Осень
Среда, 24.04.2024, 21:26

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Система

AutoRuns 10.07 (+Rus/+Portable/2011)

Загрузить, скачать Система, AutoRuns 10.07 (+Rus/+Portable/2011) бесплатно.

Скачать AutoRuns 10.07 (+Rus/+Portable/2011) бесплатно

AutoRuns 10.07 (+Rus/+Portable/2011) бесплатно и без регистрации

AutoRuns 10.07 (+Rus/+Portable/2011) download free
29.04.2011, 21:09



Менеджер автозагрузки. Позволяет контролировать автозагрузку запускающихся при старте операционной системы сервисов, приложений и других компонентов. Естественно, можно не просто контролировать, что запускается при старте, но и удалить любой компонент из автозагрузки. Кроме этого, Autoruns позволяет быстро - одним кликом - перейти в то место, откуда запускается интересующее приложение/сервис.

Наконец, есть у этой программы и такая замечательная опция, как получение дополнительной (кроме той, что показывается в окне программы) информации о приложении или сервисе, для чего достаточно выделить интересующее приложение и нажать Ctrl+G (или выбрать в меню Entry – Google). Autoruns сформирует запрос и отправит его на поисковую систему Google; результаты запроса будут показаны в веб-браузере.

Средство Autoruns можно настроить на отображение и других расположений, таких как расширения оболочки проводника, панели инструментов, объекты модулей поддержки обозревателя, уведомления Winlogon, автоматически запускаемые службы и многие другие. Средство Autoruns обладает более широким спектром возможностей, чем служебная программа MSConfig, которая входит в состав Windows.

Параметр Hide Signed Microsoft Entries (Не показывать элементы с цифровой подписью Майкрософт) средства Autoruns позволяет сосредоточить внимание на автоматически запускаемых элементах сторонних производителей, если такие элементы были добавлены в систему. Кроме того, можно просматривать объекты, настроенные на автоматический запуск для других учетных записей, имеющихся в системе. В архив для загрузки также включен вариант программы для работы из командной строки, Autorunsc. Выходные данные этого средства можно получить в формате CSV.

Вы, вероятно, удивитесь, как много исполняемых файлов запускается автоматически!

ОС: Работает во всех версиях Windows.
Язык интерфейса: English (русификатор)
Лекарство: Не требуется.
Размер архива: 8.33 Mb
Восстановление: 10%

Скачать программу AutoRuns 10.07 + Rus + Portable (8.33 Mb):



.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: 10.07, portable, автозапуск, Autoruns, rus, 2011, программ
Просмотров: 2285 | Загрузок: 2278 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

Позволяет контролировать автозагрузку запускающихся при старте операционной системы сервисов
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank