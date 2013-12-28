Вий (2013) CAMRip

Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Только воля случая и густой туман могли занести его в это проклятое место. Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный путешественником. Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась в их душах и только ждёт случая, чтобы вырваться наружу. Даже в страшном сне учёный-материалист не предполагал, что здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола. Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Только воля случая и густой туман могли занести его в это проклятое место. Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный путешественником. Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась в их душах и только ждёт случая, чтобы вырваться наружу. Даже в страшном сне учёный-материалист не предполагал, что здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.

. 02.02.2014 | Комментарии (0) Фильмы | Просмотров: 888 | Загрузок: 881 | Добавил: VITOS | Дата: