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Главная » Файлы » Софт » Интернет

Opera 11.11 Build 2109 Final + Portable

Загрузить, скачать Интернет, Opera 11.11 Build 2109 Final + Portable бесплатно.

Скачать Opera 11.11 Build 2109 Final + Portable бесплатно

Opera 11.11 Build 2109 Final + Portable бесплатно и без регистрации

Opera 11.11 Build 2109 Final + Portable download free
17.05.2011, 13:52


Oбзор последней версии браузера Opera 11.11 демонстрирует множество инноваций, которые позволят вам работать в Интернете на всю катушку. Узнайте о новых полезных функциях, которые вы можете опробовать.

Opera – один из самых быстрых и гибких в настройке браузеров. Используя скины, пользовательские панели и другие средства настройки интерфейса, его внешний вид можно изменять до неузнаваемости. Программа позволяет "на лету" отключать и включать графику, а также может похвастаться фирменной технологией масштабирования веб-страниц, благодаря которой пользователи браузера практически никогда не видят горизонтальной прокрутки.

Новые возможности "Быстрого набора"
Элементы быстрого набора отображаются более четко и могут содержать "живые" объекты. Теперь нет ограничений на количество используемых элементов в списке быстрого набора, а изменение его внешнего вида в соответствии с вашими настройками не представляет сложности

Более наглядный дизайн
Улучшенная графика и расширенный интерфейс Opera создают элегантный, современный внешний вид браузера, в котором легко находить и использовать функции. Новый дизайн производит впечатление тонко настроенного механизма для работы в Интернете.

Простота подключения и использования плагинов
Установка и использование плагинов стало еще проще. В этой версии браузера самый популярный плагин, Adobe Flash Player, устанавливается автоматически.

Основные возможности программы:
Cпособ доступа к вашим любимым сайтам с помощью Speed Dial
Защита от мошенничества
BitTorrent клиент
Блокировщик содержимого
Добавление своих поисковых систем
Просмотр миниатюр открытых страниц
Настройки для каждого сайта по-отдельности
Использование виджетов
Новые возможности редактирования текста
Диспетчер загрузки
Навигация по табам
Менеджер паролей
Интегрированный поиск
Блокирование всплывающих окон
Жестикуляция мышью
Функция быстрого перехода вперед
Быстрые настройки с помощью кнопки F12
Голосовое управление
"Горячие клавиши" клавиатуры
Функция "Корзины"
Поддерживает протокол защиты информации SSL, версии 3, и протокол TLS 1.0 и 1.1
256-битное шифрование
Удаление личных данных
Управление cookies
Электронная почта браузера Opera
IRC-чат
Поддержка функции "Drag and drop"
Поддержка смены скинов интерфейса


Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Дом. страница: opera.com
Язык интерфейса: Ml(Русский)
Лекарство: Не требуется (freeware)
Размер: 9.1 Mb

Portable:
Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: Ml(Русский)
Лекарство: Не требуется (freeware)
Размер: 28.7 Mb

Вид архива: RAR 41.6 Mb
Пароль к архиву: Пароля нет!
Восстановление: 10%
MD5: 3AE29DC07BF4C31A0D61E0D76CA90AA9

Скачать программу Opera 11.11 Build 2109 Final + Portable (41.6 Mb):

Скачать последнюю стабильную версию Opera

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Категория: Интернет | Добавил: Arkadievich | Теги: 11.11, portable, Build, Opera, final, 2109
Просмотров: 1536 | Загрузок: 1529 | Рейтинг: 5.0/1 |

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один из самых быстрых и гибких в настройке браузеров
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