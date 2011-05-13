Осень
Среда, 24.04.2024, 21:17

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Главная » Файлы » Софт » Кодеки
В категории материалов: 29
Показано материалов: 1-29
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

ADVANCED Codecs 4.4.8 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8/8.1. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 695 | Загрузок: 688 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

CCCP (Combined Community Codec Pack) 2014-02-03 Beta


CCCP (Combined Community Codec Pack) - набор кодеков для просмотра и работы с видео; разрабатывается он сразу несколькими группами, занимающимися кодированием/переводом анимэ, поэтому должен разрешить любые проблемы, связанные с субтитрами и непонятными (экзотическими) форматами видеофайлов. В CCCP включен FFDShow вместе с необходимыми фильтрами, а также плееры Zoom Player и Media Player Classic.

.
Кодеки | Просмотров: 761 | Загрузок: 754 | Добавил: BySoft | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.4.7 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 591 | Загрузок: 584 | Добавил: BySoft | Дата: 03.02.2014 | Комментарии (0)

XP Codec Pack 2.6.1 Final


XP Codec Pack - обновление одного из самых полных паков с кодеками, который содержит все необходимые аудио и видео компоненты, для без проблемного проигрывания медиа файлов. XP Codec Pack - является альтернативным набором мультимедийных кодеков, декодеров и программ для работы с аудио и видео файлами. По словам разработчиков, работает более стабильнее, чем популярный K-Lite Codec Pack.

.
Кодеки | Просмотров: 858 | Загрузок: 851 | Добавил: nigolap | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.4.6 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 537 | Загрузок: 530 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.4.5 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 631 | Загрузок: 624 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

K-Lite Codec Pack Update 10.2.5


K-Lite Codec Pack - в различных вариантах содержит все самые популярные кодеки для проигрывания и кодирования видео (кроме версии Basic). QuickTime Alternative и Real Alternative являются дополнительными пакетами для проигрывания соответственных форматов и содержат основные компоненты от официальных проигрывателей. Update это обновление применимо для всех пакетов серии, а именно для K-Lite Codec Pack 10.2.0 в различных вариантах (Lite, Basic, Standard, Full, Mega Codec Pack).

.
Кодеки | Просмотров: 657 | Загрузок: 650 | Добавил: nigolap | Дата: 15.01.2014 | Комментарии (0)

CCCP (Combined Community Codec Pack) 2014-01-12 RC


CCCP (Combined Community Codec Pack) - набор кодеков для просмотра и работы с видео; разрабатывается он сразу несколькими группами, занимающимися кодированием/переводом анимэ, поэтому должен разрешить любые проблемы, связанные с субтитрами и непонятными (экзотическими) форматами видеофайлов. В CCCP включен FFDShow вместе с необходимыми фильтрами, а также плееры Zoom Player и Media Player Classic.

.
Кодеки | Просмотров: 524 | Загрузок: 517 | Добавил: BySoft | Дата: 12.01.2014 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.4.4 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 513 | Загрузок: 506 | Добавил: BySoft | Дата: 10.01.2014 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.4.2 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 616 | Загрузок: 609 | Добавил: BySoft | Дата: 31.12.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.4.1 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 486 | Загрузок: 479 | Добавил: BySoft | Дата: 25.12.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.3.8 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 540 | Загрузок: 533 | Добавил: BySoft | Дата: 12.12.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.3.7 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор продвинутых кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 489 | Загрузок: 482 | Добавил: BySoft | Дата: 02.12.2013 | Комментарии (0)

CCCP (Combined Community Codec Pack) 2013-11-27 Final


CCCP (Combined Community Codec Pack) - набор кодеков для просмотра и работы с видео; разрабатывается он сразу несколькими группами, занимающимися кодированием/переводом анимэ, поэтому должен разрешить любые проблемы, связанные с субтитрами и непонятными (экзотическими) форматами видеофайлов. В CCCP включен FFDShow вместе с необходимыми фильтрами, а также плееры Zoom Player и Media Player Classic.

.
Кодеки | Просмотров: 572 | Загрузок: 565 | Добавил: BySoft | Дата: 28.11.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.3.5 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 627 | Загрузок: 620 | Добавил: BySoft | Дата: 26.11.2013 | Комментарии (0)

CCCP (Combined Community Codec Pack) 2013-11-24 Final


CCCP (Combined Community Codec Pack) - набор кодеков для просмотра и работы с видео; разрабатывается он сразу несколькими группами, занимающимися кодированием/переводом анимэ, поэтому должен разрешить любые проблемы, связанные с субтитрами и непонятными (экзотическими) форматами видеофайлов. В CCCP включен FFDShow вместе с необходимыми фильтрами, а также плееры Zoom Player и Media Player Classic.

