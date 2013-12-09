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Atomic Alarm Clock
- данная программа преобразит ваши часы в трее, добавит им функциональности и привлекательности. В качестве сигналов данная программа позволяет использовать MP3-файлы. Помимо работы в качестве будильника, программа также может запускать в назначенное время другие приложения, выходить из системы, перезагружать компьютер, выключать его и многое другое.
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Оригинальный дизайн, эффекты размытия и стекла это не все функции этого чудесного пака оформления для вашей семёрочки!!! Архив укомплектован различными дополнениями, скинами, иконками эксклюзивными обоями и прочие.
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Устрашающая и очень красивая тема оформления для вашей семёрки. В архиве Вы найдете гаджет часов и набор уникальных иконок в виде надгробков, которые можно использовать для запуска любимых программ и настроек Windows.
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Это новая бесплатная тема с красивою панелью задач с возможностью выбора расположения на любой из сторон экрана, с супер звуком, и с первоклассной графикой. В архиве вы также найдете 2 варианта экрана приветствия и скин для RocketDock.
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Nvidia Ultimate - Просто фантастической темой назвать нельзя, это уникальное, сверх-крутое и необычное оформление Рабочего стола. В ней присутствует смена панели пуска, значков, кнопок и звука. Оценивать конечно Вам, так-что скачиваем и наслаждаемся!!!
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Новая очень позитивная, яркая тема для операционной системы Windows 8.1. Очень хорошо подобранное сочетание темных тонов с ярко-голубыми вставками, плюс красивые кнопки управления окнами и Хамелеон делают тему очень стильной и приятной глазу.
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Это новая интересная тема с красивыми окнами и меню Пуск. Форма оформления напоминает готический стиль и эффектно смотрится с утилитой Full Glass, которая также есть в архиве. Набор иконок, обои, всё смотрится идеально!!! Качаем и наслаждаемся!!!
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Тема оформления Смерть с косой на рабочий стол. Цветовая гамма темы в темно-синих тонах, а также изменяются системные иконки.
Вобщем простенькая и интересная темка для Вашего робочего стола!!!
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Aquatic Clock Screensaver - заставка Аква Часы.
Это путешествие в таинственный мир Мирового океана. Заставок с водной тематикой очень много, но данная заставка это принципиально новый продукт. Здесь, вы как бы движетесь на подводной лодке с большой скоростью, сквозь толщу морской воды. И на пути вы встретите разных морских существ, проплывете мимо стай рыб, кораллов... Заставка очень увлекательна!
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В данном наборе представлено десять тем оформления для операционных систем Windows. После установки все темы отображаются в персонализации.
Темы различные как по тематике, так и по оформлению!Темы устанавливаются по умолчанию сразу в папку с темами и отображаются в персонализации.
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Christmas Fantasy Screensaver - заставка Рождественская фантазия.
Все люди с нетерпением ждут наступления новогодних праздников. Они украшают свои дома внутри и снаружи всеми необходимыми атрибутами - лентами, игрушками, разноцветными огнями, гирляндами и еловыми ветками. Рождество придет к вам в любое время года, когда вы загружаете этот замечательный скринсейвер, и украсит ваш компьютерный монитор.
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Animated Aquaworld Screensaver - очень красивый заставка с анимированным подводным миром
, которая поможет вам расслабиться после напряженного рабочего дня. Это мультисценовый анимированный скринсейвер включает несколько видов рыб, подводных существ, волшебных персонажей, природных камней, сундуков с драгоценностями, растений, и даже подводных замков.
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Amazing Aquaworld 3D Screensaver - удивительная заставка с чарующим подводным миром Aquaworld 3D.
Красивая заставка Aquaworld 3D Screensaver поможет вам насладиться подводными сценами. Это мультисценовая видео заставка включает в себя несколько видов рыб, подводных сокровищ, натуральных камней и глубоководных растений. Она превращает ваш рабочий стол в иллюминатор подводной лодки для просмотра удивительных подводных сцен.
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SimAquarium
- красивая, реалистическая 3-D экранная заставка, которая воссоздает красоту среды кораллового рифа. В составе экранной заставки 5 различных аквариумов с кораллами, с большими фонами и большим разнообразием среды и кораллов.
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