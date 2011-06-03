[Интересное]

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Как Вы знаете, по всему миру начался полномосштабный геноцид против свободного интернета. Закономазание разномастных чинуш сводится к двум критериям - "не давать" и "не пущать", а ослушникам ай яй яй. Так вот, страшилки законопроектов, далёких от народа своего чиновников, повергли в уныние и тихий ужас Леночку Брюханову. Представив серое уныние будней с подцензурным, прополицейским интернетом она наваяла слёзную оду ;)...
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Друзья, теперь вы можете читать и комментировать мои записи и на Я.ру
— Arkadievich
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Красота спасет мир!
Очень красивые уличные рисунки.
Стрит-арт (англ. Street art — уличное искусство) — изобразительное искусство, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический стиль.
Уличное искусство обращено к другим людям, а не к художникам. Стрит-артом сегодня может заниматься каждый, не имея даже художественных навыков. Стрит-арт, как правило, концептуален. он говорит на доступном и понятном зрителю языке..
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