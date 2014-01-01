MultiBootUSB 7.0 Portable

MultiBootUSB - утилита позволяет установить несколько дистрибутивов ОС или LiveCD на один USB диск (флешку) с возможностью последующей загрузки с него выбранной операционной системы. Утилита подойдет как для профи, также и для начинающих пользователей. Стоит отметить удобный интерфейс, все дистрибутивы которые были установлены можно будет потом удалять по мере необходимости, есть возможность полностью очистить USB диск. с возможностью последующей загрузки с него выбранной операционной системы. Утилита подойдет как для профи, также и для начинающих пользователей. Стоит отметить удобный интерфейс, все дистрибутивы которые были установлены можно будет потом удалять по мере необходимости, есть возможность полностью очистить USB диск.

. 05.02.2014 | Комментарии (0) Система | Просмотров: 955 | Загрузок: 948 | Добавил: BySoft | Дата: