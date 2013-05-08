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Видеоприложение к книге "Электрика в квартире и доме своими руками"
Масса полезных визуальных примеров по работе с электрикой в квартире, доме, даче.
Много разных работ по дому можно и нужно делать своими руками. Электрика не исключение. Но любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам...
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Звездное небо было объектом внимания людей с доисторических времен. И неудивительно, ведь именно в глубинах вселенной зародилась жизнь. В наши дни, благодаря современным технологиям, самые невероятные и удивительные секреты вселенной стали доступны для понимания. Космические корабли и роботизированные зонды исследуют, сканируют и фотографируют миллиарды отдаленных планет. С помощью уникальной передовой технологии "Наша вселенная 3D" даст вам возможность насладиться сногсшибательными видами и разгадать необыкновенные звездные феномены, не выходя из дома.
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Кинофильм приурочен идее изучения вселенной, и освоения человечеством иных планет. Несколько частей, где строгие академические данные смешиваются с игровой научной фантастикой.
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Крупнейший датский оператор контейнеровозов и судов снабжения в мире - Maersk и канал Discovery объединили свои усилия, чтобы показать нам каждый этап строительства 400-метрового судна «Triple-E». Размеры корпуса ограничены только портами, которые могут принимать этот контейнеровоз.В этой серии: Корабль сошел со стапелей, проходит морские испытания и загружается в первый рейс.Это первый контейнеровоз в серии из двадцати заказанных судостроителям гигантов.Следите за всеми нюансами плавания «Triple-E» и работы его команды.
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В научно-фантастическом триллере «Война миров» земляне ведут яростную борьбу за выживание в сражениях с инопланетными захватчиками. Все, что видит зритель на экране, включая атаки целых армад космических пришельцев – всего лишь плод яркой фантазии создателей фильма. Но, может ли этот сценарий стать реальностью, если попытаться представить себе, что точные науки вполне реально способны предположить такое развитие событий?
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Ученые утверждают — ключи от вечной молодости практически у них в руках. Мистики уверяют — отменить законы природы неподвластно никому. Кто из них прав? Можно ли остановить течение лет?"Тайный код взломан" — благодаря новому проекту зрители познакомятся с природой удивительных вещей, которые являются неотъемлемой частью жизни человека на протяжении тысячелетий, но зачастую остаются тайной, покрытой мраком.
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Россия возобновляет свое присутствие в северных широтах на постоянной основе.Две съемочные группы Телеканала «Звезда» отправились в путешествия на судах Северного флота: одна на военном гидрографическом судне «Горизонт» к берегам Земли Франца-Иосифа, другая в составе военной Арктической экспедиции, целью которой стал Архипелаг Новосибирских островов и cамый крупный их них, остров Котельный.Об опасностях и притягательности северных широт, о самоотверженной службе военных моряков и важности их миссий в фильме Максима Гриценко и Максима Румянцева «Арктика. Мы вернулись»
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Чрезвычайно умные, опасные и сильные. Они бесспорные повелители мировых океанов. Это косатки, или киты убийцы. История их сложных сообществ уходит корнями в древние времена. Возможно ли, что сегодня, наше современное общество угрожает их популяции? присоединяйте к Жану-Мишелю Кусто и его команде в исследовании отражения человечества в воде, и вы узнаете, что борьба косаток за выживание, это теперь и наша борьба тоже. Как сохранить их ареал обитания, и как их лучше понять?
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Видео и музыкальное пиратство - мощный криминальный бизнес. По оценкам правоохранительных органов, пиратство занимает третье место по доходности сразу после торговли наркотиками и оружием. В России на один лицензионный диск приходится 9 пиратских. Поддельные диски из России распространяются не только у нас в стране, но и в Европе и во всем мире.
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Медуза намура, одна из самых крупных в мире. Эти медузы могут достигать свыше 2 метров в диаметре при весе более 200 кг. Океанские течения носили их ещё до появления динозавров. у них нет ни крови, ни костей, ни мозга. Миллиарды этих существ направляются в японские воды. их громадные тела изящно плывут в океанских водах. Но эти медузы разрушают экосистемы и убивают местную рыболовную промышленность. Никто не знает почему увеличивается популяция медуз намура. Виновато глобальное потепление или загрязнение человеком окружающей среды. Большие косяки, ранее появлявшиеся раз в 40 лет, теперь одолевают каждый сезон. Можно ли научными средствами оградить океан от нашествия медуз? Этот вид слишком живуч...
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Коралловые рифы насчитывают самое большое количество видов среди всех представителей флоры и фауны. Рифы, находящиеся в теплых водах Тихого океана и Карибского бассейна хорошо всем известны, но известно ли вам, что рифы также произрастают и в холодной воде. Образованные айсбергами глубоководные рифы становятся идеальным основанием для образования там кораллов. Скрытые от человеческих глаз коралловые рифы можно найти как в тропических морях, а также в леденящих арктических океанах. Некоторые из них еще никогда не были изучены человеком, но теперь мы отправимся в самую глубь океана, чтобы больше узнать о жизни, процветающей там.
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Солнце щедро дарит нам свет, тепло и здоровье, делает плодородными наши земли, помогает ориентироваться во времени и пространстве. Но есть и обратная сторона . Техногенные аварии и экологические катастрофы, транспортный и энергетический коллапс, вспышки заболеваний и обострение психических расстройств... Неужели Солнце хочет забрать жизнь, которую когда-то подарило человечеству?
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Тщательно подготовленная и составленная, данная видеопрограмма позволит вам перенестись в захватывающее межгалактическое путешествие посредством нескольких эксклюзивных видео эпизодов в изумительном качестве высокой чёткости - выбирая музыкальное оформление "глубокое погружение в космос" с объёмным 5.1-звуком, эксклюзивно записанного для этого издания, или же "окружение космического пространства". Вы совершите путешествие через межгалактические тоннели и туманности космических скоплений. Погрузитесь в глубины космического пространства, иных миров, неизвестных планет, параллельных вселенных с непостижимой игрой света и увидите рождение новых солнечных систем.
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Обучающие видео позволяющее разобраться в создании сайтов на Ucoz. С помощью него и Ucoz вы сможете быстро, а главное осознано создать себе сайты. Курс содержит в себе 60 частей которые довольно подробно описывают всевозможные настройки модулей и ситуаций.
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Курс CCNA Discovery, который поможет школьникам, просто играющим в игры на компьютере, получить понимание базовых навыков, необходимых для успешной и эффективной работы с компьютером, компьютерными сетями, сетью Интернет. Знания даются в том объеме, чтобы обучающийся по окончании курса смог эффективно работать с компьютером, а также начать карьеру ИТ-специалиста.
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Не все знают, что конкретные болезни напрямую связаны с особенностями характера человека. Он накладывает реальное влияние на психоэмоциональное состояние человека и его взгляды на мир, а неверное мировоззрение наказывается заболеваниями вплоть до неизлечимых. Есть такое явление, как наследственные заболевания. Но на поверку оказывается это лишь похожие характеры членов семьи, одинаковые эмоции и привычки, которые и рождают одинаковые болезни, считающиеся наследственными.
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Наверное, каждый хоть раз становился жертвой мошенников: будь то игра в "моментальные" лотереи, приобретение ненужных, а иногда и вредных пищевых добавок или общение с вымогателями денег по телефону, для пополнения мобильного счёта бедного чада, оставшегося без связи. В помощь нежелающим наступать на старые грабли зрителям на канале "ТВ Центр" в стартует новая программа "Осторожно, мошенники!", которая еженедельно станет рассказывать о самых распространенных способах отъема денег у граждан и способах борьбы с ними.
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Фильм «Великая Тартария – Империя Русов»
является небольшим рассказом о великом прошлом нашей Родины. Несколько тысяч лет назад Империя Русов занимала почти все пригодные для жизни земли на планете: Евразию, Северную Америку, Северную Африку. Название страны – Россия, возникло от другого слова – Рассея, которое, в свою очередь, образовалось от названия Рассения.
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Сезон 5
Беар Гриллс — специалист по выживанию, бывший солдат британского спецназа SAS, показывает, как надо себя вести в ситуациях, когда вы оказались в диких местах при авиа- или морском крушении или как потерявшийся турист.В этом выпуске Беар высоко в горах Грузии, Восточная Европа.
Это маленькая страна с непростым рельефом местности и чтобы выжить - надо будет немного пошевелить мозгами. Посмотрите, как он снова оказывается в сложном положении.
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