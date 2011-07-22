Скачать Wireless Network Watcher 1.05 Portable Rus бесплатно

Wireless Network Watcher обнаружит незаконные подключения к вашей сети WiFi
Wireless Network Watcher – бесплатная портативная (не требующая инсталляции), небольшая, но очень полезная утилита, выполняющая сканирование беспроводной сети и выводящая на дисплей список подключенных компьютеров и портативных устройств с дополнительной информацией по каждому из них. Такой список может оказаться полезным в самых разных ситуациях, к примеру, позволит быстро идентифицировать нарушителей, незаконно подключившихся к вашей домашней или рабочей сети.
Из списка, сгенерированного программой Wireless Network Watcher, пользователь сможет узнать имя устройства, его IP- и MAC-адреса, названия компании-производителя и др. Списки подключенных устройств могут быть экспортированы в форматы html, xml, csv или в текстовый файл. Пользователь также сможет вручную скопировать содержимое списка в буфер обмена для последующей вставки в таблицу Excel или в другое приложение. В некоторых случаях Wireless Network Watcher не сможет корректно идентифицировать Wi-Fi-адаптер, в этом случае пользователь может выполнить операцию вручную из меню Options.
Приложение Wireless Network Watcher изначально разрабатывалось для работы в беспроводных сетях, однако, разработчик утверждает, что инструмент также может использоваться для сканирования небольших LAN-окружений (Local Area Network).
Программа работает под управлением операционных систем Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003 и Server 2008
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Eng/Rus
Разработчик: Nir Sofer
Последнее обновление: 22.07.2011
Категории программы: Мониторинг
Размер файла: 2.64 Mb
Восстановление: 10%
Скачать бесплатно Wireless Network Watcher 1.05 Portable Rus:
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