



Oбзор последней версии браузера Opera 11.11 демонстрирует множество инноваций, которые позволят вам работать в Интернете на всю катушку. Узнайте о новых полезных функциях, которые вы можете опробовать.



Opera – один из самых быстрых и гибких в настройке браузеров. Используя скины, пользовательские панели и другие средства настройки интерфейса, его внешний вид можно изменять до неузнаваемости. Программа позволяет "на лету" отключать и включать графику, а также может похвастаться фирменной технологией масштабирования веб-страниц, благодаря которой пользователи браузера практически никогда не видят горизонтальной прокрутки.



Новые возможности "Быстрого набора"

Элементы быстрого набора отображаются более четко и могут содержать "живые" объекты. Теперь нет ограничений на количество используемых элементов в списке быстрого набора, а изменение его внешнего вида в соответствии с вашими настройками не представляет сложности



Более наглядный дизайн

Улучшенная графика и расширенный интерфейс Opera создают элегантный, современный внешний вид браузера, в котором легко находить и использовать функции. Новый дизайн производит впечатление тонко настроенного механизма для работы в Интернете.



Простота подключения и использования плагинов

Установка и использование плагинов стало еще проще. В этой версии браузера самый популярный плагин, Adobe Flash Player, устанавливается автоматически.



Основные возможности программы:

Cпособ доступа к вашим любимым сайтам с помощью Speed Dial

Защита от мошенничества

BitTorrent клиент

Блокировщик содержимого

Добавление своих поисковых систем

Просмотр миниатюр открытых страниц

Настройки для каждого сайта по-отдельности

Использование виджетов

Новые возможности редактирования текста

Диспетчер загрузки

Навигация по табам

Менеджер паролей

Интегрированный поиск

Блокирование всплывающих окон

Жестикуляция мышью

Функция быстрого перехода вперед

Быстрые настройки с помощью кнопки F12

Голосовое управление

"Горячие клавиши" клавиатуры

Функция "Корзины"

Поддерживает протокол защиты информации SSL, версии 3, и протокол TLS 1.0 и 1.1

256-битное шифрование

Удаление личных данных

Управление cookies

Электронная почта браузера Opera

IRC-чат

Поддержка функции "Drag and drop"

Поддержка смены скинов интерфейса





Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Дом. страница: opera.com

Язык интерфейса: Ml(Русский)

Лекарство: Не требуется (freeware)

Размер: 9.1 Mb



Portable:

Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: Ml(Русский)

Лекарство: Не требуется (freeware)

Размер: 28.7 Mb



Вид архива: RAR 41.6 Mb

Пароль к архиву: Пароля нет!

Восстановление: 10%

MD5: 3AE29DC07BF4C31A0D61E0D76CA90AA9



Скачать программу Opera 11.11 Build 2109 Final + Portable (41.6 Mb):



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