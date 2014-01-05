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|В категории материалов: 515
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RusTV Player
- программа для просмотра телевизионных каналов онлайн интернет телевидения на русском языке. Программа полностью бесплатная чрезвычайно обычный и удачный интерфейс, вполне на российском языке, все готово для просмотра российских ТВ-каналов. Все что нужно для просмотра, это подключенное соединение с сети интернет. Просмотр телеканалов возможен как в полноэкранном режиме, так и оконном.
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Registry Life
- системная утилита предназначена для исправления ошибок и оптимизации системного реестра. Реестр - это один из важнейших компонентов системы, стабильность и скорость работы которого в значительной мере влияет на работу всей системы.
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Glary Utilities
- функциональный набор системных твикеров и утилит, для тонкой настройки, повышения общего уровня производительности и защиты ПК. Данное приложение позволяет пользователю избавиться от ненужных файлов, от устаревших регистрационных записей и истории интернет-активности, посредством установки различных плагинов, можно добиться полной совместимости данного приложения с более чем 45 различным программами.
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Honeyview
- является сверхбыстрым просмоторщиком изображений, поддерживающий просмотр архивированных и не архивированных файлов фотографий, комиксов, манга. Его конструкция света и интерфейс могут быть легко изменены.
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Ashampoo Photo Commander
- это мощный, универсальный набор средств для работы с цифровыми изображениями. А теперь еще с поддержкой видео и аудио! Позволяет с комфортом просматривать цифровые фотографии, в удобном виде организовывать их хранение и сортировку на жёстком диске компьютера. Также присутствует возможность создания слайд-шоу и записи его на CD/DVD диски.
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Фильмоскоп (Filmoscop)
- это уникальный сервис объединяющий в себе функции торрент-клиента, видеоплеера и онлайн каталога. Доступен огромный каталог фильмов и сериалов – их количество постоянно увеличивается! Простой и удобный интерфейс с ярким, запоминающимся дизайном понятен как неопытным, так и самым продвинутым пользователям.
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ConvertXtoDVD
- мощнейшая программа, предназначенная для преобразования видео в формат, совместимый с DVD Video, и последующей записи содержимого на DVD. Программа поддерживает видеофайлы AVI, Mpeg, Mpeg4, DivX, Xvid, MOV, WMV, WMV HD, DV, MKV, DVD, Blu-Ray, а также потоковое видео.
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Fort Defenders 7 seas ( Защитники форта - семь морей )
- это аналог игры «Tower Defence», действие которой разворачивается на берегу океана. Внимание, свистать всех на защиту своей крепости! Пиратский флот на горизонте и вновь готов напасть на Ваш мирный форт! Конечно, Вы не предполагали, что пираты навсегда оставят попытки овладеть морской цитаделью?
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Hornil Style Pix
является мощным бесплатным графическим редактором для персонального компьютера под управлением операционной системы Windows. Графический редактор Hornil Style Pix может стать прекрасной альтернативой платным редакторам на подобии PhotoShop. Это одна из наиболее качественных разработок.
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Ashampoo Burning Studio 14
- новая версия универсальной программы для записи CD-RW, DVD-RW, DVD RW и Blu-ray дисков. Это результат более чем четырнадцатилетнего опыта в разработке мультимедиа и программ для записи. Ещё проще, ещё мощнее и надёжнее - испытайте лучшую из когда-либо созданных Burning Studio!
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DLL Suite
- программа позволяет поддерживать в актуальном состоянии весь набор необходимых динамических библиотек DLL в системах Windows. Благодаря встроенному инструментарию, приложение может автоматически скачивать из сети интернет и устанавливать в систему отсутствующие и поврежденные файлы библиотек.
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3DP Net
- программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер. Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.
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Aiseesoft Blu Ray Converter Ultimate
- мощный пакет программ для обработки аудио, видео файлов и Blu-ray дисков, который включает в себя следующие утилиты: Blu-ray Ripper (граббер видео DVD и BD DVD (Blu-ray) дисков), HD Converter (отличный видеоконвертер), DVD Copy (копирование DVD), iPod Transfer (передача (сихронизация) аудио и видео файлов с iPhone, iPod, создание рингтонов для iPhone), MP3 to DVD Burner (создание и прожиг аудио и MP3 DVD).
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KMPlayer
- универсальный проигрыватель, способен проиграть практически любые форматы медиафайлов например, такие как формат VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и многие другие.
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Honeyview
- является сверхбыстрым просмотрщиком изображений, поддерживающий просмотр архивированных и не архивированных файлов фотографий, комиксов, манга. Его конструкция света и интерфейс могут быть легко изменены. Программа бесплатно 100%, Нет комиссии, Нет шпионских программ, Нет рекламы, Нет ничего беспокоящего.
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WinReducer8.1
- это программа для создания собственного дистрибутива Windows 8.1, где есть возможность исключить неиспользуемые приложения и компоненты (темы оформления, языковые пакеты, шрифты), включения в состав операционной системы только нужные драйвера и обновления, кастомизации интерфейса по-умолчанию, настройки внешнего вида инсталлятора.
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ORPALIS PDF Reducer 1
- предназначен для сжатия документов PDF перед их публикацией на web-сайте, отправкой в хранилище или передачей по электронной почте. Все что нужно сделать пользователю, это выбрать исходный документ, указать папку для сохранения оптимизированной версии и нажать на кнопку Start.
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Efficient Sticky Notes
— програма которая поможет Вам прикреплять на рабочий стол стикеры. Таким образом, самые важные события, Вы не когда не пропустите. Программа на русском языке, который среди многих других поддерживает Efficient Sticky Notes, имеет возможность настройки, как главного окна программы, так и самих стикеров.
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Registry Life
- это системная утилита предназначена для исправления ошибок и оптимизации системного реестра. Реестр - это один из важнейших компонентов системы, стабильность и скорость работы которого в значительной мере влияет на работу всей системы. При работе в реестре накапливаются неверные и ошибочные записи, которые не только могут резко снизить производительность, но и способны привести к полной неработоспособности системы. Registry Life повысит производительность компьютера за счет исправления ошибок в реестре, его дефрагментациии и сжатия.
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Сборник состоит из 8 перепакованных графических программ от Tint Guide
интегрированных в одну портативную сборку. При помощи этой сборки Вы сможете без труда улучшить качество Ваших цифровых фотографий. Каждая из программ, входящих в сборку, имеет демонстрационные примеры.
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Windows Player
- новый видеоплеер, предназначенный для просмотра видео, не требующий наличия кодеков в системе! Обладает красивым, удобным и простым интерфейсом, кнопками на главном экране для включения или отключения основных функций.
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MOBILedit! Forensic 7
- уникальный програмный комплекс для управления вашим мобильным телефоном с компьютера через Bluetooth, ИК-порт или кабель. Привлекательность MOBILedit заключается в том, что она рассчитана не на какую то конкретную марку телефона, а подойдет для большинство популярных аппаратов.
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Movavi Video Suite 12
- великолепный пакет программ для обработки и создания видео: конвертируйте, редактируйте, создавайте фильмы, записывайте диски.: Все необходимые программы для работы с видео и DVD! Конвертируйте видео — включая видео высокого разрешения (High Definition)! — в любые форматы и для любых устройств.
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Movavi Video Converter 14
- универсальный, многофункциональный конвертер видео, DVD и аудио в более чем 170 форматов, включая видео высокого разрешения (High Definition Video). Имеются готовые пресеты популярных форматов, а также возможность настройки параметров вручную. Может сохранять фильмы и музыку в форматы, поддерживаемые любыми мобильными устройствами: Apple iPod, iPad и iPhone, Sony PSP, Nokia, iriver, BlackBerry, устройствами с платформой Android и другими.
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Mediachance Photo-Reactor
- новый динамический графический редактор и процессор эффектов изображений с абсолютно неограниченными возможностями и фантастическими эффектами. Вам больше не надо обрабатывать ваши изображения, используя статический способ стандартных редакторов, — эффекты применяются один за другим за другим, один слой поверх другого. а все, что вы сделали полностью динамично и всегда готово к изменениям или перестановкам. Проблемы всегда начинались, как только вы хотели вернуться назад и изменить порядок шагов.
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FreeTube Video Viewer
- программа для моментального поиска и воспрозведения YouTube видео. С данным просмотрщиком вам не нужно заходить на сайт YouTube чтобы смотреть свое любимое видео. Вы можете сделать это непосредственно из данной программы. Кроме того, вы можете сгруппировать видео в группы для лучшего обзора без необходимости регистрации учетной записи YouTube!
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Toolwiz Care
- набор инструментов, предназначенных для ускорения медленных компьютеров. С мульти-функциональной оптимизацией набора, это программное обеспечение предоставляет набор инструментов, которые включают в себя функции, такие как Проверка, Очистка системы, Системное Ускорение и еще 40 мощных инструментов для повышения производительности ПК, обеспечения его безопасности и оптимизации процедуры запуска. Этот набор инструментов предназначен для всех пользователей ПК от новичков до экспертов.
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BlazeVideo SmartShow 2
- создаст уникальный фильм из ваших фотографий, аудио файлов, видеоклипов с добавлением фантастических эффектов путем простого перетаскивания файлов. Создавая великолепное HD видео из Ваших фотографий с добавлением музыкального сопровождения, Вы можете отрегулировать аспекты вашего видео (яркость, контраст, насыщенность), применить инструменты редактирования (обрезка, вращение, добавление субтитров и водяных знаков), экспортировать его в различные портативные устройства или различные популярные видео форматы.
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KMPlayer
- это универсальный проигрыватель, который способен проиграть практически любые форматы медиафайлов, например такие как формат VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и другие. Также программа понимает титры на DVD дисках и способна записывать звук, видео или картинки из любой части проигрываемого фрагмента. Плеер может работать с внутренними и внешними фильтрами и плагинами, что позволит управлять аудио-видео параметрами проигрываемых файлов. KMPlayer включает в себя почти все основные кодеки для воспроизведения информации.
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Aurora Blu-ray Player
- универсальный HD медиа-проигрыватель, поддерживающий большинство аудио и видеоформатов, в том числе Blu-ray, DVD, VideoCD, MOV, MKV, AVI, FLV, WMV, MP4, MPEG, RM, RMVB, MP3, WMA, AAC, AC3 и многие другие. Позволяет просматривать фильмы (в т.ч. с субтитрами), изображения, музыку с высоким качеством и разрешением.
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WinCHM
является удобной и мощной утилитой для создания справочных систем. Не обладая особыми знаниями, вы можете создавать профессиональные и хорошо выглядящие HTML-справки (CHM), веб-справки, PDF-инструкции и документы Word.
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Picture Cutout Guide
- программа для отделения объектов от фона и проведения фотомонтажа. Отделяет объекты от произвольного фона и переносит их на другие фотографии. Позволяет применить эффекты к фону - заливка с выбором цвета, затенение и размытие с выбором интенсивности. Для создания аватарок и фотомонтажа часто требуется вырезать объект (человека, животное, автомобиль и др.) из одного изображения и переместить на другое.
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Сборник состоит из 8 перепакованных графических программ от Tint Guide
, интегрированных в одну портативную сборку. При помощи этой сборки Вы сможете без труда улучшить качество Ваших цифровых фотографий. Каждая из программ, входящих в сборку, имеет демонстрационные примеры.
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Image Resize Guide
- программа для изменения размеров и пропорций фотографий без искажения важных частей и для удаления объектов без видимых следов. Программа содержит следующие инструменты изменения размера изображения и удаления объектов: Размер, Вырезать фрагмент, Умное удаление, Умный размер, Латание.
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Mediachance Photo-Reactor 1
- новый динамический графический редактор и процессор эффектов изображений с абсолютно неограниченными возможностями и фантастическими эффектами. Вам больше не надо обрабатывать ваши изображения, используя статический способ стандартных редакторов, — эффекты применяются один за другим за другим, один слой поверх другого. а все, что вы сделали полностью динамично и всегда готово к изменениям или перестановкам.
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Wondershare Video Editor
- мощнейший, но простой в использовании видео-редактор со всеми инструментами для редактирования видео. Поможет Вам в создании отличных фильмов со всеми видео-атрибутами: титрами, фильтрами, эффектами перехода, обработкой звука.
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Firefox Hybrid 26.0
- новейшая версия гибридной сборки Firefox на основе финальной версии Firefox 26. Данная сборка в отличии от остальных, работает гораздо быстрее и стабильнее, так как собран без интеграции сторонних компонентов и утилит. Другими словами это чистая мультипрофильная сборка для обычного пользователя, все остальное оставлено на усмотрение пользователя.
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