



Opera – находится в числе наиболее быстрых, стремительно развивающихся браузеров. К отличительным особенностям можно отнести гибкость в настройках браузера. Меняя скины, настраивая пол себя панели пользователей и используя другие возможные настройки интерфейса, вид Opera легко изменить до неузнаваемости. Opera "на лету" даёт включать и отключать графические изображения, и может похвастаться своей разработанной технологией масштабирования вебстраниц, благодаря этой технологии владельцы браузера практически никогда не наблюдают полосы горизонтальной прокрутки.



Основные возможности программы:

- Cпособ доступа к вашим любимым сайтам с помощью Speed Dial

- Защита от мошенничества

- BitTorrent клиент

- Блокировщик содержимого

- Добавление своих поисковых систем

- Просмотр миниатюр открытых страниц

- Настройки для каждого сайта по-отдельности

- Использование виджетов

- Новые возможности редактирования текста

- Диспетчер загрузки

- Навигация по табам

- Менеджер паролей

- Интегрированный поиск

- Блокирование всплывающих окон

- Жестикуляция мышью

- Функция быстрого перехода вперед

- Быстрые настройки с помощью кнопки F12

- Голосовое управление

- "Горячие клавиши" клавиатуры

- Функция "Корзины"

- Поддерживает протокол защиты информации SSL, версии 3, и протокол TLS 1.0 и 1.1

- 256-битное шифрование

- Удаление личных данных

- Управление cookies

- Электронная почта браузера Opera

- IRC-чат

- Поддержка функции "Drag and drop"

- Поддержка смены скинов интерфейса



Особенности:

- настройки для удобства и скорости

- оптимизированы закладки

- эксклюзивная тема от автора сборки (Mellomann)

- добавлены плагины (np-mswmp.dll, npdrmv2.dll, npdsplay.dll, npwmsdrm.dll)











Год выпуска: 2011

Адрес официального сайта: http://opera.com/

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык: Русский + Английский

Лекарство: Не требуется

Размер: 17.5 Mb

MD5: C9CC58CEFAF0CCE299EAA206425CF94E



Скачать Opera 11.11.2109 Final Rus & Plugins - ExtraSetup & Portable [MAX-Pack-2011]



Скачать последнюю стабильную версию Opera



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