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Главная » Файлы » Софт » Система

Windows 7 Manager 2.1.5 Final

Загрузить, скачать Система, Windows 7 Manager 2.1.5 Final бесплатно.

Скачать Windows 7 Manager 2.1.5 Final бесплатно

Windows 7 Manager 2.1.5 Final бесплатно и без регистрации

Windows 7 Manager 2.1.5 Final download free
02.07.2011, 11:11


Windows 7 Manager - это системная утилита, которая поможет вам оптимизировать, настроить и выполнить очистку от неиспользуемых файлов и параметров реестра. Программа позволяет существенно увеличить быстродействие системы и ее безопасность. Windows 7 Manager включает более 30 утилит, предназначенных для ускорения работы системы и повышения ее стабильности и безопасности. Программа выдает подробную информацию обо всех компонентах компьютера и о запущенных процессах.



Возможности программы:
  • Получение детальной информации о вашей системе
  • Оптимизация скорости загрузки и выключения системы
  • Настройка аппаратного обеспечения для увеличения скорости и производительности
  • Оптимизация Планировщика Задач для выключения ненужных системных задач
  • Поиск и удаление ненужных файлов и различного мусора
  • Поиск дубликатов файлов
  • Очистка системного реестра от неправильных и ненужных записей
  • Дефрагментация системного реестра для увеличения производительности системы
  • Управление приложениями в автозапуске системы
  • Настройка загрузочного меню Windows 7
  • Редактирование контекстного меню (правая кнопка мыши)
  • Настройка рабочего стола, меню, панелей инструментов и параметров оповещения
  • Автоматическое изменение фонового рисунка рабочего стола
  • Настройка и оптимизация безопасности системы
  • Оптимизация скорости вашего интернет-соединения
  • Настройка параметров Interner Explorer
  • Отображение встроенных утилит Windows
  • Разделение и объединение любого файла

Особенности RePack'а:
  • Использованы оригинальные msi-инсталляторы
  • Ничего не удалено/не вырезано
  • Размер уменьшен за счёт сжатия 7-Zip'ом
  • Автоматический выбор x86/x64
  • Не требует регистрации
  • Перевод от slavan2006
  • «Ok» – тихая установка русской Версии
  • «Shift» + «Ok» – тихая установка оф. английской версии

Изменения в версии 2.1.5:
  • Windows 7 Manager 2.1.5 Released!
  • Add some tweaks
  • IP Switcher updated to v2.0
  • Privacy Protector updated v3.2
  • Smart Uninstaller updated to v2.7
  • Registry Tools updated to v1.1

P.S. (от -A.L.E.X.- ):...в предыдущей версии (выложена не мной) русификатор от прошлой версии. и хоть я говорил еще в позапрошлый раз автору об этом, но либо он думать не хочет, либо не может. там идет замена не языковых файлов, а проще говоря екзешников, то есть корневых файлов. здесь русификатор именно к этой версии, он вшит и можно установить англ или рус версию, что написано в
особенностях репака.



Скачать программу Windows 7 Manager 2.1.5 Final (4.72 Mb):




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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: стабильности, WINDOWS, ускорениe, Manager, безопасности, final, 2.1.5, работы, системы, повышениe
Просмотров: 1249 | Загрузок: 1242 | Рейтинг: 5.0/1 |

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утилита поможет оптимизировать, настроить, выполнить очистку реестра
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