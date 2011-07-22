Осень
Среда, 24.04.2024, 21:17

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Интернет

Wireless Network Watcher 1.05 Portable Rus

Загрузить, скачать Интернет, Wireless Network Watcher 1.05 Portable Rus бесплатно.

Скачать Wireless Network Watcher 1.05 Portable Rus бесплатно

Wireless Network Watcher 1.05 Portable Rus бесплатно и без регистрации

Wireless Network Watcher 1.05 Portable Rus download free
23.07.2011, 08:30

Wireless Network Watcher обнаружит незаконные подключения к вашей сети WiFi

Wireless Network Watcher – бесплатная портативная (не требующая инсталляции), небольшая, но очень полезная утилита, выполняющая сканирование беспроводной сети и выводящая на дисплей список подключенных компьютеров и портативных устройств с дополнительной информацией по каждому из них. Такой список может оказаться полезным в самых разных ситуациях, к примеру, позволит быстро идентифицировать нарушителей, незаконно подключившихся к вашей домашней или рабочей сети.

Из списка, сгенерированного программой Wireless Network Watcher, пользователь сможет узнать имя устройства, его IP- и MAC-адреса, названия компании-производителя и др. Списки подключенных устройств могут быть экспортированы в форматы html, xml, csv или в текстовый файл. Пользователь также сможет вручную скопировать содержимое списка в буфер обмена для последующей вставки в таблицу Excel или в другое приложение. В некоторых случаях Wireless Network Watcher не сможет корректно идентифицировать Wi-Fi-адаптер, в этом случае пользователь может выполнить операцию вручную из меню Options.

Приложение Wireless Network Watcher изначально разрабатывалось для работы в беспроводных сетях, однако, разработчик утверждает, что инструмент также может использоваться для сканирования небольших LAN-окружений (Local Area Network).

Программа работает под управлением операционных систем Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003 и Server 2008

Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Eng/Rus
Разработчик: Nir Sofer
Последнее обновление: 22.07.2011
Категории программы: Мониторинг
Размер файла: 2.64 Mb
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно Wireless Network Watcher 1.05 Portable Rus:



.


.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Интернет | Добавил: Galla | Теги: Network, 1.05, Watcher, portable, Незаконные, Wireless, подключения, Wifi, rus, Сети
Просмотров: 5793 | Загрузок: 5786 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

обнаружит незаконные подключения к вашей сети WiFi
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank