

Электрика в квартире и доме своими руками.Любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны, и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам: заменить розетки или выключатели, найти причину неисправности в сети, установить точечные светильники в подвесном потолке - все это вам под силу, и ни к чему звать на помощь электрика.



Автор: С. Степанов

Год издания: 2010

Страниц: 192

Качество: хорошее

Формат: DjVu

Размер: 6 Mb



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