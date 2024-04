Windows 7 Manager - это системная утилита, которая поможет вам оптимизировать, настроить и выполнить очистку от неиспользуемых файлов и параметров реестра. Программа позволяет существенно увеличить быстродействие системы и ее безопасность. Windows 7 Manager включает более 30 утилит, предназначенных для ускорения работы системы и повышения ее стабильности и безопасности. Программа выдает подробную информацию обо всех компонентах компьютера и о запущенных процессах.







Возможности программы:

Получение детальной информации о вашей системе

Оптимизация скорости загрузки и выключения системы

Настройка аппаратного обеспечения для увеличения скорости и производительности

Оптимизация Планировщика Задач для выключения ненужных системных задач

Поиск и удаление ненужных файлов и различного мусора

Поиск дубликатов файлов

Очистка системного реестра от неправильных и ненужных записей

Дефрагментация системного реестра для увеличения производительности системы

Управление приложениями в автозапуске системы

Настройка загрузочного меню Windows 7

Редактирование контекстного меню (правая кнопка мыши)

Настройка рабочего стола, меню, панелей инструментов и параметров оповещения

Автоматическое изменение фонового рисунка рабочего стола

Настройка и оптимизация безопасности системы

Оптимизация скорости вашего интернет-соединения

Настройка параметров Interner Explorer

Отображение встроенных утилит Windows

Разделение и объединение любого файла

Особенности RePack'а:

Использованы оригинальные msi-инсталляторы

Ничего не удалено/не вырезано

Размер уменьшен за счёт сжатия 7-Zip'ом

Автоматический выбор x86/x64

Не требует регистрации

Перевод от slavan2006

«Ok» – тихая установка русской Версии

«Shift» + «Ok» – тихая установка оф. английской версии

Изменения в версии 2.1.5:

Windows 7 Manager 2.1.5 Released!

Add some tweaks

IP Switcher updated to v2.0

Privacy Protector updated v3.2

Smart Uninstaller updated to v2.7

Registry Tools updated to v1.1

P.S. (от -A.L.E.X.- ): ...в предыдущей версии (выложена не мной) русификатор от прошлой версии. и хоть я говорил еще в позапрошлый раз автору об этом, но либо он думать не хочет, либо не может. там идет замена не языковых файлов, а проще говоря екзешников, то есть корневых файлов. здесь русификатор именно к этой версии, он вшит и можно установить англ или рус версию, что написано в

особенностях репака.







Скачать программу Windows 7 Manager 2.1.5 Final (4.72 Mb):





Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net

Скачать с Upload24.net



