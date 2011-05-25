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Главная » Файлы » Софт » Украшательства

HTC Home 3.0.525 Final FullPack + Portable + Widgets

Загрузить, скачать Украшательства, HTC Home 3.0.525 Final FullPack + Portable + Widgets бесплатно.

Скачать HTC Home 3.0.525 Final FullPack + Portable + Widgets бесплатно

HTC Home 3.0.525 Final FullPack + Portable + Widgets бесплатно и без регистрации

HTC Home 3.0.525 Final FullPack + Portable + Widgets download free
01.06.2011, 07:50


HTC Home (самая полная сборка) - виджет погоды на Вашем рабочем столе, аналогичен виджету коммуникаторов HTC с часами, прогнозом погоды и реалистичной анимацией. Наблюдайте как по рабочему столу плывут облака, скатываются капли дождя или бьёт молния! Качество прогноза гарантируют погодные каналы MSN, Freemeteo и другие.

Изменения в версии
Включены все обновления, выпущенные с момента релиза

Технические данные
Версия 3.0 Build 525
Финальная версия.
Дата выпуска: 2011-05-25

Дополнения (Виджеты/Widgets)

Для установки дополнения откройте настройки, перейдите на вкладку Extras, нажмите кнопку Установить... и укажите скачанный файл с дополнением.

Weather Animation Pack Stealth (53.8 Mb)
Набор анимации погоды для виджета Weather

TheWeatherChannel Stealth (5.4 Kb)
Провайдер TheWeatherChannel (weather.com)

Accuweather swups (12 Kb)
Провайдер AccuWeather (www.accuweather.com)
с поддержкой нескольких языков

Foreca swups (11 Kb)
Провайдер Foreca (www.foreca.com)
для HTC Home Apis

Freemeteo swups (9.7 Kb)
Провайдер Freemeteo (www.freemeteo.com)
для HTC Home Apis

Gismeteo swups (13 Kb)
Провайдер Гисметео (www.gismeteo.ru)
для HTC Home Apis. Поддерживает только русский язык.

Weather Sounds pack for HTC Home Apis Stealth (5.9 Mb)
Набор звуков погоды для HTC Home Apis.
Требуется билд не ниже 526 (обновление HU3014).

Photos widget Beta Stealth (786 Kb)
Виджет Photos для HTC Home Apis.
Отображает слайдшоу из ваших фотографий.

 

 






Размер файла: 87 Mb
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows All
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик: Stealth
Последнее обновление: 30.05.2011
Категории программы: Погода, Время
Восстановление: 10%
MD5: E5ADD5C76DDD499AD9DCFEEA6E23D546

Скачать бесплатно: HTC Home 3.0.525 Final FullPack + Portable + Widgets

 

 01.06.2011



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Категория: Украшательства | Добавил: Arkadievich | Теги: widgets, htc, final, 3.0.525, portable, FullPack, Home
Просмотров: 6338 | Загрузок: 6331 | Рейтинг: 5.0/2 |

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HTC Home (самая полная сборка) - виджет погоды на Вашем рабочем столе
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