Скачать SUPER © 2011 Build 49 бесплатно

SUPER 2011 © - простая и очень эффективная бесплатная программа для конвертирования (и проигрывания) любых файлов мультимедиа без каких-либо временных или функциональных ограничений. SUPER © не требует установки никаких дополнительных модулей - все нужные кодеки уже встроены в программу.



Скорость работы и высокое качество преобразования файлов является результатом тщательной работы авторов плагинов и кодеков входящих в программу SUPER: FFmpeg, MEncoder, MPlayer, x264, FFmpeg2theora, MusePack (mpc), libavcodec library (компилированный в FFmpeg и MEncoder) & the theora / vorbis RealProducer's plugIn.



SUPER © поддерживает преобразование (конвертирование в обеих направлениях) всех форматов приведенных ниже:



• Изображения: jpg, pgm, png, ppm.



• Видео: 3gp/3g2 (Nokia, Siemens, Sony, Ericsson), amv, asf, avi (DivX, H263,H263+, H264, XviD, MPEG4, MSmpeg4), dat, drv-ms, fli, flc, flv, m2ts, mkv, mpg (MPEG-I, MPEG-II, VCD, SVCD), mov (H263, H264, MPEG4, SVQ), mp4 (H263, H264, MPEG4), nsv, ogg, qt, rm, ram, rmvb, str (старые PlayStation), swf (Flash), ts (HDTV), tmf, ty+, viv, vob, wmv.



• Аудио: aac, ac3, amr, mmf, mp2, mp3, mp4, mpc, ogg, ra, wav, wma.



• Файлы скрипта AviSynth: avs.



Возможности программы SUPER:

Простой интерфейс с легким доступом ко всем функциям программы.

SUPER предоставляет большое разнообразие кодеков аудио и видео с возможностью трансформации форматов файлов из одного в другой.

Простая установка параметров выходных файлов аудио и видео (размер, частота кадров и сжатие).

Уникальный продвинутый интерфейс выбора настроек H.264.

Пакетная обработка файлом путем простого их перетаскивания.

Встроенный анализатор файлов мультимедиа для показа их структуры и встроенных тегов.

What's New in This Release:

[ADD] Profile and Level selection to the MPEG-4 and Divx Video Codec in AVI container with FFmpeg

[ADD] DV, DVCPRO25 and DVCPRO50 Profile selection when encoding 'DV Digital Video' with DV or MOV container

[ADD] Support to encode, play and render VP6 and VP61 Video Codec in SWF container

[ADD] Support to encode, play and render Dirac Video Codec in AVI container with FFmpeg

[ADD] Support to encode, play and render Dirac Video Codec in MKV container

[ADD] Support to encode, play and render Dirac Video Codec in MOV container

[ADD] Support to encode, play and render Raw UnCompressed and QuickTime Animation Video Codec in MOV container

[ADD] Support to encode, play and render M_JPEG and MS-mpeg4-v1 Video Codec in MKV container

[ADD] Support to encode, play and render Screen Video Lossless Codec in AVI container with FFmpeg

[ADD] Support to encode, play and render Screen Video Lossless Codec in ASF/WMV container

[ADD] Support to encode, play and render Screen Video Lossless Codec in FLV container

[ADD] Support to encode, play and render Screen Video Lossless Codec in MKV container

[ADD] Support to encode, play and render Screen Video Lossless Codec in MOV container

[ADD] Support to encode, play and render A-Law and µ-Law Audio Codec in MKV container

[ADD] Support to encode, play and render A-Law and µ-Law Audio Codec in MOV container

[ADD] Support to encode, play and render A-Law and µ-Law Audio Codec in WAV container

[ADD] Support to encode, play and render 6 Channels with all WAV Audio Codec

