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Главная » Файлы » Игры » Portable

Авиасимулятор. World War II: Pacific Heroes Portable

Загрузить, скачать Portable, Авиасимулятор. World War II: Pacific Heroes Portable бесплатно.

Скачать Авиасимулятор. World War II: Pacific Heroes Portable бесплатно

Авиасимулятор. World War II: Pacific Heroes Portable бесплатно и без регистрации

Авиасимулятор. World War II: Pacific Heroes Portable download free
20.04.2011, 08:36


World War II: Pacific Heroes Portable

Разгромив Перл-Харбор, японцы не успокоились. Резервы камикадзе пополняются, самолеты покрыты боевой раскраской, и все новые и новые эскадрильи авиасамураев поднимаются в воздух. Следующая цель негодяев - солнечные Гавайи! Ты - последняя надежда США!

Генерал Макартур лично подписал приказ о твоем назна-чении в ряды американской армии! Не подведи страну! Они летят со всех сторон, радисты перехватывают японские проклятия, а у вас лишь пушка, шлем и два крыла! Мясорубка в воздухе и на земле, рвущиеся снаряды и взрывающиеся корабли! Отступать некуда, позади налогоплательщики!

Pacific Heroes – Блестящее слияние стрелялки (shooting) и леталки (flight simulation). Вам предстоит выполнять различные задания на протяжении 20 миссий. Однако не все они будут осуществляться непосредственно в самолете, в некоторых предстоит работать на пулеметных установках и отстреливать вражеские судна с земли. Вас ожидает 20 захватывающих миссий с живописным сценарием!
Игра не требует инсталяции и работает с любого носителя.

Количество врагов в воздухе, на воде и земле возрастает в невообразимом количестве, как и их смекалка. Управление в Pacific Heroes требует некоторого привыкания. Направление задается мышью, левая кнопка отвечает за стрельбу пулеметом, правая – за ракеты. Кнопки "+" и "-" на цифровой клавиатуре изменяют скорость самолета. Графика выглядит отлично. Модели самолетов и строений, ландшафты, растительность, а также вся второстепенная техника выполнены очень качественно.

    

  

 

 

 

 

Название: World War II: Pacific Heroes Portable
Жанр: Симулятор, Аркады, Shooter
Год: 2008
Язык: Английский
Лицензия: Portable (запусти и играй)
Размер: 40.7 Mb
Восстановление: 10%
CRC32: D13DF6A3
MD5: 85338A0934CB5ADD0E5E0B77F712B335
SHA-1: 63AE78F92FA8CF0D82554E453EC989491AFE3D9F




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Категория: Portable | Добавил: Arkadievich | Теги: Shooting, Авиасимулятор, portable, леталки, Pacific Heroes, Аркады, rus, World War II
Просмотров: 4605 | Загрузок: 4598 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Блестящее слияние стрелялки (shooting) и леталки (flight simulation)
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