Windows 7 Manager - это системная утилита, которая поможет вам оптимизировать, настроить и выполнить очистку от неиспользуемых файлов и параметров реестра. Программа позволяет существенно увеличить быстродействие системы и ее безопасность. Windows 7 Manager включает более 30 утилит, предназначенных для ускорения работы системы и повышения ее стабильности и безопасности. Программа выдает подробную информацию обо всех компонентах компьютера и о запущенных процессах.
Возможности программы:
Получение детальной информации о вашей системе
Оптимизация скорости загрузки и выключения системы
Настройка аппаратного обеспечения для увеличения скорости и производительности
Оптимизация Планировщика Задач для выключения ненужных системных задач
Поиск и удаление ненужных файлов и различного мусора
Поиск дубликатов файлов
Очистка системного реестра от неправильных и ненужных записей
Дефрагментация системного реестра для увеличения производительности системы