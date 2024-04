Скачать Драйвера для Windows 7. DRV v1.11.08 (x86/x64/Rus/Eng/2011) бесплатно

Рухнула система, понравилась новая сборка, суть одна - переустанавка Windows.



При переустановке операционной системы Windows 7, очень многие сталкивались с проблемой отсутствия драйверов на то или иное устройство. С этим паком вы облегчите себе жизнь и сохраните массу времени и нервови возможно денег. В сборник входят драйвера на устройства встречающиеся на современных компьютерах.



Основные преимущества:

• автоматическая идентификация и поиск драйверов

• помогает сократить время, которое нужно затратить на поиск сайта производителя и поиск на нём драйверов

• при установке по умолчанию будет достаточно читать подсказки "Мастеров" и нажимать кнопки Next (Далее) и Finish (Готово).



Запишите пак Драйвера для Windows 7. DRV v1.11.08 на DVD диск и храните вместе с установочным диском - горя знать не будете.



Drivers

----X86-----

Apogee WiFi+Bluetooth

-Bluetooth PAN Network Adapter 6.0.12.56

-3DSP WLAN Card 3.1.11.300

-3DSP Bluetooth Card 2.0 2.1.10

ATI Video Driver 8.872.0.0000

ATK0110 ACPI UTILITY 1043.4.0.0

Broadcom Ethernet 12.2.0.3

Cretive Sound 6.0.01.1346

D-Link Ethernet Adapter 9.15.2.3

D-Link Wireless LAN 3.00.11.0000

IDT Sound 6.10.6207.2

Intel Chipset 9.2.2.1029

Intel HDMI Audio 6.10.01.2077

Intel ibxHDMI Audio 6.12.00.3034

Intel LAN 15.01.2001

Intel Video Driver 8.15.10.1968

Intel(r) Active Management Technology 5.5.1.1012

Intel(r) Management Engine Interface 6.0.0.1179

Marvell 91xx Driver 1.0.0.1200

Marvell RAID 3.1.0.22

NetMos MCS9835 2.0.0.6

nVidia Video Driver 8.17.12.8026

nVidia Video Driver notebook 8.17.12.8026

nVidia чипсет драйвер пак MCP51, MCP61, MCP72, MCP73, and MCP78

-Ethernet Driver 67.89

-Network Management Tools 67.96

-SATAIDE Driver 10.3.0.46

-SATARAID Driver 10.3.0.46

-RAIDTOOL Application 10.3.0.46

-SMU Driver 1.61

-GPU Driver 181.51

-SMBus Driver 4.69

-Away Mode Driver 6.0.6000.107

-Installer 6.69

Realtek Sound Driver 6.0.1.6358

Serial port driver 6.0.0.1179

SIS Video Driver 7.14.10.5200

SoundMAX HD Audio 6.10.01.6585

USB 3.0 Device Driver 1.0.14.0

VIA Sound Driver 6.0.01.7300

----X64----

ATI Display Radeon 8.872.0.0000

Broadcom LAN 12.2.1.1

Creative's Audio 2.17.0006.12

D-Link Ethernet 9.15.2.3

D-Link Wireless 3.00.11.0000

D-Link Wireless 2.01.02.0000

IDT Audio 6.10.6207.2

intel chipset 9.2.2.1029

intel HDMI Audio 6.10.01.2077

intel ibxHDMI Audio 6.12.00.3034

intel LAN 15.1.1

intel MEI 6.0.0.1179

intel SOL 6.0.0.1179

intel video 8.14.10.1972

Marvell 91xx Config Device Driver 1.0.0.1027

Marvell RAID 3.1.0.22

MultiIO MCS9835 2.0.0.6

nforce SMBus Driver 4.69

NVidia Display GeForce 8.17.12.8026

nVidia Video Driver notebook 8.17.12.8026

Realtek HD Audio 6.0.1.6358

SoundMAX Audio 6.10.02.6585

USB 3.0 device drivers 1.0.14.0

VIA HD Audio 6.0.01.7300

DriverPack

Audio

CableModem

CardReader

Chipset

Gaming

Lan

MassStorage

Misc

Modem

Tvcard

Video

Video_A

Video_B

Webcam

Wlan

Системные требования:

Процессор - от 1000 mhz

Разрешение экрана - 800x600 и выше.

ОС - Windows 7 Home/Professional/Ultimate







MD5: 9515660652BF660AFE5FDA884FC067AC



Год выпуска: 2011 (Август)

Версия: 1.11.08

Разработчик: v398

Разрядность: 32bit + 64bit

Совместимость с Vista: полная

Совместимость с Windows 7: полная

Язык интерфейса: русский / английский

Таблетка: не требуется

Размер: 4.08 Gb





