



Air Conflicts Portable Rus (авиасимулятор)



Air Conflicts - Игра основана на реальных воздушных сражениях Второй мировой войны и в ней представлены реальные самолёты того времени. Вам предстоят жаркие воздушные бои и патрулирование, рискованные вылеты бомбардировщиков в тыл противника и поддержка наземных войск, десант, доставка грузов и многое другое.



Особенности игры:



-10 нелинейных кампаний, содержащих более 200 боевых операций.

-12 самолетов, полностью соответствующих реальным боевым машинам: Спитфайр, Москито, Авро Ланкастер, Хейнкель-111, Юнкерс-87B-2 Штука, Мессершмитт Bf-109, Глостер Метеор, ИЛ-2, Ла-5 и другие. Сражайтесь в составе Люфтваффе, ВВС Великобритании или Советского Союза.

-Каждая из кампаний - это год войны. Пройдите через все знаменитые сражения Второй мировой и приведите свою страну к победе.

-Добейтесь успеха, и вас ждет продвижение по службе. Звания и награды полностью соответствуют историческим реалиям.

-Только для настоящих асов: если вы не боитесь трудностей, попробуйте пройти игру на максимальной сложности. На каждое задание - только одна попытка. Это уже не игрушки - это война.

-Сразитесь с друзьями: в сетевой игре .



Системные требования



Минимальные

* Система: Windows XP;

* Процессор: 800 МГц;

* Память: 256 Мб;

* Видео-карта: класса GeForce2 с 32 Мб ОЗУ;

* Аудио-карта;

* Жесткий диск: 600 Мб свободного места;

* DirectX 9.0с.



Рекомендуемые

* Система: Windows XP;

* Процессор: 1,2 ГГц;

* Память: 512 Мб;

* Видео-карта: класса GeForce3 со 128 МБ ОЗУ;

* Аудио-карта;

* Жесткий диск: 600 Мб свободного места;

* DirectX 9.0с.







Название: Air Conflicts (Воздушные Конфликты)

Жанр: Авиасимулятор/Аркады

Платформа: PC

Язык: только Русский

Лекарство: Не требуется

Тип игры: Портативная версия (запусти и играй)

Год выхода: 2007

Системные требования: Windows XP; Процессор: 1.6 ГГц; Память: 512 MБ Видеокарта: 128 МБ;

Размер: 300 Mb (после распаковки - 780 Mb)

Восстановление: 5%

CRC32: A626987E

MD5: 430EAF5EB4EBCB6C0ED57861AEAB2DEC

SHA-1: 19E07F235E2BB14FF48C42C43BAF706C0EFADDC9



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