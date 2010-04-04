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В категории материалов: 170
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 4 5 »
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Статистика и калькулятор текста - подсчёт букв, символов, знаков

 
CounterOfCharacters 2.0.534.1 and CALC Text 1.3.1.0
 
Я частенько в суе сталкивюсь с непреодолимым желанием воззреть на подробные данные какого либо текста. Но уж коль Вы посетили эту страницу, знамо дело, Вам это либо нужно, либо интересно :) Этими программками я пользуюсь ооочень давно, не выкладывал их ибо легки они на вес, а посему - зла не держите за пару-тройку треков в архиве :D. 
На Windows XP и 7 работают безупречно, а вот на 8-ке, не ведаю, не тестировал, а врать желания нет.
 
Кому сие надобно? Да мало ли... Человекам разным, кто текстами на жизнь горемычную зарабатывает, студентам всяким, журналистам неугомонным, мож переводчикам пригодятся, копирайтеры по любому их в хозяйсте держать должны, ну и SEO-оптимизаторы, куды ж без них, им за всегда эти программульки сгодится. ;)

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Офис | Просмотров: 2836 | Загрузок: 2829 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.01.2015 | Комментарии (0)

Calibre 1.23.0 Rus (x86/x64) + Portable


Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.

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Офис | Просмотров: 998 | Загрузок: 991 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

RJ TextEd 8.80 Rus Final + Portable


RJ TextEd - мощный текстовый редактор с большим количеством функций и подсветкой синтаксиса. RJ TextEd имеет поддержку кодировок ANSI, UTF-8, Unicode и Unicode BE, обладает настраиваемой подсветкой синтаксиса языков программирования, позволяет выделять текст столбцом и сворачивать отдельные секции кода для удобства редактирования.

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Офис | Просмотров: 813 | Загрузок: 806 | Добавил: BySoft | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Calibre 1.22.0 Rus (x86/x64) + Portable


Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.

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Офис | Просмотров: 814 | Загрузок: 807 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Microsoft Office Basic Edition 2003 OEM (11.8169.8172 X09-56985 RU x86)



Microsoft Office Basic Edition 2003 включает в себя образ оригинального диска Microsoft Office Basic Edition 2003 OEM x09-56985 RUS, а также сканы обложки. Предназначено преимущественно для людей, имеющих лицензию на данный офис, но по каким-то причинам утерявших установочный диск.

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Офис | Просмотров: 1807 | Загрузок: 1800 | Добавил: Hottei | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

LibreOffice 4.2.0.4 Stable


LibreOffice — мощный офисный пакет. Переведён более чем на 30 языков мира. LibreOffice бесплатен и имеет открытый исходный код, следовательно, вы можете бесплатно скачивать, использовать и изучать LibreOffice.

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Офис | Просмотров: 854 | Загрузок: 847 | Добавил: nigolap | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

ICE Book Reader Professional 9.3.0 Russian + Lang Pack + Skin Pack + Portable


ICE Book Reader - мощная читалка электронных текстов (книг). Также можно использовать ICE Book Reader Professional как телепромптер. ICE Book Reader Professional - это первая альтернативная читалка для .LIT и .CHM файлов не используюшая компоненты Microsoft Reader или Microsoft HELP. Также возможно использовать ICE Book Reader Professional как конвертер файлов: TXT-HTML, HTML-TXT, TXT-DOC, DOC-TXT, PDB-TXT, LIT-TXT, FB2-TXT и т.д. с конвертацией различных кодовых страниц.

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Офис | Просмотров: 762 | Загрузок: 755 | Добавил: BySoft | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

GeoGebra 4.4.10.0 Final Rus Portable


GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.

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Офис | Просмотров: 723 | Загрузок: 716 | Добавил: BySoft | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Calibre 1.21.0 Rus (x86/x64) + Portable


Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.

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Офис | Просмотров: 832 | Загрузок: 825 | Добавил: BySoft | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

PDF Shaper 2.2 + Portable


PDF Shaper - пакет небольших приложений для обработки документов формата PDF и преобразования их в другие форматы. Изюминка данного средства в том, что при конвертации утилита может преобразовать не только текст, но и таблицы и даже изображения.

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Офис | Просмотров: 862 | Загрузок: 855 | Добавил: BySoft | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Ace Translator 11.5.4.908 Rus



Ace Translator 11.5.4.908 Rus – это отличный и мощный интернет-переводчик, работающий на мощном движке, который позволяет быстро и качественно переводить как любой сложности тексты, так и электронные письма, чаты и т.д. Программа имеет многоязычный интерфейс (включая русский) и поддерживает перевод около 72 языка мира!

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Офис | Просмотров: 966 | Загрузок: 959 | Добавил: Hottei | Дата: 17.01.2014 | Комментарии (0)

Active File Recovery Professional 12.0.2 Portable


Active File Recovery Professional - является эффективным инструментом восстановления данных программного обеспечения. Новая версия работает на Active @ DiskScan технологии для восстановления файлов, которые были случайно удалены, отформатированы или иным способом потеряны. Active @ File Recovery может восстанавливать файлы на всех видах флэш-носителей, которые были потеряны из-за неисправности аккумулятора, форматирования или удаления, вызванного аппаратным сбоем...

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Офис | Просмотров: 3772 | Загрузок: 3765 | Добавил: krab | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

ICE Book Reader Professional 9.2.0 RUS/ML Portable



ICE Book Reader Professional Portable - портативная программа для чтения электронных текстов (книг, жюрналов, документов). Также можно использовать программу как телепромптер. ICE Book Reader Professional - это первая альтернативная читалка для .LIT и .CHM файлов не используюшая компоненты Microsoft Reader или Microsoft HELP.

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Офис | Просмотров: 795 | Загрузок: 788 | Добавил: galich1374 | Дата: 12.01.2014 | Комментарии (0)

SoftMaker Office Professional 2012 rev. 682 RePack + portable by KpoJIuK (2013)



Вам предлагается программный офисный пакет Softmaker Office 2012 - основная разработка компании Softmaker GmbH, который является хорошей заменой для Microsoft Office. Вы, также как и в известном всем офисном пакете, можете работать и обмениваться листами Excel, документами Word и презентациями PowerPoint. Данный пакет офисных программ в том или ином составе необходим для работы в организациях и дома на персональном компьютере.

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Офис | Просмотров: 1058 | Загрузок: 1051 | Добавил: poststrel | Дата: 12.01.2014 | Комментарии (0)

SoftMaker Office Professional 2012 rev 682 Rus Portable


Softmaker Office 2012 - пакет, с обновлениями до rev 682, офисных программ, который уже есть неплохой заменой для Microsoft Office. Пакет офисных программ - очень важная и неотъемлемая часть ПО любой организации и личного компьютера. Основной и самой главной разработкой компании Softmaker GmbH, является офисный пакет SoftMaker Office, который поможет вам автоматизировать работу, чтобы уменьшить издержки документирования, учета и контроля...

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Офис | Просмотров: 1477 | Загрузок: 1470 | Добавил: krab | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

PDF-XChange Viewer 2.5.214.1 Rus + Portable


PDF-XChange Viewer - программа для просмотра и редактирования файлов в формате PDF, более быстрая и более функциональная в отличие от известного просмотровщика Adobe Reader. Кроме стандартных возможностей программа позволяет одновременно просматривать сразу несколько файлов, добавлять комментарии и аннотации к документам, "на лету" редактировать любые страницы PDF, экспортировать содержимое в файлы BMP, JPEG, TIFF, PNG и другие, а также осуществлять другие действия.

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Офис | Просмотров: 953 | Загрузок: 946 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

Foxit Advanced PDF Editor 3.10 + Rus


Foxit Advanced PDF Editor - быстро работающий PDF-редактор с практически всеми необходимыми функциями. Вы хотите распечатать PDF файл, и находите несколько опечаток? Вы получили PDF файл и хотите внести изменения до отправки? Вы хотите объединить несколько PDF файлов в один PDF документ? С помощью Foxit Advanced PDF Editor, вы с легкостью сможете решить вышеупомянутые проблемы.

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Офис | Просмотров: 2649 | Загрузок: 2642 | Добавил: nigolap | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

TeeChart Office 4.1 Portable



TeeChart Office — это программа, предназначенная для создания статистических схем и соответствующих графиков. Она обладает хорошо организованным интерфейсом, в которой Вы найдете все необходимы для работы функции и опции для создания профессиональных статистических схем.

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Офис | Просмотров: 1307 | Загрузок: 1300 | Добавил: galich1374 | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

Calibre 1.18.0 Rus (x86/x64) + Portable


Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.

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Офис | Просмотров: 716 | Загрузок: 709 | Добавил: BySoft | Дата: 03.01.2014 | Комментарии (0)

PDF-XChange Viewer 2.5.214.0 Rus + Portable


PDF-XChange Viewer - программа для просмотра и редактирования файлов в формате PDF, более быстрая и более функциональная в отличие от известного просмотровщика Adobe Reader. Кроме стандартных возможностей программа позволяет одновременно просматривать сразу несколько файлов, добавлять комментарии и аннотации к документам, "на лету" редактировать любые страницы PDF, экспортировать содержимое в файлы BMP, JPEG, TIFF, PNG и другие, а также осуществлять другие действия.

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Офис | Просмотров: 892 | Загрузок: 885 | Добавил: BySoft | Дата: 31.12.2013 | Комментарии (0)

Kingsoft Office Suite Free 2013 9.1.0.4480


Kingsoft Office Suite - офисный пакет, включающий в себя Kingsoft Writer, Kingsoft Presentation и Kingsoft Spreadsheet. Имеет самую полную совместимость с документами MS Office. Качественная альтернатива пакету Microsoft Office, причём, визуально программа даже очень похожа. В состав Kingsoft Office входят текстовый процессор, электронная таблица, клиент электронной почты, редактор презентаций. Работа пакета полностью совместима с форматами файлов от Microsoft Office и OpenOffice.

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Офис | Просмотров: 1038 | Загрузок: 1031 | Добавил: BySoft | Дата: 31.12.2013 | Комментарии (0)

Сборник лучших активаторов для Windows и Microsoft Office


Сборник самых лучших и популярных многофункциональных активаторов для Windows и Microsoft Office. 
Проверены пользователями на удобство, функциональность, корректность. 
Испытаны временем на прочность и качество активации ;D

У всех активаторов дружественное отношение к пользователю, во время ожидания активации - готовят кофе, открывают пиво, подают сигареты.

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Офис | Просмотров: 2381 | Загрузок: 2374 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.12.2013 | Комментарии (0)

Kilgray MemoQ 2013 R2 6.8.52+ Portable



MemoQ — система автоматизированного перевода (CAT Tools – Computer-Assisted-Translation Tools) типа SDL Trados, Promt, Systran, Transit NXT, Wordfast и Deja Vu X. Приложение предназначено для переводов текстов с разных языков.

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Офис | Просмотров: 1626 | Загрузок: 1619 | Добавил: galich1374 | Дата: 29.12.2013 | Комментарии (0)

Calibre 1.16.0 Rus (x86/x64) + Portable


Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.

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Офис | Просмотров: 824 | Загрузок: 817 | Добавил: BySoft | Дата: 20.12.2013 | Комментарии (0)

Calibre 1.15.0 Rus (x86/x64) + Portable


Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.

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Офис | Просмотров: 737 | Загрузок: 730 | Добавил: BySoft | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Calibre 1.14.0 Rus (x86/x64) + Portable


Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.

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Офис | Просмотров: 751 | Загрузок: 744 | Добавил: BySoft | Дата: 06.12.2013 | Комментарии (0)

Kalkules 1.9.4.23 Rus + Portable


Kalkules - универсальный научный калькулятор с огромным количеством нетрадиционных функций, которые могут быть использованы учениками средней школы, студентами и аспирантами университетов. Предлагает широкий спектр инструментов, которые делают ваши расчеты проще и быстрее. Функции рисования графиков. Вычисления с полиномами. Широкий диапазон арифметических угломерных и гиперболических функций. Неограниченное количество скобок в выражении.

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Офис | Просмотров: 889 | Загрузок: 882 | Добавил: BySoft | Дата: 30.11.2013 | Комментарии (0)

Gnumeric 1.12.9 Rus


Gnumeric - электронные таблицы, функционально похожие на Microsoft Excel, но при этом Gnumeric имеет около 150 уникальных функций - они не реализованы больше нигде. Некоторые специалисты утверждают, что Gnumeric обеспечивает намного большую точность вычислений, чем Microsoft Excel.

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Офис | Просмотров: 1403 | Загрузок: 1396 | Добавил: BySoft | Дата: 29.11.2013 | Комментарии (0)

Calibre 1.13.0 Rus (x86/x64) + Portable


Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.

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Офис | Просмотров: 833 | Загрузок: 826 | Добавил: BySoft | Дата: 29.11.2013 | Комментарии (0)

PDF Shaper 2.1 + Portable


PDF Shaper - пакет небольших приложений для обработки документов формата PDF и преобразования их в другие форматы. Изюминка данного средства в том, что при конвертации утилита может преобразовать не только текст, но и таблицы и даже изображения.

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Офис | Просмотров: 942 | Загрузок: 935 | Добавил: BySoft | Дата: 28.11.2013 | Комментарии (0)

Sumatra PDF 2.5.8495 Rus + Portable (x86/x64)


Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.

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Офис | Просмотров: 956 | Загрузок: 949 | Добавил: BySoft | Дата: 24.11.2013 | Комментарии (0)

Scanitto Pro 2.17.30.250 ML/Rus


Scanitto Pro - это легкое, быстрое и не перегруженное массой ненужных функций программное обеспечение для сканирования. Точная настройка параметров сканирования, копирование документов в один клик и сохранение документов в многостраничные PDF и TIFF файлы - это именно то, что постоянно нужно под руками пользователям сканера!

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Офис | Просмотров: 980 | Загрузок: 973 | Добавил: nigolap | Дата: 19.11.2013 | Комментарии (0)

PDF-XChange Viewer 2.5.213.1 Rus + Portable


PDF-XChange Viewer - программа для просмотра и редактирования файлов в формате PDF, более быстрая и более функциональная в отличие от известного просмотровщика Adobe Reader. Кроме стандартных возможностей программа позволяет одновременно просматривать сразу несколько файлов, добавлять комментарии и аннотации к документам, "на лету" редактировать любые страницы PDF, экспортировать содержимое в файлы BMP, JPEG, TIFF, PNG и другие, а также осуществлять другие действия.

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Офис | Просмотров: 870 | Загрузок: 863 | Добавил: BySoft | Дата: 09.11.2013 | Комментарии (0)

Amazing Slider Enterprise 1.8+ Portable



Amazing Slider — профессиональная программа, которая позволит пользователям создать красивые слайд-шоу и презентации, которые потом можно легко экспортировать в Dreamweaver, WordPress и другие HTML редакторы. Amazing Slider поддерживает фото и видео YouTube. Таким образом, пользователи могут также создавать видео-галереи высокого качества.

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Офис | Просмотров: 904 | Загрузок: 897 | Добавил: galich1374 | Дата: 09.11.2013 | Комментарии (0)

Calibre 1.10.0 32-64 bit Portable *PortableAppZ*



Calibre - это универсальный кроссплатформенный программный продукт с открытым исходным кодом, который предназначен для удобной работы с вашими библиотеками, так-же программа является универсальным конвертером электронных книг с широким набором всевозможных функций.

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Офис | Просмотров: 715 | Загрузок: 708 | Добавил: galich1374 | Дата: 08.11.2013 | Комментарии (0)

RedCrab Calculator 4.41.00 Portable


RedCrab Calculator - универсальный научный калькулятор с полным экранным редактированием формул. Математические выражения можно ввести в окне редактора. RedCrab отображает результаты либо под или рядом с выражением. Работать легче, чем с обычными калькуляторами. RedCrab поддерживает ввод сложных алгебраических уравнений с дробями, квадратными коренями, экспонентами, и т.д. для технических и научных вычислений.

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Офис | Просмотров: 996 | Загрузок: 989 | Добавил: BySoft | Дата: 07.11.2013 | Комментарии (0)

STDU Viewer 1.6.300 Rus + Portable


STDU Viewer - поможет просмотреть электронные документы в самых разных форматах: PDF, DjVu, TIFF + IFF, XPS, JBIG2, WWF, FB2, TXT, CBR, CBZ, TCR, PDB, DCX и другие. Вам больше не надо, получив документ на компьютер, искать, чем же его открыть. Данный просмотрщик поддерживает большинство форматов, используемых в современном компьютерном мире. В первую очередь это, конечно, PDF и многостраничный TIFF. А также DjVu, JBIG2, WWF и XPS. Также вы можете использовать программу, чтобы просматривать графические файлы BMP, PCX, JPEG, GIF, PNG, DCX, WMF, EMF, PSD.

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Офис | Просмотров: 862 | Загрузок: 855 | Добавил: BySoft | Дата: 07.11.2013 | Комментарии (0)

Balabolka 2.9.0.560 Final Portable (ML|RUS)



Balabolka - универсальная программа, которая умеет читать вслух текстовые файлы. Может воспроизводить звук человеческого голоса и использует разные речевые синтезаторы, установленные на вашей системе Windows. Воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что имеются в любой мультимедийной программе ("воспроизвести/приостановить/остановить").

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Офис | Просмотров: 1340 | Загрузок: 1333 | Добавил: galich1374 | Дата: 03.11.2013 | Комментарии (0)

Calibre 1.9.0 32-64 bit Portable *PortableAppZ*



Calibre - это универсальный кроссплатформенный программный продукт с открытым исходным кодом, который предназначен для удобной работы с вашими библиотеками, так-же программа является универсальным конвертером электронных книг с широким набором всевозможных функций.

.
Офис | Просмотров: 1076 | Загрузок: 1069 | Добавил: galich1374 | Дата: 02.11.2013 | Комментарии (0)

VueScan Pro 9.3.19



VueScan - программа для работы со сканерами HP, Minolta, Nikon, Polaroid, Epson, Canon и другими. Может работать с внутренней глубиной цвета. VueScan поддерживает автоматическую и ручную настройку большинства параметров и пакетный режим сканирования. Поддерживается более 500 моделей сканеров с определенным перевесом в сторону слайд-сканеров — Nikon, Minolta, Polaroid, Microtek, Epson.

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Офис | Просмотров: 823 | Загрузок: 816 | Добавил: Hottei | Дата: 02.11.2013 | Комментарии (0)

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