Исполнитель: VA Альбом: Посвящение Одноклассникам Год выхода: 2011 Жанр: Шансон Формат: МP3 Качество/Битрейт: 256 kbps Время звучания: 6:23:07 Количество треков: 100 Размер файла: 773 Mb Восстановление: 10% MD5: 801AD1D9D58A1B8FD5C8648C56F0D6BF
Трек лист:
01. Сергей Трофимов - Посвящение Одноклассникам 02. Анатолий Полотно И Федя Карманов - За Друзей 03. Валерий Курас - Покуралесили 04. А.Шапиро, М.Михайлов, В.Снежная, А.Кучиерский И Наша Тема - Одноклассники.Ru 05. Александр Розенбаум - Одноклассники 06. Может Быть - За Друзей 07. Виктор Тюменский - Одноклассники 08. Олег Шак - Выпускники 09. Блестящие - Одноклассники 10. Айдамир Мугу - Моя Одноклассница 11. Лена Василек И Белый День - Одноклассники 12. Михаил Шуфутинский - Белые Розы 13. Happy Sovok Vs Клюшка - О Мама Ландыши 14. Андрей Васильев - Школьный Вальс 15. Большой - Одноклассницы 16. Денис Майданов - Оранжевое Солнце 17. Владимир Захаров И Рок-Острова - Город Детства 18. Охота - Однокласница 19. Дмитрий Попов - Одноклассники 20. Геннадий Мартьянцев - Для Друзей 21. Вика Цыганова - Синие Мои Цветы 22. Игорь Таушканов - На Школьном Дворе 23. Рождество - Одноклассница 24. Альберт Салтыков - Школьный Вальс 25. Татьяна Лунева - Одноклассники 26. Катерина Голицына - Романс Дворовой 27. Михаил Скупченко - Вальс Одноклассников Или Двадцать Лет Спустя 28. Штурман Жорж - Одноклассники 29. Валерий Курас - Щепочка 30. Ильдар Южный - Школьный Вальс 31. Михаил Грубов - Однокласница 32. Наталья Штурм - Школьный Роман 33. Олег Митяев - Одноклассница 34. Вячеслав Добрынин - Не Забывайте Друзей 35. Андрей Данцев - Друзьям Детства 36. Стас Михайлов - Детство 37. Владимир Белозир - Юность 38. Александр Буйнов - Пусть 39. Гриша Заречный - 10-Й «А» 40. Андрей Егоров - Школьный Двор 41. Михаил Боярский - Остров Детства 42. Алена Апина - Детство 43. Виктор Третьяков - Первоклассница 44. Таня Буланова - Последний Звонок 45. Михаил Шуфутинский - Миллион Алых Роз 46. Владимир Харламов - Белая Береза 47. Рада Рай - Мы С Тобой Два Берега... 48. Виктор Королев - За Твою Красивую Улыбку 49. Дмитрий Тамбовский - За Друзей И Подруг 50. Александр Розенбаум - Мой Школьный Друг 51. Валерий Курас - Студентка 52. Павел Павлецов - Одноклассница 53. Александр Кальянов - Вспомнилось Детство 54. Геннадий Горелик - 40 55. Владимир Бочаров - Школьница 56. Елена Ваенга - Желаю 57. Александр Стволинский И Алексей Степин - За Дружбу Крепкую 58. Гарик Кричевский - Старые Друзья 59. Игорь Слуцкий - Задушевная 60. Владимир Захаров И Рок-Острова - На Сиреневом Бульваре 61. Александр Хамов - Бантики-Косички 62. Денис Майданов - Не Может Быть 63. Владимир Харламов - Моя Милая 64. Андрей Бандера - Жемчужина 65. Виктор Королев И Ирина Круг- Букет Из Белых Роз 66. Александр Кальянов - Старое Кафе 67. Владимир Цветаев - Приходите Ко Мне В Гости 68. Миша Винокуров - Я Соберу Друзей 69. Виктор Петлюра - Сердцу Не Прикажешь 70. Александр Буйнов - Эй, Друг 71. Елена Неклюдова - Жизнь 72. Жорa Затонский - Пластмассовые Бусы 73. Игорь Слуцкий - Туда 74. Евгений Кемеровский И Игорь Корж - Так Будем Жить 75. Анатолий Полотно И Федя Карманов - Поцелуй Меня, Удача! 76. Рада Рай И Андрей Бандера - Ты Лети, Моя Душа 77. Виктор Королев - Душа 78. Игорь Пермский - За Друзей 79. Владимир Асмолов - Вечер Жизни 80. Александр Сотник И Любовь Шепилова - Русалочка 81. Владимир Шиленский - Вера Из 9-Го «Б» 82. Владимир Маркин - Голуби 83. Лена Василек И Белый День - Осень 84. Марина Девятова - В Старом Классе 85. Влад Павлецов - Улица 86. Арсенал - Одноклассники 87. Игорь Польшин - За Вас, Друзья 88. Александр Куликов - Подруги И Друзья 89. Евгений Осин - Студентка-Практикантка 90. Сосо Павлиашвили - Одноклассники 91. Александр Буйнов - Посвящение Другу 92. Альберт Салтыков И Игорь Слуцкий - Родная Душа 93. Ирина Круг И Леонид Телешев - Друзьям 94. Лесоповал - Мама-Улица 95. Ильдар Южный - Устало Сердце 96. Артур - Спасибо Вам 97. Григорий Лепс И Слава - Не Жди Меня 98. Игорь Слуцкий - Не Разменять Себя По Мелочам 99. Влад Забелин - И Исчезнет Грусть 100. Жека, С.Арутюнян, А.Дюмин, В.Петлюра, А.Звинцов - Будем Жить