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Я частенько в суе сталкивюсь с непреодолимым желанием воззреть на подробные данные какого либо текста. Но уж коль Вы посетили эту страницу, знамо дело, Вам это либо нужно, либо интересно :) Этими программками я пользуюсь ооочень давно, не выкладывал их ибо легки они на вес, а посему - зла не держите за пару-тройку треков в архиве :D.
На Windows XP и 7 работают безупречно, а вот на 8-ке, не ведаю, не тестировал, а врать желания нет.
Кому сие надобно? Да мало ли... Человекам разным, кто текстами на жизнь горемычную зарабатывает, студентам всяким, журналистам неугомонным, мож переводчикам пригодятся, копирайтеры по любому их в хозяйсте держать должны, ну и SEO-оптимизаторы, куды ж без них, им за всегда эти программульки сгодится. ;)
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FontExpert 2014 - Новая версия, новые возможности, новый дизайн в лучшей программе по управлению шрифтами!
C полной ответственностью заявляю - FontExpert, просто отличная программа для работы со всеми шрифтами которые находятся на Вашем компьютере и на любых съёмных носителях, флешки, CD, DVD и т.д. Минусы - она не сможет за Вас написать и заварить кофе. Перепробовав целую кучу аналогов, я беcповоротно вернулся к FontExpert и оставил пустую затею перебора аналогичных программ. FontExpert устраивает меня по всем параметрам. Надеюсь, что она Вам тоже понравится и поможет держать Ваши коллекции шрифтов в идеальном порядке.
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Активатор для Windows 8 Build 9200 (Сентябрь 2012)
Активация Windows 8, с этим активатором не займёт у Вас много времени и не потребует от Вас специальных знаний. Что бы Ваша Windows 8, работала стабильно и бесперебойно, её необходимо активировать.
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RuntimePack 13.7.15 (FullLite) - новое обновление бесплатныого пакета автоматической регистрации и установки в системе различных компонентов, классов, ocx и dll библиотек.
Вы наверняка сталкивались с достаточно не приятной ситуацией, когда Вы запускаете, какую нибудь программу, либо игру и система не найдя нужный файл выдаёт Вам подобное сообщение:
«Component 'MSCOMM32.OCX' not correctly registered: file is missing or invalid...»
«Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVBVM50.DLL не был найден...»
«d3dx9 42 dll не найдена в библиотеке dll. Повторная установка приложения может исправить эту проблему ..»
... и т.п.
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МТС Коннект Менеджер
Настройка Компьютера для доступа в Интернет через сеть МТС
Программа «МТС Коннект Менеджер» - это автоматическая настройка Вашего Компьютера для подключения к Интернету с готовым пакетом услуг Гипер.NET, Мобильный GPRS-Интернет, МТС Коннект 3G и ГиперАктив...
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Один из самых популярных и востребованных плагинов Adobe Photoshop и After Effects от создателя эффектов "Звёздных войн", создателя самого Photoshop - Джона Нолла (John Knoll).
John Knoll, создал и разработал плагин Knoll Light Factory, который призван качественно имитировать отражения от очень ярких источников света сквозь объектив фотокамеры.
Knoll Light Factory значительно выходит за типичные рамки бликов входящих в Photoshop, имеет более ста великолепных предустановок, предварительный просмотр в режиме реального времени, а так же 19 мощнейших инструментов для создания собственных эффектов!
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VideoInspector - утилита, предназначенна для отображения информации о видеофайле. VideoInspector позволяет получить данные о кодеке, которым был закодирован видеофайл, об аудио кодеке, разрешении видео (Resolution), а также данные FPS, BitRate, Qualite Factor и другие. После инсталляции утилита интегрируется в Проводник Windows.
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Экзаменационные билеты и тематические задачи ГИБДД 2013 (2014).
Категории AB и CD с обновлениями и дополнениями.
ПДД и штрафы 2013 (последние обновления) с иллюстрациями и комментариями для всех понятным языком.
Для Вас теперь нет нужды заниматься многочасовым заучиванием правил ПДД. С данной программой Вы намного легче, а главное гораздо эффективней и быстрей усвоите необходимый материал. На диске изложена самая подробная и актуальная информация по правилам дорожного движения для категорий А, B, C и D. Но самое главное — это то, что вы сможете опробовать свои знания на практике. Тематические задачи позволят детально проработать каждый раздел правил, а режим экзамена прекрасно воссоздаст ситуацию экзамена в ГИБДД. Больше никаких страхов перед строгим инспектором, только уверенность на экзамене и за рулем!
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QupZilla - быстрый и безопасный веб-браузер
, использует движок WebKit для поддержки современных веб-стандартов. Среди функций браузера стоит отметить доступ к истории, новостным лентам и закладкам через одно общее окно, возможность делать полные скриншоты веб-страниц и выбор «экспресс-панели» в качестве домашней страницы. Так же QupZilla потребляет меньше системных ресурсов по сравнению с такими распространёнными браузерами как Mozilla Firefox и Google Chrome.
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Advanced SystemCare Pro
- пакет системных утилит, который поможет оптимизировать компьютер, и привести к стабильному рабочему состоянию и поддерживать его в этом состоянии. Пакет не требует инсталляции и может работать с любого съемного носителя.
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Toon Boom Studio - программа для создания 2D-анимации идеально подходящая для студентов и любителей, ищущие простое и удобное решение, мульти-техническую программу мультипликации.
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The KMPlayer
- это универсальный проигрыватель, который способен проиграть практически любые форматы медиафайлов, например такие как формат VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и другие.
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Gnome Partition Editor (GPartEd) Live - менеджер разделов жесткого диска
, предназначеный для создания, удаления, изменения размеров, перемещения, проверки и копирования файловых систем и разделов жесткого диска, при этом GPartEd позволяет производить такие операции, как изменение размеров разделов, их копирование и перемещение без потери имеющихся на них данных.
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SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель
(воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...
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MPC-BE (Media Player Classic - Black Edition)
- универсальный проигрыватель аудио и видеофайлов для операционной системы Windows с поддержкой x265. Плеер корректно играет mp4 и mkv файлы с видео в формате H.265. Имеет внушительный набор аудио-видео фильтров, который позволяет ему воспроизводить практически все существующие форматы медиафайлов.
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QIP Surf - быстрый и надежный браузер
на базе современного мощного движка Chromium. Он сочетает в себе безопасность, легкость в использовании и практически неограниченные возможности индивидуальной настройки. Удобный, интуитивно понятный интерфейс делает работу с новым браузером простой и комфортной.
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Aimersoft Video Converter Ultimate
- представляет собой полноценное решение для копирования/записи: DVD, IFO, ISO, видео и аудио конвертирования, онлайн-видео загрузки и передачи файлов на портативные устройства. Программа имеет простой в использовании и приятный интерфейс, а благодаря поддержке технологии NVIDIA® CUDA обладает высокой скоростью конвертирования (включая видео высокой четкости (HD)) без потери качества.
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Универсальный сборник программ, распределённых по категориям, с автоматической установкой на операционные системы Windows x86-x64. В сборник дополнительно добавлены портативные приложения, которые можно будет легко использовать как с диска и виртуального привода, так и с USB-накопителей, включая установку WPI.
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Internet Download Manager (IDM)
- финальный выпуск лучшего менеджера загрузки в сети Интернет. Его главным достоинством является способность повышения скорости загрузок до 500 процентов, поддержка докачки и загрузка по расписанию. Исходя из многолетней практики использования, IDM - самый удобный и надежный инструмент по закачиванию программ, фильмов, игр, музыки с потрясающей скоростью.
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Cameyo - создает портативную (переносную) версию любой программы
, т.е. программы, которая не требуют инсталляции и может переноситься с одного компьютера на другой с помощью любого USB-накопителя (шлешка и т.п.).
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RMS Удаленный доступ
- программа для удаленного управления и администрирования компьютеров. Доступно около 15 режимов подключения к удаленному компьютеру, таких как управление удаленным рабочим столом, обмен файлами, инвентаризация оборудования удаленного компьютера, подключение в режиме командной строки и т.д. Продукт полностью совместим с Windows 8.
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Startup Watcher - компактный и функциональный менеджер автозагрузки
для операционной системы Windows, позволяет просматривать и редактировать список программ, которые автоматически запускаются при старте операционной системы. Startup Watcher позволяет добавлять, редактировать, удалять, а также временно отключать программы из списка автозагрузки.
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Nero 14
предлагает целый набор полезных и простых в использовании инструментов, ориентированных на пользователей со специфическими задачами и разным уровнем подготовки. Начинающим придется по душе единая медиабиблиотека, предназначенная для централизованного управления цифровым контентом (аудиоматериалами, видеофайлами и фотоснимками), подготовки материалов и их распространения через Интернет.
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Take Command
- полезный инструмент для расширения возможностей командной строки, который дает вам новый подход к работе с командной строкой, предоставляя удобство работы интерфейса Windows и множество возможностей командной строки.
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Immersive Explorer - файловый менеджер с графическим интерфейсом в стиле Windows 8
(все элементы отображаются в виде плиток). Весьма неплохая альтернатива стандартного Проводника. Придется по душе любителям пользовательского UI от Microsoft, который недавно отказался от использования термина Metro в своих продуктах, предпочитая называть его просто как стиль Windows 8.
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Treexy Driver Fusion - полное программное решение для драйверов вашего PC
, она помогает вам управлять устройствами и позволяет полностью деинсталлировать (удалять) старые системные драйвера (программы управления устройствами) самым легким способом.
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oCam Screen Recorder - программа, позволяющая быстро и качественно записать видео всего происходящего на экране.
Кодирование (сжатие) получаемого видео производится кодеками, установленными в систему. Для записи можно определить на выбор захват всего экрана, области готового размера, самому задать размер записываемой области (мышью) или определить окно какой-либо программы, которое будет записываться.
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Google Chrome –
веб-браузер производства Google 32-ой линейки, отличающийся высокой скоростью и стабильностью работы в сети Интернет. Из особенностей Chrome разработчики особенно выделяют изолированные вкладки, предотвращающие сбой работы программы и обеспечивающие более надежную защиту от опасных сайтов.
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XMedia Recode - позволит преобразовать любое аудио и видео
в один из форматов, который воспроизводится на телефонах, плеерах и других портативных носителях. Кардинально решает эту проблему еще на стадии стационарного компьютера. Достаточно проста в эксплуатации. Для того чтобы произвести конвертацию видео файла, вам необходимо открыть его из меню Open. В главном окне программы будет отображена вся необходимая информация.
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AIDA64 - информационно-диагностическая утилита
, является мощнейшим средством для анализа начинки компьютера (железо, софт, сеть), тестирования производительности и мониторинга состояния ключевых узлов системы. AIDA64 способна дать исчерпывающую информацию о компьютере, протестировать его работоспособность и осуществлять мониторинг ключевых узлов системы.
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ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8/8.1. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
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RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом
, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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