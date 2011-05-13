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ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8/8.1. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
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CCCP (Combined Community Codec Pack) - набор кодеков для просмотра и работы с видео;
разрабатывается он сразу несколькими группами, занимающимися кодированием/переводом анимэ, поэтому должен разрешить любые проблемы, связанные с субтитрами и непонятными (экзотическими) форматами видеофайлов. В CCCP включен FFDShow вместе с необходимыми фильтрами, а также плееры Zoom Player и Media Player Classic.
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ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
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XP Codec Pack
- обновление одного из самых полных паков с кодеками, который содержит все необходимые аудио и видео компоненты, для без проблемного проигрывания медиа файлов. XP Codec Pack - является альтернативным набором мультимедийных кодеков, декодеров и программ для работы с аудио и видео файлами. По словам разработчиков, работает более стабильнее, чем популярный K-Lite Codec Pack.
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ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
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K-Lite Codec Pack
- в различных вариантах содержит все самые популярные кодеки для проигрывания и кодирования видео (кроме версии Basic). QuickTime Alternative и Real Alternative являются дополнительными пакетами для проигрывания соответственных форматов и содержат основные компоненты от официальных проигрывателей. Update это обновление применимо для всех пакетов серии, а именно для K-Lite Codec Pack 10.2.0 в различных вариантах (Lite, Basic, Standard, Full, Mega Codec Pack).
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CCCP (Combined Community Codec Pack) - набор кодеков для просмотра и работы с видео
; разрабатывается он сразу несколькими группами, занимающимися кодированием/переводом анимэ, поэтому должен разрешить любые проблемы, связанные с субтитрами и непонятными (экзотическими) форматами видеофайлов. В CCCP включен FFDShow вместе с необходимыми фильтрами, а также плееры Zoom Player и Media Player Classic.
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ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
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ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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CCCP (Combined Community Codec Pack) - набор кодеков для просмотра и работы с видео;
разрабатывается он сразу несколькими группами, занимающимися кодированием/переводом анимэ, поэтому должен разрешить любые проблемы, связанные с субтитрами и непонятными (экзотическими) форматами видеофайлов. В CCCP включен FFDShow вместе с необходимыми фильтрами, а также плееры Zoom Player и Media Player Classic.
.
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ADVANCED Codecs - набор кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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CCCP (Combined Community Codec Pack) - набор кодеков для просмотра и работы с видео;
разрабатывается он сразу несколькими группами, занимающимися кодированием/переводом анимэ, поэтому должен разрешить любые проблемы, связанные с субтитрами и непонятными (экзотическими) форматами видеофайлов. В CCCP включен FFDShow вместе с необходимыми фильтрами, а также плееры Zoom Player и Media Player Classic.
.
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ADVANCED Codecs - набор кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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ADVANCED Codecs - набор кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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ADVANCED Codecs - набор кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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ADVANCED Codecs - набор кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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ADVANCED Codecs - набор кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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ADVANCED Codecs - набор кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
.
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ADVANCED Codecs - набор кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
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ADVANCED Codecs - набор кодеков
, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.
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K-Lite Codec Pack - наборов кодеков, различных фильтров и дополнительных инструментов
которые связанными со всеми компонентами в представленном пакете. Фильтры и кодеки нужны для нормальной кодировки и декодирования видео и аудио форматов соответственно. После установки данного пакета кодеков, вы сможете полноценно просматривать и прослушивать почти все имеющиеся в природе форматы.
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DivX Plus
— это совершенно новый пакет кодеков (DivX, H.264, AAC и MKV). В состав также входит DivX H.264 Decoder для аппаратного ускорения с помощью DXVA (DirectX Video Acceleration) - это дает возможность смотреть видео высокой четкости, почти не боясь лишней загрузки процессора.
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Windows 7 Codecs - набор кодеков и декодеров от разработчиков Vista Codec Package, предназначенный для беспроблемного проигрывания видео в новой ОС Windows 7.
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K-Lite Codec Pack - это самый популярный пакет с набором различных кодеков, фильтров и утилит, предназначенный для просмотра видео и прослушивания музыки на персональном компьютере. С его помощью можно воспроизводить на ПК практически любые медиа-файлы, включая самые экзотические.
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Vista Codec Package - огромный сборник всевозможных аудио/видео кодеков и фильтров для работы с видео. Установив этот пакет вы сможете беспрепятственно просматривать любые видео файлы при помощи любого проигрывателя установленного в вашей системе. В отличие от аналогичных сборников, кодеки, установленные при помощи Vista Codec Package, могут быть удаленны по отдельности без удаления всего пакета.
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