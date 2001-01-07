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Главная » Файлы » Софт » Интернет
В категории материалов: 548
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 ... 13 14 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

МТС Коннект Менеджер v25.05.12

МТС Коннект Менеджер
 
Настройка Компьютера для доступа в Интернет через сеть МТС
 
Программа «МТС Коннект Менеджер» - это автоматическая настройка Вашего Компьютера для подключения к Интернету с готовым пакетом услуг Гипер.NET, Мобильный GPRS-Интернет, МТС Коннект 3G и ГиперАктив...

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Интернет | Просмотров: 13445 | Загрузок: 13438 | Добавил: Arkadievich | Дата: 11.01.2015 | Комментарии (0)

RusTV Player - простой удобный бесплатный интернет-видеоплеер v 2.2.6




RusTV Player - программа для просмотра телевизионных каналов онлайн интернет телевидения на русском языке. Программа полностью бесплатная очень простой и удобный интерфейс, полностью на русском языке, все готово для просмотра российских ТВ-каналов. Все что нужно для просмотра - это подключенное соединение с Интернет.

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Интернет | Просмотров: 5976 | Загрузок: 5969 | Добавил: Arkadievich | Дата: 01.03.2014 | Комментарии (0)

QupZilla 1.6.2 Rus Final + Portable


QupZilla - быстрый и безопасный веб-браузер, использует движок WebKit для поддержки современных веб-стандартов. Среди функций браузера стоит отметить доступ к истории, новостным лентам и закладкам через одно общее окно, возможность делать полные скриншоты веб-страниц и выбор «экспресс-панели» в качестве домашней страницы. Так же QupZilla потребляет меньше системных ресурсов по сравнению с такими распространёнными браузерами как Mozilla Firefox и Google Chrome.

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Интернет | Просмотров: 7422 | Загрузок: 7415 | Добавил: BySoft | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

QIP Surf 27.14.1453.94 Rus + Portable


QIP Surf - быстрый и надежный браузер на базе современного мощного движка Chromium. Он сочетает в себе безопасность, легкость в использовании и практически неограниченные возможности индивидуальной настройки. Удобный, интуитивно понятный интерфейс делает работу с новым браузером простой и комфортной.

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Интернет | Просмотров: 7113 | Загрузок: 7106 | Добавил: BySoft | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Internet Download Manager 6.19 Build 1 Portable Rus



Internet Download Manager (IDM) - финальный выпуск лучшего менеджера загрузки в сети Интернет. Его главным достоинством является способность повышения скорости загрузок до 500 процентов, поддержка докачки и загрузка по расписанию. Исходя из многолетней практики использования, IDM - самый удобный и надежный инструмент по закачиванию программ, фильмов, игр, музыки с потрясающей скоростью.

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Интернет | Просмотров: 4200 | Загрузок: 4193 | Добавил: poststrel | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Remote Manipulator System (RMS) 5.6.0.6 Rus


RMS Удаленный доступ - программа для удаленного управления и администрирования компьютеров. Доступно около 15 режимов подключения к удаленному компьютеру, таких как управление удаленным рабочим столом, обмен файлами, инвентаризация оборудования удаленного компьютера, подключение в режиме командной строки и т.д. Продукт полностью совместим с Windows 8.

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Интернет | Просмотров: 3585 | Загрузок: 3578 | Добавил: BySoft | Дата: 11.02.2014 | Комментарии (0)

Google Chrome 32.0.1700.107 Portable + Расширения



Google Chrome – веб-браузер производства Google 32-ой линейки, отличающийся высокой скоростью и стабильностью работы в сети Интернет. Из особенностей Chrome разработчики особенно выделяют изолированные вкладки, предотвращающие сбой работы программы и обеспечивающие более надежную защиту от опасных сайтов.

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Интернет | Просмотров: 1381 | Загрузок: 1374 | Добавил: galich1374 | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Облако@Mail.ru / Mail.ru Cloud 14.02.0400 Rus + Portable


Облако@Mail.ru - клиент облачного сервиса хранения данных Mail.ru, позволяет пользователям хранить свои данные (музыку, видео, изображения и другие файлы) и синхронизировать их на компьютере, смартфоне или планшете, а также делиться размещенными в облаке файлами с другими пользователями.

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Интернет | Просмотров: 1105 | Загрузок: 1098 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Фильмоскоп (Filmoscop) 3.46.3039.0 Rus + Portable


Фильмоскоп - уникальный сервис, объединяющий в себе функции торрент-клиента, видеоплеера и онлайн каталога. Доступен огромный каталог фильмов и сериалов – их количество постоянно увеличивается! Простой и удобный интерфейс с ярким, запоминающимся дизайном понятен как неопытным, так и самым продвинутым пользователям.

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Интернет | Просмотров: 1016 | Загрузок: 1009 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

VKMusic 4.58 Rus Portable


VKMusic - программа для скачивания музыки и видео с Контакта, YouTube, RuTube, Яндекс.Видео, Mail.Ru, Vimeo, RedTube и других популярных видеохостиногов. Лучший способ скачать музыку Вконтакте в максимальном качестве, как отдельными треками, так и альбомами. Программа подойдет как меломану, в поисках раритетной записи, так и любому пользователю сети, желающему скачать музыку с Контакта.

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Интернет | Просмотров: 1514 | Загрузок: 1507 | Добавил: BySoft | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

BitMaster 1.44 Rus Portable


BitMaster - программа для скачки файлов c Youtube, многих поддерживаемых файлообменников (ФО) и из различных открытых источников. Список поддерживаемых файлообменников постоянно растет. BitMaster поможет Вам легко и быстро закачивать файлы на свой компьютер, ускорить закачку, управлять уже закачанными файлами и многое другое.

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Интернет | Просмотров: 956 | Загрузок: 949 | Добавил: BySoft | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

Chrome Password Decryptor 5.0 Portable


Chrome Password Decryptor - мощная утилита для восстановления всех сохраненных паролей в любых версиях браузера Google Chrome. Автоматически обнаруживает путь по умолчанию для текущего пользователя Google Chrome и отображает все сохраненные пароли. Результаты восстановления Вы можете сохранить в HTML/XML/TXT файле.

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Интернет | Просмотров: 1612 | Загрузок: 1605 | Добавил: BySoft | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

RusTV Player 2.6 Rus Portable


RusTV Player - программа для просмотра телевизионных каналов онлайн интернет телевидения на русском языке. Программа полностью бесплатная очень простой и удобный интерфейс, полностью на русском языке, все готово для просмотра российских ТВ-каналов. Все что нужно для просмотра - это подключенное соединение с Интернет. Просмотр телеканалов возможен как в полноэкранном режиме, так и оконном.

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Интернет | Просмотров: 1160 | Загрузок: 1153 | Добавил: BySoft | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

QIP Surf 27.13.1453.94 Rus + Portable


QIP Surf - быстрый и надежный браузер на базе современного мощного движка Chromium. Он сочетает в себе безопасность, легкость в использовании и практически неограниченные возможности индивидуальной настройки. Удобный, интуитивно понятный интерфейс делает работу с новым браузером простой и комфортной.

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Интернет | Просмотров: 889 | Загрузок: 882 | Добавил: BySoft | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Opera 19.0.1326.56 Stable Portable + Расширения



Opera- один из самых функциональных и быстрых браузеров теперь на основе движка Blink (Chromium). Самой сильной стороной браузера Opera является работа со скриптами, которая примерно вдвое быстрее, чем у других браузеров. Web-браузер не требует инсталляции и может работать с любого съемного носителя.

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Интернет | Просмотров: 1336 | Загрузок: 1329 | Добавил: galich1374 | Дата: 03.02.2014 | Комментарии (0)

Радиоточка Макс 3.0b Rus + Portable


Радиоточка Макс - удобная и стильная программа для прослушивания и записи радио на компьютере. В программе нет рекламы, тулбаров, активаций! Живой радио плейлист! Cлушайте сотни радиостанций в один клик: новости столицы и регионов, поп-музыку, релакс-музыку, радио для детей, аудиокниги, хип-хоп музыку, электронную музыку, рок-музыку, музыку ретро, классическую музыку и другие жанры.

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Интернет | Просмотров: 827 | Загрузок: 820 | Добавил: BySoft | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Радиоточка Плюс 6.2.3 Rus + Portable


Радиоточка Плюс - стильная и удобная программа для прослушивания и записи радио на компьютере. Радиоточка имеет встроенный определитель исполнителя! В программе нет рекламы, тулбаров, активаций! Живой радио плейлист! Cлушайте сотни радиостанций в один клик: новости столицы и регионов, поп-музыку, релакс-музыку, радио для детей, аудиокниги, хип-хоп музыку, электронную музыку, рок-музыку, музыку ретро, классическую музыку и другие жанры.

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Интернет | Просмотров: 1066 | Загрузок: 1059 | Добавил: BySoft | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Opera Next 19.0.1326.45 Portable + Расширения



Opera Next - один из самых функциональных и быстрых браузеров теперь на основе движка Blink (Chromium). Самой сильной стороной браузера Opera Next является работа со скриптами, которая примерно вдвое быстрее, чем у других браузеров.

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Интернет | Просмотров: 772 | Загрузок: 765 | Добавил: galich1374 | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

SysInfoTools Internet Explorer Password Recovery 03.10.01 Portable


SysInfoTools Internet Explorer Password Recovery - комплексное решение для восстановления всех потерянных или забытых паролей, относящихся к интернету. Данная программа представляет собой комплексное решение для восстановления всех потерянных или забытых паролей, связанных с браузером Internet Explorer.

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Интернет | Просмотров: 1017 | Загрузок: 1010 | Добавил: BySoft | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

KinoMaks (КиноМакс) 2.0.0.2 Rus Portable


KinoMaks - программа для просмотра видео фильмов в режиме онлайн. Для просмотра фильмов необходимо выбрать раздел, произвести поиск, в списке доступных на данный момент фильмов выбрать нужный и двойным кликом левой кнопки мыши запустить фильм на просмотр. Настройка качества видео и звука производится в плеере, функция просмотра во весь экран также находится в панеле управления плеера.

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Интернет | Просмотров: 1104 | Загрузок: 1097 | Добавил: BySoft | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Torrent TV Player 2.5 Final Rus Portable


Torrent TV Player - позволяет бесплатно смотреть ТВ онлайн в хорошем качестве. Torrent TV Player является своего рода браузером в котором собрано более 400 популярных телевизионных каналов, доступных к просмотру в режиме онлайн. С помощью данной программы вам не нужно искать любимый ТВ канал, ведь теперь все собрано в одной программе, и если Вы еще до сих пор задаетесь вопросом как смотреть тв онлайн, то установив программу Torrent TV Player вы решите этот вопрос раз и навсегда!

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Интернет | Просмотров: 1020 | Загрузок: 1013 | Добавил: BySoft | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Рамблер-Браузер / Rambler-Browser 30.0.1599.101 Rus + Portable


Рамблер-Браузер - браузер создан командой программистов и разработчиков компании Rambler на основе современного движка с открытым исходным кодом Chromium (Хромиум). Браузер надежен и безопасен в работе, работает быстрее другого аналогичного софта. Он простой и понятный, в нем нет ничего лишнего, всё сделано очень просто и понятно.

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Интернет | Просмотров: 2265 | Загрузок: 2258 | Добавил: BySoft | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Яндекс.Диск 1.1.14.4458 Rus (x86/x64) + Portable


Яндекс.Диск - клиент для Яндекс Диска, бесплатного сервиса, благодаря которому ваши фотографии, видеоролики и документы будут доступны из любой точки мира, где есть интернет. С помощью Яндекс.Диска можно открыть файлы на любом устройстве с доступом к сети и продолжить работу с того же места, где остановились.

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Интернет | Просмотров: 859 | Загрузок: 852 | Добавил: BySoft | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Universal Ad Blocker 1.0 Portable


Universal Ad Blocker - все в одном для быстрой блокировки рекламы в веб-браузерах, таких как Firefox, Chrome, IE, Safari, Opera и т.д. В настоящее время каждый веб-сайт наполнен таким количеством рекламы, что зачастую трудно найти различие между рекламой и нужным контентом. Это не только раздражает, но также приводит к замедлению загрузки сайта. Universal Ad Blocker поможет Вам легко блокировать назойливую рекламу, и ускорит просмотр веб-страниц.

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Интернет | Просмотров: 1271 | Загрузок: 1264 | Добавил: BySoft | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

IE Password Remover 1.0 Portable


IE Password Remover - инструмент для быстрого и простого восстановления и удаления сохраненныых логинов и паролей из Internet Explorer. Он автоматически обнаруживает в системе текущую версию IE и использует соответствующую технику, чтобы успешно расшифровать все сохраненные пароли. После восстановления вы можете удалить выбранные или все пароли одним щелчком мыши.

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Интернет | Просмотров: 926 | Загрузок: 919 | Добавил: BySoft | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Радиоточка Макс 2.0a Rus + Portable


Радиоточка Макс - стильная и удобная программа для прослушивания и записи радио на компьютере. В программе нет рекламы, тулбаров, активаций! Живой радио плейлист! Cлушайте сотни радиостанций в один клик: новости столицы и регионов, поп-музыку, релакс-музыку, радио для детей, аудиокниги, хип-хоп музыку, электронную музыку, рок-музыку, музыку ретро, классическую музыку и другие жанры.

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Интернет | Просмотров: 875 | Загрузок: 868 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

All-Radio 3.96 Rus Portable


All-Radio - многофункциональная программа для прослушивания радио через интернет, а также просмотра ТВ и видео. Программа открывает доступ к 2500 радиостанциям и 1200 телевизионным каналам со всех уголков планеты (более 100 стран). В программе собраны практически все радио и ТВ станции, вещающие на русском языке.

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Интернет | Просмотров: 783 | Загрузок: 776 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

ChrisTV Online! FREE Edition 9.80


ChrisTV программа которая с легкостью превращает ваш компьютер или ноутбук в мощное средство для серфинга по Интернет-радиостанциям и телевизионным каналам. С помощью этой программы пользователи получают доступ ко множеству телеканалов и радиотрансляций из множества стран мира.

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Интернет | Просмотров: 1104 | Загрузок: 1097 | Добавил: nigolap | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

Mozilla Firefox 24.3.0 ESR


Mozilla Firefox - браузер нового поколения от Mozilla Foundation. Простой и лаконичный интерфейс позволяет освоить программу за несколько минут. Безопасность, высокая скорость работы, гибкость и расширяемость — основные качества, присущие Mozilla Firefox.

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Интернет | Просмотров: 1316 | Загрузок: 1309 | Добавил: nigolap | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

Opera 19.0.1326.56 Final ML/Rus


Opera — финальная сборка популярнейшего браузера, новая сборка бесплатной программы для компьютера, работающего в среде Windows. Opera – это новый Chromium-браузер от компании Opera Software.

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Интернет | Просмотров: 924 | Загрузок: 917 | Добавил: nigolap | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

Радиоточка Плюс 6.2.2 RUS Portable



Радиоточка Плюс Portable — бесплатная портативная программа для прослушивания и записи радио через Интернет, с возможностью записи в формате MP3 . Радиоточка Плюс Portable, имеет встроенный определитель исполнителя! В программе нет рекламы, тулбаров, активаций! Живой радио плейлист!

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Интернет | Просмотров: 956 | Загрузок: 949 | Добавил: galich1374 | Дата: 28.01.2014 | Комментарии (0)

Hamachi 2.2.0.114 Ml/Rus


Hamachi – это хост-служба VPN, позволяющая безопасно организовывать локальные виртуальные сети для распределенных командам, мобильных сотрудников и друзей по видеоиграм – в считанные минуты. При этом созданию ЛВС не помешают ни установленные файрволы, ни роутеры. Созданная виртуальная сеть будет поддерживать практически все возможности обычной локальной сети, включая предоставление общего доступа к файлам и сетевые игры.

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Интернет | Просмотров: 1244 | Загрузок: 1237 | Добавил: nigolap | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

QupZilla 1.6.1 Rus Final + Portable


QupZilla - быстрый и безопасный веб-браузер, использует движок WebKit для поддержки современных веб-стандартов. Среди функций браузера стоит отметить доступ к истории, новостным лентам и закладкам через одно общее окно, возможность делать полные скриншоты веб-страниц и выбор «экспресс-панели» в качестве домашней страницы. Так же QupZilla потребляет меньше системных ресурсов по сравнению с такими распространёнными браузерами как Mozilla Firefox и Google Chrome.

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Интернет | Просмотров: 841 | Загрузок: 834 | Добавил: BySoft | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

ProgDVB Professional Edition 7.01.01 ML|Rus



ProgDVB Professional Edition 7 - это универсальная программа для просмотра цифрового ТВ, прослушивания радиостанций, возможность смотреть Аналоговое ТВ, IPTV и простое проигрывание из файлов. Поддерживается огромное количество оборудования для просмотра Спутникового ТВ.

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Интернет | Просмотров: 857 | Загрузок: 850 | Добавил: Hottei | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Foxmail 7.2.0.108 + Rus


FoxMail - почтовая программа с возможностями, сравнимыми с возможностями The Bat!, но бесплатная и с полной поддержкой HTML. Говоря о примерно одинаковых возможностях, подразумевается прежде всего допустимость применения в письмах макросов и настраиваемых шаблонов, диспетчер писем для их просмотра прямо на сервере с возможностью удаления ненужных, поддержку фактически неограниченного числа почтовых ящиков, установку пароля на вход в почтовый ящик, а также разнообразные хорошо настраиваемые правила сортировки почты.

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Интернет | Просмотров: 927 | Загрузок: 920 | Добавил: nigolap | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Tor Browser Bundle 3.5.1 Final Rus Portable


Tor Browser Bundle - браузер для анонимного интернет-серфинга путем маршрутизации и шифрования трафика по распределенной сети серверов. Tor Browser Bundle предотвращает наблюдение за интернет-соединением пользователя и получение информации о том, какие сайты посещаются, а также скрывает от всех посещаемых хостов информацию о физическом расположении посетителя.

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Интернет | Просмотров: 1105 | Загрузок: 1098 | Добавил: BySoft | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Яндекс.Диск 1.1.12.4448 Rus (x86/x64) + Portable


Яндекс.Диск - клиент для Яндекс Диска, бесплатного сервиса, благодаря которому ваши фотографии, видеоролики и документы будут доступны из любой точки мира, где есть интернет. С помощью Яндекс.Диска можно открыть файлы на любом устройстве с доступом к сети и продолжить работу с того же места, где остановились.

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Интернет | Просмотров: 770 | Загрузок: 763 | Добавил: BySoft | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Apowersoft Streaming Video Recorder 4.7.0 + Rus


Apowersoft Streaming Video Recorder — онлайновый ТВ рекордер, работает по принципу "что смотрю, то и получаю". Программа позволяет записывать фактически все ТВ-каналы, интернет-видео, скачивать онлайновые ТВ-шоу и даже потоковые киноленты, транслируемые разными сетевыми потоковыми протоколами.

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Интернет | Просмотров: 701 | Загрузок: 694 | Добавил: nigolap | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

USDownloader 1.3.5.9 Rus (24.01.2014) Portable


USDownloader - универсальная качалка с файлообменных серверов, всего их более 300! Не секрет, что часть этих сайтов дают качать только 1 потоком, и 1 файл за раз. Плюс часть еще есть пауза в час/два перед скачкой следующего файла. Помнить что скачал, что нет - сложно. И по часам выгадывать когда можно качать, а когда нет. Для тех, кто хочет просто забить ссылки, оставить компьютер и быть уверенным что программа вовремя все скачает, и ни минуты не пройдет зря и написана эта программа.

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Интернет | Просмотров: 563 | Загрузок: 556 | Добавил: BySoft | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Skype 6.13.0.104 Final Portable



Skype Portable — бесплатная портативная программа с закрытым кодом, обеспечивающая шифрованную голосовую и видеосвязь через Интернет. С её помощью можно бесплатно связаться между устройствами с установленной программой Skype компьютеры, смарфоны, планшет и т.д.

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Интернет | Просмотров: 928 | Загрузок: 921 | Добавил: galich1374 | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

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