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Главная » Файлы » Софт » Система

Tweak 7 v.1.0 Build 1108

Загрузить, скачать Система, Tweak 7 v.1.0 Build 1108 бесплатно.

Скачать Tweak 7 v.1.0 Build 1108 бесплатно

Tweak 7 v.1.0 Build 1108 бесплатно и без регистрации

Tweak 7 v.1.0 Build 1108 download free
13.05.2011, 11:45


Tweak-7 — твикер предназначен для тонкой настройки, оптимизации, тюнинга операционной системы Windows 7, а также её некоторых элементов интерфейса, за счёт изменения определённых параметров (как скрытых, так и труднодоступных для пользователя, находящихся глубо в системном реестре и не только).

Tweak-7 является совершенно новой разработкой компании «TotalIdea Software» и является «младшим братом» своих предшественников, «Tweak-XP Pro» для Windows XP и «TweakVI» для Windows Vista, который унаследовал все их возможности, а также приобрел совершенно новые, может детально настраивать элементы интерфейса новой операционной системы Windows 7 или оптимизировать ее работу для ускорения быстродействия, а также обрабатывать важные критичные системные опции.

Из интеллектуальных систем и утилит встроенных в твикер, можно выделить такие, как автоматический оптимизатор для аппаратного и программного обеспечения, дефрагментатор дисков, чистильщик реестра и жёсткого диска, инструмент для просмотра подробных данных об конфигурации оборудования и аппаратных средствах компьютера, модули, конролирующие обновления системы или управляющие всеми точками восстановления и ряд других.

Tweak-7 был разработан как и его предшественники для того, чтобы открыть и объединить множество секретов Microsoft Windows и функций в одной программе, которые полностью избавят пользователей от рутинной ручной работы и длительных поисков нужных ключей и значений в реестре Windows, взбирая на свои «плечи» все хлопоты по настройке параметров, для многих из них включены подсказки, которые предоставляют краткое описание. Все твики утилиты «заточены» только под Windows 7 и не будут работать в среде Windows XP или Windows Vista.

Среди ее возможностей стоит выделить:
Управление обновлениями системы, удаление старых точек восстановления;
Модуль для очистки и дефрагментации реестра;
Модуль для управления ограничениями программ и системы;
Отображение подробной информации о системе;
Модуль для очистки жесткого диска;
Модули для оптимизации памяти, работы процессора и скорости Интернет-соединения;
Модуль RAM Disk Drive Driver, который дает возможность задействовать до 256 Мб оперативной памяти.

Обновлено: 11.05.2011
Лицензия:  Shareware
Лекарство: Есть
Система:  Wun7
Интерфейс:  русский есть
Размер: 78.4 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 6F620DF7AEB6422AC3A8D7807CB21BC9


Скачать программу Tweak-7 1.0 Build 1108 32x64 (78.4 Mb):



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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: WINDOWS, тонкая, v.1.0 Build 1108, оптимизация, операционной, настройка, тюнинг, системы, Tweak
Просмотров: 1591 | Загрузок: 1584 | Рейтинг: 0.0/0 |

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