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Новый 3D-симулятор вождения «ADrive Go» — самоучитель и мультимедийный тренажер вождения автомобиля, цель которого — изучать и укреплять знания правил дорожного движения, развивая мышление водителя, постепенно подводя участников дорожного движения к интуитивному соблюдению ПДД и безопасному вождению.
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Шашки - одна из древнейших восточных интеллектуальных игр. Теперь ты можешь играть в нее на своем компьютере и не беспокоиться по поводу соперника. Им будет сам компьютер. С помощью этого скачиваемого шашечного симулятора ты сможешь усовершенствовать навыки игры, натренировать свой интеллект и просто получить удовольствие от процесса. Однако тебе придется поломать голову!
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RusTV Player
- программа для просмотра телевизионных каналов онлайн интернет телевидения на русском языке. Программа полностью бесплатная чрезвычайно обычный и удачный интерфейс, вполне на российском языке, все готово для просмотра российских ТВ-каналов. Все что нужно для просмотра, это подключенное соединение с сети интернет. Просмотр телеканалов возможен как в полноэкранном режиме, так и оконном.
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Registry Life
- системная утилита предназначена для исправления ошибок и оптимизации системного реестра. Реестр - это один из важнейших компонентов системы, стабильность и скорость работы которого в значительной мере влияет на работу всей системы.
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Glary Utilities
- функциональный набор системных твикеров и утилит, для тонкой настройки, повышения общего уровня производительности и защиты ПК. Данное приложение позволяет пользователю избавиться от ненужных файлов, от устаревших регистрационных записей и истории интернет-активности, посредством установки различных плагинов, можно добиться полной совместимости данного приложения с более чем 45 различным программами.
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Black Fire – это новый бесплатный онлайн-шутер на движке Unreal Engine 3.5! Вам предстоит стать частью футуристического будущего и ступить на тропу войны с корпорацией Nanosystems, которая создала беспощадный по своей природе вирус – с помощью него можно полностью управлять людьми, превращая их в живых мертвецов. Станьте настоящим охотником за головами и разрушьте коварные планы корпорации, остановив распространение смертоносного вируса!
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Honeyview
- является сверхбыстрым просмоторщиком изображений, поддерживающий просмотр архивированных и не архивированных файлов фотографий, комиксов, манга. Его конструкция света и интерфейс могут быть легко изменены.
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Ashampoo Photo Commander
- это мощный, универсальный набор средств для работы с цифровыми изображениями. А теперь еще с поддержкой видео и аудио! Позволяет с комфортом просматривать цифровые фотографии, в удобном виде организовывать их хранение и сортировку на жёстком диске компьютера. Также присутствует возможность создания слайд-шоу и записи его на CD/DVD диски.
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Фильмоскоп (Filmoscop)
- это уникальный сервис объединяющий в себе функции торрент-клиента, видеоплеера и онлайн каталога. Доступен огромный каталог фильмов и сериалов – их количество постоянно увеличивается! Простой и удобный интерфейс с ярким, запоминающимся дизайном понятен как неопытным, так и самым продвинутым пользователям.
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ConvertXtoDVD
- мощнейшая программа, предназначенная для преобразования видео в формат, совместимый с DVD Video, и последующей записи содержимого на DVD. Программа поддерживает видеофайлы AVI, Mpeg, Mpeg4, DivX, Xvid, MOV, WMV, WMV HD, DV, MKV, DVD, Blu-Ray, а также потоковое видео.
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Разработчики Bohemia Interactive Studio выпустили игру под названием "Day Z Standalone". Day Z - мод к популярной игре в жанре тактический шутер с РПГ элементами "ArmA 2". Модификация определила дальнейшую судьбу игры. Она оказалась лучше оригинальной версии и доказала возможность своего самостоятельного существования.
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Игрокам предстоит взять на себя роль лидера человечества, которое начинает исследовать глубокий космос, обнаруживает артефакты чужих на забытых планетах и входит в контакт с десятью инопланетными расами. Игра позволит с головой окунуться в освоение новых миров, галактическую торговлю, промышленность, науку, и, конечно же, в крупномасштабные космические сражения.
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Fort Defenders 7 seas ( Защитники форта - семь морей )
- это аналог игры «Tower Defence», действие которой разворачивается на берегу океана. Внимание, свистать всех на защиту своей крепости! Пиратский флот на горизонте и вновь готов напасть на Ваш мирный форт! Конечно, Вы не предполагали, что пираты навсегда оставят попытки овладеть морской цитаделью?
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Hornil Style Pix
является мощным бесплатным графическим редактором для персонального компьютера под управлением операционной системы Windows. Графический редактор Hornil Style Pix может стать прекрасной альтернативой платным редакторам на подобии PhotoShop. Это одна из наиболее качественных разработок.
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Strike Vector
– воздушный инди-шутер с возможностью переключения между видами от первого и третьего лица, сосредоточенный на многопользовательских сражениях. Здесь вам предстоит взять на себя управление футуристическим боевым истребителем, способным перемещаться в пространстве в двух режимах, один из которых позволит развивать большие скорости полета, а второй зависать в воздухе и лучше контролировать движения своего корабля.
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Ashampoo Burning Studio 14
- новая версия универсальной программы для записи CD-RW, DVD-RW, DVD RW и Blu-ray дисков. Это результат более чем четырнадцатилетнего опыта в разработке мультимедиа и программ для записи. Ещё проще, ещё мощнее и надёжнее - испытайте лучшую из когда-либо созданных Burning Studio!
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«Цезарь IV» возвращает вас во времена великого Цезаря. Станьте губернатором одной из провинций великой Римской Империи, сотворите с вверенной вам деревушкой чудо и превратите ее в огромный мегаполис со всеми благами античной цивилизации. Помните, что вы — единовластный правитель, отягощенный бременем ответственности за своих подданных. Вы обязаны обеспечить горожан всем необходимым, они должны пребывать в безопасности, сытости и чистоте.
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Age of Empires II HD Edition
-переиздание стратегии 1999 года, где доступны все миссии как оригинальной игры Age of Kings, так и дополнения Conquerors. Кроме этого все желающие могут бросить вызов своим товарищам в онлайне. Кроме переработки графики под разрешение 1080p, разработчики используют усовершенствованный графический движок с улучшенной обработкой текстур земли, воды и огня.
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Встречай Prime World: Defenders
– новую игру в жанре tower defense от создателей Heroes of Might & Magic V, "Демиурги" и "Блицкриг"! В расколотом катаклизмом мире группа охотников за сокровищами отправляется на летающем корабле в самое сердце древней империи, которая хранит множество тайн и опасностей. Приготовься к захватывающему сражению против орд порожденных магией мутантов. Защищайся с помощью невероятного арсенала башен, волшебства и технологии. Думай стратегически, развивай таланты своего героя, собирай и используй чертежи построек, свитки заклинаний и руны. Каждое сражение можно выиграть множеством способов, какой выберешь ты? Да, а еще в игре помимо сюжетной кампании есть генератор случайных миссий, а так же бесконечные карты и специальный Героический режим для опытных игроков!
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DLL Suite
- программа позволяет поддерживать в актуальном состоянии весь набор необходимых динамических библиотек DLL в системах Windows. Благодаря встроенному инструментарию, приложение может автоматически скачивать из сети интернет и устанавливать в систему отсутствующие и поврежденные файлы библиотек.
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Octodad: Dadliest Catch
— это игра о разрушении, хитрости и отцовстве. Игроку предстоит управлять Осьмипапой, проворным осьминогом, притворяющимся человеком. Жизнь Осьмипапы проходит в постоянной борьбе, в которой ему приходится справляться с повседневными задачами при помощи своих бескостных щупалец, держа при этом свою осминожью сущность втайне от своей человеческой семьи.
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Thunder Wolves
– аркадная леталка, в которой игрок оказывается за штурвалом боевого вертолета. Кроме драйвового экшена за уничтожением вражеской техники в одиночестве, разработчики предлагают окунуться в эту же атмосферу вместе с другом в кооперативном режиме на двух игроков.
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Лучшая часть легендарной WRC
уже на подходе! Погрузитесь в мир виртуальных гонок, ощутите весь адреналин и драйв, что испытывает пилот спортивного автомобиля, участвуя в состязании. Добро пожаловать в сезон 2013 года, где вам будут доступны водители, автомобили и трассы из первых трех частей WRC и впервые — из чемпионата Junior WRC.
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3DP Net
- программа автоматически определяет установленную сетевую карту и подбирает самый новый подходящий драйвер. Поддерживает режим без подключения к сети. В случае если у вас на все сетевые карты компьютера установлены драйвера, и работают, получите оповещение, что с компьютером все ОК и вмешательства утилиты не требуется. Прекрасно работает в 32-х и 64-х битных версиях операционных систем.
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Aiseesoft Blu Ray Converter Ultimate
- мощный пакет программ для обработки аудио, видео файлов и Blu-ray дисков, который включает в себя следующие утилиты: Blu-ray Ripper (граббер видео DVD и BD DVD (Blu-ray) дисков), HD Converter (отличный видеоконвертер), DVD Copy (копирование DVD), iPod Transfer (передача (сихронизация) аудио и видео файлов с iPhone, iPod, создание рингтонов для iPhone), MP3 to DVD Burner (создание и прожиг аудио и MP3 DVD).
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KMPlayer
- универсальный проигрыватель, способен проиграть практически любые форматы медиафайлов например, такие как формат VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и многие другие.
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Honeyview
- является сверхбыстрым просмотрщиком изображений, поддерживающий просмотр архивированных и не архивированных файлов фотографий, комиксов, манга. Его конструкция света и интерфейс могут быть легко изменены. Программа бесплатно 100%, Нет комиссии, Нет шпионских программ, Нет рекламы, Нет ничего беспокоящего.
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WinReducer8.1
- это программа для создания собственного дистрибутива Windows 8.1, где есть возможность исключить неиспользуемые приложения и компоненты (темы оформления, языковые пакеты, шрифты), включения в состав операционной системы только нужные драйвера и обновления, кастомизации интерфейса по-умолчанию, настройки внешнего вида инсталлятора.
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ORPALIS PDF Reducer 1
- предназначен для сжатия документов PDF перед их публикацией на web-сайте, отправкой в хранилище или передачей по электронной почте. Все что нужно сделать пользователю, это выбрать исходный документ, указать папку для сохранения оптимизированной версии и нажать на кнопку Start.
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Efficient Sticky Notes
— програма которая поможет Вам прикреплять на рабочий стол стикеры. Таким образом, самые важные события, Вы не когда не пропустите. Программа на русском языке, который среди многих других поддерживает Efficient Sticky Notes, имеет возможность настройки, как главного окна программы, так и самих стикеров.
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Registry Life
- это системная утилита предназначена для исправления ошибок и оптимизации системного реестра. Реестр - это один из важнейших компонентов системы, стабильность и скорость работы которого в значительной мере влияет на работу всей системы. При работе в реестре накапливаются неверные и ошибочные записи, которые не только могут резко снизить производительность, но и способны привести к полной неработоспособности системы. Registry Life повысит производительность компьютера за счет исправления ошибок в реестре, его дефрагментациии и сжатия.
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