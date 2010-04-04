CounterOfCharacters 2.0.534.1 and CALC Text 1.3.1.0

Я частенько в суе сталкивюсь с непреодолимым желанием воззреть на подробные данные какого либо текста. Но уж коль Вы посетили эту страницу, знамо дело, Вам это либо нужно, либо интересно :) Этими программками я пользуюсь ооочень давно, не выкладывал их ибо легки они на вес, а посему - зла не держите за пару-тройку треков в архиве :D.

На Windows XP и 7 работают безупречно, а вот на 8-ке, не ведаю, не тестировал, а врать желания нет.

Кому сие надобно? Да мало ли... Человекам разным, кто текстами на жизнь горемычную зарабатывает, студентам всяким, журналистам неугомонным, мож переводчикам пригодятся, копирайтеры по любому их в хозяйсте держать должны, ну и SEO-оптимизаторы, куды ж без них, им за всегда эти программульки сгодится. ;)