Иван Царевич и Серый Волк 2 (2013) DVDRip

В Тридевятом царстве, где живут наши герои — тишь, да благодать. Иван женился на Василисе, и «жили они долго и счастливо», да не тут-то было. Иван целыми днями пропадает с Волком на службе — укрепляет рубежи и оборонную мощь, мечтает перевести стрелки часов на семь часов назад, чтобы меньше спать, и больше работать. А Василисе — скучно, как всем девушкам, ей хочется романтики, ну, такой, как в сказках. И тогда она решает организовать свое похищение… Однако, когда такое бывало, что в сказках все получалось так, как задумывалось? В Тридевятом царстве, где живут наши герои — тишь, да благодать. Иван женился на Василисе, и «жили они долго и счастливо», да не тут-то было. Иван целыми днями пропадает с Волком на службе — укрепляет рубежи и оборонную мощь, мечтает перевести стрелки часов на семь часов назад, чтобы меньше спать, и больше работать. А Василисе — скучно, как всем девушкам, ей хочется романтики, ну, такой, как в сказках. И тогда она решает организовать свое похищение… Однако, когда такое бывало, что в сказках все получалось так, как задумывалось?

. 16.01.2014 | Комментарии (0) Мульт./Анимация | Просмотров: 734 | Загрузок: 727 | Добавил: Asus | Дата: