Сборник Долгой дорогой - Шоферской (2011) для любителей шансона, водителям, кто за баранкой, проводит большую часть жизни, дальнобойщикам, таксистам.
Категория: Сборник Исполнитель: VA Название диска: Долгой дорогой: Шоферской (2011) Жанр: Шансон Год выпуска: 2011 Количество треков: 200 Формат|Качество: mp3 | 128 kbps Время звучания: 12:30:57 Размер файла: 716 Mb
Треклист:
001 С. Ноябрьский - Долгой дорогой 002 Трофим - Дальнобойная 003 И. Слуцкий - Кукушки 004 В. Калина - Догони, мусорок 005 Г. Кричевский - Таксист 006 В. Ясень - В дороге 007 Е. Рыбаков - У инспектора ГАИ 008 М. Шелег - На перекрестке 009 С. Бобков - Шоферская 010 С. Адмирал - Держи дистанцию 011 Е. Чужой - Ночное такси 012 М. Винокуров - Остановочка 013 Таис - Маршрутка 014 В. Высоцкий - Счетчик щелкает 015 А. Полотно - Мелодия весны 016 Таис - Крути баранку 017 Жека - Попутчица 018 Е. Алтайский - Рейс №40 019 В. Утесов - Бараночка 020 Трофим - Поворот 021 Трофим - Иномарка 022 А. Краев - Военный шофер 023 С. Ноябрьский - Шоферская 024 М. Круг и В. Цыганова - Дорога дальняя 025 А. Донской - Московская маршрутка 026 П. Сухов - Дорожная 027 М. Круг - Доброго пути 028 Г. Кричевский - Автобан 029 В. Семашков - ГАИ 030 М. Михайлов - Чайник 031 Б. Драгилев - Шоферская 032 О. Пахомов - Милая моя 033 Г. Заречный - Бомбилой не рождаются 034 А. Седой - Валдай 035 А. Климнюк - Удачи тебе браток 036 Г. Заречный - Шоферское сердце 037 В. Тычинин - Дорога 038 Пахомов - Водила-брат 039 Лесоповал - На повороте 040 Лесоповал - Дорога домой 041 Е. Рыбаков - История шофера НКВД 042 Г. Кричевский - Дальнобойная 043 С. Любавин - Такси 044 Назар - Шофер 045 Заполярный круг - Жора - таксист 046 Крестовый туз - Дальнобойщик 047 Сибирь - Плечевая 048 В. Нежный - Дальнобойная 049 В. Шунт - Автокаска 050 С. Медяник - Стучат колеса 051 Крестовый туз - Новый русский кот ГИБДД 052 Рада Рай - Калина 053 А. Славин - Дорога домой 054 В. Токарев - Нью-Йоркский таксист 055 Флор - Еду по проспекту 056 Г. Заречный - Шоферской роман 057 Флор - Песня таксиста 058 Е. Алтайский - Дорога кольцевая 059 М. Шуфутинский - От пункта Я до пункта Ты 060 Бригада - По Питерской по Тверской 061 С. Бобков - На дороге беспредел 062 Г. Заречный - Шоферская история 063 В. Цыганова - Белая Ferarry 064 И. Круг и Л. Телешев - Дорога 065 Степной Волк - Еду я домой 066 М. Бондарев - А я еду 067 Петрович - Нажми на газ 068 М. Винокуров - Таксист 069 В. Клименков - ДТП 070 Петрович - Ну я тормознул 071 Жека - Таксист 072 Менты - ГАИ 073 Жека - Капитал 074 Г. Сукачев - Нулевой километр 075 А. Бандера - Метелица 076 С. Грубов - Дорожная 077 Ю. Маковей - Полуторка 078 А. Полотно - Лесовоз 079 К. Голицына - Катала 080 Рулетка - Трасса 081 А. Кальянов - На нейтральной полосе 082 Ю. Белошевский - Усталое такси 083 В. Шунт - Дальнобойщик 084 Жека - Кормилец 085 И. Малинин - Таксисты 086 Б. Драгилев - В рейсе 087 К. Огонек - Дорога моей жизни 088 А. Бандера - Поля России 089 О. Лифановский - Серая змея 090 В. Калина - Домой 091 Л. Виталь - Дорога безответная 092 И. Юрин - Автострада 093 Попутчик - ЗИЛок 094 М. Шелег - Ночная незнакомка 095 М. Михайлов - Шоферская доля 096 Ванинский порт - Стоп-авто-стоп 097 М. Михайлов - Шоферская работа 098 Жека - Такси большого города 099 Новенькие мурки - Дальнобой 100 С. Гинзбург - Зил-130 101 Крестовый туз - Попутчик 102 С. Крымский - Трасса 103 С. Чернышев - Автогражданка 104 Г. Заречный - Центури 105 Крестовый туз - За рулем 106 А. Степин - Тудым-сюдым 107 С. Заставский - Парень на Камазе 108 Ю. Маковей - Дальнобой-плейбой 109 Г. Норд - Случайное такси 110 С. Паровой - Шоферская 111 М. Шелег - Приезжий 112 В. Королев - Таксисты 113 А. Розенбаум - Попутчик 114 Л. Телешев - Дальнобойная 115 В. Черняков - Поет магнитофон 116 В. Калина - Зеленый огонек 117 М. Круг - Дороги 118 Ю. Соловей - Таксист 119 Ори Зона - Этот путь 120 А. Кузнецов - Такси 121 Л. Ковалева - Шоферочка 122 В. Ясень - Дальний свет 123 Е. Амирамов - На мокром шоссе 124 В. Черняков - Колея судьбы 125 С. Захаров - В рейс 126 В. Петлюра - Последний рейс 127С. Астахова - Водила 128 О. Лифановский - Трактористы 129 С. Корецкий - Кручу налево 130 Е. Амирамов - Дом на колесах 131 С. Бобков - Шоферюга 132 В. Королев - Водила, трогай! 133 А. Климнюк - Встреча 134 И. Южный - Такси 3 135 А. Заря - Колесо-колесико 136 Г. Кричевский - Дорога к другу 137 Ю. Маковей - Сивый мерин 138 В. Черняков - Дорога 139 Г. Заречный - Такой вот коленкор 140 К. Голицына - Бомбила 141 И. Малинин - Дальнобойщики 142 К. Огонек - Дорога 143 С. Грубов - Супер МАЗ 144 Г. Вяземский - На пути к тебе 145 С. Кама - Без пит-стопа 146 Т. Тишинская - Дорожная 147 Ю. Алмазов - Дальнобойщики 148 Волк - Угонщик 149 Жека - Колея 150 А. Воробей - Дорога на Север 151 А. Кальянов - Светофоры 152 М. Шуфутинский - Перекрестки 153 И. Слуцкий - Туда 154 Жека - Лена 155 И. Муравский - На асфальте 156 А. Данцев - Трасса №4 157 Ю. Соловей - Дальнобойное сердце 158 О. Алябин - Доля шоферская 159 Я. Боярский - Чих-пых поехали 160 А. Поручик - Баранка в право 161 Демидыч - Дороги 162 А. Булдаков - Песенка водителя 163 Ю. Соловей - Незнакомка 164 Попутчик - Завтра выходной 165 В. Жогин - Шоферский путь 166 В. Медяник - Эх, судьба 167 А. Васильев - Колесики 168 Г. Заречный - Это не я имею машину 169 А. Хамов - Шоферская 170 Д. Полторацкий - Таксисты 171 Г. Заречный - Персональщик 172 Ю. Алмазов - Путь-дорога 173 О. Гаврилюк - Дороги 174 М. Михайлов - Покатаемся 175 С. Сирень - Транзитом в ночь 176 С. Кама - Такси 177 Г. Заречный - Скорость 90 178 А. Звинцов - Ни гвоздя, ни жезла 179 М. Круг - На военной машине 180 Г. Заречный - А я давлю на газ 181 В. Черняков - Гаишник 182 В. Цыганова - Шофера 183 М. Шуфутинский и И. Аллегрова - Колея 184 К. Огонек - Придорожное ожидание 185 Д. Полторацкий - На трассе 186 Пятилетка - Колея дорога 187 С. Бобков - Дальнобойная 188 Г. Заречный - Эй, братан 189 А. Данцев - Шоферская доля 190 Лукьяновка - Таксисты 191 В. Нежный - Таксистская 192 В. Волин и К. Голицына - Таксист 193 И. Слуцкий - Зеркало заднего вида 194 О. Алябин - Судьба шоферская 195 Ю. Белоусов - Дорога 196 Свидание - Дорога 197 А. Климнюк - Шоферская 198 Уголовная академия - Такси 199 А. Полотно - Таежная дорога 200 Рада Рай - Ветер вольный
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