Opera 11.11.2109 Final Rus & Plugins - ExtraSetup & Portable [MAX-Pack-2011]
26.05.2011, 00:21
Opera – находится в числе наиболее быстрых, стремительно развивающихся браузеров. К отличительным особенностям можно отнести гибкость в настройках браузера. Меняя скины, настраивая пол себя панели пользователей и используя другие возможные настройки интерфейса, вид Opera легко изменить до неузнаваемости. Opera "на лету" даёт включать и отключать графические изображения, и может похвастаться своей разработанной технологией масштабирования вебстраниц, благодаря этой технологии владельцы браузера практически никогда не наблюдают полосы горизонтальной прокрутки.
Основные возможности программы: - Cпособ доступа к вашим любимым сайтам с помощью Speed Dial - Защита от мошенничества - BitTorrent клиент - Блокировщик содержимого - Добавление своих поисковых систем - Просмотр миниатюр открытых страниц - Настройки для каждого сайта по-отдельности - Использование виджетов - Новые возможности редактирования текста - Диспетчер загрузки - Навигация по табам - Менеджер паролей - Интегрированный поиск - Блокирование всплывающих окон - Жестикуляция мышью - Функция быстрого перехода вперед - Быстрые настройки с помощью кнопки F12 - Голосовое управление - "Горячие клавиши" клавиатуры - Функция "Корзины" - Поддерживает протокол защиты информации SSL, версии 3, и протокол TLS 1.0 и 1.1 - 256-битное шифрование - Удаление личных данных - Управление cookies - Электронная почта браузера Opera - IRC-чат - Поддержка функции "Drag and drop" - Поддержка смены скинов интерфейса
Особенности: - настройки для удобства и скорости - оптимизированы закладки - эксклюзивная тема от автора сборки (Mellomann) - добавлены плагины (np-mswmp.dll, npdrmv2.dll, npdsplay.dll, npwmsdrm.dll)
Год выпуска: 2011 Адрес официального сайта: http://opera.com/ ОС: Windows 2000/XP/Vista/7 Язык: Русский + Английский Лекарство: Не требуется Размер: 17.5 Mb MD5: C9CC58CEFAF0CCE299EAA206425CF94E
Скачать Opera 11.11.2109 Final Rus & Plugins - ExtraSetup & Portable [MAX-Pack-2011]