



Tweak-7 — твикер предназначен для тонкой настройки, оптимизации, тюнинга операционной системы Windows 7, а также её некоторых элементов интерфейса, за счёт изменения определённых параметров (как скрытых, так и труднодоступных для пользователя, находящихся глубо в системном реестре и не только).



Tweak-7 является совершенно новой разработкой компании «TotalIdea Software» и является «младшим братом» своих предшественников, «Tweak-XP Pro» для Windows XP и «TweakVI» для Windows Vista, который унаследовал все их возможности, а также приобрел совершенно новые, может детально настраивать элементы интерфейса новой операционной системы Windows 7 или оптимизировать ее работу для ускорения быстродействия, а также обрабатывать важные критичные системные опции.



Из интеллектуальных систем и утилит встроенных в твикер, можно выделить такие, как автоматический оптимизатор для аппаратного и программного обеспечения, дефрагментатор дисков, чистильщик реестра и жёсткого диска, инструмент для просмотра подробных данных об конфигурации оборудования и аппаратных средствах компьютера, модули, конролирующие обновления системы или управляющие всеми точками восстановления и ряд других.



Tweak-7 был разработан как и его предшественники для того, чтобы открыть и объединить множество секретов Microsoft Windows и функций в одной программе, которые полностью избавят пользователей от рутинной ручной работы и длительных поисков нужных ключей и значений в реестре Windows, взбирая на свои «плечи» все хлопоты по настройке параметров, для многих из них включены подсказки, которые предоставляют краткое описание. Все твики утилиты «заточены» только под Windows 7 и не будут работать в среде Windows XP или Windows Vista.



Среди ее возможностей стоит выделить:

Управление обновлениями системы, удаление старых точек восстановления;

Модуль для очистки и дефрагментации реестра;

Модуль для управления ограничениями программ и системы;

Отображение подробной информации о системе;

Модуль для очистки жесткого диска;

Модули для оптимизации памяти, работы процессора и скорости Интернет-соединения;

Модуль RAM Disk Drive Driver, который дает возможность задействовать до 256 Мб оперативной памяти.



Обновлено: 11.05.2011

Лицензия: Shareware

Лекарство: Есть

Система: Wun7

Интерфейс: русский есть

Размер: 78.4 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 6F620DF7AEB6422AC3A8D7807CB21BC9





Скачать программу Tweak-7 1.0 Build 1108 32x64 (78.4 Mb):

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