Диеты, сайты, клиники, врачи,
диетологи, друзья, советчики – информации о том, как похудеть огромное
количество. Но это путь, ведущий только к временным эффектам. На самом
деле нужно... Диеты, сайты, клиники, врачи, диетологи, друзья,
советчики – информации о том, как похудеть огромное количество. Вам
предлагают различные методики, как сбросить вес.
Со всех сторон
слышится «похудейте без проблем», «быстрый способ похудеть», «похудейте
без диет». И люди, одержимые идеей похудения, так или иначе, клюют на
приманки. Сейчас это настолько прибыльный бизнес, что предложений, такое
ощущение, больше, чем желающих. Ведь всем охота сбросить лишний вес.
Стать стройными и подтянутыми, чтобы приятно было на себя в зеркало
посмотреть. В любом возрасте, если у человека есть лишние килограммы, он
мечтает от них избавиться. Поэтому-то и процветает всё то многообразие
приманок, способов и методик. Соответственно, процветают те, кто за этим
стоит. Мы не берёмся приводить цифры годового оборота индустрии
«похудения» в нашей стране, в Европе, в мире. Тут и так понятно, что
нулей у суммы будет превеликое множество. Давайте лучше разберемся,
откуда «ноги растут» и что с этим делать, то есть попытаемся подумать
головой, а не желудком.
С детства ребёнка кормят той пищей,
которую едят его родители. Родителей, в свою очередь, кормили их
родители… И так далее в глубину веков. По телевизору постоянно крутят
рекламу «вкусностей», в книгах описываются обильные застолья при любом
малейшем поводе, фильмы пестрят сценами пиршеств, интернет забит
рецептами. ВСЁ! Всё направлено на то, чтобы у человека с младых лет
укоренилась программа в голове, что так и должно быть. Никак иначе!
Человек же без еды не может, вот и совмещается приятное с «полезным».
Полезное – это пища, приятное – это культ еды. В общем, программирование
мозга человека начинается с раннего детства и поддерживается до «хеппи
енда». В результате, редко у кого возникает мысль, что может быть
существующая система питания неправильна. Все же едят всё это. Что
плохого? Ведь показатель «ВСЕ» - для нас действительно ПОКАЗАТЕЛЬ, а
если кто-то делает не так как все, то он чудак, больной, дурик и т. д.
Да и как по другому жить в современном обществе? Как встречаться с
друзьями без посиделок хотя бы за чаем? Вот в результате и получаются
все эти лишние килограммы – мы даже не пытаемся задуматься о том, чтобы в
этой системе что-то изменить, а бежим в клиники, мучаем себя диетами
или «забиваем на это болт» и «точим» всё подряд без разбора, пока не
лопнем. Может, хватит? Хватит что? Есть? Нет. Без пищи долго человек
прожить не сможет. Остановиться надо в беспорядочном поедании всего, что
не приколочено. Чуть-чуть задуматься о том, что мы в себя «запихиваем».
Попробовать перепрограммировать себя с поедания всего подряд на
вдумчивое питание.
Итак. Для начала надо вложить в себя
программу о том, что Вы хотите питаться здоровой пищей. Думайте об этом,
как можно чаще. Интересуйтесь любой информацией о здоровом питании,
очищении организма и т. д. Понятно, что Вы это слышали уже довольно
часто, но никогда не задумывались всерьёз. Заразитесь этой идеей!
Заразитесь идеей (программой) о здоровье. Ведь Вы хотите быть здоровым,
умным, энергичным человеком! Совсем не обязательно сразу и полностью
исключать из своего рациона все «нездоровые» продукты. Можно это делать
постепенно. Не напрягая и не мучая себя. Просто заменить, например,
печенье из муки высшего сорта на изготовленное из муки грубого помола.
Употреблять меньше жареного, а больше варёного и т. д.
Альтернатив для замен огромное количество. Главное – не сидеть на попе
ровно, а пытаться изменить свой рацион в сторону натуральности. Вполне
возможно, что уже на этом этапе Вы получите значительные результаты. И
тогда, стоит ли останавливаться на достигнутом? Может, пойти дальше? Вот
мы и подошли к решению проблемы избыточного веса. Все, кто интересуется
здоровым питанием, рано или поздно приходят к пониманию того, что
варёная пища не полезна в принципе. Если её исключить из своего рациона,
то лишний вес уйдёт однозначно. А вместе с ним уйдут и все болячки и
болезни, которые мешали Вам жить.
Понятно, если уже есть
хронические болезни, то их надо лечить, но и лечение пойдёт быстрее и
легче, когда будете питаться натуральными продуктами. Уже довольно давно
доказано научно, что пищеварение у человека устроено для переваривания
именно сырой пищи. А варёную приходится переваривать потому, что
деваться некуда – раз уж «запихали». В общем, попробуйте задуматься о
сыроедении, если Вас беспокоит проблема избыточного веса. Информации об
этом уже достаточно. Надо только эту информацию впитать. И ничего
ужасного в этом нет. Есть воз и маленькая тележка рецептов для
сыроедения. А когда Вы увидите результат, Вас и не заставишь употреблять
прежнюю пищу.
В заключение, хочется сказать, что курильщик
знает хотя бы одну свою зависимость. Но мало кто подозревает о
зависимости от еды. Она страшнее никотиновой, алкогольной или
наркозависимости тем, что все считают её естественной и не только не
пытаются бороться, но и постоянно усугубляют. Освободитесь. Станьте
свободным и здоровым человеком, и жизнь всколыхнётся заново! www.procvetayte.ru