.
Кодеки | Просмотров: 637 | Загрузок: 630 | Добавил: BySoft | Дата: 25.11.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.3.4 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 519 | Загрузок: 512 | Добавил: BySoft | Дата: 19.11.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.3.3 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 527 | Загрузок: 520 | Добавил: BySoft | Дата: 16.11.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.3.2 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 571 | Загрузок: 564 | Добавил: BySoft | Дата: 07.11.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.3.0 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 534 | Загрузок: 527 | Добавил: BySoft | Дата: 01.11.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.2.9 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 601 | Загрузок: 594 | Добавил: BySoft | Дата: 24.10.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.2.8 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 610 | Загрузок: 603 | Добавил: BySoft | Дата: 10.10.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.2.7 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 533 | Загрузок: 526 | Добавил: BySoft | Дата: 26.09.2013 | Комментарии (0)

ADVANCED Codecs 4.2.6 + x64 Components


ADVANCED Codecs - набор кодеков, предназначенный для установки в операционной системе Windows 7 и Windows 8. Данный пакет автоматической установки включает в себя необходимый набор кодеков для воспроизведения подавляющего числа медиа-файлов. Программа устанавливается автоматически в полном объёме, однако если вам нужны только определённые кодеки, то программа позволит вам установить их.

.
Кодеки | Просмотров: 682 | Загрузок: 675 | Добавил: BySoft | Дата: 13.09.2013 | Комментарии (0)

K-Lite Codec Pack 10.0.0 Basic / Standard / Full / Mega (x86/x64)


K-Lite Codec Pack - наборов кодеков, различных фильтров и дополнительных инструментов которые связанными со всеми компонентами в представленном пакете. Фильтры и кодеки нужны для нормальной кодировки и декодирования видео и аудио форматов соответственно. После установки данного пакета кодеков, вы сможете полноценно просматривать и прослушивать почти все имеющиеся в природе форматы.

.
Кодеки | Просмотров: 854 | Загрузок: 847 | Добавил: BySoft | Дата: 15.08.2013 | Комментарии (0)

DivX Plus v 9.0 Build 1.8.9.253 Final + RUS


DivX Plus — это совершенно новый пакет кодеков (DivX, H.264, AAC и MKV). В состав также входит DivX H.264 Decoder для аппаратного ускорения с помощью DXVA (DirectX Video Acceleration) - это дает возможность смотреть видео высокой четкости, почти не боясь лишней загрузки процессора.

.
Кодеки | Просмотров: 1575 | Загрузок: 1568 | Добавил: nigolap | Дата: 22.11.2012 | Комментарии (0)

Windows 7 Codecs 2.8.9



Windows 7 Codecs - набор кодеков и декодеров от разработчиков Vista Codec Package, предназначенный для беспроблемного проигрывания видео в новой ОС Windows 7.



.
Кодеки | Просмотров: 1337 | Загрузок: 1330 | Добавил: Arkadievich | Дата: 02.06.2011 | Комментарии (0)

K-Lite Codec Pack Update 7.1.8



K-Lite Codec Pack - это самый популярный пакет с набором различных кодеков, фильтров и утилит, предназначенный для просмотра видео и прослушивания музыки на персональном компьютере. С его помощью можно воспроизводить на ПК практически любые медиа-файлы, включая самые экзотические.

.
Кодеки | Просмотров: 1532 | Загрузок: 1525 | Добавил: Arkadievich | Дата: 02.06.2011 | Комментарии (0)

Vista Codec Package 5.9.7 Final



Vista Codec Package - огромный сборник всевозможных аудио/видео кодеков и фильтров для работы с видео. Установив этот пакет вы сможете беспрепятственно просматривать любые видео файлы при помощи любого проигрывателя установленного в вашей системе. В отличие от аналогичных сборников, кодеки, установленные при помощи Vista Codec Package, могут быть удаленны по отдельности без удаления всего пакета.


.
Кодеки | Просмотров: 1331 | Загрузок: 1324 | Добавил: Arkadievich | Дата: 13.05.2011 | Комментарии (0)

Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank