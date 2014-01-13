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|В категории материалов: 384
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VideoInspector - утилита, предназначенна для отображения информации о видеофайле. VideoInspector позволяет получить данные о кодеке, которым был закодирован видеофайл, об аудио кодеке, разрешении видео (Resolution), а также данные FPS, BitRate, Qualite Factor и другие. После инсталляции утилита интегрируется в Проводник Windows.
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The KMPlayer
- это универсальный проигрыватель, который способен проиграть практически любые форматы медиафайлов, например такие как формат VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и другие.
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SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель
(воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...
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MPC-BE (Media Player Classic - Black Edition)
- универсальный проигрыватель аудио и видеофайлов для операционной системы Windows с поддержкой x265. Плеер корректно играет mp4 и mkv файлы с видео в формате H.265. Имеет внушительный набор аудио-видео фильтров, который позволяет ему воспроизводить практически все существующие форматы медиафайлов.
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oCam Screen Recorder - программа, позволяющая быстро и качественно записать видео всего происходящего на экране.
Кодирование (сжатие) получаемого видео производится кодеками, установленными в систему. Для записи можно определить на выбор захват всего экрана, области готового размера, самому задать размер записываемой области (мышью) или определить окно какой-либо программы, которое будет записываться.
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XMedia Recode - позволит преобразовать любое аудио и видео
в один из форматов, который воспроизводится на телефонах, плеерах и других портативных носителях. Кардинально решает эту проблему еще на стадии стационарного компьютера. Достаточно проста в эксплуатации. Для того чтобы произвести конвертацию видео файла, вам необходимо открыть его из меню Open. В главном окне программы будет отображена вся необходимая информация.
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer
, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
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Soft4Boost Any Audio Record - утилита позволяет записывать звуковые данные с различных источников,
таких как микрофон, виниловые пластинки, аудио CD, видеоигры, интернет-радиопередачи, программы типа Real Player и Skype. Soft4Boost Any Audio Record сохраняет запись в любом из популярных форматов - MP3, WAV, WMA и других.
.
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oCam Screen Recorder - программа, позволяющая быстро и качественно записать видео всего происходящего на экране.
Кодирование (сжатие) получаемого видео производится кодеками, установленными в систему. Для записи можно определить на выбор захват всего экрана, области готового размера, самому задать размер записываемой области (мышью) или определить окно какой-либо программы, которое будет записываться.
.
|
Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer
, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
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CherryPlayer
- новейший медиа плеер содержащий комфортный интерфейс, воспроизводящий все распространенные форматы музыки и видеофайлов. Совершенно не нужно устанавливать никаких дополнительных кодеков, все кодеки уже имеются. Кроме этого, покажет Вам видеоклипы с YouTube или ВКонтакте.
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SolveigMM Video Splitter
– программа, которая Bам поможет быстро и качественно обработать Ваше видео. Основные функции данного приложения - это вырезать нежелательные медиа фрагменты из видео / аудио файла, соединить нужные и получить результат. При этом редактор обеспечивает невероятное качество и скорость, не используя процесса перекодирования данных.
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Xrecode II —
это аудио-конвертер, снабженный удобным «drag and drop»-интерфейсом и поддерживающий большинство распространенных форматов и позволяет быстро и без особого труда преобразовывать аудио-данные .
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Windows Player
- инновационный видеоплеер для просмотра видео и фильмов, без кодеков! Смотрите любимые фильмы в высоком качестве, у себя на компьютере, ноутбуке или на Вашем ТВ.
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AIMP
- программа, которая разрабатывалась как аналог всем известного медиаплеера Winamp. На данный момент программа включает в себя множество дополнительных модулей: CD-Ripper, Tag Editor, Audio-player, аудио конвертер, запись аудио и дисков с данными и многое другое.
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EarMaster Pro
- отличная программа для тренировки и улучшения музыкального слуха. EarMaster поможет вам в удачном подборе музыки на слух, вы научаетесь быстро читать и интонировать ноты, распознавать мелодии.
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Flash Player Pro
- продвинутый плеер, со множеством различных опций, предназначенный для просмотра swf-файлов. В комплекте конвертер sfw/exe, захват кадра, создание обоев, создание скринсейвера (экранной заставки), граббер flash со страниц интернета.
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Leawo Total Media Converter Ultimate
- многофункциональный видеоредактор, использующий конвертирование между различными аудио, видео/HD видео форматами, с возможностью переписывать и прожигать Blu-ray и DVD видео, а также скачивать различные видео и аудио файлы из Интернета. С его помощью Вы можете легко отредактировать видео, применяя эффекты, нарезать видео, добавлять водяные знаки, отрегулировать размер дисплея и др.
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Nero WaveEditor
- позволит любому пользователю записать музыкальное произведение, редактировать звуковые файлы, используя различные фильтры и методы улучшения звука, а потом записать их на диск используя Nero Burning ROM или Nero Express.
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Hippo Animator —
высоко-интуитивное приложение для разработки великолепных видеороликов, которые могут быть размещены на веб-сайтах. Видео будет совместимо с 99%-ми выпущенными в настоящее время веб-браузерами: Internet Explorer 6, 7, 8, 9, Firefox, Chrome, Safari, Opera, iPhone, iPad, Windows Phone и Android ..
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Metal Player - медиа проигрыватель, который поддерживает все распространенные аудио и видео форматы:
MP3, WAV, WMA, CDA (Audio CD), MIDI, MID, MPA, AAC, AC3, OGG, SND (Sound File), RMI (Real Media), MP4, AVI, MPG, MPEG, MOV, WMV, MP2, MPE, ASF, DAT, DIVX, XVID, M2V, MPV, QT (Quick time), OGM, FLV (Flash video), 3GP, Vob и MKV.
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DxO Optics Pro
— один из лучших RAW конвертеров и редакторов изображений. Программа использует современные запатентованные технологии, с помощью которых можно отрегулировать яркость, контрастность, цветовой баланс, устранить искажения и повысить четкость изображений, исправить цвета и экспозицию по краям и в углах фотографии, отрегулировать баланс белого цвета с учётом цветовой температуры и многое другое.
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Windows Player 2.4.0.0
- инновационный видеоплеер для просмотра видео и фильмов, без кодеков! Смотрите любимые фильмы в высоком качестве, у себя на компьютере, ноутбуке или на Вашем ТВ. Так же программа воспроизводит и аудио файлы различных форматов.
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer
, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer
, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
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SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель
(воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...
.
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Free Any Burn
– программа для записи оптических дисков, позволяющая записывать на носитель практически все форматы образов, а также создавать их самостоятельно. Free Any Burn имеет малый размер, однако набор функций у данной программы достаточно обширный.
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BlazeVideo SmartShow 2
- легко и быстро создаст уникальный фильм из ваших фотографий, аудио - файлов, видео - клипов с добавлением фантастических спецэффектов, путем простого перетаскивания файлов. Создавайте великолепное HD видео из Ваших фотографий, с добавлением музыкального сопровождения.
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Movavi Video Converter 14
- универсальный, многофункциональный конвертер видео, DVD и аудио в более чем 170 форматов, включая видео высокого разрешения (High Definition Video). Имеются готовые пресеты популярных форматов, а также возможность настройки параметров вручную.
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Daum PotPlayer
- высококлассный плеер, не уступающий в надёжности и качестве популярному KMPlayer, перенявший всецело его главные возможности и схожесть интерфейса, однако претерпевший очень серьезные улучшения. Важной особенностью этого мульти-плейера является очень высокое качество воспроизведения, он читает абсолютно все актуальные аудио и видео форматы и присутствие DXVA-видео кодеков. Красивый, весьма приятный дизайн, удобство в настройке, владеет возможностью ставить и менять горячие клавиши.
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MediaInfo - поможет узнать, какой именно кодек необходим для того или иного видео.
С MediaInfo вы узнаете все от названия, размера, продолжительности и размера файла и до используемый кодек, битрейт, канал, разрешение и пр. Помимо видео, MediaInfo так же работает с документами и аудио-файлами.
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