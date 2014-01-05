Mediachance Photo-Reactor 1.2 Rus Portable

Mediachance Photo-Reactor - новый динамический графический редактор и процессор эффектов изображений с абсолютно неограниченными возможностями и фантастическими эффектами. Вам больше не надо обрабатывать ваши изображения, используя статический способ стандартных редакторов, — эффекты применяются один за другим за другим, один слой поверх другого. а все, что вы сделали полностью динамично и всегда готово к изменениям или перестановкам. Проблемы всегда начинались, как только вы хотели вернуться назад и изменить порядок шагов. - новый динамический графический редактор и процессор эффектов изображений с абсолютно неограниченными возможностями и фантастическими эффектами. Вам больше не надо обрабатывать ваши изображения, используя статический способ стандартных редакторов, — эффекты применяются один за другим за другим, один слой поверх другого. а все, что вы сделали полностью динамично и всегда готово к изменениям или перестановкам. Проблемы всегда начинались, как только вы хотели вернуться назад и изменить порядок шагов.

. 14.01.2014 | Комментарии (0) Portable | Просмотров: 776 | Загрузок: 769 | Добавил: nigolap | Дата: