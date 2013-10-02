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Главная » Файлы » Софт » Драйвера
В категории материалов: 91
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 »
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Активатор для Windows 8

Активатор для Windows 8 Build 9200 - 100% рабочий, прост и не сложен в работе


Активатор для Windows 8 Build 9200 (Сентябрь 2012)


Активация Windows 8, с этим активатором не займёт у Вас много времени и не потребует от Вас специальных знаний. Что бы Ваша Windows 8, работала стабильно и бесперебойно, её необходимо активировать.
 


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Система | Просмотров: 86794 | Загрузок: 86787 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

RuntimePack 13.7.15 (FullLite) - скачать пакет dll, ocx компонентов для Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8 (x86/x64)



RuntimePack 13.7.15 (FullLite)  - новое обновление бесплатныого пакета автоматической регистрации и установки в системе различных компонентов, классов, ocx и dll библиотек.


Вы наверняка сталкивались с достаточно не приятной ситуацией, когда Вы запускаете, какую нибудь программу, либо игру и система не найдя нужный файл выдаёт Вам подобное сообщение:

«Component 'MSCOMM32.OCX' not correctly registered: file is missing or invalid...»

«Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVBVM50.DLL не был найден...»

«d3dx9 42 dll не найдена в библиотеке dll. Повторная установка приложения может исправить эту проблему ..»

... и т.п.
 


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Система | Просмотров: 46939 | Загрузок: 46932 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

Display Driver Uninstaller (DDU) 12.2 Rus Portable


Display Driver Uninstaller - программа, позволющая полностью удалить из системы драйверы для видеокарт AMD и NVIDIA, включая включая файлы, папки и записи в системном реестре, зачастую остающиеся при стандартном удалении.

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Драйвера | Просмотров: 966 | Загрузок: 959 | Добавил: BySoft | Дата: 11.02.2014 | Комментарии (0)

Treexy Driver Fusion 2.0 Rus + Portable


Treexy Driver Fusion - полное программное решение для драйверов вашего PC, она помогает вам управлять устройствами и позволяет полностью деинсталлировать (удалять) старые системные драйвера (программы управления устройствами) самым легким способом.

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Драйвера | Просмотров: 849 | Загрузок: 842 | Добавил: BySoft | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

SamDrivers 14.2.1 - Сборник драйверов для всех Windows (2014/PC/RUS) FULL


Сборник драйверов от SamLab.ws для всех 32-х и 64-битных операционных систем Windows, начиная от Windows 2000 и до Windows 8.1 Blue включая серверные платформы. В качестве оболочек-установщиков для автоопределения вашего оборудования и автоматической установки необходимых драйверов использованы специальные программы: DriverPack Solution Plus 13.0 Revision 356 / Drivers Installer Assistant 5.4.18 (возможность использовать версию 4.0) / DriverX 3.05 (возможность использовать версии 1.88 и 2.2) В сборник включены самые актуальные драйверы на дату релиза собранные лично SamLab. Не путать этот пакет с драйвер-паками Bashrat - эти драйверы новее и стабильнее. SamLab давно являясь членом команды Bashrat имеет возможность зная о всех проблемах других пакетов драйверов создавать свой набор наиболее полным и бесконфликтным!

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Драйвера | Просмотров: 852 | Загрузок: 845 | Добавил: VITOS | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)

DriverPack Solution 14 R405 Final + Драйвер-Паки 14.02.0



Полностью обновленная оболочка DRP 14.0 автоматически подберет и установит нужные драйвера для вашего компьютера. Эта версия получила большое количество новых функций и оптимизирована под новую операционную систему Windows 8.1.

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Драйвера | Просмотров: 1058 | Загрузок: 1051 | Добавил: Hottei | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Samsung USB Drivers for Mobile Phones 1.5.33.0


Samsung USB Drivers for Mobile Phones - драйверы для телефонов Samsung, предназначены для подключения к компьютеру смартфонов и телефонов фирмы Samsung по USB-кабелю.

