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Главная » Файлы » Софт » Интернет

Opera 11.11.2109 Final Rus & Plugins - ExtraSetup & Portable [MAX-Pack-2011]

Загрузить, скачать Интернет, Opera 11.11.2109 Final Rus & Plugins - ExtraSetup & Portable [MAX-Pack-2011] бесплатно.

Скачать Opera 11.11.2109 Final Rus & Plugins - ExtraSetup & Portable [MAX-Pack-2011] бесплатно

Opera 11.11.2109 Final Rus & Plugins - ExtraSetup & Portable [MAX-Pack-2011] бесплатно и без регистрации

Opera 11.11.2109 Final Rus & Plugins - ExtraSetup & Portable [MAX-Pack-2011] download free
26.05.2011, 00:21


Opera – находится в числе наиболее быстрых, стремительно развивающихся браузеров. К отличительным особенностям можно отнести гибкость в настройках браузера. Меняя скины, настраивая пол себя панели пользователей и используя другие возможные настройки интерфейса, вид Opera легко изменить до неузнаваемости. Opera "на лету" даёт включать и отключать графические изображения, и может похвастаться своей разработанной технологией масштабирования вебстраниц, благодаря этой технологии владельцы браузера практически никогда не наблюдают полосы горизонтальной прокрутки.

Основные возможности программы:
 - Cпособ доступа к вашим любимым сайтам с помощью Speed Dial
 - Защита от мошенничества
 - BitTorrent клиент
 - Блокировщик содержимого
 - Добавление своих поисковых систем
 - Просмотр миниатюр открытых страниц
 - Настройки для каждого сайта по-отдельности
 - Использование виджетов
 - Новые возможности редактирования текста
 - Диспетчер загрузки
 - Навигация по табам
 - Менеджер паролей
 - Интегрированный поиск
 - Блокирование всплывающих окон
 - Жестикуляция мышью
 - Функция быстрого перехода вперед
 - Быстрые настройки с помощью кнопки F12
 - Голосовое управление
 - "Горячие клавиши" клавиатуры
 - Функция "Корзины"
 - Поддерживает протокол защиты информации SSL, версии 3, и протокол TLS 1.0 и 1.1
 - 256-битное шифрование
 - Удаление личных данных
 - Управление cookies
 - Электронная почта браузера Opera
 - IRC-чат
 - Поддержка функции "Drag and drop"
 - Поддержка смены скинов интерфейса

Особенности:
 - настройки для удобства и скорости
 - оптимизированы закладки
 - эксклюзивная тема от автора сборки (Mellomann)
 - добавлены плагины (np-mswmp.dll, npdrmv2.dll, npdsplay.dll, npwmsdrm.dll)





Год выпуска: 2011
Адрес официального сайта: http://opera.com/
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык: Русский + Английский
Лекарство: Не требуется
Размер: 17.5 Mb
MD5: C9CC58CEFAF0CCE299EAA206425CF94E

Скачать Opera 11.11.2109 Final Rus & Plugins - ExtraSetup & Portable [MAX-Pack-2011]

Скачать последнюю стабильную версию Opera

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Категория: Интернет | Добавил: Arkadievich | Теги: plugins, final, 11.11.2109, rus, браузер, portable, Opera
Просмотров: 2202 | Загрузок: 2195 | Рейтинг: 5.0/1 |

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находится в числе наиболее быстрых, стремительно развивающихся браузеров
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