Посвящение Одноклассникам (2011)



Исполнитель: VA

Альбом: Посвящение Одноклассникам

Год выхода: 2011

Жанр: Шансон

Формат: МP3

Качество/Битрейт: 256 kbps

Время звучания: 6:23:07

Количество треков: 100

Размер файла: 773 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 801AD1D9D58A1B8FD5C8648C56F0D6BF



Трек лист:



01. Сергей Трофимов - Посвящение Одноклассникам

02. Анатолий Полотно И Федя Карманов - За Друзей

03. Валерий Курас - Покуралесили

04. А.Шапиро, М.Михайлов, В.Снежная, А.Кучиерский И Наша Тема - Одноклассники.Ru

05. Александр Розенбаум - Одноклассники

06. Может Быть - За Друзей

07. Виктор Тюменский - Одноклассники

08. Олег Шак - Выпускники

09. Блестящие - Одноклассники

10. Айдамир Мугу - Моя Одноклассница

11. Лена Василек И Белый День - Одноклассники

12. Михаил Шуфутинский - Белые Розы

13. Happy Sovok Vs Клюшка - О Мама Ландыши

14. Андрей Васильев - Школьный Вальс

15. Большой - Одноклассницы

16. Денис Майданов - Оранжевое Солнце

17. Владимир Захаров И Рок-Острова - Город Детства

18. Охота - Однокласница

19. Дмитрий Попов - Одноклассники

20. Геннадий Мартьянцев - Для Друзей

21. Вика Цыганова - Синие Мои Цветы

22. Игорь Таушканов - На Школьном Дворе

23. Рождество - Одноклассница

24. Альберт Салтыков - Школьный Вальс

25. Татьяна Лунева - Одноклассники

26. Катерина Голицына - Романс Дворовой

27. Михаил Скупченко - Вальс Одноклассников Или Двадцать Лет Спустя

28. Штурман Жорж - Одноклассники

29. Валерий Курас - Щепочка

30. Ильдар Южный - Школьный Вальс

31. Михаил Грубов - Однокласница

32. Наталья Штурм - Школьный Роман

33. Олег Митяев - Одноклассница

34. Вячеслав Добрынин - Не Забывайте Друзей

35. Андрей Данцев - Друзьям Детства

36. Стас Михайлов - Детство

37. Владимир Белозир - Юность

38. Александр Буйнов - Пусть

39. Гриша Заречный - 10-Й «А»

40. Андрей Егоров - Школьный Двор

41. Михаил Боярский - Остров Детства

42. Алена Апина - Детство

43. Виктор Третьяков - Первоклассница

44. Таня Буланова - Последний Звонок

45. Михаил Шуфутинский - Миллион Алых Роз

46. Владимир Харламов - Белая Береза

47. Рада Рай - Мы С Тобой Два Берега...

48. Виктор Королев - За Твою Красивую Улыбку

49. Дмитрий Тамбовский - За Друзей И Подруг

50. Александр Розенбаум - Мой Школьный Друг

51. Валерий Курас - Студентка

52. Павел Павлецов - Одноклассница

53. Александр Кальянов - Вспомнилось Детство

54. Геннадий Горелик - 40

55. Владимир Бочаров - Школьница

56. Елена Ваенга - Желаю

57. Александр Стволинский И Алексей Степин - За Дружбу Крепкую

58. Гарик Кричевский - Старые Друзья

59. Игорь Слуцкий - Задушевная

60. Владимир Захаров И Рок-Острова - На Сиреневом Бульваре

61. Александр Хамов - Бантики-Косички

62. Денис Майданов - Не Может Быть

63. Владимир Харламов - Моя Милая

64. Андрей Бандера - Жемчужина

65. Виктор Королев И Ирина Круг- Букет Из Белых Роз

66. Александр Кальянов - Старое Кафе

67. Владимир Цветаев - Приходите Ко Мне В Гости

68. Миша Винокуров - Я Соберу Друзей

69. Виктор Петлюра - Сердцу Не Прикажешь

70. Александр Буйнов - Эй, Друг

71. Елена Неклюдова - Жизнь

72. Жорa Затонский - Пластмассовые Бусы

73. Игорь Слуцкий - Туда

74. Евгений Кемеровский И Игорь Корж - Так Будем Жить

75. Анатолий Полотно И Федя Карманов - Поцелуй Меня, Удача!

76. Рада Рай И Андрей Бандера - Ты Лети, Моя Душа

77. Виктор Королев - Душа

78. Игорь Пермский - За Друзей

79. Владимир Асмолов - Вечер Жизни

80. Александр Сотник И Любовь Шепилова - Русалочка

81. Владимир Шиленский - Вера Из 9-Го «Б»

82. Владимир Маркин - Голуби

83. Лена Василек И Белый День - Осень

84. Марина Девятова - В Старом Классе

85. Влад Павлецов - Улица

86. Арсенал - Одноклассники

87. Игорь Польшин - За Вас, Друзья

88. Александр Куликов - Подруги И Друзья

89. Евгений Осин - Студентка-Практикантка

90. Сосо Павлиашвили - Одноклассники

91. Александр Буйнов - Посвящение Другу

92. Альберт Салтыков И Игорь Слуцкий - Родная Душа

93. Ирина Круг И Леонид Телешев - Друзьям

94. Лесоповал - Мама-Улица

95. Ильдар Южный - Устало Сердце

96. Артур - Спасибо Вам

97. Григорий Лепс И Слава - Не Жди Меня

98. Игорь Слуцкий - Не Разменять Себя По Мелочам

99. Влад Забелин - И Исчезнет Грусть

100. Жека, С.Арутюнян, А.Дюмин, В.Петлюра, А.Звинцов - Будем Жить



Скачать бесплатно: Посвящение Одноклассникам (2011)



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.