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CounterOfCharacters 2.0.534.1 and CALC Text 1.3.1.0
Я частенько в суе сталкивюсь с непреодолимым желанием воззреть на подробные данные какого либо текста. Но уж коль Вы посетили эту страницу, знамо дело, Вам это либо нужно, либо интересно :) Этими программками я пользуюсь ооочень давно, не выкладывал их ибо легки они на вес, а посему - зла не держите за пару-тройку треков в архиве :D.
На Windows XP и 7 работают безупречно, а вот на 8-ке, не ведаю, не тестировал, а врать желания нет.
Кому сие надобно? Да мало ли... Человекам разным, кто текстами на жизнь горемычную зарабатывает, студентам всяким, журналистам неугомонным, мож переводчикам пригодятся, копирайтеры по любому их в хозяйсте держать должны, ну и SEO-оптимизаторы, куды ж без них, им за всегда эти программульки сгодится. ;)
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Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата
с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.
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RJ TextEd - мощный текстовый редактор с большим количеством функций и подсветкой синтаксиса.
RJ TextEd имеет поддержку кодировок ANSI, UTF-8, Unicode и Unicode BE, обладает настраиваемой подсветкой синтаксиса языков программирования, позволяет выделять текст столбцом и сворачивать отдельные секции кода для удобства редактирования.
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Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата
с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.
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LibreOffice
— мощный офисный пакет. Переведён более чем на 30 языков мира. LibreOffice бесплатен и имеет открытый исходный код, следовательно, вы можете бесплатно скачивать, использовать и изучать LibreOffice.
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ICE Book Reader - мощная читалка электронных текстов (книг).
Также можно использовать ICE Book Reader Professional как телепромптер. ICE Book Reader Professional - это первая альтернативная читалка для .LIT и .CHM файлов не используюшая компоненты Microsoft Reader или Microsoft HELP. Также возможно использовать ICE Book Reader Professional как конвертер файлов: TXT-HTML, HTML-TXT, TXT-DOC, DOC-TXT, PDB-TXT, LIT-TXT, FB2-TXT и т.д. с конвертацией различных кодовых страниц.
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GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования
, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.
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Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата
с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.
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PDF Shaper
- пакет небольших приложений для обработки документов формата PDF и преобразования их в другие форматы. Изюминка данного средства в том, что при конвертации утилита может преобразовать не только текст, но и таблицы и даже изображения.
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Ace Translator 11.5.4.908 Rus
– это отличный и мощный интернет-переводчик, работающий на мощном движке, который позволяет быстро и качественно переводить как любой сложности тексты, так и электронные письма, чаты и т.д. Программа имеет многоязычный интерфейс (включая русский) и поддерживает перевод около 72 языка мира!
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Active File Recovery Professional -
является эффективным инструментом восстановления данных программного обеспечения. Новая версия работает на Active @ DiskScan технологии для восстановления файлов, которые были случайно удалены, отформатированы или иным способом потеряны. Active @ File Recovery может восстанавливать файлы на всех видах флэш-носителей, которые были потеряны из-за неисправности аккумулятора, форматирования или удаления, вызванного аппаратным сбоем...
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ICE Book Reader Professional Portable -
портативная программа для чтения электронных текстов (книг, жюрналов, документов). Также можно использовать программу как телепромптер. ICE Book Reader Professional - это первая альтернативная читалка для .LIT и .CHM файлов не используюшая компоненты Microsoft Reader или Microsoft HELP.
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Вам предлагается программный офисный пакет Softmaker Office 2012
- основная разработка компании Softmaker GmbH, который является хорошей заменой для Microsoft Office. Вы, также как и в известном всем офисном пакете, можете работать и обмениваться листами Excel, документами Word и презентациями PowerPoint. Данный пакет офисных программ в том или ином составе необходим для работы в организациях и дома на персональном компьютере.
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Softmaker Office 2012
- пакет, с обновлениями до rev 682, офисных программ, который уже есть неплохой заменой для Microsoft Office. Пакет офисных программ - очень важная и неотъемлемая часть ПО любой организации и личного компьютера. Основной и самой главной разработкой компании Softmaker GmbH, является офисный пакет SoftMaker Office, который поможет вам автоматизировать работу, чтобы уменьшить издержки документирования, учета и контроля...
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PDF-XChange Viewer - программа для просмотра и редактирования файлов в формате PDF
, более быстрая и более функциональная в отличие от известного просмотровщика Adobe Reader. Кроме стандартных возможностей программа позволяет одновременно просматривать сразу несколько файлов, добавлять комментарии и аннотации к документам, "на лету" редактировать любые страницы PDF, экспортировать содержимое в файлы BMP, JPEG, TIFF, PNG и другие, а также осуществлять другие действия.
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Foxit Advanced PDF Editor
- быстро работающий PDF-редактор с практически всеми необходимыми функциями. Вы хотите распечатать PDF файл, и находите несколько опечаток? Вы получили PDF файл и хотите внести изменения до отправки? Вы хотите объединить несколько PDF файлов в один PDF документ? С помощью Foxit Advanced PDF Editor, вы с легкостью сможете решить вышеупомянутые проблемы.
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TeeChart Office —
это программа, предназначенная для создания статистических схем и соответствующих графиков. Она обладает хорошо организованным интерфейсом, в которой Вы найдете все необходимы для работы функции и опции для создания профессиональных статистических схем.
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Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата
с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.
.
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PDF-XChange Viewer - программа для просмотра и редактирования файлов в формате PDF
, более быстрая и более функциональная в отличие от известного просмотровщика Adobe Reader. Кроме стандартных возможностей программа позволяет одновременно просматривать сразу несколько файлов, добавлять комментарии и аннотации к документам, "на лету" редактировать любые страницы PDF, экспортировать содержимое в файлы BMP, JPEG, TIFF, PNG и другие, а также осуществлять другие действия.
.
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Kingsoft Office Suite - офисный пакет
, включающий в себя Kingsoft Writer, Kingsoft Presentation и Kingsoft Spreadsheet. Имеет самую полную совместимость с документами MS Office. Качественная альтернатива пакету Microsoft Office, причём, визуально программа даже очень похожа. В состав Kingsoft Office входят текстовый процессор, электронная таблица, клиент электронной почты, редактор презентаций. Работа пакета полностью совместима с форматами файлов от Microsoft Office и OpenOffice.
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Сборник самых лучших и популярных многофункциональных активаторов для Windows и Microsoft Office.
Проверены пользователями на удобство, функциональность, корректность.
Испытаны временем на прочность и качество активации ;D
У всех активаторов дружественное отношение к пользователю, во время ожидания активации - готовят кофе, открывают пиво, подают сигареты.
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MemoQ —
система автоматизированного перевода (CAT Tools – Computer-Assisted-Translation Tools) типа SDL Trados, Promt, Systran, Transit NXT, Wordfast и Deja Vu X. Приложение предназначено для переводов текстов с разных языков.
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Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата
с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.
.
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Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата
с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.
.
|
Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата
с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.
.
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Kalkules - универсальный научный калькулятор с огромным количеством нетрадиционных функций
, которые могут быть использованы учениками средней школы, студентами и аспирантами университетов. Предлагает широкий спектр инструментов, которые делают ваши расчеты проще и быстрее. Функции рисования графиков. Вычисления с полиномами. Широкий диапазон арифметических угломерных и гиперболических функций. Неограниченное количество скобок в выражении.
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Gnumeric - электронные таблицы, функционально похожие на Microsoft Excel
, но при этом Gnumeric имеет около 150 уникальных функций - они не реализованы больше нигде. Некоторые специалисты утверждают, что Gnumeric обеспечивает намного большую точность вычислений, чем Microsoft Excel.