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Драйвера | Просмотров: 1320 | Загрузок: 1313 | Добавил: nigolap | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

3DP Net 14.01 Rus Portable


3DP Net - программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер. Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.

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Драйвера | Просмотров: 864 | Загрузок: 857 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

3DP Chip 14.01 Rus Portable


3DP Chip - программа поможет постоянно иметь последние версии драйверов без долгого поиска по сети. 3DP Chip автоматически определяет устройства, ищет драйвера. Вы сможете узнать все про центральный процессор, материнскую плату, можно просмотреть параметры графической карты, тоже самое относится к сетевой и звуковой карте и так далее. Плюс за пару кликов мыши можно будет загрузить актуальные версии драйверов для всех ваших компонентов.

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Драйвера | Просмотров: 1058 | Загрузок: 1051 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Display Driver Uninstaller (DDU) 11.3 Rus Portable


Display Driver Uninstaller - программа, позволющая полностью удалить из системы драйверы для видеокарт AMD и NVIDIA, включая включая файлы, папки и записи в системном реестре, зачастую остающиеся при стандартном удалении.

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Драйвера | Просмотров: 643 | Загрузок: 636 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Realtek Ethernet Drivers 8.024 W8/8.1 + 7.078 W7 + 6.252 Vista + 5.820 XP


Realtek Ethernet Drivers - новая версия универсального пакета драйверов Realtek Ethernet Drivers для сетевых карт производства тайваньской фирмы Realtek, поддерживающих протокол Ethernet 10, 100, 1000 Mбитс. В пакет включены драйвера под 32- и 64 битные операционные системы семейства Windows.

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Драйвера | Просмотров: 747 | Загрузок: 740 | Добавил: nigolap | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

Display Driver Uninstaller (DDU) 11.1 Rus Portable


Display Driver Uninstaller - программа, позволющая полностью удалить из системы драйверы для видеокарт AMD и NVIDIA, включая включая файлы, папки и записи в системном реестре, зачастую остающиеся при стандартном удалении.

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Драйвера | Просмотров: 581 | Загрузок: 574 | Добавил: BySoft | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Nvidia GeForce Experience 1.8.2.0 Rus


Nvidia GeForce Experience - автоматически извещает вас о новых выпусках драйверов NVIDIA, не покидая рабочий стол, вы сможете одним щелчком мыши сразу же обновить свой драйвер.

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Драйвера | Просмотров: 922 | Загрузок: 915 | Добавил: BySoft | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Display Driver Uninstaller (DDU) 11.0 Rus Portable


Display Driver Uninstaller - программа, позволющая полностью удалить из системы драйверы для видеокарт AMD и NVIDIA, включая включая файлы, папки и записи в системном реестре, зачастую остающиеся при стандартном удалении.

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Драйвера | Просмотров: 680 | Загрузок: 673 | Добавил: BySoft | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

IObit Driver Booster 1.2.0.478 Portable



Driver Booster Portable – бесплатная портативная программа для простого и удобного обновления драйверов. Driver Booster Portable защищает компьютер от сбоев оборудования и конфликтов драйверов в системе, вызванными устаревшими драйверами. Программа обнаружит устаревшие драйверы просто нажав на кнопку «ПУСК».

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Драйвера | Просмотров: 987 | Загрузок: 980 | Добавил: galich1374 | Дата: 11.01.2014 | Комментарии (0)

IObit Driver Booster Pro 1.2.0.478 Final


IObit Driver Booster - эффективный и простой инструмент обновления драйверов, это - новая программа, которая отлично вписывается в линейку продуктов IObit. Устаревшие драйверы могут существенно влиять на производительность компьютера и привести к сбоям системы. Driver Booster сканирует и определяет устаревшие драйверы автоматически, загружает и устанавливает обновления одним щелчком мыши, экономя Ваше время. IObit Driver Booster - это отличный инструмент для защиты Вашего ПК от сбоев оборудования, конфликтов и сбоев системы.

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Драйвера | Просмотров: 602 | Загрузок: 595 | Добавил: nigolap | Дата: 10.01.2014 | Комментарии (0)

Display Driver Uninstaller (DDU) 10.0 Rus Portable


Display Driver Uninstaller - программа, позволющая полностью удалить из системы драйверы для видеокарт AMD и NVIDIA, включая включая файлы, папки и записи в системном реестре, зачастую остающиеся при стандартном удалении.

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Драйвера | Просмотров: 764 | Загрузок: 757 | Добавил: BySoft | Дата: 03.01.2014 | Комментарии (0)

Driver Genius 14.0.0.323 Portable Apps



Driver Genius – программа обновления и управления драйверами, служит для создания резервных копий, восстановления поврежденных версий драйверов, обновления драйверов и удаления ненужных. Программа в автоматическом режиме находит необходимые драйверы устройств и при необходимости предлагает их обновить.

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Драйвера | Просмотров: 919 | Загрузок: 912 | Добавил: galich1374 | Дата: 02.01.2014 | Комментарии (0)

3DP Chip 13.12 Rus Portable


3DP Chip - программа поможет постоянно иметь последние версии драйверов без долгого поиска по сети. 3DP Chip автоматически определяет устройства, ищет драйвера. Вы сможете узнать все про центральный процессор, материнскую плату, можно просмотреть параметры графической карты, тоже самое относится к сетевой и звуковой карте и так далее. Плюс за пару кликов мыши можно будет загрузить актуальные версии драйверов для всех ваших компонентов.

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Драйвера | Просмотров: 613 | Загрузок: 606 | Добавил: BySoft | Дата: 30.12.2013 | Комментарии (0)

Display Driver Uninstaller (DDU) 9.9.2 Rus Portable


Display Driver Uninstaller - программа, позволющая полностью удалить из системы драйверы для видеокарт AMD и NVIDIA, включая включая файлы, папки и записи в системном реестре, зачастую остающиеся при стандартном удалении.

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Драйвера | Просмотров: 643 | Загрузок: 636 | Добавил: BySoft | Дата: 24.12.2013 | Комментарии (0)

3DP Net 13.12 Rus Portable


3DP Net - программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер. Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.

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Драйвера | Просмотров: 682 | Загрузок: 675 | Добавил: BySoft | Дата: 24.12.2013 | Комментарии (0)

Driver Genius Pro 14.0.0.323 + RUS


Driver Genius Pro 14 с этой программой вы сможете легко вести управление вашими драйверами, например можно будет создавать их резервные копии, если имеются поврежденные то моментально их восстанавливать, обновлять до актуальных версий, а также полностью удалять из системы, все это сделать максимально просто.

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Драйвера | Просмотров: 1517 | Загрузок: 1510 | Добавил: nigolap | Дата: 23.12.2013 | Комментарии (0)

Display Driver Uninstaller (DDU) 9.9.1 Rus Portable


Display Driver Uninstaller - программа, позволющая полностью удалить из системы драйверы для видеокарт AMD и NVIDIA, включая включая файлы, папки и записи в системном реестре, зачастую остающиеся при стандартном удалении.

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Драйвера | Просмотров: 798 | Загрузок: 791 | Добавил: BySoft | Дата: 20.12.2013 | Комментарии (0)

Treexy Driver Fusion 1.9.0 Rus + Portable


Treexy Driver Fusion - полное программное решение для драйверов вашего PC, она помогает вам управлять устройствами и позволяет полностью деинсталлировать (удалять) старые системные драйвера (программы управления устройствами) самым легким способом.

