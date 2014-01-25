Registry Life 1.67 Rus Portable

Registry Life - это системная утилита предназначена для исправления ошибок и оптимизации системного реестра. Реестр - это один из важнейших компонентов системы, стабильность и скорость работы которого в значительной мере влияет на работу всей системы. При работе в реестре накапливаются неверные и ошибочные записи, которые не только могут резко снизить производительность, но и способны привести к полной неработоспособности системы. Registry Life повысит производительность компьютера за счет исправления ошибок в реестре, его дефрагментациии и сжатия. - это системная утилита предназначена для исправления ошибок и оптимизации системного реестра. Реестр - это один из важнейших компонентов системы, стабильность и скорость работы которого в значительной мере влияет на работу всей системы. При работе в реестре накапливаются неверные и ошибочные записи, которые не только могут резко снизить производительность, но и способны привести к полной неработоспособности системы. Registry Life повысит производительность компьютера за счет исправления ошибок в реестре, его дефрагментациии и сжатия.

. 25.01.2014 | Комментарии (0) Portable | Просмотров: 725 | Загрузок: 718 | Добавил: nigolap | Дата: