USB Safely Remove - это замечательное средство автоматизации работы с вашими устройствами. Она позволяет назначить запуск программ при подключении или отключении устройств, а также имеет мощную командную строку в комплекте. Для тех, кто, в основном, работает с клавиатурой, USB Safely Remove предоставляет возможность остановки устройств или просмотра их содержимого с помощью "горячей клавиши”. А главное, уникальная технология позволяет USB Safely Remove точно определить, что мешает остановить устройство и легко устранить причину.





Что дает USB Safely Remove по сравнению со встроенной в Windows функцией:

Возможность убрать лишние устройства из меню остановки.

Правильные имена устройств + переименование.

Горячие клавиши для отключения устройств.

Удобное меню для отключения всего в один клик.

Автозапуск программ при подключении/отключении.

Форсированная остановка устройств.

Безопасное извлечение в один клик.

Просто подведите курсор мыши к иконке в системном трее, и появится удобное и красивое меню остановки устройств; Один клик по устройству и оно безопасно извлечено!

Обратите внимание на понятные имена устройств; USB Safely Remove определяет истинные имена устройств. Это позволяет отключать именно нужное Вам устройство!



"Устройство не может быть остановлено прямо сейчас".

Когда устройство не может быть остановлено, то USB Safely Remove показывает, какие программы или процессы заблокировали его. А также, позволяет закрыть эти процессы одним кликом.



Избавьтесь от лишнего.

Теперь Вы можете управлять устройствами прямо из меню! Просто щелкните правой кнопкой мыши по устройству и Вы сможете открыть Exlorer с его содержимым, убрать его из меню, или переименовать его



Обожаете клавиатуру.

Используйте горячую клавишу (Win+S по умолчанию) для отображения меню остановки, и последующей работы с устройствами, с помощью клавиатуры. Более того, Вы можете включить опцию "Stop immediatelly", и программа будет останавливать Ваше устройство, если нет других подключенных видимых устройств.



Свойства устройства.

Здесь можно изменить имя устройства, загрузить для него картинку, или назначить горячую клавишу.



Извлекайте красиво.

Для устройства можно назначить одну из чудесных стандартных иконок или загрузить свое собственное изображение (JPG, PNG, BMP, ICO и другие форматы поддерживаются).



Вы уникальны.

Поэтому, USB Safely Remove позволяет изменить множество аспектов его поведения, чтобы Вы могли приспособить программу под свой вкус. Например, можно заставить программу скрывать иконку из системного трея, когда в меню нет ни одного устройства.



Не можете найти свое устройство? Откройте главную форму.

Просто перетяните устройство из секции "Hidden" в "Displayed", чтобы с ним снова можно было работать из меню остановки.



Погрязли в рутине? Автоматизируйте!

USB Safely Remove имеет мощную командную строку, которая позволяет смотреть устройства, отключать, смотреть, кто их мешает отключить. Например, Вы можете использовать командную строку для автоматического отключения устройств, зашифрованных с помощью True Crypt.



Обилие новых иконок.

Мы дополнили наш комплект иконок устройств множеством чудесных иконок.



What's New in This Release:

Программа распознавала некоторые устройства как "Составное USB устройство" и не видела их буквы дисков

Если при инсталляции выбрать язык отличный от умолчания, то он не отображался в программе

Отображалось некорректное число устройств в ссылке "Скрытые устройства", если их было более 10

Двойной клик по иконке в трее вызывал ошибку

При настройке глобального автозапуска нельзя было сделать тестовый запуск процесса для устройств с несколькими буквами дисков

При добавлении новой иконки в библиотеке иконок некоторые могли дублироваться

Происходила ошибка при попытке зафиксировать "пустую" букву диска

Происходила ошибка при попытке загрузить несуществующий файл



Отличия от оригинальной версии:

Не требует регистрации (патч ADMIN_CRACK)

Язык интерфейса русский/английский

Два варианта иконок устройств - стандартные и от Jekson07 (выбор при установке)

Подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если таковой находится рядом с инсталлятором)



Размер: 5.2 / 2.72 Mb

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Официальный сайт: safelyremove.com

Интерфейс: Multilingual (в т.ч. русский)



