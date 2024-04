Windows 7 Manager - это системная утилита, которая поможет вам оптимизировать, настроить и выполнить очистку от неиспользуемых файлов и параметров реестра. Программа позволяет существенно увеличить быстродействие системы и ее безопасность. Windows 7 Manager включает более 30 утилит, предназначенных для ускорения работы системы и повышения ее стабильности и безопасности. Программа выдает подробную информацию обо всех компонентах компьютера и о запущенных процессах.



Возможности программы:

Получение детальной информации о вашей системе

Оптимизация скорости загрузки и выключения системы

Настройка аппаратного обеспечения для увеличения скорости и производительности

Оптимизация Планировщика Задач для выключения ненужных системных задач

Поиск и удаление ненужных файлов и различного мусора

Поиск дубликатов файлов

Очистка системного реестра от неправильных и ненужных записей

Дефрагментация системного реестра для увеличения производительности системы

Управление приложениями в автозапуске системы

Настройка загрузочного меню Windows 7

Редактирование контекстного меню (правая кнопка мыши)

Настройка рабочего стола, меню, панелей инструментов и параметров оповещения

Автоматическое изменение фонового рисунка рабочего стола

Настройка и оптимизация безопасности системы

Оптимизация скорости вашего интернет-соединения

Настройка параметров Interner Explorer

Отображение встроенных утилит Windows

Разделение и объединение любого файла

Изменения в версии 2.1.8:

Context Menu Manager updated to v2.2

Fix a bug, add some tweaks

IE Manager updated to v2.2







Платформа: Windows® XP/Vista/7 (х86)

Язык интерфейса: русский

Лекарство: не требуется

Размер файла : 10.5 Mb



Скачать программу Windows 7 Manager 2.1.8 Final Rus Portable:



Скачать с Upload24.net

Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net



