Aquatic Clock Screensaver

Aquatic Clock Screensaver - заставка Аква Часы. Это путешествие в таинственный мир Мирового океана. Заставок с водной тематикой очень много, но данная заставка это принципиально новый продукт. Здесь, вы как бы движетесь на подводной лодке с большой скоростью, сквозь толщу морской воды. И на пути вы встретите разных морских существ, проплывете мимо стай рыб, кораллов... Заставка очень увлекательна! Это путешествие в таинственный мир Мирового океана. Заставок с водной тематикой очень много, но данная заставка это принципиально новый продукт. Здесь, вы как бы движетесь на подводной лодке с большой скоростью, сквозь толщу морской воды. И на пути вы встретите разных морских существ, проплывете мимо стай рыб, кораллов... Заставка очень увлекательна!

. 05.01.2014 | Комментарии (0) Украшательства | Просмотров: 972 | Загрузок: 965 | Добавил: BySoft | Дата: