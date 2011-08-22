Скачать Видеокурс. Электрика в квaртире и доме своими руками. С. Степанов бесплатно



Видеоприложение к книге "Электрика в квартире и доме своими руками"

Масса полезных визуальных примеров по работе с электрикой в квартире, доме, даче.

Много разных работ по дому можно и нужно делать своими руками. Электрика не исключение. Но любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам: заменить розетки или выключатели, найти причину неисправности в сети, установить точечные светильники в подвесном потолке - все это вам под силу, и ни к чему звать на помощь электрика, переплачивая кругленькие суммы.



Год выхода: 2010

Жанр: обучающий

Страна: Россия

Продолжительность: 00:41:35

Перевод: оригинал



Видео: XviD, 720x576, 25 fps, 1248 kbps

Звук: MPEG Layer 3, 2 ch, 96 kbps, 44,1 kHz



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22.08.2011

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