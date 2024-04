Cheat Engine — мощная программа для читинга в оффлайн играх. Нахождение нужного значения в памяти процесса игры и изменение его для получение неограниченных ресурсов в игре (деньги, жизнь, опыт и т.д.) или изменение баланса, уровней и всего, что позволит вам ваша фантазия.



Fixes:

- several disassembler fixes

- change by offset supports negative hexadecimal offsets

- several fixes to the data dissector

- Fixed simple paste

- Hextype won't change pos

- Bugfixes after the official release (Max 1 week):

- Fixed a hotkey issue

- Fixed the stringlist_add crash

- Fixed a deadlock in the lua createProcess command

- Fixed the lua writeXXX commands

- Fixed assembling st(0),st(x) instructions and one more hotkey issue



Название: Cheat Engine

Версия: 6.0 Final Portable

Год выпуска: 2011

ОС: Windows XP/Vista/7

Язык интерфейса: английский

Лекарство: не требуется

Размер архива: 22 Mb

Восстановление:10%

MD5: 7262378C15C4D21C57024B0FA8BA8FA3



Скачать бесплатно: Cheat Engine 6.0 Final Portable



Download Turbobit.net

Download UniBytes.com

Download GigaBase.com

Download DepositFiles.com



