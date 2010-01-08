Скачать Игры - Шашки бесплатно



Шашки - одна из древнейших восточных интеллектуальных игр. Теперь ты можешь играть в нее на своем компьютере и не беспокоиться по поводу соперника. Им будет сам компьютер. С помощью этого скачиваемого шашечного симулятора ты сможешь усовершенствовать навыки игры, натренировать свой интеллект и просто получить удовольствие от процесса. Однако тебе придется поломать голову! Благодаря "Занимательным шашкам" можно не только улучшать технику игры, но и использовать этот симулятор вместе с друзьями и знакомыми в качестве тренажера перед соревнованиями. Игра включает три разновидности: русские шашки, английские и поддавки.





Автор: MyPlayCity, Inc.

Языки: Русский

Лицензия: Freeware

Системы: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Размер: 11.6 Mb



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22.08.2011



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