находясь не трезвым за рулем, случайно сбивает вышедшего на дорогу гражданина. Вызывает ему скорую, но сбегает с места аварии, надеясь, что все окончится хорошо, не желая поясняться с полицией по поводу своего нетрезвого состояния. Он не подазревает, что на месте ДТП его кое-кто видел...

.
Фильмы | Просмотров: 711 | Загрузок: 704 | Добавил: VITOS | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Во имя короля 3 / In the Name of the King III (2014) DVDRip


Однажды появляется неизвестный странник в необычном одеянии — человек в странной экипировке, неустанно твердящий, что он «не из этих мест». Так начинается необыкновенная история, на прочно связавшая друг с другом путешествия во времени и в пространстве, грандиозные сражения и героические подвиги, волшебство и древнюю магию, пророчества и их чудесное воплощение в реальность…

.
Фильмы | Просмотров: 691 | Загрузок: 684 | Добавил: VITOS | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Тор 2: Царство тьмы / Thor: The Dark World (2013) WEB-DLRip


Продолжение приключений одного из членов команды Мстителей, скандинавского бога Тора, которому на этот раз в одиночку предстоит защитить Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага. Могучему Тору предстоит вновь сразиться за восстановление порядка в галактике, встретившись лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой злодеем Малекитом, жаждущим установить в девяти мирах власть тьмы. Столкнувшись с врагом, более могущественным чем сам Один и всё воинство Асгарда, Тор должен собрать силы для решающей битвы. Его ждёт опасное путешествие и долгожданная встреча со своей земной возлюбленной Джейн Фостер. Сможет ли Тор рискнуть самым дорогим, чтобы не дать тьме воцариться на просторах вселенной?

.
Фильмы | Просмотров: 1918 | Загрузок: 1911 | Добавил: VITOS | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Мы, русский народ (1965) DVDRip



По одноименному роману Всеволода Вишневского. Январь 1917 года. Рабочие руки и крестьяне России, вогнанные царским властью в окопы, обязаны оберегать далекие им интересы государя, помещиков и эксплуататоров-капиталистов.

.
Фильмы | Просмотров: 1626 | Загрузок: 1619 | Добавил: dedua | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

Красный код / Code Red (2013/DVDRip/1,37Гб)


Женщина-врач пытается найти свою дочь после взрыва на американской военной базе в Болгарии пропавшего во Вторую Мировую Войну биологического оружия, которое превращает людей в зомби-мутантов.

.
Фильмы | Просмотров: 558 | Загрузок: 551 | Добавил: VITOS | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

Комплекс / The Complex / Kuroyuri danchi (2013) BDRip 720p


Асука переезжает в жилой комплекс Куроюри, не зная о таинственных смертях, которые произошли там 13 лет назад. Она начинает слышать странные звуки из квартиры напротив. Однажды старика, который живет по соседству, находят мертвым…

.
Фильмы | Просмотров: 676 | Загрузок: 669 | Добавил: VITOS | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

Новичок / The Rookie (1990) BDRip


Ник Пуловски работает детективом в Лос-Анджелессе в отделе, который занимается розыском угнанных машин. Напарник Ника недавно погиб и теперь у Ника появляется новый напарник, молодой парень по имени Дэвид. В детстве Дэвид невольно стал виновником смерти своего брата и до сих пор испытывает угрызения совести. Расследуя очередное дело об угоне дорогих автомобилей, Ник попадает в плен к главарю банды угонщиков, бандиту по имени Стром. Теперь Дэвиду придется побороть свой давний страх и отправиться на выручку напарнику, если он еще хочет увидеть его живым.

.
Фильмы | Просмотров: 874 | Загрузок: 867 | Добавил: VITOS | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

Мышеловка (1990) DVDRip



В соответствии с мотивам одноименной пьесы Агаты Кристи. Около трупа мертвой дамы в Педдингтоне обнаружена записная книжечка с адресом пансиона супругов Рэлстон. Под адресом имелась надпись: "Три слепые мышки", а на мертвеце записочка - "Первая"...

.
Фильмы | Просмотров: 1094 | Загрузок: 1087 | Добавил: dedua | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

Голодные игры: И вспыхнет пламя / The Hunger Games: Catching Fire (2013) HDRip | IMAX | Чистый звук


Сумев выжить на безжалостных Голодных играх, Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются домой. Но теперь они в еще большей опасности, так как своим отказом играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции следующие, юбилейные, Голодные игры должны стать особенными, и в этот раз в них участвуют только победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены вновь выйти на Арену, где будут соперничать с сильнейшими. Правила игры меняются. Арена еще опасней, масштаб еще больше, ставки еще выше!

.
Фильмы | Просмотров: 671 | Загрузок: 664 | Добавил: VITOS | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

Игра Эндера / Ender's Game (2013) WEB-DLRip


Земля была дважды разорена инопланетной расой, которая решила уничтожить человечество. Семьдесят лет спустя люди Земли объединяются, чтобы не допустить их собственного истребления. Эндер Виггин — тихий, но невероятно способный мальчик, который может стать спасителем человеческой расы. Его отправляют в специальную школу, размещенную на орбите Земли, где его превратят в убийцу, способного противостоять инопланетному вторжению…

.
Фильмы | Просмотров: 637 | Загрузок: 630 | Добавил: VITOS | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

Диана: История любви / Diana (2013/BDRip 720p/BDRip 1080p)



Принцесса Диана — самая популярная женщина своего времени, еще при жизни названная «принцессой людских сердец». Она покорила сердца миллионов, ей признавались в любви все — от принца Англии до могущественных миллиардеров… Но кого любила она сама?

.
Фильмы | Просмотров: 701 | Загрузок: 694 | Добавил: Hottei | Дата: 26.01.2014 | Комментарии (0)

Мегрэ колеблется (1982) DVDRip



По одноименному роману Жоржа Сименона. Комиссар Мегрэ обретает сообщение, в каком рассказывается о готовящемся смертоубийстве. Сообщение написано на почтовой бумаге редкостного качества

.
Фильмы | Просмотров: 1082 | Загрузок: 1075 | Добавил: dedua | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса / The Adventurer: The Curse of the Midas Box (2013) DVDRip


Мир семнадцатилетнего Мэрайа Мунди меняется, когда его родители внезапно исчезают, оставив юношу и его брата Феликса на произвол судьбы.

.
Фильмы | Просмотров: 615 | Загрузок: 608 | Добавил: VITOS | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Не угаснет надежда / All Is Lost (2013) DVDScr


Высокий загорелый мужчина путешествует на роскошной яхте в теплых водах Индийского океана, но идиллическая картина меняется в одночасье, и герой оказывается один на один с бездной. Ради тех, кто остался на берегу, он вступит в схватку со свирепой стихией.

.
Фильмы | Просмотров: 737 | Загрузок: 730 | Добавил: VITOS | Дата: 18.01.2014 | Комментарии (0)

Игра Эндера / Ender's Game (2013) HDTVRip



Действие ленты происходит в 2136 году. Будущее Земли не так радужно, как представлялось оно людям. Инопланетные расы начали постоянно вторгаться на людскую, стараясь уничтожить всё человечество. Элитная школа подготавливает самых крепких ребят для борьбы с инопланетянами.

.
Фильмы | Просмотров: 750 | Загрузок: 743 | Добавил: Hottei | Дата: 16.01.2014 | Комментарии (0)

Телекинез / Carrie (2013) HDRip | Чистый звук


Невзрачная старшеклассница по имени Кэрри с рождения обладает способностями телекинеза. Давление со стороны фанатично религиозной мамочки и постоянные издевки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям.

.
Фильмы | Просмотров: 669 | Загрузок: 662 | Добавил: VITOS | Дата: 11.01.2014 | Комментарии (0)

Несносный дед / Jackass Presents: Bad Grandpa (2013) WEB-DLRip


86-летний старикан по имени Ирвинг Зисман путешествует по Америке с необычным компаньоном — восьмилетним «внуком» Билли. По дороге заводной дедушка знакомит впечатлительного Билли с людьми, местами и ситуациями, которые вряд ли укладываются в рамки привычных представлений о воспитании.

.
Фильмы | Просмотров: 1119 | Загрузок: 1112 | Добавил: Rigl | Дата: 07.01.2014 | Комментарии (0)

Гравитация / Gravity (2013) WEB-DL 720p | Чистый звук


Группа астронавтов коротает дни на космической станции. Однажды, когда капитан и его коллега выполняют задание в открытом космосе, обломки взорвавшегося спутника убивают весь экипаж.

.
Фильмы | Просмотров: 620 | Загрузок: 613 | Добавил: VITOS | Дата: 07.01.2014 | Комментарии (0)

Груз / Cargo (2009) HDRip


Год 2267. Земля стала необитаемой из-за экологической катастрофы, а выжившие живут в переполненных космических станциях на орбите Земли. Молодой доктор Лора Портман одна из них. Она надеется на лучшее будущее далекой планеты Рея. Но чтобы попасть на нее — нужны деньги. Лаура подписывает контракт и устраивается в корпорацию «Койпер» для работы на старом грузовом корабле «Кассандра», который проделает путь к станции № 42 и обратно за 8 лет.

.
Фильмы | Просмотров: 742 | Загрузок: 735 | Добавил: VITOS | Дата: 07.01.2014 | Комментарии (0)

Конго / Congo (1995) HDTVRip 720p


Их обстреливают тепловыми ракетами, на них нападает бешеный трехтонный бегемот, им приходится продираться сквозь непроходимые джунгли. Но несмотря ни на что, экспедиция продолжается. Обаятельная горилла по кличке Эми, бывшая частью научного эксперимента, возвращается на родину, в джунгли. За ней следуют романтичный молодой профессор, самоуверенная женщина-эксперт по электронике, грубоватый проводник, эксцентричный исследователь и многие другие. Они не знают, что она приведет их не просто в свой родной дом, а в загадочный край, где должен находиться Потерянный Город Зинж, богатый своими алмазными месторождениями. Но... все неизвестное таит в себе смертельную опасность.

.
Фильмы | Просмотров: 946 | Загрузок: 939 | Добавил: VITOS | Дата: 06.01.2014 | Комментарии (0)

Хоббит: Пустошь Смауга / The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) DVDScr


После успешного перехода через Туманные горы, Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника. Их компания обязана завершить свое путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу нужно будет найти потайную дверь, чтобы добраться до клада Смауга…

.
Фильмы | Просмотров: 670 | Загрузок: 663 | Добавил: VITOS | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

Гонка / Rush (2013) HDRip


70-е годы XX века. Золотое время «Формулы-1»: обтекаемые формы гоночных машин, брутальные на треке и ранимые в обычной жизни гонщики, сексуальные поклонницы, литры шампанского на финише для победителя… Два непримиримых соперника в истории гонок — обаятельный плейбой-англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный перфекционист-австриец Ники Лауда — доводят себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе. Для них нет легких путей к победе и права на ошибку. Единственный промах гонщикам может стоить карьеры и даже жизни.

.
Фильмы | Просмотров: 681 | Загрузок: 674 | Добавил: VITOS | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

Курьер из "Рая" (2013) WEB-DL


Егор Глазунов работает в криминальной полиции столицы и обладает удивительным даром — «врать с листа». Это умение очень выручает его в далёком маленьком городе, которых на карте России великое множество.

.
Фильмы | Просмотров: 857 | Загрузок: 850 | Добавил: Rigl | Дата: 02.01.2014 | Комментарии (0)

Взорванное солнце / Exploding Sun (2013) HDRip



Однажды коммерческий космический корабль с пассажирами, делает своеобразный полет около Луны с возвращением на Землю. Однако в последствии сильной вспышки на Солнце команда корабля лишается контроля над управлением.

.
Фильмы | Просмотров: 671 | Загрузок: 664 | Добавил: dedua | Дата: 01.01.2014 | Комментарии (0)

Джобс: Империя соблазна / jOBS (2013) BDRip | Лицензия


Он был молод, красив и чертовски талантлив. Начав с нуля, он смог построить мировую империю соблазна. О нем грезили женщины. Ему завидовали мужчины. Он соблазнил миллионы. Его звали Стив Джобс.

.
Фильмы | Просмотров: 683 | Загрузок: 676 | Добавил: VITOS | Дата: 30.12.2013 | Комментарии (0)

Пугало / Scarecrow (2013) DVDRip


Шестеро учеников, отбывающих наказание выходного дня за совершенный в школе проступок, прибывают на ферму вместе со своим учителем, чтобы перевести в город соломенное чучело на место празднования ежегодного фестиваля, посвящённого ему. Но то, что должно было быть простой задачей, оборачивается катастрофой. Старая городская легенда, которой пугали первоклассников, оказывается не выдумкой.

.
Фильмы | Просмотров: 612 | Загрузок: 605 | Добавил: VITOS | Дата: 28.12.2013 | Комментарии (0)

5 душ / 5 Souls (2013) WEB-DLRip


Как далеко ты способен зайти ради спасения своей души? А жизни? Недобросовестный архитектор, работающий на крупную строительную компанию, впадает в кому... Блуждая в закоулках параллельного мира, он встречает четыре блуждающие души людей, погибших по его вине, а также свою душу и Дудочника, которой ставит его перед выбором: убить снова и пойти против своей совести или же самому быть убитым...

.
Фильмы | Просмотров: 480 | Загрузок: 473 | Добавил: VITOS | Дата: 28.12.2013 | Комментарии (0)

Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank