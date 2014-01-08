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Валерия - 20 лет на сцене!
Двадцать лет назад с победы Валерии на конкурсе "Утренняя звезда" начался путь певицы на большую эстраду. Свою музыкальную карьеру она начинала с исполнения русских романсов и, в честь юбилея творческой деятельности, в декабре 2011 года решила сделать поклонникам подарок, выступив с уникальной концертной программой. "Валерия. 20 лет на сцене" - смелый эксперимент, беспрецедентный по масштабу и оформлению.
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Русская классика. Передача «Театр одного актёра» с Леонидом Филатовым в главной и единственной, но многоликой роли. Леонид Филатов читает своё самое известное и разлетевшееся отрывками, фразами и цитатами в народ произведение.
Сделано много вариантов прочтения, театральные постановки, кинофильм, мультфильм, но никто, кроме автора, не смог так колоритно, с такой любовью к красоте русского языка прочитать знаменитую сказку про Федота - Стрельца. Кто помнит - вспомните, как до слез, мы смеялись над собой, слушая о приключениях Федота при дворе царя,- который воплощал в себе все черты, присущие российским правителям в любом веке. С каким изяществом, с какой виртуозностью Леонид Филатов преподносит нам своё творение, играя словами раскрывает глубину своих персонажей, как жонглёр.
03.09.2011
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Видеоприложение к книге "Электрика в квартире и доме своими руками"
Масса полезных визуальных примеров по работе с электрикой в квартире, доме, даче.
Много разных работ по дому можно и нужно делать своими руками. Электрика не исключение. Но любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам...
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Пришелец из далекой галактики терпит крушение на Земле во времена викингов. Однако он оказался не единственным выжившим в аварии. Опасный инопланетный хищник, содержавшийся в заточении на корабле, вырвался на свободу, и главному герою предстоит отыскать и уничтожить его с помощью одного из кланов викингов.
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Бактериологическое оружие, разработанное правительством США по созданию супер солдат, становится виновником эпидемии, разразившейся в тихом маленьком городке. Все жители были превращены в инфицированных зомби. Город находится в карантине, но правительство хочет уничтожить его, чтобы избежать распространения эпидемии. Коммандос наемников начинает зачистку…
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Лос-Анджелес 2045 года. Полицейский и его роботизированный напарник проникают в запретный анклав, населённый людьми, поражёнными неизвестным заболеванием. Вместе герои открывают истинную причину болезни и делают всё, чтобы её остановить.
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Фильм о безупречных человечьих взаимоотношений — симпатии, упорства и глубочайшей привычки сына к маме. Мама угасает, сынок молчаливо прощается с ней.
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О участии моряков славного Балтийского флота в революционном сражении за Петроград, в осеннее время 1917 года. В центре кинофильма судьбы матроса и морского офицера, которые встают в ряды бойцов за революцию.
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По мотивам книги Виктории Токаревой "Ехал грека". Признанный артист Климов эгоистичен и самолюбив. Он равнодушен к прежней супруге и сыну, к обожающей его женщине, небрежно относится к сослуживцам и близким.
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1910 год. Мексиканские патриоты подготавливают повстание против диктатуры Диаса. К революционной хунте примыкает молодой Филипе Ривера, отец и мама которого были расстреляны теранами.
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Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Только воля случая и густой туман могли занести его в это проклятое место. Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный путешественником. Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась в их душах и только ждёт случая, чтобы вырваться наружу. Даже в страшном сне учёный-материалист не предполагал, что здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.
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Действие происходит в 2135 году. Человечество пережило два вторжения инопланетной расы «жукеров», лишь чудом уцелев, и готовится к очередному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников, способных принести Земле победу, создаётся военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей. Среди этих детей Эндрю (Эндер) Виггин, будущий полководец Международного флота Земли и единственная надежда человечества на спасение.
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Главный герой фильма - откровенный неудачник по жизни, даже на Рождество вынужден работать – убирать, чистить унитазы в офисе, в то время, когда все веселятся. Внезапно начавшаяся диарея вынуждает его отправиться в туалет, но мужской туалет оказывается закрытым и Дейв решается посетить женский. И в самый пикантный момент случаются страшные события – начинается зомби апокалипсис. Ну, где же он мог застать невезучего героя – конечно, на унитазе со спущенными штанами в женской уборной. Теперь Дейв заключен в туалетной кабинке, надежно «охраняемый» толпой зомби… Удастся ли герою выбраться оттуда?
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Ассистент окружного прокурора, находясь не трезвым за рулем, случайно сбивает вышедшего на дорогу гражданина. Вызывает ему скорую, но сбегает с места аварии, надеясь, что все окончится хорошо, не желая поясняться с полицией по поводу своего нетрезвого состояния. Он не подазревает, что на месте ДТП его кое-кто видел...
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Однажды появляется неизвестный странник в необычном одеянии — человек в странной экипировке, неустанно твердящий, что он «не из этих мест». Так начинается необыкновенная история, на прочно связавшая друг с другом путешествия во времени и в пространстве, грандиозные сражения и героические подвиги, волшебство и древнюю магию, пророчества и их чудесное воплощение в реальность…
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Продолжение приключений одного из членов команды Мстителей, скандинавского бога Тора, которому на этот раз в одиночку предстоит защитить Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага. Могучему Тору предстоит вновь сразиться за восстановление порядка в галактике, встретившись лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой злодеем Малекитом, жаждущим установить в девяти мирах власть тьмы. Столкнувшись с врагом, более могущественным чем сам Один и всё воинство Асгарда, Тор должен собрать силы для решающей битвы. Его ждёт опасное путешествие и долгожданная встреча со своей земной возлюбленной Джейн Фостер. Сможет ли Тор рискнуть самым дорогим, чтобы не дать тьме воцариться на просторах вселенной?
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По одноименному роману Всеволода Вишневского. Январь 1917 года. Рабочие руки и крестьяне России, вогнанные царским властью в окопы, обязаны оберегать далекие им интересы государя, помещиков и эксплуататоров-капиталистов.
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Ник Пуловски работает детективом в Лос-Анджелессе в отделе, который занимается розыском угнанных машин. Напарник Ника недавно погиб и теперь у Ника появляется новый напарник, молодой парень по имени Дэвид. В детстве Дэвид невольно стал виновником смерти своего брата и до сих пор испытывает угрызения совести. Расследуя очередное дело об угоне дорогих автомобилей, Ник попадает в плен к главарю банды угонщиков, бандиту по имени Стром. Теперь Дэвиду придется побороть свой давний страх и отправиться на выручку напарнику, если он еще хочет увидеть его живым.
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В соответствии с мотивам одноименной пьесы Агаты Кристи. Около трупа мертвой дамы в Педдингтоне обнаружена записная книжечка с адресом пансиона супругов Рэлстон. Под адресом имелась надпись: "Три слепые мышки", а на мертвеце записочка - "Первая"...
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Сумев выжить на безжалостных Голодных играх, Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются домой. Но теперь они в еще большей опасности, так как своим отказом играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции следующие, юбилейные, Голодные игры должны стать особенными, и в этот раз в них участвуют только победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены вновь выйти на Арену, где будут соперничать с сильнейшими. Правила игры меняются. Арена еще опасней, масштаб еще больше, ставки еще выше!
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Земля была дважды разорена инопланетной расой, которая решила уничтожить человечество. Семьдесят лет спустя люди Земли объединяются, чтобы не допустить их собственного истребления. Эндер Виггин — тихий, но невероятно способный мальчик, который может стать спасителем человеческой расы. Его отправляют в специальную школу, размещенную на орбите Земли, где его превратят в убийцу, способного противостоять инопланетному вторжению…
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По одноименному роману Жоржа Сименона. Комиссар Мегрэ обретает сообщение, в каком рассказывается о готовящемся смертоубийстве. Сообщение написано на почтовой бумаге редкостного качества
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Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие.
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Высокий загорелый мужчина путешествует на роскошной яхте в теплых водах Индийского океана, но идиллическая картина меняется в одночасье, и герой оказывается один на один с бездной. Ради тех, кто остался на берегу, он вступит в схватку со свирепой стихией.
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В Тридевятом царстве, где живут наши герои — тишь, да благодать. Иван женился на Василисе, и «жили они долго и счастливо», да не тут-то было. Иван целыми днями пропадает с Волком на службе — укрепляет рубежи и оборонную мощь, мечтает перевести стрелки часов на семь часов назад, чтобы меньше спать, и больше работать. А Василисе — скучно, как всем девушкам, ей хочется романтики, ну, такой, как в сказках. И тогда она решает организовать свое похищение… Однако, когда такое бывало, что в сказках все получалось так, как задумывалось?
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Действие ленты происходит в 2136 году. Будущее Земли не так радужно, как представлялось оно людям. Инопланетные расы начали постоянно вторгаться на людскую, стараясь уничтожить всё человечество. Элитная школа подготавливает самых крепких ребят для борьбы с инопланетянами.
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Медведь вспомнил свою цирковую жизнь в молодости, которая была отмечена множеством заслуженных наград: медалей , грамот , кубков. Да вот забежавший в гости Заяц оказался очень недоверчивым, и пришлось Мишке доказывать на деле свои таланты. Но эквилибристика закончилась неудачным падением и потерей памяти, отчего бывший циркач повел себя, как сорви-голова, и так расшалился, что звери, вместе с Машей, с трудом привели его в чувство.
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Невзрачная старшеклассница по имени Кэрри с рождения обладает способностями телекинеза. Давление со стороны фанатично религиозной мамочки и постоянные издевки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям.
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