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Драйвера | Просмотров: 767 | Загрузок: 760 | Добавил: BySoft | Дата: 12.12.2013 | Комментарии (0)

Display Driver Uninstaller (DDU) 9.9 Rus Portable


Display Driver Uninstaller - программа, позволющая полностью удалить из системы драйверы для видеокарт AMD и NVIDIA, включая включая файлы, папки и записи в системном реестре, зачастую остающиеся при стандартном удалении.

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Драйвера | Просмотров: 623 | Загрузок: 616 | Добавил: BySoft | Дата: 12.12.2013 | Комментарии (0)

Display Driver Uninstaller (DDU) 9.8.4 Rus Portable


Display Driver Uninstaller - программа, позволющая полностью удалить из системы драйверы для видеокарт AMD и NVIDIA, включая включая файлы, папки и записи в системном реестре, зачастую остающиеся при стандартном удалении.

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Драйвера | Просмотров: 1077 | Загрузок: 1070 | Добавил: BySoft | Дата: 04.12.2013 | Комментарии (0)

3DP Chip 13.11 Rus Portable


3DP Chip - программа поможет постоянно иметь последние версии драйверов без долгого поиска по сети. 3DP Chip автоматически определяет устройства, ищет драйвера. Вы сможете узнать все про центральный процессор, материнскую плату, можно просмотреть параметры графической карты, тоже самое относится к сетевой и звуковой карте и так далее. Плюс за пару кликов мыши можно будет загрузить актуальные версии драйверов для всех ваших компонентов.

.
Драйвера | Просмотров: 654 | Загрузок: 647 | Добавил: BySoft | Дата: 29.11.2013 | Комментарии (0)

3DP Net 13.11 Rus Portable


3DP Net - программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер. Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.

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Драйвера | Просмотров: 851 | Загрузок: 844 | Добавил: BySoft | Дата: 27.11.2013 | Комментарии (0)

IObit Driver Booster Pro 1.1.0.551 Ml/Rus


IObit Driver Booster PRO - эффективный и простой инструмент обновления драйверов, это - новая программа, которая отлично вписывается в линейку продуктов IObit. Устаревшие драйверы могут существенно влиять на производительность компьютера и привести к сбоям системы. Driver Booster сканирует и определяет устаревшие драйверы автоматически, загружает и устанавливает обновления одним щелчком мыши, экономя Ваше время. IObit Driver Booster - это отличный инструмент для защиты Вашего ПК от сбоев оборудования, конфликтов и сбоев системы.

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Драйвера | Просмотров: 645 | Загрузок: 638 | Добавил: nigolap | Дата: 12.11.2013 | Комментарии (0)

IObit Driver Booster Pro 1.1.0 549 Final (2013/RUS)


Driver Booster Pro - незаменимая программа для обновлений устаревших драйверов быстро и своевременно без всякой мороки. Автоматически ищет устаревшие драйвера и обновляет их в один клик мыши для максимальной производительности оборудования. Абгрейд драйверов служит для быстродействия ПК и простоты его использования.

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Драйвера | Просмотров: 863 | Загрузок: 856 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 12.11.2013 | Комментарии (0)

IObit Driver Booster PRO 1.1.0.549 Final


IObit Driver Booster — является новым инструментом обновления драйверов. Он защищает ваш компьютер от сбоев оборудования, конфликтов, и решает проблемы краха системы, вызванные устаревшими драйверами. Все старые драйвера могут быть обнаружены, просто нажав на кнопку «Сканировать», а затем вы просто нужно нажать кнопку «Обновить все», чтобы обновить эти устаревшие драйверы. По сравнению с другими инструментами обновления драйверов, IObit Driver Booster может улучшить вашу производительность ПК для компьютерных игр.

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Драйвера | Просмотров: 706 | Загрузок: 699 | Добавил: nigolap | Дата: 09.11.2013 | Комментарии (0)

Treexy Driver Fusion 1.8.0 Rus + Portable


Treexy Driver Fusion - полное программное решение для драйверов вашего PC. Она помогает вам управлять устройствами и позволяет полностью деинсталлировать (удалять) старые системные драйвера (программы управления устройствами) самым легким способом.

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Драйвера | Просмотров: 755 | Загрузок: 748 | Добавил: BySoft | Дата: 09.11.2013 | Комментарии (0)

MCS Drivers Disk 10.3.51.853 (Multi/Ru)


Данный диск представляет из себя сборник драйверов с возможностью установки необходимых драйверов в несколько кликов. Программа автоматически определяет какие драйверы необходимы для данного компьютера. Работает со стандартными инсталяторами, распаковаными драйверами.

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Драйвера | Просмотров: 947 | Загрузок: 940 | Добавил: Rigl | Дата: 05.11.2013 | Комментарии (0)

3DP Net 13.10 Rus Portable


3DP Net - программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер. Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.

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Драйвера | Просмотров: 764 | Загрузок: 757 | Добавил: BySoft | Дата: 31.10.2013 | Комментарии (0)

DriverMax 7.20



DriverMax - программа поможет пользователю обновить все драйверы Windows. DriverMax собирает информацию о находящихся в системе драйверах и выведет список устройств, которые их используют. Приводится информация о версии драйвера, дате создания, разработчике, количестве файлов и наличии цифровой подписи. После этого достаточно экспортировать их в отдельную папку или упаковать в ZIP-архив, и после переустановки Windows устанавливать все необходимое из одного источника.

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Драйвера | Просмотров: 676 | Загрузок: 669 | Добавил: Hottei | Дата: 24.10.2013 | Комментарии (0)

DriverEasy Professional 4.6.0.32105 Portable


DriverEasy Pro - профессиональная и в тоже время простая в использовании программа для вашего компьютера которая предназначена для поиска и загрузки последних версий драйверов.

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Драйвера | Просмотров: 1483 | Загрузок: 1476 | Добавил: nigolap | Дата: 10.10.2013 | Комментарии (0)

Free Driver Backup 9.4.5 Stable + Portable


Free Driver Backup - утилита для создания резервной копии драйверов, установленных в системе. Определяет оборудование в системе, извлекает драйверы и копирует их в безопасное место. Созданные копии можно использовать для восстановления драйверов, в случае возникновения каких-либо проблем.

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Драйвера | Просмотров: 2366 | Загрузок: 2359 | Добавил: BySoft | Дата: 05.10.2013 | Комментарии (0)

Driver Magician Lite 4.10 + Portable


Driver Magician Lite - программа для извлечения из операционной системы драйверов устройств и создания их резервных копий. Идентифицирует все электронные компоненты Вашего компьютера и извлекает из операционной системы их драйвера, чтобы позволить Вам создать их резервную копию для последующего восстановления. Теперь, когда Вы форматируете жёсткий диск и переустанавливаете или обновляете свою операционную систему, Вы можете восстановить все зарезервированные драйвера так же просто и быстро, как если бы Вы имели в своих руках оригинальные диски от производителей оборудования.

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Драйвера | Просмотров: 674 | Загрузок: 667 | Добавил: BySoft | Дата: 02.10.2013 | Комментарии (0)

3DP Net 13.09 Rus Portable


3DP Net - программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер. Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.

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Драйвера | Просмотров: 625 | Загрузок: 618 | Добавил: BySoft | Дата: 02.10.2013 | Комментарии (0)

3DP Chip 13.09 Rus Portable


3DP Chip - программа поможет постоянно иметь последние версии драйверов без долгого поиска по сети. 3DP Chip автоматически определяет устройства, ищет драйвера. Вы сможете узнать все про центральный процессор, материнскую плату, можно просмотреть параметры графической карты, тоже самое относится к сетевой и звуковой карте и так далее. Плюс за пару кликов мыши можно будет загрузить актуальные версии драйверов для всех ваших компонентов.

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Драйвера | Просмотров: 688 | Загрузок: 681 | Добавил: BySoft | Дата: 02.10.2013 | Комментарии (0)

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