





Менеджер автозагрузки. Позволяет контролировать автозагрузку запускающихся при старте операционной системы сервисов, приложений и других компонентов. Естественно, можно не просто контролировать, что запускается при старте, но и удалить любой компонент из автозагрузки. Кроме этого, Autoruns позволяет быстро - одним кликом - перейти в то место, откуда запускается интересующее приложение/сервис.



Наконец, есть у этой программы и такая замечательная опция, как получение дополнительной (кроме той, что показывается в окне программы) информации о приложении или сервисе, для чего достаточно выделить интересующее приложение и нажать Ctrl+G (или выбрать в меню Entry – Google). Autoruns сформирует запрос и отправит его на поисковую систему Google; результаты запроса будут показаны в веб-браузере.



Средство Autoruns можно настроить на отображение и других расположений, таких как расширения оболочки проводника, панели инструментов, объекты модулей поддержки обозревателя, уведомления Winlogon, автоматически запускаемые службы и многие другие. Средство Autoruns обладает более широким спектром возможностей, чем служебная программа MSConfig, которая входит в состав Windows.



Параметр Hide Signed Microsoft Entries (Не показывать элементы с цифровой подписью Майкрософт) средства Autoruns позволяет сосредоточить внимание на автоматически запускаемых элементах сторонних производителей, если такие элементы были добавлены в систему. Кроме того, можно просматривать объекты, настроенные на автоматический запуск для других учетных записей, имеющихся в системе. В архив для загрузки также включен вариант программы для работы из командной строки, Autorunsc. Выходные данные этого средства можно получить в формате CSV.



Вы, вероятно, удивитесь, как много исполняемых файлов запускается автоматически!



ОС: Работает во всех версиях Windows.

Язык интерфейса: English (русификатор)

Лекарство: Не требуется.

Размер архива: 8.33 Mb

Восстановление: 10%



Скачать программу AutoRuns 10.07 + Rus + Portable (8.33 Mb):



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