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Главная » Файлы » Софт » Украшательства
В категории материалов: 84
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Toronto Maple Leafs - Тема для Windows 7



Эта тема специально сделана для фанатов Хоккея или для людей которые хорошо разбираются в нём!!! Оформление полностью меняет вид рабочего стола, курсор, звуковую схему!!!

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Украшательства | Просмотров: 7161 | Загрузок: 7154 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 14.02.2014 | Комментарии (0)

CTX Group V2 - Тема для Windows 7



Контрастное оформление в тёмно-синем цвете. Отлично работает в паре с утилитой Full glass, которая делает окно проводника прозрачным.

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Украшательства | Просмотров: 7207 | Загрузок: 7200 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

Atomic Alarm Clock 6.261


Atomic Alarm Clock - данная программа преобразит ваши часы в трее, добавит им функциональности и привлекательности. В качестве сигналов данная программа позволяет использовать MP3-файлы. Помимо работы в качестве будильника, программа также может запускать в назначенное время другие приложения, выходить из системы, перезагружать компьютер, выключать его и многое другое.

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Украшательства | Просмотров: 863 | Загрузок: 856 | Добавил: nigolap | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Win8.1 SkinPack 1.0 for Windows 7 x86/x64


Win8.1 Skin Pack - это программный пакет системных компонентов, который автоматически изменит визуальное отображение интерфейса ОС Windows 7, сделав его похожим внешне на Windows 8.1.

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Украшательства | Просмотров: 1676 | Загрузок: 1669 | Добавил: nigolap | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

Mavericks Skin Pack 2.0 for Windows 7 x86/x64


Mavericks Skin Pack полностью меняет графическое оформление ОС Windows 7 (в том числе окна, иконки, кнопки...), после чего её интерфейс станет выглядеть аналогично системе от широко известной Apple под названием OS X 10.9 Mavericks.

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Украшательства | Просмотров: 1431 | Загрузок: 1424 | Добавил: nigolap | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

ROG Tweak - Тема для Windows 7



Оригинальный дизайн, эффекты размытия и стекла это не все функции этого чудесного пака оформления для вашей семёрочки!!! Архив укомплектован различными дополнениями, скинами, иконками эксклюзивными обоями и прочие.

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Украшательства | Просмотров: 1135 | Загрузок: 1128 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

Momento - Тема для Windows 7



Автомобильная тема для Вашей семёрки которая очень приятна для глаз, цветовая гамма темы не сильно контрастная, с этим оформлением вам будет приятно работать за компьютером!!!

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Украшательства | Просмотров: 745 | Загрузок: 738 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 28.01.2014 | Комментарии (0)

Blue Dream Car - Тема для Windows 7



Blue Dream Car - передаст весь драйв на ваш рабочий стол с раскрашенным спортивным автомобилем Додж!!!

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Украшательства | Просмотров: 948 | Загрузок: 941 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 28.01.2014 | Комментарии (0)

CreativX Plosion - Тема для Windows 7



Захватывающая тема в тёмном стиле с неоновыми вставками и с подсветкой значков, не оставит равнодушным никого!!!

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Украшательства | Просмотров: 740 | Загрузок: 733 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Spooky - Тема для Windows 7



Устрашающая и очень красивая тема оформления для вашей семёрки. В архиве Вы найдете гаджет часов и набор уникальных иконок в виде надгробков, которые можно использовать для запуска любимых программ и настроек Windows.

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Украшательства | Просмотров: 1626 | Загрузок: 1619 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Car Pack для Windows 7, 8 v.1



Car Pack v.1 содержит разнообразные темы с автомобилями. Пак был создан для фанатов и просто ценителей автомобилей, в нем есть темы как с темными тонами, так и светлыми.

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Украшательства | Просмотров: 1063 | Загрузок: 1056 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Emperical blue - Тема для Windows 7



Синяя тема для Windows 7 Empirical Blue - довольно интересный и необычный вариант оформления. Серые иконки, прозрачная меню Пуск, панель задач имеет эффект объёма. Это всё выглядит очень красиво.

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Украшательства | Просмотров: 785 | Загрузок: 778 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

HKS Evoby lahercoll - Тема для Windows 7



Тёмная тема с красивыми оригинальными фонами для рабочего стола сделает драйвовое оформление вашей семерки!!! Плюс поддержка фулл-гласс.

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Украшательства | Просмотров: 769 | Загрузок: 762 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

Alien White Elegant - Тема для Windows 7



Это модифицированная версия темы Alien White. Светлое оформление с добавленными некоторыми "extras", элементами!!! Оценивать конечно остаётся только нам!!!

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Украшательства | Просмотров: 849 | Загрузок: 842 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

BattleShip - Тема для Windows 7



Как уже догадались эта тема сделана по мотивам фантастического фильма "Морской Бой". При установке меняется курсор, пару значков, панель задач прозрачного фона!!!

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Украшательства | Просмотров: 747 | Загрузок: 740 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Green glass by tono3022 - Тема для Windows 7



Уникальная и качественная тема оформления в зеленых тонах, придает фантастическое настроение и превращает Ваш рабочий стол у мир Фантастики!!!

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Украшательства | Просмотров: 971 | Загрузок: 964 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

ROBIN by ToxicoSM - Тема для Windows 7



Красивая мульти-тема на Вашу Семерку. Красочное и веселое оформление с черепками подойдёт каждому, даже может и кому-то поднять настроение глядя на рабочий стол!!!

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Украшательства | Просмотров: 808 | Загрузок: 801 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Ultra Marine - Пакет оформления для Windows 7



Самый новый пакет оформления 2014 года, выполнен в синем и черном цвете, с лунным пейзажем на рабочем столе.

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Украшательства | Просмотров: 2845 | Загрузок: 2838 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Lion - Тема для Windows 8



Качественное оформление для Windows 8, на данный момент это лучшая тема в стиле Mac OS.

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Украшательства | Просмотров: 764 | Загрузок: 757 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Special Edition - Тема для Windows 7



Это новая бесплатная тема с красивою панелью задач с возможностью выбора расположения на любой из сторон экрана, с супер звуком, и с первоклассной графикой. В архиве вы также найдете 2 варианта экрана приветствия и скин для RocketDock.

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Украшательства | Просмотров: 881 | Загрузок: 874 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Darth Vader - Тема для Windows 7



Эта тема очень хорошо подойдёт для фанатов Star Wars и тем кому нравятся не очень тёмные темы. Фантастически выглядит курсор в виде светового меча. Автоматическая установка оформления!!!

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Украшательства | Просмотров: 1192 | Загрузок: 1185 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 17.01.2014 | Комментарии (0)

Halo ACTION - Тема для Windows 7



Тема в стиле ACTION в оранжевых тонах, прекрасный выбор для оформления Вашего рабочего стола!!!

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Украшательства | Просмотров: 1022 | Загрузок: 1015 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 17.01.2014 | Комментарии (0)

Fusion by Pauliewog – Неоновая тема для Windows 7



Хорошая тема выполнена в новом стиле с неоновыми вставками со сменной значков Windows, панели задач и с красивыми курсорами для полного оформления Вашей Семёрки!!! В архиве присутствует скин для RocketDock.

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Украшательства | Просмотров: 1179 | Загрузок: 1172 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 17.01.2014 | Комментарии (0)

Equinox Black Edition - Тема для Windows 7



Equinox Black Edition - выполнена в черных тонах, сделано качественно, нет ничего лишнего, легка в установке. Можно сказать что это лучшее оформление в серии Black Edition.

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Украшательства | Просмотров: 1784 | Загрузок: 1777 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 16.01.2014 | Комментарии (0)

Alienware Black - Тема для Windows 7



Теперь и в тёмных тонах, прекрасная тема из серии Alienware. При установке меняется цветовая схема, звук, присутствует набор иконок!!!

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Украшательства | Просмотров: 1691 | Загрузок: 1684 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 16.01.2014 | Комментарии (0)

Nvidia Ultimate - Тема для Windows 7



Nvidia Ultimate - Просто фантастической темой назвать нельзя, это уникальное, сверх-крутое и необычное оформление Рабочего стола. В ней присутствует смена панели пуска, значков, кнопок и звука. Оценивать конечно Вам, так-что скачиваем и наслаждаемся!!!

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Украшательства | Просмотров: 2346 | Загрузок: 2339 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

Lazer Explorer - Тема для Windows 7



Качественная тёмная тема в красных тонах, в ней нету ничего лишнего только чёткие, яркие текстуры с прямыми, чётко выраженными линями.

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Украшательства | Просмотров: 837 | Загрузок: 830 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

2Sides - Тема для Windows 7



Простенькая тема для Windows 7, легка в установке. Серый цвет красиво сочетается с красными полосами на боковых панелях, что и делает оформление очень красивым!!!

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Украшательства | Просмотров: 668 | Загрузок: 661 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

Aqua Surface - Заставка для Рабочего Стола



На Заставке отображается вода переливающая с одной стороны экрана в другую с часами с круговыми индикаторами!!!

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Украшательства | Просмотров: 938 | Загрузок: 931 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

Xsmile - Тема для Windows 8



Новая очень позитивная, яркая тема для операционной системы Windows 8.1. Очень хорошо подобранное сочетание темных тонов с ярко-голубыми вставками, плюс красивые кнопки управления окнами и Хамелеон делают тему очень стильной и приятной глазу.

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Украшательства | Просмотров: 722 | Загрузок: 715 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 12.01.2014 | Комментарии (0)

Flaty - Тема для Windows 7



Оцените новую разноцветную, яркую тему в стиле flat. Вам точно понравится сочетание серого оттенка из разными цветами. Добавьте ярких красок Вашему рабочему столу.

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Украшательства | Просмотров: 1024 | Загрузок: 1017 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 12.01.2014 | Комментарии (0)

Piink Glass - Тема для Windows 7



Это новая интересная тема с красивыми окнами и меню Пуск. Форма оформления напоминает готический стиль и эффектно смотрится с утилитой Full Glass, которая также есть в архиве. Набор иконок, обои, всё смотрится идеально!!! Качаем и наслаждаемся!!!

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Украшательства | Просмотров: 706 | Загрузок: 699 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 11.01.2014 | Комментарии (0)

Blade Red - Тема для Windows 7



Тема сделана в прозрачных тёмно-красных тонах, перекрашена весьма качественно. При установке меняется курсор, имеет красивые обои!!!

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Украшательства | Просмотров: 1110 | Загрузок: 1103 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

Death - Тема для Windows 7



Тема оформления Смерть с косой на рабочий стол. Цветовая гамма темы в темно-синих тонах, а также изменяются системные иконки.
Вобщем простенькая и интересная темка для Вашего робочего стола!!!

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Украшательства | Просмотров: 1480 | Загрузок: 1473 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 07.01.2014 | Комментарии (0)

Aquatic Clock Screensaver


Aquatic Clock Screensaver - заставка Аква Часы. Это путешествие в таинственный мир Мирового океана. Заставок с водной тематикой очень много, но данная заставка это принципиально новый продукт. Здесь, вы как бы движетесь на подводной лодке с большой скоростью, сквозь толщу морской воды. И на пути вы встретите разных морских существ, проплывете мимо стай рыб, кораллов... Заставка очень увлекательна!

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Украшательства | Просмотров: 972 | Загрузок: 965 | Добавил: BySoft | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

Themes for Windows vol26(2013/RUS)



В данном наборе представлено десять тем оформления для операционных систем Windows. После установки все темы отображаются в персонализации.
Темы различные как по тематике, так и по оформлению!Темы устанавливаются по умолчанию сразу в папку с темами и отображаются в персонализации.

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Украшательства | Просмотров: 838 | Загрузок: 831 | Добавил: Админ6760 | Дата: 29.12.2013 | Комментарии (0)

Christmas Fantasy Screensaver 2.0


Christmas Fantasy Screensaver - заставка Рождественская фантазия. Все люди с нетерпением ждут наступления новогодних праздников. Они украшают свои дома внутри и снаружи всеми необходимыми атрибутами - лентами, игрушками, разноцветными огнями, гирляндами и еловыми ветками. Рождество придет к вам в любое время года, когда вы загружаете этот замечательный скринсейвер, и украсит ваш компьютерный монитор.

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Украшательства | Просмотров: 752 | Загрузок: 745 | Добавил: BySoft | Дата: 20.12.2013 | Комментарии (0)

Animated Aquaworld Screensaver 2.0


Animated Aquaworld Screensaver - очень красивый заставка с анимированным подводным миром, которая поможет вам расслабиться после напряженного рабочего дня. Это мультисценовый анимированный скринсейвер включает несколько видов рыб, подводных существ, волшебных персонажей, природных камней, сундуков с драгоценностями, растений, и даже подводных замков.

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Украшательства | Просмотров: 719 | Загрузок: 712 | Добавил: BySoft | Дата: 18.12.2013 | Комментарии (0)

Amazing Aquaworld 3D Screensaver 2.0


Amazing Aquaworld 3D Screensaver - удивительная заставка с чарующим подводным миром Aquaworld 3D. Красивая заставка Aquaworld 3D Screensaver поможет вам насладиться подводными сценами. Это мультисценовая видео заставка включает в себя несколько видов рыб, подводных сокровищ, натуральных камней и глубоководных растений. Она превращает ваш рабочий стол в иллюминатор подводной лодки для просмотра удивительных подводных сцен.

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Украшательства | Просмотров: 817 | Загрузок: 810 | Добавил: BySoft | Дата: 16.12.2013 | Комментарии (0)

Sim Aquarium 3.6 Build 54 Premium


SimAquarium - красивая, реалистическая 3-D экранная заставка, которая воссоздает красоту среды кораллового рифа. В составе экранной заставки 5 различных аквариумов с кораллами, с большими фонами и большим разнообразием среды и кораллов.

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Украшательства | Просмотров: 827 | Загрузок: 820 | Добавил: nigolap | Дата: 09.12.2013 | Комментарии (0)

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