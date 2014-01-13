Осень
Среда, 24.04.2024, 21:18

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Главная » Файлы » Софт » Мультимедиа
В категории материалов: 384
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 ... 9 10 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

VideoInspector 2.7.0.130 Rus + Portable


VideoInspector - утилита, предназначенна для отображения информации о видеофайле. VideoInspector позволяет получить данные о кодеке, которым был закодирован видеофайл, об аудио кодеке, разрешении видео (Resolution), а также данные FPS, BitRate, Qualite Factor и другие. После инсталляции утилита интегрируется в Проводник Windows.


.
Мультимедиа | Просмотров: 2511 | Загрузок: 2504 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.01.2015 | Комментарии (0)

The KMPlayer 3.8.0.120 Release 13.02.2014


The KMPlayer - это универсальный проигрыватель, который способен проиграть практически любые форматы медиафайлов, например такие как формат VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и другие.

.
Мультимедиа | Просмотров: 7016 | Загрузок: 7009 | Добавил: nigolap | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

SMPlayer 0.8.6.6026 Rus + Portable


SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель (воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...

.
Мультимедиа | Просмотров: 6859 | Загрузок: 6852 | Добавил: BySoft | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

MPC-BE 1.3.1.1.4440 Rus (x86/x64) + Portable


MPC-BE (Media Player Classic - Black Edition) - универсальный проигрыватель аудио и видеофайлов для операционной системы Windows с поддержкой x265. Плеер корректно играет mp4 и mkv файлы с видео в формате H.265. Имеет внушительный набор аудио-видео фильтров, который позволяет ему воспроизводить практически все существующие форматы медиафайлов.

.
Мультимедиа | Просмотров: 7263 | Загрузок: 7256 | Добавил: BySoft | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

oCam Screen Recorder 18.5 Rus Portable


oCam Screen Recorder - программа, позволяющая быстро и качественно записать видео всего происходящего на экране. Кодирование (сжатие) получаемого видео производится кодеками, установленными в систему. Для записи можно определить на выбор захват всего экрана, области готового размера, самому задать размер записываемой области (мышью) или определить окно какой-либо программы, которое будет записываться.

.
Мультимедиа | Просмотров: 832 | Загрузок: 825 | Добавил: BySoft | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

XMedia Recode 3.1.7.9 Rus + Portable


XMedia Recode - позволит преобразовать любое аудио и видео в один из форматов, который воспроизводится на телефонах, плеерах и других портативных носителях. Кардинально решает эту проблему еще на стадии стационарного компьютера. Достаточно проста в эксплуатации. Для того чтобы произвести конвертацию видео файла, вам необходимо открыть его из меню Open. В главном окне программы будет отображена вся необходимая информация.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1191 | Загрузок: 1184 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.45217 Rus + Portable


Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1045 | Загрузок: 1038 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Media Player Classic HomeCinema 1.7.3 (32 bit) Portable



MPC HomeCinema - удобный, функциональный и в то же время простой в использовании программный мультимедийный проигрыватель аудио и видео файлов.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1081 | Загрузок: 1074 | Добавил: galich1374 | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

Soft4Boost Any Audio Record 2.9.7.233 Rus


Soft4Boost Any Audio Record - утилита позволяет записывать звуковые данные с различных источников, таких как микрофон, виниловые пластинки, аудио CD, видеоигры, интернет-радиопередачи, программы типа Real Player и Skype. Soft4Boost Any Audio Record сохраняет запись в любом из популярных форматов - MP3, WAV, WMA и других.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1233 | Загрузок: 1226 | Добавил: BySoft | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

oCam Screen Recorder 18.5 + Rus


oCam Screen Recorder - программа, позволяющая быстро и качественно записать видео всего происходящего на экране. Кодирование (сжатие) получаемого видео производится кодеками, установленными в систему. Для записи можно определить на выбор захват всего экрана, области готового размера, самому задать размер записываемой области (мышью) или определить окно какой-либо программы, которое будет записываться.

.
Мультимедиа | Просмотров: 917 | Загрузок: 910 | Добавил: BySoft | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.45048 Rus/Eng + Portable


Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

.
Мультимедиа | Просмотров: 766 | Загрузок: 759 | Добавил: BySoft | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)

CherryPlayer 2.0.6


CherryPlayer - новейший медиа плеер содержащий комфортный интерфейс, воспроизводящий все распространенные форматы музыки и видеофайлов. Совершенно не нужно устанавливать никаких дополнительных кодеков, все кодеки уже имеются. Кроме этого, покажет Вам видеоклипы с YouTube или ВКонтакте.

.
Мультимедиа | Просмотров: 891 | Загрузок: 884 | Добавил: nigolap | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)

Ashampoo Slideshow Studio HD 3 3.0.1.3


Ashampoo Slideshow Studio - программа, которая упрощает работу с цифровой фотографией. Вы сможете создавать захватывающие слайд-шоу при помощи одного щелчка мыши, добавлять музыку и анимированные переходы.

.
Мультимедиа | Просмотров: 925 | Загрузок: 918 | Добавил: nigolap | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)

SolveigMM Video Splitter 4.0.1401.28 Business Edition Portable Rus



SolveigMM Video Splitter – программа, которая Bам поможет быстро и качественно обработать Ваше видео. Основные функции данного приложения - это вырезать нежелательные медиа фрагменты из видео / аудио файла, соединить нужные и получить результат. При этом редактор обеспечивает невероятное качество и скорость, не используя процесса перекодирования данных.

.
Мультимедиа | Просмотров: 2881 | Загрузок: 2874 | Добавил: poststrel | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)

Xrecode II 1.0.0.210 + Portable



Xrecode II — это аудио-конвертер, снабженный удобным «drag and drop»-интерфейсом и поддерживающий большинство распространенных форматов и позволяет быстро и без особого труда преобразовывать аудио-данные .

.
Мультимедиа | Просмотров: 815 | Загрузок: 808 | Добавил: galich1374 | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Windows Player 2.5.0.0 ML/Rus


Windows Player - инновационный видеоплеер для просмотра видео и фильмов, без кодеков! Смотрите любимые фильмы в высоком качестве, у себя на компьютере, ноутбуке или на Вашем ТВ.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1054 | Загрузок: 1047 | Добавил: nigolap | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

AIMP 3.55 Build 1338 Final


AIMP - программа, которая разрабатывалась как аналог всем известного медиаплеера Winamp. На данный момент программа включает в себя множество дополнительных модулей: CD-Ripper, Tag Editor, Audio-player, аудио конвертер, запись аудио и дисков с данными и многое другое.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1138 | Загрузок: 1131 | Добавил: nigolap | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

EarMaster Pro 6.1.0.621PW Multi|Rus



EarMaster Pro - отличная программа для тренировки и улучшения музыкального слуха. EarMaster поможет вам в удачном подборе музыки на слух, вы научаетесь быстро читать и интонировать ноты, распознавать мелодии.

.
Мультимедиа | Просмотров: 916 | Загрузок: 909 | Добавил: Hottei | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Flash Player Pro 5.81


Flash Player Pro - продвинутый плеер, со множеством различных опций, предназначенный для просмотра swf-файлов. В комплекте конвертер sfw/exe, захват кадра, создание обоев, создание скринсейвера (экранной заставки), граббер flash со страниц интернета.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1013 | Загрузок: 1006 | Добавил: nigolap | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

Leawo Total Media Converter Ultimate 6.2.0 Portable



Leawo Total Media Converter Ultimate - многофункциональный видеоредактор, использующий конвертирование между различными аудио, видео/HD видео форматами, с возможностью переписывать и прожигать Blu-ray и DVD видео, а также скачивать различные видео и аудио файлы из Интернета. С его помощью Вы можете легко отредактировать видео, применяя эффекты, нарезать видео, добавлять водяные знаки, отрегулировать размер дисплея и др.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1457 | Загрузок: 1450 | Добавил: poststrel | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

Sony Vegas Movie Studio Platinum 13.0 Build 878 (x86)


Movie Studio – видеоредактор, включающий в себя все необходимое для создания фильмов HD. Мощные функции композитинга, цветовой коррекции и инструменты для создания звукового оформления помогут вам получить профессиональный результат в своей домашней студии.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1188 | Загрузок: 1181 | Добавил: Rigl | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

Скачать бесплатно Leawo Video Converter Pro 6.2.0.0



Video Converter PRO позволяет конвертировать видео и аудио, копировать DVD-диски в другие форматы, прожигать все медиа-файлы на DVD-диски, а также качать и проигрывать видео, включая on-line.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1176 | Загрузок: 1169 | Добавил: Hottei | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

Nero WaveEditor 12.5.00800


Nero WaveEditor - позволит любому пользователю записать музыкальное произведение, редактировать звуковые файлы, используя различные фильтры и методы улучшения звука, а потом записать их на диск используя Nero Burning ROM или Nero Express.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1000 | Загрузок: 993 | Добавил: nigolap | Дата: 26.01.2014 | Комментарии (0)

Hippo Animator Express 3.3.5133 Final +Portable



Hippo Animator — высоко-интуитивное приложение для разработки великолепных видеороликов, которые могут быть размещены на веб-сайтах. Видео будет совместимо с 99%-ми выпущенными в настоящее время веб-браузерами: Internet Explorer 6, 7, 8, 9, Firefox, Chrome, Safari, Opera, iPhone, iPad, Windows Phone и Android ..

.
Мультимедиа | Просмотров: 1500 | Загрузок: 1493 | Добавил: galich1374 | Дата: 26.01.2014 | Комментарии (0)

Metal Player 4.1.2.1 Rus


Metal Player - медиа проигрыватель, который поддерживает все распространенные аудио и видео форматы: MP3, WAV, WMA, CDA (Audio CD), MIDI, MID, MPA, AAC, AC3, OGG, SND (Sound File), RMI (Real Media), MP4, AVI, MPG, MPEG, MOV, WMV, MP2, MPE, ASF, DAT, DIVX, XVID, M2V, MPV, QT (Quick time), OGM, FLV (Flash video), 3GP, Vob и MKV.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1025 | Загрузок: 1018 | Добавил: BySoft | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Engelmann Media Videomizer 2.0.14.110 Final


Videomizer - программное обеспечение, предназначенное для автоматизированной видеообработки изображений, оптимизации домашнего и другого видео, а также конвертирования в различные форматы!

.
Мультимедиа | Просмотров: 751 | Загрузок: 744 | Добавил: nigolap | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

DxO Optics Pro Elite 9.1.2 Build 50 (Multi) (Mac OS X)


DxO Optics Pro — один из лучших RAW конвертеров и редакторов изображений. Программа использует современные запатентованные технологии, с помощью которых можно отрегулировать яркость, контрастность, цветовой баланс, устранить искажения и повысить четкость изображений, исправить цвета и экспозицию по краям и в углах фотографии, отрегулировать баланс белого цвета с учётом цветовой температуры и многое другое.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1247 | Загрузок: 1240 | Добавил: Rigl | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

SwapWall 3.5 - Програма для смены обоев



SwapWall - утилита для автоматической смены обоев рабочего стола. Если вы не любите однообразие, и любите часто менять обои тогда эта программа именно для вас.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1086 | Загрузок: 1079 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Rainlendar Pro v2.12.1 Build 137 Final



Rainlendar - календарь для рабочего стола, поддерживающий список задач на тот или иной день. Есть возможность переноса настроек из Microsoft Outlook. Возможна смена скинов и изменение уровня прозрачности.

.
Мультимедиа | Просмотров: 926 | Загрузок: 919 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

DxO Optics Pro 9.1.2 Build 1661 Elite



DxO Optics Pro - профессиональное приложение, способное улучшить и скорректировать вашу коллекцию цифровых фотографий.

