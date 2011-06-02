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Главная » Файлы » Софт » Кодеки

K-Lite Codec Pack Update 7.1.8

Загрузить, скачать Кодеки, K-Lite Codec Pack Update 7.1.8 бесплатно.

Скачать K-Lite Codec Pack Update 7.1.8 бесплатно

K-Lite Codec Pack Update 7.1.8 бесплатно и без регистрации

K-Lite Codec Pack Update 7.1.8 download free
02.06.2011, 00:38


K-Lite Codec Pack - это самый популярный пакет с набором различных кодеков, фильтров и утилит, предназначенный для просмотра видео и прослушивания музыки на персональном компьютере. С его помощью можно воспроизводить на ПК практически любые медиа-файлы, включая самые экзотические.

 А K-Lite Codec Pack Update - это специальные обновления для этого пакета. Причём, эти обновления подходят ко всем сборкам пакета кодеков - Basic, Standard, Corporate, Full и Mega. Просто установите этот пакет обновлений поверх уже инсталлированных кодеков и обновите их до актульной версии.

 Хотя сами кодеки обновляются достаточно часто, Update-ы выпускаются всё равно чаще. И те пользователи, которым всегда требуются самые свежие кодеки, могут, не дожидаясь выхода нового релиза полного пакета, скачать и установить это обновление.

Версия: 6.4.4
 • Обновлено: Media Player Classic Home Cinema до версии 1.4.2600.
 • Обновлено: ffdshow до ревизии 3608.
 • Обновлено: Gabest MP4 splitter до версии 1.4.2600.
 • Обновлено: MediaInfo Lite до версии 0.7.35+.
 • Обновлено: Codec Tweak Tool до версии 4.5.1.

Автор: Codec Guide (Сайт)
Языки: Английский и русский
Лицензия: Freeware ( Бесплатно )
Системы: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7
Размер:    8.84 Mb
Восстановление: 10%
MD5: CE4A11C7BBFE6AB05D2B8A9AFEFE528E

Скачать бесплатно: K-Lite Codec Pack Update 7.1.8



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Категория: Кодеки | Добавил: Arkadievich | Теги: декодеры, Codec, K-Lite, КОДЕКИ, 7.1.8, Pack, update
Просмотров: 1533 | Загрузок: 1526 | Рейтинг: 0.0/0 |

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самый популярный пакет с набором различных кодеков, фильтров и утилит
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