Скачать K-Lite Codec Pack Update 7.1.8 бесплатно





K-Lite Codec Pack - это самый популярный пакет с набором различных кодеков, фильтров и утилит, предназначенный для просмотра видео и прослушивания музыки на персональном компьютере. С его помощью можно воспроизводить на ПК практически любые медиа-файлы, включая самые экзотические.



А K-Lite Codec Pack Update - это специальные обновления для этого пакета. Причём, эти обновления подходят ко всем сборкам пакета кодеков - Basic, Standard, Corporate, Full и Mega. Просто установите этот пакет обновлений поверх уже инсталлированных кодеков и обновите их до актульной версии.



Хотя сами кодеки обновляются достаточно часто, Update-ы выпускаются всё равно чаще. И те пользователи, которым всегда требуются самые свежие кодеки, могут, не дожидаясь выхода нового релиза полного пакета, скачать и установить это обновление.



Версия: 6.4.4

• Обновлено: Media Player Classic Home Cinema до версии 1.4.2600.

• Обновлено: ffdshow до ревизии 3608.

• Обновлено: Gabest MP4 splitter до версии 1.4.2600.

• Обновлено: MediaInfo Lite до версии 0.7.35+.

• Обновлено: Codec Tweak Tool до версии 4.5.1.



Автор: Codec Guide (Сайт)

Языки: Английский и русский

Лицензия: Freeware ( Бесплатно )

Системы: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7

Размер: 8.84 Mb

Восстановление: 10%

MD5: CE4A11C7BBFE6AB05D2B8A9AFEFE528E



Скачать бесплатно: K-Lite Codec Pack Update 7.1.8



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