Tweak-7 — твикер предназначен для тонкой настройки, оптимизации, тюнинга операционной системы Windows 7, а также её некоторых элементов интерфейса, за счёт изменения определённых параметров (как скрытых, так и труднодоступных для пользователя, находящихся глубо в системном реестре и не только).
Tweak-7 является совершенно новой разработкой компании «TotalIdea Software» и является «младшим братом» своих предшественников, «Tweak-XP Pro» для Windows XP и «TweakVI» для Windows Vista, который унаследовал все их возможности, а также приобрел совершенно новые, может детально настраивать элементы интерфейса новой операционной системы Windows 7 или оптимизировать ее работу для ускорения быстродействия, а также обрабатывать важные критичные системные опции.
Из интеллектуальных систем и утилит встроенных в твикер, можно выделить такие, как автоматический оптимизатор для аппаратного и программного обеспечения, дефрагментатор дисков, чистильщик реестра и жёсткого диска, инструмент для просмотра подробных данных об конфигурации оборудования и аппаратных средствах компьютера, модули, конролирующие обновления системы или управляющие всеми точками восстановления и ряд других.
Tweak-7 был разработан как и его предшественники для того, чтобы открыть и объединить множество секретов Microsoft Windows и функций в одной программе, которые полностью избавят пользователей от рутинной ручной работы и длительных поисков нужных ключей и значений в реестре Windows, взбирая на свои «плечи» все хлопоты по настройке параметров, для многих из них включены подсказки, которые предоставляют краткое описание. Все твики утилиты «заточены» только под Windows 7 и не будут работать в среде Windows XP или Windows Vista.
Среди ее возможностей стоит выделить: Управление обновлениями системы, удаление старых точек восстановления; Модуль для очистки и дефрагментации реестра; Модуль для управления ограничениями программ и системы; Отображение подробной информации о системе; Модуль для очистки жесткого диска; Модули для оптимизации памяти, работы процессора и скорости Интернет-соединения; Модуль RAM Disk Drive Driver, который дает возможность задействовать до 256 Мб оперативной памяти.
Обновлено: 11.05.2011 Лицензия: Shareware Лекарство: Есть Система: Wun7 Интерфейс: русский есть Размер: 78.4 Mb Восстановление: 10% MD5: 6F620DF7AEB6422AC3A8D7807CB21BC9
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