



Правда о похудении



Диеты, сайты, клиники, врачи, диетологи, друзья, советчики – информации о том, как похудеть огромное количество. Но это путь, ведущий только к временным эффектам. На самом деле нужно...

Диеты, сайты, клиники, врачи, диетологи, друзья, советчики – информации о том, как похудеть огромное количество. Вам предлагают различные методики, как сбросить вес.







Со всех сторон слышится «похудейте без проблем», «быстрый способ похудеть», «похудейте без диет». И люди, одержимые идеей похудения, так или иначе, клюют на приманки. Сейчас это настолько прибыльный бизнес, что предложений, такое ощущение, больше, чем желающих. Ведь всем охота сбросить лишний вес. Стать стройными и подтянутыми, чтобы приятно было на себя в зеркало посмотреть. В любом возрасте, если у человека есть лишние килограммы, он мечтает от них избавиться. Поэтому-то и процветает всё то многообразие приманок, способов и методик. Соответственно, процветают те, кто за этим стоит. Мы не берёмся приводить цифры годового оборота индустрии «похудения» в нашей стране, в Европе, в мире. Тут и так понятно, что нулей у суммы будет превеликое множество. Давайте лучше разберемся, откуда «ноги растут» и что с этим делать, то есть попытаемся подумать головой, а не желудком.







С детства ребёнка кормят той пищей, которую едят его родители. Родителей, в свою очередь, кормили их родители… И так далее в глубину веков. По телевизору постоянно крутят рекламу «вкусностей», в книгах описываются обильные застолья при любом малейшем поводе, фильмы пестрят сценами пиршеств, интернет забит рецептами. ВСЁ! Всё направлено на то, чтобы у человека с младых лет укоренилась программа в голове, что так и должно быть. Никак иначе! Человек же без еды не может, вот и совмещается приятное с «полезным».







Полезное – это пища, приятное – это культ еды. В общем, программирование мозга человека начинается с раннего детства и поддерживается до «хеппи енда». В результате, редко у кого возникает мысль, что может быть существующая система питания неправильна. Все же едят всё это. Что плохого? Ведь показатель «ВСЕ» - для нас действительно ПОКАЗАТЕЛЬ, а если кто-то делает не так как все, то он чудак, больной, дурик и т. д. Да и как по другому жить в современном обществе? Как встречаться с друзьями без посиделок хотя бы за чаем? Вот в результате и получаются все эти лишние килограммы – мы даже не пытаемся задуматься о том, чтобы в этой системе что-то изменить, а бежим в клиники, мучаем себя диетами или «забиваем на это болт» и «точим» всё подряд без разбора, пока не лопнем. Может, хватит? Хватит что? Есть? Нет. Без пищи долго человек прожить не сможет. Остановиться надо в беспорядочном поедании всего, что не приколочено. Чуть-чуть задуматься о том, что мы в себя «запихиваем». Попробовать перепрограммировать себя с поедания всего подряд на вдумчивое питание.







Итак. Для начала надо вложить в себя программу о том, что Вы хотите питаться здоровой пищей. Думайте об этом, как можно чаще. Интересуйтесь любой информацией о здоровом питании, очищении организма и т. д. Понятно, что Вы это слышали уже довольно часто, но никогда не задумывались всерьёз. Заразитесь этой идеей! Заразитесь идеей (программой) о здоровье. Ведь Вы хотите быть здоровым, умным, энергичным человеком! Совсем не обязательно сразу и полностью исключать из своего рациона все «нездоровые» продукты. Можно это делать постепенно. Не напрягая и не мучая себя. Просто заменить, например, печенье из муки высшего сорта на изготовленное из муки грубого помола. Употреблять меньше жареного, а больше варёного и т. д.







Альтернатив для замен огромное количество. Главное – не сидеть на попе ровно, а пытаться изменить свой рацион в сторону натуральности. Вполне возможно, что уже на этом этапе Вы получите значительные результаты. И тогда, стоит ли останавливаться на достигнутом? Может, пойти дальше? Вот мы и подошли к решению проблемы избыточного веса. Все, кто интересуется здоровым питанием, рано или поздно приходят к пониманию того, что варёная пища не полезна в принципе. Если её исключить из своего рациона, то лишний вес уйдёт однозначно. А вместе с ним уйдут и все болячки и болезни, которые мешали Вам жить.







Понятно, если уже есть хронические болезни, то их надо лечить, но и лечение пойдёт быстрее и легче, когда будете питаться натуральными продуктами. Уже довольно давно доказано научно, что пищеварение у человека устроено для переваривания именно сырой пищи. А варёную приходится переваривать потому, что деваться некуда – раз уж «запихали». В общем, попробуйте задуматься о сыроедении, если Вас беспокоит проблема избыточного веса. Информации об этом уже достаточно. Надо только эту информацию впитать. И ничего ужасного в этом нет. Есть воз и маленькая тележка рецептов для сыроедения. А когда Вы увидите результат, Вас и не заставишь употреблять прежнюю пищу.



В заключение, хочется сказать, что курильщик знает хотя бы одну свою зависимость. Но мало кто подозревает о зависимости от еды. Она страшнее никотиновой, алкогольной или наркозависимости тем, что все считают её естественной и не только не пытаются бороться, но и постоянно усугубляют. Освободитесь. Станьте свободным и здоровым человеком, и жизнь всколыхнётся заново! www.procvetayte.ru



Обжорство, не чуждо и братьям нашим меньшим







:)





Полезное – это пища, приятное – это культ еды. В общем, программирование мозга человека начинается с раннего детства и поддерживается до «хеппи енда». В результате, редко у кого возникает мысль, что может быть существующая система питания неправильна. Все же едят всё это. Что плохого? Ведь показатель «ВСЕ» - для нас действительно ПОКАЗАТЕЛЬ, а если кто-то делает не так как все, то он чудак, больной, дурик и т. д. Да и как по другому жить в современном обществе? Как встречаться с друзьями без посиделок хотя бы за чаем? Вот в результате и получаются все эти лишние килограммы – мы даже не пытаемся задуматься о том, чтобы в этой системе что-то изменить, а бежим в клиники, мучаем себя диетами или «забиваем на это болт» и «точим» всё подряд без разбора, пока не лопнем. Может, хватит? Хватит что? Есть? Нет. Без пищи долго человек прожить не сможет. Остановиться надо в беспорядочном поедании всего, что не приколочено. Чуть-чуть задуматься о том, что мы в себя «запихиваем». Попробовать перепрограммировать себя с поедания всего подряд на вдумчивое питание.Итак. Для начала надо вложить в себя программу о том, что Вы хотите питаться здоровой пищей. Думайте об этом, как можно чаще. Интересуйтесь любой информацией о здоровом питании, очищении организма и т. д. Понятно, что Вы это слышали уже довольно часто, но никогда не задумывались всерьёз. Заразитесь этой идеей! Заразитесь идеей (программой) о здоровье. Ведь Вы хотите быть здоровым, умным, энергичным человеком! Совсем не обязательно сразу и полностью исключать из своего рациона все «нездоровые» продукты. Можно это делать постепенно. Не напрягая и не мучая себя. Просто заменить, например, печенье из муки высшего сорта на изготовленное из муки грубого помола. Употреблять меньше жареного, а больше варёного и т. д.Альтернатив для замен огромное количество. Главное – не сидеть на попе ровно, а пытаться изменить свой рацион в сторону натуральности. Вполне возможно, что уже на этом этапе Вы получите значительные результаты. И тогда, стоит ли останавливаться на достигнутом? Может, пойти дальше? Вот мы и подошли к решению проблемы избыточного веса. Все, кто интересуется здоровым питанием, рано или поздно приходят к пониманию того, что варёная пища не полезна в принципе. Если её исключить из своего рациона, то лишний вес уйдёт однозначно. А вместе с ним уйдут и все болячки и болезни, которые мешали Вам жить.Понятно, если уже есть хронические болезни, то их надо лечить, но и лечение пойдёт быстрее и легче, когда будете питаться натуральными продуктами. Уже довольно давно доказано научно, что пищеварение у человека устроено для переваривания именно сырой пищи. А варёную приходится переваривать потому, что деваться некуда – раз уж «запихали». В общем, попробуйте задуматься о сыроедении, если Вас беспокоит проблема избыточного веса. Информации об этом уже достаточно. Надо только эту информацию впитать. И ничего ужасного в этом нет. Есть воз и маленькая тележка рецептов для сыроедения. А когда Вы увидите результат, Вас и не заставишь употреблять прежнюю пищу.В заключение, хочется сказать, что курильщик знает хотя бы одну свою зависимость. Но мало кто подозревает о зависимости от еды. Она страшнее никотиновой, алкогольной или наркозависимости тем, что все считают её естественной и не только не пытаются бороться, но и постоянно усугубляют. Освободитесь. Станьте свободным и здоровым человеком, и жизнь всколыхнётся заново!Обжорство, не чуждо и братьям нашим меньшим:)