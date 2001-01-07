|
|
|
|
Статистика
|
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0 » Из них Администраторов: 1 Модераторов: 1
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :
Free counters
|
|
|
Каталог файлов
|
|
|В категории материалов: 548
Показано материалов: 1-40
|Страницы: 1 2 3 ... 13 14 »
Сортировать по:
Дате ·
Названию ·
Рейтингу ·
Комментариям ·
Загрузкам ·
Просмотрам
|
МТС Коннект Менеджер
Настройка Компьютера для доступа в Интернет через сеть МТС
Программа «МТС Коннект Менеджер» - это автоматическая настройка Вашего Компьютера для подключения к Интернету с готовым пакетом услуг Гипер.NET, Мобильный GPRS-Интернет, МТС Коннект 3G и ГиперАктив...
.
|
QupZilla - быстрый и безопасный веб-браузер
, использует движок WebKit для поддержки современных веб-стандартов. Среди функций браузера стоит отметить доступ к истории, новостным лентам и закладкам через одно общее окно, возможность делать полные скриншоты веб-страниц и выбор «экспресс-панели» в качестве домашней страницы. Так же QupZilla потребляет меньше системных ресурсов по сравнению с такими распространёнными браузерами как Mozilla Firefox и Google Chrome.
.
|
QIP Surf - быстрый и надежный браузер
на базе современного мощного движка Chromium. Он сочетает в себе безопасность, легкость в использовании и практически неограниченные возможности индивидуальной настройки. Удобный, интуитивно понятный интерфейс делает работу с новым браузером простой и комфортной.
.
|
Internet Download Manager (IDM)
- финальный выпуск лучшего менеджера загрузки в сети Интернет. Его главным достоинством является способность повышения скорости загрузок до 500 процентов, поддержка докачки и загрузка по расписанию. Исходя из многолетней практики использования, IDM - самый удобный и надежный инструмент по закачиванию программ, фильмов, игр, музыки с потрясающей скоростью.
.
|
RMS Удаленный доступ
- программа для удаленного управления и администрирования компьютеров. Доступно около 15 режимов подключения к удаленному компьютеру, таких как управление удаленным рабочим столом, обмен файлами, инвентаризация оборудования удаленного компьютера, подключение в режиме командной строки и т.д. Продукт полностью совместим с Windows 8.
.
|
Google Chrome –
веб-браузер производства Google 32-ой линейки, отличающийся высокой скоростью и стабильностью работы в сети Интернет. Из особенностей Chrome разработчики особенно выделяют изолированные вкладки, предотвращающие сбой работы программы и обеспечивающие более надежную защиту от опасных сайтов.
.
|
Облако@Mail.ru - клиент облачного сервиса хранения данных Mail.ru,
позволяет пользователям хранить свои данные (музыку, видео, изображения и другие файлы) и синхронизировать их на компьютере, смартфоне или планшете, а также делиться размещенными в облаке файлами с другими пользователями.
.
|
Фильмоскоп
- уникальный сервис, объединяющий в себе функции торрент-клиента, видеоплеера и онлайн каталога. Доступен огромный каталог фильмов и сериалов – их количество постоянно увеличивается! Простой и удобный интерфейс с ярким, запоминающимся дизайном понятен как неопытным, так и самым продвинутым пользователям.
.
|
VKMusic - программа для скачивания музыки и видео
с Контакта, YouTube, RuTube, Яндекс.Видео, Mail.Ru, Vimeo, RedTube и других популярных видеохостиногов. Лучший способ скачать музыку Вконтакте в максимальном качестве, как отдельными треками, так и альбомами. Программа подойдет как меломану, в поисках раритетной записи, так и любому пользователю сети, желающему скачать музыку с Контакта.
.
|
BitMaster
- программа для скачки файлов c Youtube, многих поддерживаемых файлообменников (ФО) и из различных открытых источников. Список поддерживаемых файлообменников постоянно растет. BitMaster поможет Вам легко и быстро закачивать файлы на свой компьютер, ускорить закачку, управлять уже закачанными файлами и многое другое.
.
|
Chrome Password Decryptor
- мощная утилита для восстановления всех сохраненных паролей в любых версиях браузера Google Chrome. Автоматически обнаруживает путь по умолчанию для текущего пользователя Google Chrome и отображает все сохраненные пароли. Результаты восстановления Вы можете сохранить в HTML/XML/TXT файле.
.
|
RusTV Player - программа для просмотра телевизионных каналов онлайн интернет телевидения на русском языке.
Программа полностью бесплатная очень простой и удобный интерфейс, полностью на русском языке, все готово для просмотра российских ТВ-каналов. Все что нужно для просмотра - это подключенное соединение с Интернет. Просмотр телеканалов возможен как в полноэкранном режиме, так и оконном.
.
|
QIP Surf - быстрый и надежный браузер
на базе современного мощного движка Chromium. Он сочетает в себе безопасность, легкость в использовании и практически неограниченные возможности индивидуальной настройки. Удобный, интуитивно понятный интерфейс делает работу с новым браузером простой и комфортной.
.
|
Opera-
один из самых функциональных и быстрых браузеров теперь на основе движка Blink (Chromium). Самой сильной стороной браузера Opera является работа со скриптами, которая примерно вдвое быстрее, чем у других браузеров. Web-браузер не требует инсталляции и может работать с любого съемного носителя.
.
|
Радиоточка Макс - удобная и стильная программа для прослушивания и записи радио на компьютере.
В программе нет рекламы, тулбаров, активаций! Живой радио плейлист! Cлушайте сотни радиостанций в один клик: новости столицы и регионов, поп-музыку, релакс-музыку, радио для детей, аудиокниги, хип-хоп музыку, электронную музыку, рок-музыку, музыку ретро, классическую музыку и другие жанры.
.
|
Радиоточка Плюс - стильная и удобная программа для прослушивания и записи радио на компьютере.
Радиоточка имеет встроенный определитель исполнителя! В программе нет рекламы, тулбаров, активаций! Живой радио плейлист! Cлушайте сотни радиостанций в один клик: новости столицы и регионов, поп-музыку, релакс-музыку, радио для детей, аудиокниги, хип-хоп музыку, электронную музыку, рок-музыку, музыку ретро, классическую музыку и другие жанры.
.
|
KinoMaks - программа для просмотра видео фильмов в режиме онлайн.
Для просмотра фильмов необходимо выбрать раздел, произвести поиск, в списке доступных на данный момент фильмов выбрать нужный и двойным кликом левой кнопки мыши запустить фильм на просмотр. Настройка качества видео и звука производится в плеере, функция просмотра во весь экран также находится в панеле управления плеера.
.
|
Torrent TV Player - позволяет бесплатно смотреть ТВ онлайн в хорошем качестве.
Torrent TV Player является своего рода браузером в котором собрано более 400 популярных телевизионных каналов, доступных к просмотру в режиме онлайн. С помощью данной программы вам не нужно искать любимый ТВ канал, ведь теперь все собрано в одной программе, и если Вы еще до сих пор задаетесь вопросом как смотреть тв онлайн, то установив программу Torrent TV Player вы решите этот вопрос раз и навсегда!
.
|
Рамблер-Браузер
- браузер создан командой программистов и разработчиков компании Rambler на основе современного движка с открытым исходным кодом Chromium (Хромиум). Браузер надежен и безопасен в работе, работает быстрее другого аналогичного софта. Он простой и понятный, в нем нет ничего лишнего, всё сделано очень просто и понятно.
.
|
Яндекс.Диск - клиент для Яндекс Диска,
бесплатного сервиса, благодаря которому ваши фотографии, видеоролики и документы будут доступны из любой точки мира, где есть интернет. С помощью Яндекс.Диска можно открыть файлы на любом устройстве с доступом к сети и продолжить работу с того же места, где остановились.
.
|
Universal Ad Blocker - все в одном для быстрой блокировки рекламы
в веб-браузерах, таких как Firefox, Chrome, IE, Safari, Opera и т.д. В настоящее время каждый веб-сайт наполнен таким количеством рекламы, что зачастую трудно найти различие между рекламой и нужным контентом. Это не только раздражает, но также приводит к замедлению загрузки сайта. Universal Ad Blocker поможет Вам легко блокировать назойливую рекламу, и ускорит просмотр веб-страниц.
.
|
IE Password Remover
- инструмент для быстрого и простого восстановления и удаления сохраненныых логинов и паролей из Internet Explorer. Он автоматически обнаруживает в системе текущую версию IE и использует соответствующую технику, чтобы успешно расшифровать все сохраненные пароли. После восстановления вы можете удалить выбранные или все пароли одним щелчком мыши.
.
|
Радиоточка Макс - стильная и удобная программа для прослушивания и записи радио на компьютере.
В программе нет рекламы, тулбаров, активаций! Живой радио плейлист! Cлушайте сотни радиостанций в один клик: новости столицы и регионов, поп-музыку, релакс-музыку, радио для детей, аудиокниги, хип-хоп музыку, электронную музыку, рок-музыку, музыку ретро, классическую музыку и другие жанры.
.
|
All-Radio - многофункциональная программа для прослушивания радио через интернет, а также просмотра ТВ и видео.
Программа открывает доступ к 2500 радиостанциям и 1200 телевизионным каналам со всех уголков планеты (более 100 стран). В программе собраны практически все радио и ТВ станции, вещающие на русском языке.
.
|
ChrisTV
программа которая с легкостью превращает ваш компьютер или ноутбук в мощное средство для серфинга по Интернет-радиостанциям и телевизионным каналам. С помощью этой программы пользователи получают доступ ко множеству телеканалов и радиотрансляций из множества стран мира.
.
|
Mozilla Firefox
- браузер нового поколения от Mozilla Foundation. Простой и лаконичный интерфейс позволяет освоить программу за несколько минут. Безопасность, высокая скорость работы, гибкость и расширяемость — основные качества, присущие Mozilla Firefox.
.
|
Opera
— финальная сборка популярнейшего браузера, новая сборка бесплатной программы для компьютера, работающего в среде Windows. Opera – это новый Chromium-браузер от компании Opera Software.
.
|
Радиоточка Плюс Portable —
бесплатная портативная программа для прослушивания и записи радио через Интернет, с возможностью записи в формате MP3 . Радиоточка Плюс Portable, имеет встроенный определитель исполнителя! В программе нет рекламы, тулбаров, активаций! Живой радио плейлист!
.
|
Hamachi
– это хост-служба VPN, позволяющая безопасно организовывать локальные виртуальные сети для распределенных командам, мобильных сотрудников и друзей по видеоиграм – в считанные минуты. При этом созданию ЛВС не помешают ни установленные файрволы, ни роутеры. Созданная виртуальная сеть будет поддерживать практически все возможности обычной локальной сети, включая предоставление общего доступа к файлам и сетевые игры.
.
|
QupZilla - быстрый и безопасный веб-браузер
, использует движок WebKit для поддержки современных веб-стандартов. Среди функций браузера стоит отметить доступ к истории, новостным лентам и закладкам через одно общее окно, возможность делать полные скриншоты веб-страниц и выбор «экспресс-панели» в качестве домашней страницы. Так же QupZilla потребляет меньше системных ресурсов по сравнению с такими распространёнными браузерами как Mozilla Firefox и Google Chrome.
.
|
ProgDVB Professional Edition 7
- это универсальная программа для просмотра цифрового ТВ, прослушивания радиостанций, возможность смотреть Аналоговое ТВ, IPTV и простое проигрывание из файлов. Поддерживается огромное количество оборудования для просмотра Спутникового ТВ.
.
|
FoxMail
- почтовая программа с возможностями, сравнимыми с возможностями The Bat!, но бесплатная и с полной поддержкой HTML. Говоря о примерно одинаковых возможностях, подразумевается прежде всего допустимость применения в письмах макросов и настраиваемых шаблонов, диспетчер писем для их просмотра прямо на сервере с возможностью удаления ненужных, поддержку фактически неограниченного числа почтовых ящиков, установку пароля на вход в почтовый ящик, а также разнообразные хорошо настраиваемые правила сортировки почты.
.
|
Tor Browser Bundle - браузер для анонимного интернет-серфинга
путем маршрутизации и шифрования трафика по распределенной сети серверов. Tor Browser Bundle предотвращает наблюдение за интернет-соединением пользователя и получение информации о том, какие сайты посещаются, а также скрывает от всех посещаемых хостов информацию о физическом расположении посетителя.
.
|
Яндекс.Диск - клиент для Яндекс Диска,
бесплатного сервиса, благодаря которому ваши фотографии, видеоролики и документы будут доступны из любой точки мира, где есть интернет. С помощью Яндекс.Диска можно открыть файлы на любом устройстве с доступом к сети и продолжить работу с того же места, где остановились.
.
|
Apowersoft Streaming Video Recorder
— онлайновый ТВ рекордер, работает по принципу "что смотрю, то и получаю". Программа позволяет записывать фактически все ТВ-каналы, интернет-видео, скачивать онлайновые ТВ-шоу и даже потоковые киноленты, транслируемые разными сетевыми потоковыми протоколами.
.
|
USDownloader - универсальная качалка с файлообменных серверов, всего их более 300!
Не секрет, что часть этих сайтов дают качать только 1 потоком, и 1 файл за раз. Плюс часть еще есть пауза в час/два перед скачкой следующего файла. Помнить что скачал, что нет - сложно. И по часам выгадывать когда можно качать, а когда нет. Для тех, кто хочет просто забить ссылки, оставить компьютер и быть уверенным что программа вовремя все скачает, и ни минуты не пройдет зря и написана эта программа.
.
|
Skype Portable —
бесплатная портативная программа с закрытым кодом, обеспечивающая шифрованную голосовую и видеосвязь через Интернет. С её помощью можно бесплатно связаться между устройствами с установленной программой Skype компьютеры, смарфоны, планшет и т.д.
.
|
|Copyright GSVG © 2024
|
|