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Air Conflicts Portable Rus (авиасимулятор)

Загрузить, скачать Portable, Air Conflicts Portable Rus (авиасимулятор) бесплатно.

Скачать Air Conflicts Portable Rus (авиасимулятор) бесплатно

Air Conflicts Portable Rus (авиасимулятор) бесплатно и без регистрации

Air Conflicts Portable Rus (авиасимулятор) download free
20.04.2011, 12:25


Air Conflicts Portable Rus (авиасимулятор)

Air Conflicts - Игра основана на реальных воздушных сражениях Второй мировой войны и в ней представлены реальные самолёты того времени. Вам предстоят жаркие воздушные бои и патрулирование, рискованные вылеты бомбардировщиков в тыл противника и поддержка наземных войск, десант, доставка грузов и многое другое.

Особенности игры:

-10 нелинейных кампаний, содержащих более 200 боевых операций.
-12 самолетов, полностью соответствующих реальным боевым машинам: Спитфайр, Москито, Авро Ланкастер, Хейнкель-111, Юнкерс-87B-2 Штука, Мессершмитт Bf-109, Глостер Метеор, ИЛ-2, Ла-5 и другие. Сражайтесь в составе Люфтваффе, ВВС Великобритании или Советского Союза.
-Каждая из кампаний - это год войны. Пройдите через все знаменитые сражения Второй мировой и приведите свою страну к победе.
-Добейтесь успеха, и вас ждет продвижение по службе. Звания и награды полностью соответствуют историческим реалиям.
-Только для настоящих асов: если вы не боитесь трудностей, попробуйте пройти игру на максимальной сложности. На каждое задание - только одна попытка. Это уже не игрушки - это война.
-Сразитесь с друзьями: в сетевой игре .

Системные требования

Минимальные
    * Система: Windows XP;
    * Процессор: 800 МГц;
    * Память: 256 Мб;
    * Видео-карта: класса GeForce2 с 32 Мб ОЗУ;
    * Аудио-карта;
    * Жесткий диск: 600 Мб свободного места;
    * DirectX 9.0с.

Рекомендуемые
    * Система: Windows XP;
    * Процессор: 1,2 ГГц;
    * Память: 512 Мб;
    * Видео-карта: класса GeForce3 со 128 МБ ОЗУ;
    * Аудио-карта;
    * Жесткий диск: 600 Мб свободного места;
    * DirectX 9.0с.

 

  

  

  

 



Название: Air Conflicts (Воздушные Конфликты)
Жанр: Авиасимулятор/Аркады
Платформа: PC
Язык: только Русский
Лекарство: Не требуется
Тип игры: Портативная версия (запусти и играй)
Год выхода: 2007
Системные требования: Windows XP; Процессор: 1.6 ГГц; Память: 512 MБ Видеокарта: 128 МБ;
Размер: 300 Mb (после распаковки - 780 Mb)
Восстановление: 5%
CRC32: A626987E
MD5: 430EAF5EB4EBCB6C0ED57861AEAB2DEC
SHA-1: 19E07F235E2BB14FF48C42C43BAF706C0EFADDC9

Скачать бесплатно: Air Conflicts Portable Rus






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Категория: Portable | Добавил: Arkadievich | Теги: Авиасимулятор, скроллеры, portable, леталки, Air Conflicts, Аркады, rus, игры
Просмотров: 8506 | Загрузок: 8499 | Рейтинг: 5.0/3 |

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авиасимулятор, аркады, portable, rus, леталки, скроллеры, игры,
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