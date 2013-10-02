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Активатор для Windows 8 Build 9200 (Сентябрь 2012)
Активация Windows 8, с этим активатором не займёт у Вас много времени и не потребует от Вас специальных знаний. Что бы Ваша Windows 8, работала стабильно и бесперебойно, её необходимо активировать.
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RuntimePack 13.7.15 (FullLite) - новое обновление бесплатныого пакета автоматической регистрации и установки в системе различных компонентов, классов, ocx и dll библиотек.
Вы наверняка сталкивались с достаточно не приятной ситуацией, когда Вы запускаете, какую нибудь программу, либо игру и система не найдя нужный файл выдаёт Вам подобное сообщение:
«Component 'MSCOMM32.OCX' not correctly registered: file is missing or invalid...»
«Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVBVM50.DLL не был найден...»
«d3dx9 42 dll не найдена в библиотеке dll. Повторная установка приложения может исправить эту проблему ..»
... и т.п.
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Treexy Driver Fusion - полное программное решение для драйверов вашего PC
, она помогает вам управлять устройствами и позволяет полностью деинсталлировать (удалять) старые системные драйвера (программы управления устройствами) самым легким способом.
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Сборник драйверов от SamLab.ws для всех 32-х и 64-битных операционных систем Windows, начиная от Windows 2000 и до Windows 8.1 Blue включая серверные платформы. В качестве оболочек-установщиков для автоопределения вашего оборудования и автоматической установки необходимых драйверов использованы специальные программы: DriverPack Solution Plus 13.0 Revision 356 / Drivers Installer Assistant 5.4.18 (возможность использовать версию 4.0) / DriverX 3.05 (возможность использовать версии 1.88 и 2.2) В сборник включены самые актуальные драйверы на дату релиза собранные лично SamLab. Не путать этот пакет с драйвер-паками Bashrat - эти драйверы новее и стабильнее. SamLab давно являясь членом команды Bashrat имеет возможность зная о всех проблемах других пакетов драйверов создавать свой набор наиболее полным и бесконфликтным!
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3DP Net - программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер.
Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.
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3DP Chip - программа поможет постоянно иметь последние версии драйверов без долгого поиска по сети.
3DP Chip автоматически определяет устройства, ищет драйвера. Вы сможете узнать все про центральный процессор, материнскую плату, можно просмотреть параметры графической карты, тоже самое относится к сетевой и звуковой карте и так далее. Плюс за пару кликов мыши можно будет загрузить актуальные версии драйверов для всех ваших компонентов.
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Driver Booster Portable
– бесплатная портативная программа для простого и удобного обновления драйверов. Driver Booster Portable защищает компьютер от сбоев оборудования и конфликтов драйверов в системе, вызванными устаревшими драйверами. Программа обнаружит устаревшие драйверы просто нажав на кнопку «ПУСК».
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IObit Driver Booster
- эффективный и простой инструмент обновления драйверов, это - новая программа, которая отлично вписывается в линейку продуктов IObit. Устаревшие драйверы могут существенно влиять на производительность компьютера и привести к сбоям системы. Driver Booster сканирует и определяет устаревшие драйверы автоматически, загружает и устанавливает обновления одним щелчком мыши, экономя Ваше время. IObit Driver Booster - это отличный инструмент для защиты Вашего ПК от сбоев оборудования, конфликтов и сбоев системы.
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Driver Genius –
программа обновления и управления драйверами, служит для создания резервных копий, восстановления поврежденных версий драйверов, обновления драйверов и удаления ненужных. Программа в автоматическом режиме находит необходимые драйверы устройств и при необходимости предлагает их обновить.
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3DP Chip - программа поможет постоянно иметь последние версии драйверов без долгого поиска по сети.
3DP Chip автоматически определяет устройства, ищет драйвера. Вы сможете узнать все про центральный процессор, материнскую плату, можно просмотреть параметры графической карты, тоже самое относится к сетевой и звуковой карте и так далее. Плюс за пару кликов мыши можно будет загрузить актуальные версии драйверов для всех ваших компонентов.
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3DP Net - программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер.
Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.
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Driver Genius Pro 14
с этой программой вы сможете легко вести управление вашими драйверами, например можно будет создавать их резервные копии, если имеются поврежденные то моментально их восстанавливать, обновлять до актуальных версий, а также полностью удалять из системы, все это сделать максимально просто.
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Treexy Driver Fusion - полное программное решение для драйверов вашего PC
, она помогает вам управлять устройствами и позволяет полностью деинсталлировать (удалять) старые системные драйвера (программы управления устройствами) самым легким способом.
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|
3DP Chip - программа поможет постоянно иметь последние версии драйверов без долгого поиска по сети.
3DP Chip автоматически определяет устройства, ищет драйвера. Вы сможете узнать все про центральный процессор, материнскую плату, можно просмотреть параметры графической карты, тоже самое относится к сетевой и звуковой карте и так далее. Плюс за пару кликов мыши можно будет загрузить актуальные версии драйверов для всех ваших компонентов.
.
|
3DP Net - программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер.
Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.
.
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IObit Driver Booster PRO
- эффективный и простой инструмент обновления драйверов, это - новая программа, которая отлично вписывается в линейку продуктов IObit. Устаревшие драйверы могут существенно влиять на производительность компьютера и привести к сбоям системы. Driver Booster сканирует и определяет устаревшие драйверы автоматически, загружает и устанавливает обновления одним щелчком мыши, экономя Ваше время. IObit Driver Booster - это отличный инструмент для защиты Вашего ПК от сбоев оборудования, конфликтов и сбоев системы.
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Driver Booster Pro
- незаменимая программа для обновлений устаревших драйверов быстро и своевременно без всякой мороки. Автоматически ищет устаревшие драйвера и обновляет их в один клик мыши для максимальной производительности оборудования. Абгрейд драйверов служит для быстродействия ПК и простоты его использования.
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IObit Driver Booster
— является новым инструментом обновления драйверов. Он защищает ваш компьютер от сбоев оборудования, конфликтов, и решает проблемы краха системы, вызванные устаревшими драйверами. Все старые драйвера могут быть обнаружены, просто нажав на кнопку «Сканировать», а затем вы просто нужно нажать кнопку «Обновить все», чтобы обновить эти устаревшие драйверы. По сравнению с другими инструментами обновления драйверов, IObit Driver Booster может улучшить вашу производительность ПК для компьютерных игр.
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Treexy Driver Fusion - полное программное решение для драйверов вашего PC.
Она помогает вам управлять устройствами и позволяет полностью деинсталлировать (удалять) старые системные драйвера (программы управления устройствами) самым легким способом.
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Данный диск представляет из себя сборник драйверов с возможностью установки необходимых драйверов в несколько кликов. Программа автоматически определяет какие драйверы необходимы для данного компьютера. Работает со стандартными инсталяторами, распаковаными драйверами.
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3DP Net - программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер.
Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.
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DriverMax
- программа поможет пользователю обновить все драйверы Windows. DriverMax собирает информацию о находящихся в системе драйверах и выведет список устройств, которые их используют. Приводится информация о версии драйвера, дате создания, разработчике, количестве файлов и наличии цифровой подписи. После этого достаточно экспортировать их в отдельную папку или упаковать в ZIP-архив, и после переустановки Windows устанавливать все необходимое из одного источника.
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Free Driver Backup - утилита для создания резервной копии драйверов, установленных в системе.
Определяет оборудование в системе, извлекает драйверы и копирует их в безопасное место. Созданные копии можно использовать для восстановления драйверов, в случае возникновения каких-либо проблем.
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Driver Magician Lite - программа для извлечения из операционной системы драйверов устройств и создания их резервных копий.
Идентифицирует все электронные компоненты Вашего компьютера и извлекает из операционной системы их драйвера, чтобы позволить Вам создать их резервную копию для последующего восстановления. Теперь, когда Вы форматируете жёсткий диск и переустанавливаете или обновляете свою операционную систему, Вы можете восстановить все зарезервированные драйвера так же просто и быстро, как если бы Вы имели в своих руках оригинальные диски от производителей оборудования.
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3DP Net - программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер.
Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.
.
|
3DP Chip - программа поможет постоянно иметь последние версии драйверов без долгого поиска по сети.
3DP Chip автоматически определяет устройства, ищет драйвера. Вы сможете узнать все про центральный процессор, материнскую плату, можно просмотреть параметры графической карты, тоже самое относится к сетевой и звуковой карте и так далее. Плюс за пару кликов мыши можно будет загрузить актуальные версии драйверов для всех ваших компонентов.
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