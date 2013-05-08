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Главная » Файлы » Видео » Документальные
В категории материалов: 66
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Видеокурс. Электрика в квaртире и доме своими руками. С. Степанов


Видеоприложение к книге "Электрика в квартире и доме своими руками"
Масса полезных визуальных примеров по работе с электрикой в квартире, доме, даче.
Много разных работ по дому можно и нужно делать своими руками. Электрика не исключение. Но любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам...


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Документальные | Просмотров: 7195 | Загрузок: 7188 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.01.2015 | Комментарии (0)

Discovery. Самый разрушительный тайфун / Megastorm: World's Biggest Typhoon (2013) HDTVRip 720p


Тщательный анализ самого страшного и разрушительного тайфуна в истории, обрушившегося на Филиппины в ноябре 2013. Истории реальных людей, эксклюзивные видеозаписи и научное объяснение катастрофы.

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Документальные | Просмотров: 793 | Загрузок: 786 | Добавил: VITOS | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Видеоприложение к журналу "Рыбачьте с нами" №54 ( Февраль ) 2014


Видеоприложение к журналу"Рыбачьте с нами". Февраль 2014 года. Все о рыбалке и о том , что связано с этим.

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Документальные | Просмотров: 953 | Загрузок: 946 | Добавил: Asus | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Discovery. Через Червоточину с Морганом Фрименом / Through the Wormhole with Morgan Freeman (2013) HDTVRip


Сериал Через Червоточину с ведущим - Морганом Фрименом исследует самые глубокие тайны существования - вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Ведущий Морган Фримэн позволяет проникнуть зрителям в тайны мироздания, получить ответы на многие вопросы. Например, из чего мы все же состоим? Откуда мы взялись? Есть ли собратья по разуму? И есть ли единый создатель?

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Документальные | Просмотров: 6537 | Загрузок: 6530 | Добавил: VITOS | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

BBC: Африка / Earth. Africa (1-6 серии из 6) (2013) BDRip


Это новое представление ландшафтов и живых созданий дикой природы поведает в невиданном доселе ключе о горах и саваннах, вулканах и озерах, ледниках и джунглях Африки, населенных удивительными животными, пресмыкающимися, рыбами и насекомыми с необыкновенным поведением...

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Документальные | Просмотров: 1072 | Загрузок: 1065 | Добавил: Rigl | Дата: 17.01.2014 | Комментарии (0)

Наша Вселенная (2013) BDRip 1080p


Звездное небо было объектом внимания людей с доисторических времен. И неудивительно, ведь именно в глубинах вселенной зародилась жизнь. В наши дни, благодаря современным технологиям, самые невероятные и удивительные секреты вселенной стали доступны для понимания. Космические корабли и роботизированные зонды исследуют, сканируют и фотографируют миллиарды отдаленных планет. С помощью уникальной передовой технологии "Наша вселенная 3D" даст вам возможность насладиться сногсшибательными видами и разгадать необыкновенные звездные феномены, не выходя из дома.

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Документальные | Просмотров: 626 | Загрузок: 619 | Добавил: VITOS | Дата: 06.01.2014 | Комментарии (0)

Рыбачьте с нами. Видеоприложение. Выпуск №53. Январь (2014)


Видеоприложение к журналу"Рыбачьте с нами". Январь 2014 года. Все о рыбалке и о том , что связано с этим.

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Документальные | Просмотров: 828 | Загрузок: 821 | Добавил: Asus | Дата: 23.12.2013 | Комментарии (0)

Марс (1968) DVDRip



Кинофильм приурочен идее изучения вселенной, и освоения человечеством иных планет. Несколько частей, где строгие академические данные смешиваются с игровой научной фантастикой.

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Документальные | Просмотров: 866 | Загрузок: 859 | Добавил: dedua | Дата: 19.12.2013 | Комментарии (0)

ТВ Усадьба. Огородные вредители. Пяденицы (2013) SATRip


Передача рассказывает о том, какие опасности подстерегают сад, огород или весь дачный участок, если вовремя не подумать о том, как защитить все это от вредителей - тли, клопов, улиток и других вредителей.

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Документальные | Просмотров: 1101 | Загрузок: 1094 | Добавил: VITOS | Дата: 10.12.2013 | Комментарии (0)

Discovery: Крупнейший в мире корабль. Первое плавание / The world\'s biggest ship. Setting sail (2013) SATRip


Крупнейший датский оператор контейнеровозов и судов снабжения в мире - Maersk и канал Discovery объединили свои усилия, чтобы показать нам каждый этап строительства 400-метрового судна «Triple-E». Размеры корпуса ограничены только портами, которые могут принимать этот контейнеровоз.В этой серии: Корабль сошел со стапелей, проходит морские испытания и загружается в первый рейс.Это первый контейнеровоз в серии из двадцати заказанных судостроителям гигантов.Следите за всеми нюансами плавания «Triple-E» и работы его команды.

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Документальные | Просмотров: 735 | Загрузок: 728 | Добавил: VITOS | Дата: 08.12.2013 | Комментарии (0)

Когда пришельцы нападут / When Aliens Attack (2011) HDRip


В научно-фантастическом триллере «Война миров» земляне ведут яростную борьбу за выживание в сражениях с инопланетными захватчиками. Все, что видит зритель на экране, включая атаки целых армад космических пришельцев – всего лишь плод яркой фантазии создателей фильма. Но, может ли этот сценарий стать реальностью, если попытаться представить себе, что точные науки вполне реально способны предположить такое развитие событий?

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Документальные | Просмотров: 517 | Загрузок: 510 | Добавил: VITOS | Дата: 07.12.2013 | Комментарии (0)

Подборка аварий и ДТП за Ноябрь (4 части) (2013)


Не рекомендуется к просмотру детям и людям с неустойчивой психикой.

Новая подборка аварий и ДТП за Ноябрь

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Документальные | Просмотров: 800 | Загрузок: 793 | Добавил: Asus | Дата: 05.12.2013 | Комментарии (0)

Видеоприложение к журналу "Рыбалка на Руси". Выпуск № 24. Декабрь (2013)


Видеоприложение к журналу "Рыбалка на Руси" Декабрь 2013.

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Документальные | Просмотров: 1229 | Загрузок: 1222 | Добавил: Asus | Дата: 01.12.2013 | Комментарии (0)

Тайный код взломан. Молодость (2013) SATRip


Ученые утверждают — ключи от вечной молодости практически у них в руках. Мистики уверяют — отменить законы природы неподвластно никому. Кто из них прав? Можно ли остановить течение лет?"Тайный код взломан" — благодаря новому проекту зрители познакомятся с природой удивительных вещей, которые являются неотъемлемой частью жизни человека на протяжении тысячелетий, но зачастую остаются тайной, покрытой мраком.

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Документальные | Просмотров: 610 | Загрузок: 603 | Добавил: VITOS | Дата: 23.11.2013 | Комментарии (0)

Арктика. Мы вернулись (2013) SATRip


Россия возобновляет свое присутствие в северных широтах на постоянной основе.Две съемочные группы Телеканала «Звезда» отправились в путешествия на судах Северного флота: одна на военном гидрографическом судне «Горизонт» к берегам Земли Франца-Иосифа, другая в составе военной Арктической экспедиции, целью которой стал Архипелаг Новосибирских островов и cамый крупный их них, остров Котельный.Об опасностях и притягательности северных широт, о самоотверженной службе военных моряков и важности их миссий в фильме Максима Гриценко и Максима Румянцева «Арктика. Мы вернулись»

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Документальные | Просмотров: 882 | Загрузок: 875 | Добавил: VITOS | Дата: 07.11.2013 | Комментарии (0)

Видеоприложение к журналу "Рыбачьте с нами" №51 ( Ноябрь ) 2013


Видеоприложение к журналу"Рыбачьте с нами". Ноябрь 2013 года. Все о рыбалке и о том , что связано с этим.

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Документальные | Просмотров: 1003 | Загрузок: 996 | Добавил: Asus | Дата: 27.10.2013 | Комментарии (0)

Океанские приключения. Зов косатки / Ocean Adventures. Call of the Killer Whale (2009) HDTVRip 1080p


Чрезвычайно умные, опасные и сильные. Они бесспорные повелители мировых океанов. Это косатки, или киты убийцы. История их сложных сообществ уходит корнями в древние времена. Возможно ли, что сегодня, наше современное общество угрожает их популяции? присоединяйте к Жану-Мишелю Кусто и его команде в исследовании отражения человечества в воде, и вы узнаете, что борьба косаток за выживание, это теперь и наша борьба тоже. Как сохранить их ареал обитания, и как их лучше понять?

