Электрика в квартире и доме своими руками.Любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны, и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам: заменить розетки или выключатели, найти причину неисправности в сети, установить точечные светильники в подвесном потолке - все это вам под силу, и ни к чему звать на помощь электрика.
Автор: С. Степанов
Год издания: 2010
Страниц: 192
Качество: хорошее
Формат: DjVu
Размер: 6 Mb
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