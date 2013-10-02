Driver Magician Lite 4.10 + Portable

Driver Magician Lite - программа для извлечения из операционной системы драйверов устройств и создания их резервных копий. Идентифицирует все электронные компоненты Вашего компьютера и извлекает из операционной системы их драйвера, чтобы позволить Вам создать их резервную копию для последующего восстановления. Теперь, когда Вы форматируете жёсткий диск и переустанавливаете или обновляете свою операционную систему, Вы можете восстановить все зарезервированные драйвера так же просто и быстро, как если бы Вы имели в своих руках оригинальные диски от производителей оборудования. Идентифицирует все электронные компоненты Вашего компьютера и извлекает из операционной системы их драйвера, чтобы позволить Вам создать их резервную копию для последующего восстановления. Теперь, когда Вы форматируете жёсткий диск и переустанавливаете или обновляете свою операционную систему, Вы можете восстановить все зарезервированные драйвера так же просто и быстро, как если бы Вы имели в своих руках оригинальные диски от производителей оборудования.

. 02.10.2013 | Комментарии (0) Драйвера | Просмотров: 674 | Загрузок: 667 | Добавил: BySoft | Дата: