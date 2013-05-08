National Geographic. Медузы-монстры (2010) HDTVRip

Медуза намура, одна из самых крупных в мире. Эти медузы могут достигать свыше 2 метров в диаметре при весе более 200 кг. Океанские течения носили их ещё до появления динозавров. у них нет ни крови, ни костей, ни мозга. Миллиарды этих существ направляются в японские воды. их громадные тела изящно плывут в океанских водах. Но эти медузы разрушают экосистемы и убивают местную рыболовную промышленность. Никто не знает почему увеличивается популяция медуз намура. Виновато глобальное потепление или загрязнение человеком окружающей среды. Большие косяки, ранее появлявшиеся раз в 40 лет, теперь одолевают каждый сезон. Можно ли научными средствами оградить океан от нашествия медуз? Этот вид слишком живуч... Медуза намура, одна из самых крупных в мире. Эти медузы могут достигать свыше 2 метров в диаметре при весе более 200 кг. Океанские течения носили их ещё до появления динозавров. у них нет ни крови, ни костей, ни мозга. Миллиарды этих существ направляются в японские воды. их громадные тела изящно плывут в океанских водах. Но эти медузы разрушают экосистемы и убивают местную рыболовную промышленность. Никто не знает почему увеличивается популяция медуз намура. Виновато глобальное потепление или загрязнение человеком окружающей среды. Большие косяки, ранее появлявшиеся раз в 40 лет, теперь одолевают каждый сезон. Можно ли научными средствами оградить океан от нашествия медуз? Этот вид слишком живуч...

. 17.10.2013 | Комментарии (0) Документальные | Просмотров: 805 | Загрузок: 798 | Добавил: VITOS | Дата: