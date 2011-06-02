Скачать K-Lite Codec Pack Update 7.1.8 бесплатно

K-Lite Codec Pack - это самый популярный пакет с набором различных кодеков, фильтров и утилит, предназначенный для просмотра видео и прослушивания музыки на персональном компьютере. С его помощью можно воспроизводить на ПК практически любые медиа-файлы, включая самые экзотические.
А K-Lite Codec Pack Update - это специальные обновления для этого пакета. Причём, эти обновления подходят ко всем сборкам пакета кодеков - Basic, Standard, Corporate, Full и Mega. Просто установите этот пакет обновлений поверх уже инсталлированных кодеков и обновите их до актульной версии.
Хотя сами кодеки обновляются достаточно часто, Update-ы выпускаются всё равно чаще. И те пользователи, которым всегда требуются самые свежие кодеки, могут, не дожидаясь выхода нового релиза полного пакета, скачать и установить это обновление.
Версия: 6.4.4 • Обновлено: Media Player Classic Home Cinema до версии 1.4.2600. • Обновлено: ffdshow до ревизии 3608. • Обновлено: Gabest MP4 splitter до версии 1.4.2600. • Обновлено: MediaInfo Lite до версии 0.7.35+. • Обновлено: Codec Tweak Tool до версии 4.5.1.
Автор: Codec Guide (Сайт) Языки: Английский и русский Лицензия: Freeware ( Бесплатно ) Системы: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7 Размер: 8.84 Mb Восстановление: 10% MD5: CE4A11C7BBFE6AB05D2B8A9AFEFE528E