.
Мультимедиа | Просмотров: 906 | Загрузок: 899 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Windows Player 2.4.0.0 Rus


Windows Player 2.4.0.0 - инновационный видеоплеер для просмотра видео и фильмов, без кодеков! Смотрите любимые фильмы в высоком качестве, у себя на компьютере, ноутбуке или на Вашем ТВ. Так же программа воспроизводит и аудио файлы различных форматов.

.
Мультимедиа | Просмотров: 964 | Загрузок: 957 | Добавил: nigolap | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.44813 Rus/Eng + Portable


Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

.
Мультимедиа | Просмотров: 821 | Загрузок: 814 | Добавил: BySoft | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.44655 Beta Rus/Eng + Portable


Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

.
Мультимедиа | Просмотров: 684 | Загрузок: 677 | Добавил: BySoft | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

SMPlayer 0.8.6.5982 Rus + Portable


SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель (воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...

.
Мультимедиа | Просмотров: 750 | Загрузок: 743 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Free Any Burn 1.8



Free Any Burn – программа для записи оптических дисков, позволяющая записывать на носитель практически все форматы образов, а также создавать их самостоятельно. Free Any Burn имеет малый размер, однако набор функций у данной программы достаточно обширный.

.
Мультимедиа | Просмотров: 886 | Загрузок: 879 | Добавил: Hottei | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

BlazeVideo SmartShow 2.0.0.0 Rus + Portable by Maverick



BlazeVideo SmartShow 2 - легко и быстро создаст уникальный фильм из ваших фотографий, аудио - файлов, видео - клипов с добавлением фантастических спецэффектов, путем простого перетаскивания файлов. Создавайте великолепное HD видео из Ваших фотографий, с добавлением музыкального сопровождения.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1051 | Загрузок: 1044 | Добавил: Hottei | Дата: 18.01.2014 | Комментарии (0)

VeBest Icon Groups v2.0.5 Final



Программа поможет Вам навести порядок на рабочем столе,упорядочит ваши ярлыки к программам в удобные и красивые панели которые можно настроить по своему вкусу и предпочтению...

.
Мультимедиа | Просмотров: 1014 | Загрузок: 1007 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 18.01.2014 | Комментарии (0)

Movavi Video Converter 14.0.1 ML Portable



Movavi Video Converter 14 - универсальный, многофункциональный конвертер видео, DVD и аудио в более чем 170 форматов, включая видео высокого разрешения (High Definition Video). Имеются готовые пресеты популярных форматов, а также возможность настройки параметров вручную.

.
Мультимедиа | Просмотров: 917 | Загрузок: 910 | Добавил: Hottei | Дата: 17.01.2014 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.43844 Portable Rus by SamLab



Daum PotPlayer - высококлассный плеер, не уступающий в надёжности и качестве популярному KMPlayer, перенявший всецело его главные возможности и схожесть интерфейса, однако претерпевший очень серьезные улучшения. Важной особенностью этого мульти-плейера является очень высокое качество воспроизведения, он читает абсолютно все актуальные аудио и видео форматы и присутствие DXVA-видео кодеков. Красивый, весьма приятный дизайн, удобство в настройке, владеет возможностью ставить и менять горячие клавиши.

.
Мультимедиа | Просмотров: 850 | Загрузок: 843 | Добавил: poststrel | Дата: 14.01.2014 | Комментарии (0)

MediaInfo 0.7.67 Rus + Portable (x86/x64)


MediaInfo - поможет узнать, какой именно кодек необходим для того или иного видео. С MediaInfo вы узнаете все от названия, размера, продолжительности и размера файла и до используемый кодек, битрейт, канал, разрешение и пр. Помимо видео, MediaInfo так же работает с документами и аудио-файлами.

.
Мультимедиа | Просмотров: 863 | Загрузок: 856 | Добавил: BySoft | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank