Windows 7 Manager - это системная утилита, которая поможет вам оптимизировать, настроить и выполнить очистку от неиспользуемых файлов и параметров реестра. Программа позволяет существенно увеличить быстродействие системы и ее безопасность. Windows 7 Manager включает более 30 утилит, предназначенных для ускорения работы системы и повышения ее стабильности и безопасности. Программа выдает подробную информацию обо всех компонентах компьютера и о запущенных процессах.
Возможности программы:
Получение детальной информации о вашей системе
Оптимизация скорости загрузки и выключения системы
Настройка аппаратного обеспечения для увеличения скорости и производительности
Оптимизация Планировщика Задач для выключения ненужных системных задач
Поиск и удаление ненужных файлов и различного мусора
Поиск дубликатов файлов
Очистка системного реестра от неправильных и ненужных записей
Дефрагментация системного реестра для увеличения производительности системы
Настройка рабочего стола, меню, панелей инструментов и параметров оповещения
Автоматическое изменение фонового рисунка рабочего стола
Настройка и оптимизация безопасности системы
Оптимизация скорости вашего интернет-соединения
Настройка параметров Interner Explorer
Отображение встроенных утилит Windows
Разделение и объединение любого файла
Особенности RePack'а:
Использованы оригинальные msi-инсталляторы
Ничего не удалено/не вырезано
Размер уменьшен за счёт сжатия 7-Zip'ом
Автоматический выбор x86/x64
Не требует регистрации
Перевод от slavan2006
«Ok» – тихая установка русской Версии
«Shift» + «Ok» – тихая установка оф. английской версии
Изменения в версии 2.1.5:
Windows 7 Manager 2.1.5 Released!
Add some tweaks
IP Switcher updated to v2.0
Privacy Protector updated v3.2
Smart Uninstaller updated to v2.7
Registry Tools updated to v1.1
P.S. (от -A.L.E.X.- ):...в предыдущей версии (выложена не мной) русификатор от прошлой версии. и хоть я говорил еще в позапрошлый раз автору об этом, но либо он думать не хочет, либо не может. там идет замена не языковых файлов, а проще говоря екзешников, то есть корневых файлов. здесь русификатор именно к этой версии, он вшит и можно установить англ или рус версию, что написано в особенностях репака.
Скачать программу Windows 7 Manager 2.1.5 Final (4.72 Mb):