



World War II: Pacific Heroes Portable



Разгромив Перл-Харбор, японцы не успокоились. Резервы камикадзе пополняются, самолеты покрыты боевой раскраской, и все новые и новые эскадрильи авиасамураев поднимаются в воздух. Следующая цель негодяев - солнечные Гавайи! Ты - последняя надежда США!



Генерал Макартур лично подписал приказ о твоем назна-чении в ряды американской армии! Не подведи страну! Они летят со всех сторон, радисты перехватывают японские проклятия, а у вас лишь пушка, шлем и два крыла! Мясорубка в воздухе и на земле, рвущиеся снаряды и взрывающиеся корабли! Отступать некуда, позади налогоплательщики!



Pacific Heroes – Блестящее слияние стрелялки (shooting) и леталки (flight simulation). Вам предстоит выполнять различные задания на протяжении 20 миссий. Однако не все они будут осуществляться непосредственно в самолете, в некоторых предстоит работать на пулеметных установках и отстреливать вражеские судна с земли. Вас ожидает 20 захватывающих миссий с живописным сценарием!

Игра не требует инсталяции и работает с любого носителя.



Количество врагов в воздухе, на воде и земле возрастает в невообразимом количестве, как и их смекалка. Управление в Pacific Heroes требует некоторого привыкания. Направление задается мышью , левая кнопка отвечает за стрельбу пулеметом, правая – за ракеты. Кнопки "+" и "-" на цифровой клавиатуре изменяют скорость самолета. Графика выглядит отлично. Модели самолетов и строений, ландшафты, растительность, а также вся второстепенная техника выполнены очень качественно.



Название: World War II: Pacific Heroes Portable

Жанр: Симулятор, Аркады, Shooter

Год: 2008

Язык: Английский

Лицензия: Portable (запусти и играй)

Размер: 40.7 Mb

Восстановление: 10%

CRC32: D13DF6A3

MD5: 85338A0934CB5ADD0E5E0B77F712B335

SHA-1: 63AE78F92FA8CF0D82554E453EC989491AFE3D9F



Download Turbobit.net

Download UniBytes.com

Download DepositFiles.com





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.