В тщетных попытках победить лишний вес человечество вступило в XXI век, а желание похудеть легко и быстро переросло в идею фикс, всеобъемлющую и всепоглощающую умы наших современниц. Причем штурмуют тренажерные залы и употребляют спасительные таблетки для похудения зачастую девушки и женщины, для которых незначительный лишний вес, по сути, не является лишним.



В связи с тем, что свой способ похудеть сегодня ищет или изобретает почти каждая представительница прекрасного пола, в СМИ начали появляться несмелые реплики «защитников» лишнего веса. В попытке остановить тех, для кого лишний вес может быть благом, ученые из Дании опубликовали результаты довольно интересных исследований.

Обследовав более трех тысяч волонтеров, убежденных в том, что у них присутствует лишний вес, они пришли к выводу, что если объем женских ягодиц превышает 100 см, то вероятность умереть от инфаркта у их обладательниц снижается на 87%. В то же время было выявлено, что сердечно-сосудистыми заболеваниями женщины с лишним весом страдают в 46-ти случаях из ста.

Но в данном случае можно говорить лишь об условно лишнем весе, т.е. были рассмотрены варианты, когда лишний вес исполняет роль естественного фактора, чаще всего наследственного и играющего положительную роль для женского здоровья. Дело в том, что в ягодичном жире содержится вещество адипонектин, не позволяющее артериям вздуваться и блокироваться, поэтому здесь лишний вес только благоприятствует течению беременности и рождению детей.

Многие же «подсевшие» на похудание, переходя с диеты на диету и употребляя резко снижающие лишний вес качественные средства для похудения, поступают не совсем правильно, стремясь убрать мнимый лишний вес, который организм считает вполне нормальным. Ведь генетически обусловленный лишний вес никто не отменял, и нередко выходит, что борьба с лишним весом в реальности перерастает в борьбу с матушкой-природой, с которой, как известно, спорить бессмысленно, а порой и небезопасно.

К сожалению, наследственность - это лишь частный случай появления лишнего веса. Чаще всего лишний вес мы набираем по собственной воле, а точнее, благодаря своему безволию – оберегаем себя от физических нагрузок, едим неорганизованно, все, что вкусно и помногу. Плюс ко всему существует целый ряд причин, гарантирующих нам лишний вес, как, например, беременность и роды, нарушение обмена веществ, прием некоторых лекарств и многое другое.

В результате мы имеем лишний вес, и нравится это кому-то или нет, но неестественный, «не наш», лишний вес не сулит ничего хорошего в будущем. Достоверно известно, что лишний вес грозит диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами и еще десятками не менее серьезных заболеваний.

Ожирение и лишний вес оказывают сильнейшую нагрузку на суставы, которые не способны долгое время нормально работать в экстремальном режиме. У женщин, которые до беременности имели лишний вес, в шесть раз выше риск возникновения гипертонии, преэклампсии, диабета беременных, преждевременных родов и вероятности кесаревого сечения. А радикально настроенные пессимисты утверждают, что лишний вес может стать причиной слабоумия...

Согласитесь, что после таких доводов, чаша весов, куда положены минусы лишнего веса, становится несравнимо тяжелее чаши, на которую мы соберем все плюсы и плюсики, которыми обладает лишний вес. Повторюсь, речь идёт о чрезмерном лишнем весе, который наносит вред и деморализует женщину. Ожирение ни в кой мере не относится к здоровой, естественной полноте.

Так как же все-таки разобраться, что лишний вес действительно лишний и что от него нужно срочно избавиться? Поскольку все существующие на сегодняшний день формулы, с помощью которых можно определить наличие лишнего веса, носят достаточно условный характер, то для начала нужно прислушаться к своему организму.

Если вам стало тяжело нагибаться, чтобы застегнуть босоножки, или вы обратили внимание, на то, что подъем по лестнице на третий этаж или незапланированная прогулка по магазинам вызывает утомление и одышку, то, скорее всего, вам пора купить хорошее средство для похудения. Ну и, конечно, несложно понять, что у вас появился лишний вес, когда вы заметите, что ваш любимый дольше обычного отыскивает вашу талию, чтобы ее обнять, или вы неосознанно стали реже появляться перед зеркалом и забросили в дальний ящик юбки и брюки «на бедрах».

Самым красноречивым признаком лишнего веса многие считают возглас подруги, которая не видела вас с прошлого понедельника: «Боже, милочка, как ты похорошела!»

Одним словом, как только вы почувствовали дискомфорт, физический или психологический, а в душу закралось подозрение, что причиной тому лишний вес, то будьте уверены, что так оно и есть.

Самым лучшим методом борьбы с лишним весом является постоянный контроль и поддержание своего веса в стабильном состоянии. Если в настоящее время лишний вес у вас присутствует, то для начала, используя эффективное средство для похудения, доведите свой вес до нормы. Поскольку нормальный вес для каждого человека рассчитывается индивидуально, то можно воспользоваться, к примеру, популярной формулой Лоренца или сервисом расчёта идеального веса.

Если вам это удастся, и вы сможете держать себя в руках при виде изысканных кушаний, перестанете ужинать после 19 часов, и если уделите хотя бы полчаса своего драгоценного времени для ежедневных вечерних прогулок, запишетесь в спортзал или бассейн, то с проблемой "вредного" лишнего веса вы сможете попрощаться если не навсегда, то, по меньшей мере, надолго. Главное - сделать первый шаг.

Прежде чем выбрать оптимальный способ похудеть, определите свой идеальный вес и период достижения цели. Учтите, что похудеть быстро – это не значит потерять 10 килограммов в месяц. Правильное похудение – это похудание не более чем на килограмм-полтора в неделю. Иначе гонка за красотой может обернуться серьезными заболеваниями. Методов похудеть легко и способов, обещающих быстрое похудение, на сегодняшний день очень много. Не старайтесь испытать их все сразу. Начните с натуральных методов похудения: сбалансированной диеты и тренировок. Постепенно уменьшайте порции, выбирайте менее калорийные продукты, не ешьте перед сном и больше двигайтесь. Выбирайте препараты растительного происхождения для борьбы с лишними килограммами. Источник: www.ideal-figura.ru .

