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Главная » Файлы » Видео » Документальные

Видеокурс. Электрика в квaртире и доме своими руками. С. Степанов

Загрузить, скачать Документальные, Видеокурс. Электрика в квaртире и доме своими руками. С. Степанов бесплатно.

Скачать Видеокурс. Электрика в квaртире и доме своими руками. С. Степанов бесплатно

Видеокурс. Электрика в квaртире и доме своими руками. С. Степанов бесплатно и без регистрации

Видеокурс. Электрика в квaртире и доме своими руками. С. Степанов download free
22.01.2015, 22:40
Видеокурс. Электрика в квaртире и доме своими руками. С. Степанов

 


Видеоприложение к книге "Электрика в квартире и доме своими руками"
Масса полезных визуальных примеров по работе с электрикой в квартире, доме, даче.
Много разных работ по дому можно и нужно делать своими руками. Электрика не исключение. Но любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам: заменить розетки или выключатели, найти причину неисправности в сети, установить точечные светильники в подвесном потолке - все это вам под силу, и ни к чему звать на помощь электрика, переплачивая кругленькие суммы.

 

 

 












Год выхода: 2010
Жанр: обучающий
Страна: Россия
Продолжительность: 00:41:35
Перевод: оригинал

Видео: XviD, 720x576, 25 fps, 1248 kbps
Звук: MPEG Layer 3, 2 ch, 96 kbps, 44,1 kHz

Скачать книгу "Электрика в квартире и доме своими руками"

Скачать видеокурс к книге "Электрика в квартире и доме своими руками" (442 Mb):

 

 22.08.2011



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Категория: Документальные | Добавил: Arkadievich | Теги: квaртире, электротехническим, оборудованием, доме, связанные, своими, работы, руками, Видеокурс, электрика
Просмотров: 7196 | Загрузок: 7189 | Рейтинг: 5.0/2 |
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Масса полезных визуальных примеров по работе с электрикой в квартире, доме, даче
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