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Документальные | Просмотров: 812 | Загрузок: 805 | Добавил: VITOS | Дата: 26.10.2013 | Комментарии (0)

Рецепт от болезни: Артрит / Discovery: The Body Invaders: Arthritis (2001)SATRip



Каждый седьмой из людей сегодня страдает от артрита. Некоторые виды данного заболевания проявляются лишь дискомфортом, другие почти смертельно опасны. Посмотрев этот фильм, вы познакомитесь с причинами возникновения артритов, а также о современных медицинских и нетрадиционных методах лечения - пчелином яде и гимнастике тайцзицюань.

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Документальные | Просмотров: 852 | Загрузок: 845 | Добавил: Блохин1 | Дата: 25.10.2013 | Комментарии (0)

Документальное расследование. Видеопираты (2013) SATRip


Видео и музыкальное пиратство - мощный криминальный бизнес. По оценкам правоохранительных органов, пиратство занимает третье место по доходности сразу после торговли наркотиками и оружием. В России на один лицензионный диск приходится 9 пиратских. Поддельные диски из России распространяются не только у нас в стране, но и в Европе и во всем мире.

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Документальные | Просмотров: 601 | Загрузок: 594 | Добавил: VITOS | Дата: 19.10.2013 | Комментарии (0)

National Geographic. Медузы-монстры (2010) HDTVRip


Медуза намура, одна из самых крупных в мире. Эти медузы могут достигать свыше 2 метров в диаметре при весе более 200 кг. Океанские течения носили их ещё до появления динозавров. у них нет ни крови, ни костей, ни мозга. Миллиарды этих существ направляются в японские воды. их громадные тела изящно плывут в океанских водах. Но эти медузы разрушают экосистемы и убивают местную рыболовную промышленность. Никто не знает почему увеличивается популяция медуз намура. Виновато глобальное потепление или загрязнение человеком окружающей среды. Большие косяки, ранее появлявшиеся раз в 40 лет, теперь одолевают каждый сезон. Можно ли научными средствами оградить океан от нашествия медуз? Этот вид слишком живуч...

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Документальные | Просмотров: 805 | Загрузок: 798 | Добавил: VITOS | Дата: 17.10.2013 | Комментарии (0)

Определяем характер женщины по форме груди (2013) DVDRip



Всегда, в любую эпоху взгляд мужчины, притягивается к чарующей и таинственной женской груди, скрывающейся под тонкой одеждой, Это связанно с тем, что эта часть женского тела способна весьма много интересного поведать о характере хозяйки.

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Документальные | Просмотров: 959 | Загрузок: 952 | Добавил: Блохин1 | Дата: 17.10.2013 | Комментарии (0)

Мир коралловых рифов / Alien Reefs (2013) HDTVRip 1080p


Коралловые рифы насчитывают самое большое количество видов среди всех представителей флоры и фауны. Рифы, находящиеся в теплых водах Тихого океана и Карибского бассейна хорошо всем известны, но известно ли вам, что рифы также произрастают и в холодной воде. Образованные айсбергами глубоководные рифы становятся идеальным основанием для образования там кораллов. Скрытые от человеческих глаз коралловые рифы можно найти как в тропических морях, а также в леденящих арктических океанах. Некоторые из них еще никогда не были изучены человеком, но теперь мы отправимся в самую глубь океана, чтобы больше узнать о жизни, процветающей там.

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Документальные | Просмотров: 724 | Загрузок: 717 | Добавил: VITOS | Дата: 17.10.2013 | Комментарии (0)

Угрозы современного мира. Звезда по имени смерть (2013) SATRip


Солнце щедро дарит нам свет, тепло и здоровье, делает плодородными наши земли, помогает ориентироваться во времени и пространстве. Но есть и обратная сторона . Техногенные аварии и экологические катастрофы, транспортный и энергетический коллапс, вспышки заболеваний и обострение психических расстройств... Неужели Солнце хочет забрать жизнь, которую когда-то подарило человечеству?

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Документальные | Просмотров: 625 | Загрузок: 618 | Добавил: VITOS | Дата: 15.10.2013 | Комментарии (0)

Наша армия. Внезапная проверка (2013) SATRip


Фильм Александра Сладкова рассказывает о некоторых интересных деталях системы боевой подготовки Вооруженных сил нашей страны на примере масштабных военных мероприятий, проведенных в России в этом году.

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Документальные | Просмотров: 735 | Загрузок: 728 | Добавил: VITOS | Дата: 15.10.2013 | Комментарии (0)

Исследователь Открытого Космоса / Deep Space Explorer (2010) HDTV 1080p


Тщательно подготовленная и составленная, данная видеопрограмма позволит вам перенестись в захватывающее межгалактическое путешествие посредством нескольких эксклюзивных видео эпизодов в изумительном качестве высокой чёткости - выбирая музыкальное оформление "глубокое погружение в космос" с объёмным 5.1-звуком, эксклюзивно записанного для этого издания, или же "окружение космического пространства". Вы совершите путешествие через межгалактические тоннели и туманности космических скоплений. Погрузитесь в глубины космического пространства, иных миров, неизвестных планет, параллельных вселенных с непостижимой игрой света и увидите рождение новых солнечных систем.

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Документальные | Просмотров: 744 | Загрузок: 737 | Добавил: VITOS | Дата: 13.10.2013 | Комментарии (0)

Видеокурс: Компьютер с чистого листа - 2


Видеокурс "Компьютер с чистого листа" - базовый видеокурс по работе на компьютере. Предназначен для самых-самых начинающих, т.е. для тех, кто только делает первые шаги в изучении компьютера с установленной ОС Windows 7.

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Документальные | Просмотров: 1489 | Загрузок: 1482 | Добавил: BySoft | Дата: 11.10.2013 | Комментарии (0)

Видеоприложение к журналу "Рыбалка на Руси". Выпуск № 22. Октябрь (2013)


Видеоприложение к журналу "Рыбалка на Руси" Октябрь 2013.

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Документальные | Просмотров: 706 | Загрузок: 699 | Добавил: Asus | Дата: 08.10.2013 | Комментарии (0)

60 видеоурoков по UCOZ от Мяснянкина Тимура



Обучающие видео позволяющее разобраться в создании сайтов на Ucoz. С помощью него и Ucoz вы сможете быстро, а главное осознано создать себе сайты. Курс содержит в себе 60 частей которые довольно подробно описывают всевозможные настройки модулей и ситуаций.

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Документальные | Просмотров: 717 | Загрузок: 710 | Добавил: Hottei | Дата: 03.10.2013 | Комментарии (0)

CCNA Discovery & Exploration + soft и допматериалы



Курс CCNA Discovery, который поможет школьникам, просто играющим в игры на компьютере, получить понимание базовых навыков, необходимых для успешной и эффективной работы с компьютером, компьютерными сетями, сетью Интернет. Знания даются в том объеме, чтобы обучающийся по окончании курса смог эффективно работать с компьютером, а также начать карьеру ИТ-специалиста.

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Документальные | Просмотров: 2320 | Загрузок: 2313 | Добавил: Hottei | Дата: 03.10.2013 | Комментарии (0)

Суперсооружения: Подводная лодка ВМС США "Вирджиния" / National Geographic: Megastructures: USS Virginia (2006) HDTVRip


Побывайте на новейшей атомной подводной лодке ВМС США "Вирджиния", которая уже бороздит океаны. Созданная по последнему слову науки и техники и оснащенная новейшими технологиями, она отвечает требованиями к вооружению 21 века.

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Документальные | Просмотров: 813 | Загрузок: 806 | Добавил: Rigl | Дата: 29.09.2013 | Комментарии (0)

Прошлое нашей Цивилизации. Великая Тартария – Империя Русов (2011/DVDRip/AVI)



Документальный фильм «Великая Тартария -- Империя Русов» - интересный исторический рассказ о великом и малоизученном прошлом нашей Родины. Россия – страна, неповторимая во всех отношениях. В одном только названии содержится целый пласт информации, о которой граждане России не имеют ни малейшего представления.

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Документальные | Просмотров: 1062 | Загрузок: 1055 | Добавил: poststrel | Дата: 19.09.2013 | Комментарии (0)

Тайны Вселенной. Немезида: злобный двойник Солнца / History Channel: The Universe. Nemesis - The Sun's Evil Twin (Season 6 episode 2) (2011)


Документальный фильм "Тайны Вселенной. Немезида - Злобный спутник Солнца" - считается, что столкновения метеорита с поверхностью Земли 65 миллионов лет назад положило конец эпохи динозавров. Но астроном Ричард Миллер выдвинул сенсационную теорию о том, почему произошла эта катастрофа.

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Документальные | Просмотров: 1217 | Загрузок: 1210 | Добавил: Rigl | Дата: 17.08.2013 | Комментарии (0)

Характер и болезни. Кто кого? (2012) SATRip



Не все знают, что конкретные болезни напрямую связаны с особенностями характера человека. Он накладывает реальное влияние на психоэмоциональное состояние человека и его взгляды на мир, а неверное мировоззрение наказывается заболеваниями вплоть до неизлечимых. Есть такое явление, как наследственные заболевания. Но на поверку оказывается это лишь похожие характеры членов семьи, одинаковые эмоции и привычки, которые и рождают одинаковые болезни, считающиеся наследственными.

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Документальные | Просмотров: 1018 | Загрузок: 1011 | Добавил: Блохин1 | Дата: 16.08.2013 | Комментарии (0)

Осторожно, мошенники! Опасный туризм (2013) SATRip


Наверное, каждый хоть раз становился жертвой мошенников: будь то игра в "моментальные" лотереи, приобретение ненужных, а иногда и вредных пищевых добавок или общение с вымогателями денег по телефону, для пополнения мобильного счёта бедного чада, оставшегося без связи. В помощь нежелающим наступать на старые грабли зрителям на канале "ТВ Центр" в стартует новая программа "Осторожно, мошенники!", которая еженедельно станет рассказывать о самых распространенных способах отъема денег у граждан и способах борьбы с ними.

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Документальные | Просмотров: 601 | Загрузок: 594 | Добавил: VITOS | Дата: 09.08.2013 | Комментарии (0)

BBC. Последняя битва викингов (2011) SATRip


ВВС предстовляет документальный фильм посвященный викингам, их культуре и быту.

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Документальные | Просмотров: 715 | Загрузок: 708 | Добавил: VITOS | Дата: 04.08.2013 | Комментарии (0)

Путеводитель по пришельцам. Готовы ли мы к контакту (2013) HDTVRip


В документальном фильме Путеводитель по пришельцам. Готовы ли мы к контакту мы рассмотрим теорию о том, когда и как пришельцы прибудут на Землю.

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Документальные | Просмотров: 607 | Загрузок: 600 | Добавил: VITOS | Дата: 21.07.2013 | Комментарии (0)

Внутри космического челнока / Inside the space shuttle (2010) SATRip



Фильм об американских космических аппаратах многоразового использования (челноках). В фильме описаны причины создания, конструкция, принципы работы и перспективы развития использования подобных аппаратов.

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Документальные | Просмотров: 677 | Загрузок: 670 | Добавил: VITOS | Дата: 18.06.2013 | Комментарии (0)

Великая Тартария – Империя Русов (2011) DVDRip / AVI(H264)



Фильм «Великая Тартария – Империя Русов» является небольшим рассказом о великом прошлом нашей Родины. Несколько тысяч лет назад Империя Русов занимала почти все пригодные для жизни земли на планете: Евразию, Северную Америку, Северную Африку. Название страны – Россия, возникло от другого слова – Рассея, которое, в свою очередь, образовалось от названия Рассения.

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Документальные | Просмотров: 800 | Загрузок: 793 | Добавил: poststrel | Дата: 18.05.2013 | Комментарии (0)

Ми-24. Армейский ударный вертолёт (2 серии из 2) (2012) DVDRip



Винтокрылый штурмовик Ми-24 занимает особое место в истории авиационной техники. Это - один из лучших боевых вертолётов в мире. Он принял участие во многих вооружённых конфликтах по всему миру. За 40 лет Ми-24 заслужил репутацию надёжного воздушного бойца и грозного противника.

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Документальные | Просмотров: 1123 | Загрузок: 1116 | Добавил: Rigl | Дата: 11.05.2013 | Комментарии (0)

Выжить любой ценой Discovery: Man vs. Wild (2009-2010) SATRip



Сезон 5


Беар Гриллс — специалист по выживанию, бывший солдат британского спецназа SAS, показывает, как надо себя вести в ситуациях, когда вы оказались в диких местах при авиа- или морском крушении или как потерявшийся турист.В этом выпуске Беар высоко в горах Грузии, Восточная Европа.
Это маленькая страна с непростым рельефом местности и чтобы выжить - надо будет немного пошевелить мозгами. Посмотрите, как он снова оказывается в сложном положении.

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Документальные | Просмотров: 859 | Загрузок: 852 | Добавил: poststrel | Дата: 08.05.2013 | Комментарии (0)

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