Oбзор последней версии браузера Opera 11.11 демонстрирует множество инноваций, которые позволят вам работать в Интернете на всю катушку. Узнайте о новых полезных функциях, которые вы можете опробовать.
Opera – один из самых быстрых и гибких в настройке браузеров. Используя скины, пользовательские панели и другие средства настройки интерфейса, его внешний вид можно изменять до неузнаваемости. Программа позволяет "на лету" отключать и включать графику, а также может похвастаться фирменной технологией масштабирования веб-страниц, благодаря которой пользователи браузера практически никогда не видят горизонтальной прокрутки.
Новые возможности "Быстрого набора" Элементы быстрого набора отображаются более четко и могут содержать "живые" объекты. Теперь нет ограничений на количество используемых элементов в списке быстрого набора, а изменение его внешнего вида в соответствии с вашими настройками не представляет сложности
Более наглядный дизайн Улучшенная графика и расширенный интерфейс Opera создают элегантный, современный внешний вид браузера, в котором легко находить и использовать функции. Новый дизайн производит впечатление тонко настроенного механизма для работы в Интернете.
Простота подключения и использования плагинов Установка и использование плагинов стало еще проще. В этой версии браузера самый популярный плагин, Adobe Flash Player, устанавливается автоматически.
Основные возможности программы: Cпособ доступа к вашим любимым сайтам с помощью Speed Dial Защита от мошенничества BitTorrent клиент Блокировщик содержимого Добавление своих поисковых систем Просмотр миниатюр открытых страниц Настройки для каждого сайта по-отдельности Использование виджетов Новые возможности редактирования текста Диспетчер загрузки Навигация по табам Менеджер паролей Интегрированный поиск Блокирование всплывающих окон Жестикуляция мышью Функция быстрого перехода вперед Быстрые настройки с помощью кнопки F12 Голосовое управление "Горячие клавиши" клавиатуры Функция "Корзины" Поддерживает протокол защиты информации SSL, версии 3, и протокол TLS 1.0 и 1.1 256-битное шифрование Удаление личных данных Управление cookies Электронная почта браузера Opera IRC-чат Поддержка функции "Drag and drop" Поддержка смены скинов интерфейса
Год выпуска: 2011 ОС: Windows 2000/XP/Vista/7 Дом. страница: opera.com Язык интерфейса: Ml(Русский) Лекарство: Не требуется (freeware) Размер: 9.1 Mb
Portable: Год выпуска: 2011 ОС: Windows 2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: Ml(Русский) Лекарство: Не требуется (freeware) Размер: 28.7 Mb
Вид архива: RAR 41.6 Mb Пароль к архиву: Пароля нет! Восстановление: 10% MD5: 3AE29DC07BF4C31A0D61E0D76CA90AA9
Скачать программу Opera 11.11 Build 2109 Final + Portable (41.6 Mb):