Скачать Игры - Шашки бесплатно

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Шашки - одна из древнейших восточных интеллектуальных игр. Теперь ты можешь играть в нее на своем компьютере и не беспокоиться по поводу соперника. Им будет сам компьютер. С помощью этого скачиваемого шашечного симулятора ты сможешь усовершенствовать навыки игры, натренировать свой интеллект и просто получить удовольствие от процесса. Однако тебе придется поломать голову! Благодаря "Занимательным шашкам" можно не только улучшать технику игры, но и использовать этот симулятор вместе с друзьями и знакомыми в качестве тренажера перед соревнованиями. Игра включает три разновидности: русские шашки, английские и поддавки.
Автор: MyPlayCity, Inc.
Языки: Русский
Лицензия: Freeware
Системы: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10
Размер: 11.6 Mb
Скачать бесплатно Игру Шашки:
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