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Статистика и калькулятор текста - подсчёт букв, символов, знаков

 
CounterOfCharacters 2.0.534.1 and CALC Text 1.3.1.0
 
Я частенько в суе сталкивюсь с непреодолимым желанием воззреть на подробные данные какого либо текста. Но уж коль Вы посетили эту страницу, знамо дело, Вам это либо нужно, либо интересно :) Этими программками я пользуюсь ооочень давно, не выкладывал их ибо легки они на вес, а посему - зла не держите за пару-тройку треков в архиве :D. 
На Windows XP и 7 работают безупречно, а вот на 8-ке, не ведаю, не тестировал, а врать желания нет.
 
Кому сие надобно? Да мало ли... Человекам разным, кто текстами на жизнь горемычную зарабатывает, студентам всяким, журналистам неугомонным, мож переводчикам пригодятся, копирайтеры по любому их в хозяйсте держать должны, ну и SEO-оптимизаторы, куды ж без них, им за всегда эти программульки сгодится. ;)

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Офис | Просмотров: 2836 | Загрузок: 2829 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.01.2015 | Комментарии (0)

FontExpert 2014 12.0 Release 2 and Portable

 
FontExpert 2014 - Новая версия, новые возможности, новый дизайн в лучшей программе по управлению шрифтами!
 
C полной ответственностью заявляю - FontExpert, просто отличная программа для работы со всеми шрифтами которые находятся на Вашем компьютере и на любых съёмных носителях, флешки, CD, DVD и т.д. Минусы - она не сможет за Вас написать и заварить кофе. Перепробовав целую кучу аналогов, я беcповоротно вернулся к FontExpert и оставил пустую затею перебора аналогичных программ.  FontExpert устраивает меня по всем параметрам. Надеюсь, что она Вам тоже понравится и поможет держать Ваши коллекции шрифтов в идеальном порядке.

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Система | Просмотров: 3088 | Загрузок: 3081 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.01.2015 | Комментарии (0)

Активатор для Windows 8

Активатор для Windows 8 Build 9200 - 100% рабочий, прост и не сложен в работе


Активатор для Windows 8 Build 9200 (Сентябрь 2012)


Активация Windows 8, с этим активатором не займёт у Вас много времени и не потребует от Вас специальных знаний. Что бы Ваша Windows 8, работала стабильно и бесперебойно, её необходимо активировать.
 


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Система | Просмотров: 86794 | Загрузок: 86787 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

RuntimePack 13.7.15 (FullLite) - скачать пакет dll, ocx компонентов для Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8 (x86/x64)



RuntimePack 13.7.15 (FullLite)  - новое обновление бесплатныого пакета автоматической регистрации и установки в системе различных компонентов, классов, ocx и dll библиотек.


Вы наверняка сталкивались с достаточно не приятной ситуацией, когда Вы запускаете, какую нибудь программу, либо игру и система не найдя нужный файл выдаёт Вам подобное сообщение:

«Component 'MSCOMM32.OCX' not correctly registered: file is missing or invalid...»

«Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVBVM50.DLL не был найден...»

«d3dx9 42 dll не найдена в библиотеке dll. Повторная установка приложения может исправить эту проблему ..»

... и т.п.
 


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Система | Просмотров: 46939 | Загрузок: 46932 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

МТС Коннект Менеджер v25.05.12

МТС Коннект Менеджер
 
Настройка Компьютера для доступа в Интернет через сеть МТС
 
Программа «МТС Коннект Менеджер» - это автоматическая настройка Вашего Компьютера для подключения к Интернету с готовым пакетом услуг Гипер.NET, Мобильный GPRS-Интернет, МТС Коннект 3G и ГиперАктив...

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Интернет | Просмотров: 13445 | Загрузок: 13438 | Добавил: Arkadievich | Дата: 11.01.2015 | Комментарии (0)

Red Giant Knoll Light Factory 3.2.1 for Photoshop CS6 (х32+х64) and Serial

 
Один из самых популярных и востребованных плагинов Adobe Photoshop и After Effects от создателя эффектов "Звёздных войн", создателя самого Photoshop - Джона Нолла (John Knoll).
John Knoll, создал и разработал плагин Knoll Light Factory, который призван качественно имитировать отражения от очень ярких источников света сквозь объектив фотокамеры. 
 
Knoll Light Factory значительно выходит за типичные рамки бликов входящих в Photoshop, имеет более ста великолепных предустановок, предварительный просмотр в режиме реального времени, а так же 19 мощнейших инструментов для создания собственных эффектов!

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Графика | Просмотров: 27034 | Загрузок: 27027 | Добавил: Arkadievich | Дата: 10.01.2015 | Комментарии (1)

VideoInspector 2.7.0.130 Rus + Portable


VideoInspector - утилита, предназначенна для отображения информации о видеофайле. VideoInspector позволяет получить данные о кодеке, которым был закодирован видеофайл, об аудио кодеке, разрешении видео (Resolution), а также данные FPS, BitRate, Qualite Factor и другие. После инсталляции утилита интегрируется в Проводник Windows.


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Мультимедиа | Просмотров: 2511 | Загрузок: 2504 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.01.2015 | Комментарии (0)

Экзаменационные билеты и тематические задачи ГИБДД 2013 Категории АБСД (2013) Rus

 

Экзаменационные билеты и тематические задачи ГИБДД 2013 (2014).

 

Категории AB и CD с обновлениями и дополнениями.
ПДД и штрафы 2013 (последние обновления) с иллюстрациями и комментариями для всех понятным языком.
 

Для Вас теперь нет нужды заниматься многочасовым заучиванием правил ПДД. С данной программой Вы намного легче, а главное гораздо эффективней и быстрей усвоите необходимый материал. На диске изложена самая подробная и актуальная информация по правилам дорожного движения для категорий А, B, C и D. Но самое главное — это то, что вы сможете опробовать свои знания на практике. Тематические задачи позволят детально проработать каждый раздел правил, а режим экзамена прекрасно воссоздаст ситуацию экзамена в ГИБДД. Больше никаких страхов перед строгим инспектором, только уверенность на экзамене и за рулем!


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Разное | Просмотров: 6412 | Загрузок: 6405 | Добавил: Arkadievich | Дата: 05.01.2015 | Комментарии (0)

ALCalendar - Вечный календарь 2.54 for Windows


 

Вечный календарь - удобное приложение, имеющее множество особенностей.
В программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом
дне григорианского или юлианского календаря в период с 100 по 3000 год
н.э.

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Разное | Просмотров: 5472 | Загрузок: 5465 | Добавил: Arkadievich | Дата: 17.04.2014 | Комментарии (0)

RusTV Player - простой удобный бесплатный интернет-видеоплеер v 2.2.6




RusTV Player - программа для просмотра телевизионных каналов онлайн интернет телевидения на русском языке. Программа полностью бесплатная очень простой и удобный интерфейс, полностью на русском языке, все готово для просмотра российских ТВ-каналов. Все что нужно для просмотра - это подключенное соединение с Интернет.

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Интернет | Просмотров: 5976 | Загрузок: 5969 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.03.2014 | Комментарии (0)

Красивые Эротические Анимационные Картинки


Большая подборка эротических смешных картинок девушек.


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Графика | Просмотров: 5559 | Загрузок: 5552 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.02.2014 | Комментарии (0)

Смешные Эротические Комиксы для взрослых


Смешные Эротические Картинки исключительно со взрослым юмором.


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Разное | Просмотров: 6011 | Загрузок: 6004 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.02.2014 | Комментарии (0)

Toronto Maple Leafs - Тема для Windows 7



Эта тема специально сделана для фанатов Хоккея или для людей которые хорошо разбираются в нём!!! Оформление полностью меняет вид рабочего стола, курсор, звуковую схему!!!

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Украшательства | Просмотров: 7161 | Загрузок: 7154 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 14.02.2014 | Комментарии (0)

QupZilla 1.6.2 Rus Final + Portable


QupZilla - быстрый и безопасный веб-браузер, использует движок WebKit для поддержки современных веб-стандартов. Среди функций браузера стоит отметить доступ к истории, новостным лентам и закладкам через одно общее окно, возможность делать полные скриншоты веб-страниц и выбор «экспресс-панели» в качестве домашней страницы. Так же QupZilla потребляет меньше системных ресурсов по сравнению с такими распространёнными браузерами как Mozilla Firefox и Google Chrome.

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Интернет | Просмотров: 7422 | Загрузок: 7415 | Добавил: BySoft | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

CTX Group V2 - Тема для Windows 7



Контрастное оформление в тёмно-синем цвете. Отлично работает в паре с утилитой Full glass, которая делает окно проводника прозрачным.

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Украшательства | Просмотров: 7207 | Загрузок: 7200 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

Advanced SystemCare Pro 7.1.0.399 Portable



Advanced SystemCare Pro - пакет системных утилит, который поможет оптимизировать компьютер, и привести к стабильному рабочему состоянию и поддерживать его в этом состоянии. Пакет не требует инсталляции и может работать с любого съемного носителя.

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Система | Просмотров: 8086 | Загрузок: 8079 | Добавил: galich1374 | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

Toon Boom Studio 8.0 18919 x86



Toon Boom Studio - программа для создания 2D-анимации идеально подходящая для студентов и любителей, ищущие простое и удобное решение, мульти-техническую программу мультипликации.

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Разное | Просмотров: 9502 | Загрузок: 9495 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

The KMPlayer 3.8.0.120 Release 13.02.2014


The KMPlayer - это универсальный проигрыватель, который способен проиграть практически любые форматы медиафайлов, например такие как формат VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и другие.

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Мультимедиа | Просмотров: 7016 | Загрузок: 7009 | Добавил: nigolap | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

Gnome Partition Editor (GPartEd) Live 0.18.0-beta1 Rus (x86/x64)


Gnome Partition Editor (GPartEd) Live - менеджер разделов жесткого диска, предназначеный для создания, удаления, изменения размеров, перемещения, проверки и копирования файловых систем и разделов жесткого диска, при этом GPartEd позволяет производить такие операции, как изменение размеров разделов, их копирование и перемещение без потери имеющихся на них данных.

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Система | Просмотров: 7230 | Загрузок: 7223 | Добавил: BySoft | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

SMPlayer 0.8.6.6026 Rus + Portable


SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель (воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...

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Мультимедиа | Просмотров: 6859 | Загрузок: 6852 | Добавил: BySoft | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

MPC-BE 1.3.1.1.4440 Rus (x86/x64) + Portable


MPC-BE (Media Player Classic - Black Edition) - универсальный проигрыватель аудио и видеофайлов для операционной системы Windows с поддержкой x265. Плеер корректно играет mp4 и mkv файлы с видео в формате H.265. Имеет внушительный набор аудио-видео фильтров, который позволяет ему воспроизводить практически все существующие форматы медиафайлов.

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Мультимедиа | Просмотров: 7263 | Загрузок: 7256 | Добавил: BySoft | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

QIP Surf 27.14.1453.94 Rus + Portable


QIP Surf - быстрый и надежный браузер на базе современного мощного движка Chromium. Он сочетает в себе безопасность, легкость в использовании и практически неограниченные возможности индивидуальной настройки. Удобный, интуитивно понятный интерфейс делает работу с новым браузером простой и комфортной.

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Интернет | Просмотров: 7113 | Загрузок: 7106 | Добавил: BySoft | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Aimersoft Video Converter Ultimate 5.8.0.0 + Rus


Aimersoft Video Converter Ultimate - представляет собой полноценное решение для копирования/записи: DVD, IFO, ISO, видео и аудио конвертирования, онлайн-видео загрузки и передачи файлов на портативные устройства. Программа имеет простой в использовании и приятный интерфейс, а благодаря поддержке технологии NVIDIA® CUDA обладает высокой скоростью конвертирования (включая видео высокой четкости (HD)) без потери качества.

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Конверторы | Просмотров: 6801 | Загрузок: 6794 | Добавил: nigolap | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

BELOFF WPI 2014.2



Универсальный сборник программ, распределённых по категориям, с автоматической установкой на операционные системы Windows x86-x64. В сборник дополнительно добавлены портативные приложения, которые можно будет легко использовать как с диска и виртуального привода, так и с USB-накопителей, включая установку WPI.

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Разное | Просмотров: 8424 | Загрузок: 8417 | Добавил: Hottei | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Internet Download Manager 6.19 Build 1 Portable Rus



Internet Download Manager (IDM) - финальный выпуск лучшего менеджера загрузки в сети Интернет. Его главным достоинством является способность повышения скорости загрузок до 500 процентов, поддержка докачки и загрузка по расписанию. Исходя из многолетней практики использования, IDM - самый удобный и надежный инструмент по закачиванию программ, фильмов, игр, музыки с потрясающей скоростью.

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Интернет | Просмотров: 4200 | Загрузок: 4193 | Добавил: poststrel | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Cameyo 2.6.1191 Rus Portable


Cameyo - создает портативную (переносную) версию любой программы, т.е. программы, которая не требуют инсталляции и может переноситься с одного компьютера на другой с помощью любого USB-накопителя (шлешка и т.п.).

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Система | Просмотров: 1658 | Загрузок: 1651 | Добавил: BySoft | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Remote Manipulator System (RMS) 5.6.0.6 Rus


RMS Удаленный доступ - программа для удаленного управления и администрирования компьютеров. Доступно около 15 режимов подключения к удаленному компьютеру, таких как управление удаленным рабочим столом, обмен файлами, инвентаризация оборудования удаленного компьютера, подключение в режиме командной строки и т.д. Продукт полностью совместим с Windows 8.

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Интернет | Просмотров: 3585 | Загрузок: 3578 | Добавил: BySoft | Дата: 11.02.2014 | Комментарии (0)

Startup Watcher 1.1.336 Final Rus/Eng + Portable


Startup Watcher - компактный и функциональный менеджер автозагрузки для операционной системы Windows, позволяет просматривать и редактировать список программ, которые автоматически запускаются при старте операционной системы. Startup Watcher позволяет добавлять, редактировать, удалять, а также временно отключать программы из списка автозагрузки.

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Система | Просмотров: 1146 | Загрузок: 1139 | Добавил: BySoft | Дата: 11.02.2014 | Комментарии (0)

Display Driver Uninstaller (DDU) 12.2 Rus Portable


Display Driver Uninstaller - программа, позволющая полностью удалить из системы драйверы для видеокарт AMD и NVIDIA, включая включая файлы, папки и записи в системном реестре, зачастую остающиеся при стандартном удалении.

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Драйвера | Просмотров: 966 | Загрузок: 959 | Добавил: BySoft | Дата: 11.02.2014 | Комментарии (0)

Nero 2014 Platinum 15.0.07700 Final (2014/РС/RUS) RePack by D!akov


Nero 14 предлагает целый набор полезных и простых в использовании инструментов, ориентированных на пользователей со специфическими задачами и разным уровнем подготовки. Начинающим придется по душе единая медиабиблиотека, предназначенная для централизованного управления цифровым контентом (аудиоматериалами, видеофайлами и фотоснимками), подготовки материалов и их распространения через Интернет.

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CD/DWD | Просмотров: 995 | Загрузок: 988 | Добавил: VITOS | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Take Command 16.00.41


Take Command - полезный инструмент для расширения возможностей командной строки, который дает вам новый подход к работе с командной строкой, предоставляя удобство работы интерфейса Windows и множество возможностей командной строки.

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Система | Просмотров: 934 | Загрузок: 927 | Добавил: nigolap | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Abelssoft StartupStar 2014 v6.1 Portable



Аbelssoft StartupStar - программa для удобного управления автозагрузкой. После установки программы в ее главном окне, вы увидите все программы, стартующие вместе с системой.

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Разное | Просмотров: 1140 | Загрузок: 1133 | Добавил: galich1374 | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Immersive Explorer 0.7.0 Alpha Rus Portable


Immersive Explorer - файловый менеджер с графическим интерфейсом в стиле Windows 8 (все элементы отображаются в виде плиток). Весьма неплохая альтернатива стандартного Проводника. Придется по душе любителям пользовательского UI от Microsoft, который недавно отказался от использования термина Metro в своих продуктах, предпочитая называть его просто как стиль Windows 8.

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Система | Просмотров: 908 | Загрузок: 901 | Добавил: BySoft | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Treexy Driver Fusion 2.0 Rus + Portable


Treexy Driver Fusion - полное программное решение для драйверов вашего PC, она помогает вам управлять устройствами и позволяет полностью деинсталлировать (удалять) старые системные драйвера (программы управления устройствами) самым легким способом.

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Драйвера | Просмотров: 849 | Загрузок: 842 | Добавил: BySoft | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

oCam Screen Recorder 18.5 Rus Portable


oCam Screen Recorder - программа, позволяющая быстро и качественно записать видео всего происходящего на экране. Кодирование (сжатие) получаемого видео производится кодеками, установленными в систему. Для записи можно определить на выбор захват всего экрана, области готового размера, самому задать размер записываемой области (мышью) или определить окно какой-либо программы, которое будет записываться.

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Мультимедиа | Просмотров: 832 | Загрузок: 825 | Добавил: BySoft | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Google Chrome 32.0.1700.107 Portable + Расширения



Google Chrome – веб-браузер производства Google 32-ой линейки, отличающийся высокой скоростью и стабильностью работы в сети Интернет. Из особенностей Chrome разработчики особенно выделяют изолированные вкладки, предотвращающие сбой работы программы и обеспечивающие более надежную защиту от опасных сайтов.

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Интернет | Просмотров: 1381 | Загрузок: 1374 | Добавил: galich1374 | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

XMedia Recode 3.1.7.9 Rus + Portable


XMedia Recode - позволит преобразовать любое аудио и видео в один из форматов, который воспроизводится на телефонах, плеерах и других портативных носителях. Кардинально решает эту проблему еще на стадии стационарного компьютера. Достаточно проста в эксплуатации. Для того чтобы произвести конвертацию видео файла, вам необходимо открыть его из меню Open. В главном окне программы будет отображена вся необходимая информация.

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Мультимедиа | Просмотров: 1191 | Загрузок: 1184 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

AIDA64 Extreme / Engineer Edition 4.00.2770 Beta Rus Portable


AIDA64 - информационно-диагностическая утилита, является мощнейшим средством для анализа начинки компьютера (железо, софт, сеть), тестирования производительности и мониторинга состояния ключевых узлов системы. AIDA64 способна дать исчерпывающую информацию о компьютере, протестировать его работоспособность и осуществлять мониторинг ключевых узлов системы.

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Система | Просмотров: 758 | Загрузок: 751 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.4.8 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8/8.1. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

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Кодеки | Просмотров: 695 | Загрузок: 688 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

RogueKiller 8.8.6 Rus (x86/x64) Portable


RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.

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Безопасность | Просмотров: 885 | Загрузок: 878 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

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