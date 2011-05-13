Vista Codec Package 5.9.7 Final



Vista Codec Package - огромный сборник всевозможных аудио/видео кодеков и фильтров для работы с видео. Установив этот пакет вы сможете беспрепятственно просматривать любые видео файлы при помощи любого проигрывателя установленного в вашей системе. В отличие от аналогичных сборников, кодеки, установленные при помощи Vista Codec Package, могут быть удаленны по отдельности без удаления всего пакета.



Vista Codec Package - огромный сборник всевозможных аудио/видео кодеков и фильтров для работы с видео. Установив этот пакет вы сможете беспрепятственно просматривать любые видео файлы при помощи любого проигрывателя установленного в вашей системе. В отличие от аналогичных сборников, кодеки, установленные при помощи Vista Codec Package, могут быть удаленны по отдельности без удаления всего пакета.

. 13.05.2011 | Комментарии (0) Кодеки | Просмотров: 1331 | Загрузок: 1324 | Добавил: Arkadievich | Дата: