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Главная » Файлы » Музыка » Сборники

Долгой дорогой - Шоферской (2011)

Загрузить, скачать Сборники, Долгой дорогой - Шоферской (2011) бесплатно.

Скачать Долгой дорогой - Шоферской (2011) бесплатно

Долгой дорогой - Шоферской (2011) бесплатно и без регистрации

Долгой дорогой - Шоферской (2011) download free
13.06.2011, 08:07


Сборник Долгой дорогой - Шоферской (2011) для любителей шансона, водителям, кто за баранкой, проводит большую часть жизни, дальнобойщикам, таксистам.

Категория: Сборник
Исполнитель: VA
Название диска: Долгой дорогой: Шоферской (2011)
Жанр: Шансон
Год выпуска: 2011
Количество треков: 200
Формат|Качество: mp3 | 128 kbps
Время звучания: 12:30:57
Размер файла: 716 Mb

Треклист:

001 С. Ноябрьский - Долгой дорогой
002 Трофим - Дальнобойная
003 И. Слуцкий - Кукушки
004 В. Калина - Догони, мусорок
005 Г. Кричевский - Таксист
006 В. Ясень - В дороге
007 Е. Рыбаков - У инспектора ГАИ
008 М. Шелег - На перекрестке
009 С. Бобков - Шоферская
010 С. Адмирал - Держи дистанцию
011 Е. Чужой - Ночное такси
012 М. Винокуров - Остановочка
013 Таис - Маршрутка
014 В. Высоцкий - Счетчик щелкает
015 А. Полотно - Мелодия весны
016 Таис - Крути баранку
017 Жека - Попутчица
018 Е. Алтайский - Рейс №40
019 В. Утесов - Бараночка
020 Трофим - Поворот
021 Трофим - Иномарка
022 А. Краев - Военный шофер
023 С. Ноябрьский - Шоферская
024 М. Круг и В. Цыганова - Дорога дальняя
025 А. Донской - Московская маршрутка
026 П. Сухов - Дорожная
027 М. Круг - Доброго пути
028 Г. Кричевский - Автобан
029 В. Семашков - ГАИ
030 М. Михайлов - Чайник
031 Б. Драгилев - Шоферская
032 О. Пахомов - Милая моя
033 Г. Заречный - Бомбилой не рождаются
034 А. Седой - Валдай
035 А. Климнюк - Удачи тебе браток
036 Г. Заречный - Шоферское сердце
037 В. Тычинин - Дорога
038 Пахомов - Водила-брат
039 Лесоповал - На повороте
040 Лесоповал - Дорога домой
041 Е. Рыбаков - История шофера НКВД
042 Г. Кричевский - Дальнобойная
043 С. Любавин - Такси
044 Назар - Шофер
045 Заполярный круг - Жора - таксист
046 Крестовый туз - Дальнобойщик
047 Сибирь - Плечевая
048 В. Нежный - Дальнобойная
049 В. Шунт - Автокаска
050 С. Медяник - Стучат колеса
051 Крестовый туз - Новый русский кот ГИБДД
052 Рада Рай - Калина
053 А. Славин - Дорога домой
054 В. Токарев - Нью-Йоркский таксист
055 Флор - Еду по проспекту
056 Г. Заречный - Шоферской роман
057 Флор - Песня таксиста
058 Е. Алтайский - Дорога кольцевая
059 М. Шуфутинский - От пункта Я до пункта Ты
060 Бригада - По Питерской по Тверской
061 С. Бобков - На дороге беспредел
062 Г. Заречный - Шоферская история
063 В. Цыганова - Белая Ferarry
064 И. Круг и Л. Телешев - Дорога
065 Степной Волк - Еду я домой
066 М. Бондарев - А я еду
067 Петрович - Нажми на газ
068 М. Винокуров - Таксист
069 В. Клименков - ДТП
070 Петрович - Ну я тормознул
071 Жека - Таксист
072 Менты - ГАИ
073 Жека - Капитал
074 Г. Сукачев - Нулевой километр
075 А. Бандера - Метелица
076 С. Грубов - Дорожная
077 Ю. Маковей - Полуторка
078 А. Полотно - Лесовоз
079 К. Голицына - Катала
080 Рулетка - Трасса
081 А. Кальянов - На нейтральной полосе
082 Ю. Белошевский - Усталое такси
083 В. Шунт - Дальнобойщик
084 Жека - Кормилец
085 И. Малинин - Таксисты
086 Б. Драгилев - В рейсе
087 К. Огонек - Дорога моей жизни
088 А. Бандера - Поля России
089 О. Лифановский - Серая змея
090 В. Калина - Домой
091 Л. Виталь - Дорога безответная
092 И. Юрин - Автострада
093 Попутчик - ЗИЛок
094 М. Шелег - Ночная незнакомка
095 М. Михайлов - Шоферская доля
096 Ванинский порт - Стоп-авто-стоп
097 М. Михайлов - Шоферская работа
098 Жека - Такси большого города
099 Новенькие мурки - Дальнобой
100 С. Гинзбург - Зил-130
101 Крестовый туз - Попутчик
102 С. Крымский - Трасса
103 С. Чернышев - Автогражданка
104 Г. Заречный - Центури
105 Крестовый туз - За рулем
106 А. Степин - Тудым-сюдым
107 С. Заставский - Парень на Камазе
108 Ю. Маковей - Дальнобой-плейбой
109 Г. Норд - Случайное такси
110 С. Паровой - Шоферская
111 М. Шелег - Приезжий
112 В. Королев - Таксисты
113 А. Розенбаум - Попутчик
114 Л. Телешев - Дальнобойная
115 В. Черняков - Поет магнитофон
116 В. Калина - Зеленый огонек
117 М. Круг - Дороги
118 Ю. Соловей - Таксист
119 Ори Зона - Этот путь
120 А. Кузнецов - Такси
121 Л. Ковалева - Шоферочка
122 В. Ясень - Дальний свет
123 Е. Амирамов - На мокром шоссе
124 В. Черняков - Колея судьбы
125 С. Захаров - В рейс
126 В. Петлюра - Последний рейс
127С. Астахова - Водила
128 О. Лифановский - Трактористы
129 С. Корецкий - Кручу налево
130 Е. Амирамов - Дом на колесах
131 С. Бобков - Шоферюга
132 В. Королев - Водила, трогай!
133 А. Климнюк - Встреча
134 И. Южный - Такси 3
135 А. Заря - Колесо-колесико
136 Г. Кричевский - Дорога к другу
137 Ю. Маковей - Сивый мерин
138 В. Черняков - Дорога
139 Г. Заречный - Такой вот коленкор
140 К. Голицына - Бомбила
141 И. Малинин - Дальнобойщики
142 К. Огонек - Дорога
143 С. Грубов - Супер МАЗ
144 Г. Вяземский - На пути к тебе
145 С. Кама - Без пит-стопа
146 Т. Тишинская - Дорожная
147 Ю. Алмазов - Дальнобойщики
148 Волк - Угонщик
149 Жека - Колея
150 А. Воробей - Дорога на Север
151 А. Кальянов - Светофоры
152 М. Шуфутинский - Перекрестки
153 И. Слуцкий - Туда
154 Жека - Лена
155 И. Муравский - На асфальте
156 А. Данцев - Трасса №4
157 Ю. Соловей - Дальнобойное сердце
158 О. Алябин - Доля шоферская
159 Я. Боярский - Чих-пых поехали
160 А. Поручик - Баранка в право
161 Демидыч - Дороги
162 А. Булдаков - Песенка водителя
163 Ю. Соловей - Незнакомка
164 Попутчик - Завтра выходной
165 В. Жогин - Шоферский путь
166 В. Медяник - Эх, судьба
167 А. Васильев - Колесики
168 Г. Заречный - Это не я имею машину
169 А. Хамов - Шоферская
170 Д. Полторацкий - Таксисты
171 Г. Заречный - Персональщик
172 Ю. Алмазов - Путь-дорога
173 О. Гаврилюк - Дороги
174 М. Михайлов - Покатаемся
175 С. Сирень - Транзитом в ночь
176 С. Кама - Такси
177 Г. Заречный - Скорость 90
178 А. Звинцов - Ни гвоздя, ни жезла
179 М. Круг - На военной машине
180 Г. Заречный - А я давлю на газ
181 В. Черняков - Гаишник
182 В. Цыганова - Шофера
183 М. Шуфутинский и И. Аллегрова - Колея
184 К. Огонек - Придорожное ожидание
185 Д. Полторацкий - На трассе
186 Пятилетка - Колея дорога
187 С. Бобков - Дальнобойная
188 Г. Заречный - Эй, братан
189 А. Данцев - Шоферская доля
190 Лукьяновка - Таксисты
191 В. Нежный - Таксистская
192 В. Волин и К. Голицына - Таксист
193 И. Слуцкий - Зеркало заднего вида
194 О. Алябин - Судьба шоферская
195 Ю. Белоусов - Дорога
196 Свидание - Дорога
197 А. Климнюк - Шоферская
198 Уголовная академия - Такси
199 А. Полотно - Таежная дорога
200 Рада Рай - Ветер вольный

Скачать бесплатно: сборник Долгой дорогой: Шоферской (2011)



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Категория: Сборники | Добавил: Arkadievich | Теги: mp3, сборник, Шоферской, таксистам, Дорогой, водителям, долгой, шансон, 2011, дальнобойщикам
Просмотров: 3805 | Загрузок: 3798 | Рейтинг: 5.0/1 |

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сборник, mp3, Долгой, дорогой, Шоферской, 2011, шансон, дальнобойщикам, таксистам, водителям
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