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Calibre - программа для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата
с возможностью их чтения прямо из программы. Имеется база данных, в которых хранится информация о книгах: название, автор, дата выхода, издатель, обложка, оценка, метки. При добавлении новой книги файл книги помещается в папку библиотеки, а в базу добавляется вся информация о ней, при этом подробную информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN.
.
|
PDF Shaper
- пакет небольших приложений для обработки документов формата PDF и преобразования их в другие форматы. Изюминка данного средства в том, что при конвертации утилита может преобразовать не только текст, но и таблицы и даже изображения.
.
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Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.
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Scanitto Pro
- это легкое, быстрое и не перегруженное массой ненужных функций программное обеспечение для сканирования. Точная настройка параметров сканирования, копирование документов в один клик и сохранение документов в многостраничные PDF и TIFF файлы - это именно то, что постоянно нужно под руками пользователям сканера!
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PDF-XChange Viewer - программа для просмотра и редактирования файлов в формате PDF
, более быстрая и более функциональная в отличие от известного просмотровщика Adobe Reader. Кроме стандартных возможностей программа позволяет одновременно просматривать сразу несколько файлов, добавлять комментарии и аннотации к документам, "на лету" редактировать любые страницы PDF, экспортировать содержимое в файлы BMP, JPEG, TIFF, PNG и другие, а также осуществлять другие действия.
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Amazing Slider —
профессиональная программа, которая позволит пользователям создать красивые слайд-шоу и презентации, которые потом можно легко экспортировать в Dreamweaver, WordPress и другие HTML редакторы. Amazing Slider поддерживает фото и видео YouTube. Таким образом, пользователи могут также создавать видео-галереи высокого качества.
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Calibre -
это универсальный кроссплатформенный программный продукт с открытым исходным кодом, который предназначен для удобной работы с вашими библиотеками, так-же программа является универсальным конвертером электронных книг с широким набором всевозможных функций.
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RedCrab Calculator - универсальный научный калькулятор с полным экранным редактированием формул.
Математические выражения можно ввести в окне редактора. RedCrab отображает результаты либо под или рядом с выражением. Работать легче, чем с обычными калькуляторами. RedCrab поддерживает ввод сложных алгебраических уравнений с дробями, квадратными коренями, экспонентами, и т.д. для технических и научных вычислений.
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STDU Viewer - поможет просмотреть электронные документы в самых разных форматах:
PDF, DjVu, TIFF + IFF, XPS, JBIG2, WWF, FB2, TXT, CBR, CBZ, TCR, PDB, DCX и другие. Вам больше не надо, получив документ на компьютер, искать, чем же его открыть. Данный просмотрщик поддерживает большинство форматов, используемых в современном компьютерном мире. В первую очередь это, конечно, PDF и многостраничный TIFF. А также DjVu, JBIG2, WWF и XPS. Также вы можете использовать программу, чтобы просматривать графические файлы BMP, PCX, JPEG, GIF, PNG, DCX, WMF, EMF, PSD.
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Balabolka -
универсальная программа, которая умеет читать вслух текстовые файлы. Может воспроизводить звук человеческого голоса и использует разные речевые синтезаторы, установленные на вашей системе Windows. Воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что имеются в любой мультимедийной программе ("воспроизвести/приостановить/остановить").
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Calibre -
это универсальный кроссплатформенный программный продукт с открытым исходным кодом, который предназначен для удобной работы с вашими библиотеками, так-же программа является универсальным конвертером электронных книг с широким набором всевозможных функций.
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VueScan
- программа для работы со сканерами HP, Minolta, Nikon, Polaroid, Epson, Canon и другими. Может работать с внутренней глубиной цвета. VueScan поддерживает автоматическую и ручную настройку большинства параметров и пакетный режим сканирования. Поддерживается более 500 моделей сканеров с определенным перевесом в сторону слайд-сканеров — Nikon, Minolta, Polaroid, Microtek, Epson.
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