Air Conflicts - Игра основана на реальных воздушных сражениях Второй мировой войны и в ней представлены реальные самолёты того времени. Вам предстоят жаркие воздушные бои и патрулирование, рискованные вылеты бомбардировщиков в тыл противника и поддержка наземных войск, десант, доставка грузов и многое другое.
Особенности игры:
-10 нелинейных кампаний, содержащих более 200 боевых операций. -12 самолетов, полностью соответствующих реальным боевым машинам: Спитфайр, Москито, Авро Ланкастер, Хейнкель-111, Юнкерс-87B-2 Штука, Мессершмитт Bf-109, Глостер Метеор, ИЛ-2, Ла-5 и другие. Сражайтесь в составе Люфтваффе, ВВС Великобритании или Советского Союза. -Каждая из кампаний - это год войны. Пройдите через все знаменитые сражения Второй мировой и приведите свою страну к победе. -Добейтесь успеха, и вас ждет продвижение по службе. Звания и награды полностью соответствуют историческим реалиям. -Только для настоящих асов: если вы не боитесь трудностей, попробуйте пройти игру на максимальной сложности. На каждое задание - только одна попытка. Это уже не игрушки - это война. -Сразитесь с друзьями: в сетевой игре .
Системные требования
Минимальные * Система: Windows XP; * Процессор: 800 МГц; * Память: 256 Мб; * Видео-карта: класса GeForce2 с 32 Мб ОЗУ; * Аудио-карта; * Жесткий диск: 600 Мб свободного места; * DirectX 9.0с.
Рекомендуемые * Система: Windows XP; * Процессор: 1,2 ГГц; * Память: 512 Мб; * Видео-карта: класса GeForce3 со 128 МБ ОЗУ; * Аудио-карта; * Жесткий диск: 600 Мб свободного места; * DirectX 9.0с.
Название: Air Conflicts (Воздушные Конфликты) Жанр: Авиасимулятор/Аркады Платформа: PC Язык: только Русский Лекарство: Не требуется Тип игры: Портативная версия (запусти и играй) Год выхода: 2007 Системные требования: Windows XP; Процессор: 1.6 ГГц; Память: 512 MБ Видеокарта: 128 МБ; Размер: 300 Mb (после распаковки - 780 Mb) Восстановление: 5% CRC32: A626987E MD5: 430EAF5EB4EBCB6C0ED57861AEAB2DEC SHA-1: 19E07F235E2BB14FF48C42C43BAF706C0EFADDC9