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Главная » Файлы » Софт » Украшательства

HTC Home Apis 3.0 Build 518 Final + Portable (2011/RUS/ENG)

Загрузить, скачать Украшательства, HTC Home Apis 3.0 Build 518 Final + Portable (2011/RUS/ENG) бесплатно.

Скачать HTC Home Apis 3.0 Build 518 Final + Portable (2011/RUS/ENG) бесплатно

HTC Home Apis 3.0 Build 518 Final + Portable (2011/RUS/ENG) бесплатно и без регистрации

HTC Home Apis 3.0 Build 518 Final + Portable (2011/RUS/ENG) download free
20.05.2011, 14:05


HTC Home - это бесплатный виджет для Windows с открытым исходным кодом. Показывает время и погоду на рабочем столе. Точно также, как на комуникаторах HTC.

Основные возможности:
Обновленный интерфейс
 Вернулось отображение дневной и ночной температуры, а прогноз теперь совмещен с самим виджетом. Прогноз может быть легко скрыт простым щелчком по иконке погоды.

Дополнительная информация о погоде
 Теперь виджет часов может отображать дополнительную информацию, такую как скорость ветра или влажность. Т.к. одних лишь цифр не всегда достаточно, чтобы оценить погоду, мы добавили различные иконки для разной силы ветра и влажности.

«Ощущаемая» температура
 Иногда кажется, что на улице намного холоднее (или теплее) указанной температуры. Это зависит от многих параметров, таких как скорость ветра, влажность и других. Поэтому мы добавили возможность отображения «ощущаемой» температуры, которая учитывает эти факторы.

Обновленный интерфейс настроек
 Мы постарались сделать настройку виджетов более простой, логичной и привлекательной.



Стили
 Каждый виджет теперь имеет несколько вариантов отображения. Для виджета «Часы» - это привычные цифровые часы с погодой, а также несколько видов аналоговых часов.

Каждый виджет – отдельное приложение
 Каждый виджет теперь является самостоятельным приложением. Вы можете закреплять их на панели задач, вы можете запускать сколько угодно копий одного виджета.

Новый виджет – Погода
 Виджет отображает только погоду. Имеется 3 стиля. Поддерживает выбор провайдера погоды и отображение «ощущаемой» температуры.



HTC Home Extras – это различные дополнения, которые расширяют функциональность виджетов. Это могут быть провайдеры погоды, ресурсы и т.д. Для установки дополнений, просто перетащите их на исполняемый файл любого виджета (Clock.exe, Weather.exe). Удалить их вы можете в настройках, на вкладке Extras.

Системные требования:
• Windows® Vista/7
Работа программы под управлением других операционных систем Windows возможна, но не гарантируется.
• Соединение с Интернетом (возможно через прокси-сервер).
• Установленный Microsoft .NET Framework 4



Год выхода: 2011
Название Программы: HTC Home Apis
Версия программы: 3.0 Build 518 Final
Адрес официального сайта: www.htchome.org
Язык интерфейса: Rus/Eng
Лечение: не требуется
Размер: 20.4 Mb
Восстановление: 10%
MD5: B216C773DED20743B98EA940AEAC8D00

Скачать HTC Home Apis 3.0 Build 518 Final + Portable (2011/RUS/ENG)



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Категория: Украшательства | Добавил: Arkadievich | Теги: htc, WINDOWS, бесплатный, на, время, погода, рабочем, виджет, Home, для
Просмотров: 2711 | Загрузок: 2704 | Рейтинг: 5.0/1 |

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бесплатный виджет для Windows с открытым исходным кодом
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