



Сборник Долгой дорогой - Шоферской (2011) для любителей шансона, водителям, кто за баранкой, проводит большую часть жизни, дальнобойщикам, таксистам.



Категория: Сборник

Исполнитель: VA

Название диска: Долгой дорогой: Шоферской (2011)

Жанр: Шансон

Год выпуска: 2011

Количество треков: 200

Формат|Качество: mp3 | 128 kbps

Время звучания: 12:30:57

Размер файла: 716 Mb



Треклист:



001 С. Ноябрьский - Долгой дорогой

002 Трофим - Дальнобойная

003 И. Слуцкий - Кукушки

004 В. Калина - Догони, мусорок

005 Г. Кричевский - Таксист

006 В. Ясень - В дороге

007 Е. Рыбаков - У инспектора ГАИ

008 М. Шелег - На перекрестке

009 С. Бобков - Шоферская

010 С. Адмирал - Держи дистанцию

011 Е. Чужой - Ночное такси

012 М. Винокуров - Остановочка

013 Таис - Маршрутка

014 В. Высоцкий - Счетчик щелкает

015 А. Полотно - Мелодия весны

016 Таис - Крути баранку

017 Жека - Попутчица

018 Е. Алтайский - Рейс №40

019 В. Утесов - Бараночка

020 Трофим - Поворот

021 Трофим - Иномарка

022 А. Краев - Военный шофер

023 С. Ноябрьский - Шоферская

024 М. Круг и В. Цыганова - Дорога дальняя

025 А. Донской - Московская маршрутка

026 П. Сухов - Дорожная

027 М. Круг - Доброго пути

028 Г. Кричевский - Автобан

029 В. Семашков - ГАИ

030 М. Михайлов - Чайник

031 Б. Драгилев - Шоферская

032 О. Пахомов - Милая моя

033 Г. Заречный - Бомбилой не рождаются

034 А. Седой - Валдай

035 А. Климнюк - Удачи тебе браток

036 Г. Заречный - Шоферское сердце

037 В. Тычинин - Дорога

038 Пахомов - Водила-брат

039 Лесоповал - На повороте

040 Лесоповал - Дорога домой

041 Е. Рыбаков - История шофера НКВД

042 Г. Кричевский - Дальнобойная

043 С. Любавин - Такси

044 Назар - Шофер

045 Заполярный круг - Жора - таксист

046 Крестовый туз - Дальнобойщик

047 Сибирь - Плечевая

048 В. Нежный - Дальнобойная

049 В. Шунт - Автокаска

050 С. Медяник - Стучат колеса

051 Крестовый туз - Новый русский кот ГИБДД

052 Рада Рай - Калина

053 А. Славин - Дорога домой

054 В. Токарев - Нью-Йоркский таксист

055 Флор - Еду по проспекту

056 Г. Заречный - Шоферской роман

057 Флор - Песня таксиста

058 Е. Алтайский - Дорога кольцевая

059 М. Шуфутинский - От пункта Я до пункта Ты

060 Бригада - По Питерской по Тверской

061 С. Бобков - На дороге беспредел

062 Г. Заречный - Шоферская история

063 В. Цыганова - Белая Ferarry

064 И. Круг и Л. Телешев - Дорога

065 Степной Волк - Еду я домой

066 М. Бондарев - А я еду

067 Петрович - Нажми на газ

068 М. Винокуров - Таксист

069 В. Клименков - ДТП

070 Петрович - Ну я тормознул

071 Жека - Таксист

072 Менты - ГАИ

073 Жека - Капитал

074 Г. Сукачев - Нулевой километр

075 А. Бандера - Метелица

076 С. Грубов - Дорожная

077 Ю. Маковей - Полуторка

078 А. Полотно - Лесовоз

079 К. Голицына - Катала

080 Рулетка - Трасса

081 А. Кальянов - На нейтральной полосе

082 Ю. Белошевский - Усталое такси

083 В. Шунт - Дальнобойщик

084 Жека - Кормилец

085 И. Малинин - Таксисты

086 Б. Драгилев - В рейсе

087 К. Огонек - Дорога моей жизни

088 А. Бандера - Поля России

089 О. Лифановский - Серая змея

090 В. Калина - Домой

091 Л. Виталь - Дорога безответная

092 И. Юрин - Автострада

093 Попутчик - ЗИЛок

094 М. Шелег - Ночная незнакомка

095 М. Михайлов - Шоферская доля

096 Ванинский порт - Стоп-авто-стоп

097 М. Михайлов - Шоферская работа

098 Жека - Такси большого города

099 Новенькие мурки - Дальнобой

100 С. Гинзбург - Зил-130

101 Крестовый туз - Попутчик

102 С. Крымский - Трасса

103 С. Чернышев - Автогражданка

104 Г. Заречный - Центури

105 Крестовый туз - За рулем

106 А. Степин - Тудым-сюдым

107 С. Заставский - Парень на Камазе

108 Ю. Маковей - Дальнобой-плейбой

109 Г. Норд - Случайное такси

110 С. Паровой - Шоферская

111 М. Шелег - Приезжий

112 В. Королев - Таксисты

113 А. Розенбаум - Попутчик

114 Л. Телешев - Дальнобойная

115 В. Черняков - Поет магнитофон

116 В. Калина - Зеленый огонек

117 М. Круг - Дороги

118 Ю. Соловей - Таксист

119 Ори Зона - Этот путь

120 А. Кузнецов - Такси

121 Л. Ковалева - Шоферочка

122 В. Ясень - Дальний свет

123 Е. Амирамов - На мокром шоссе

124 В. Черняков - Колея судьбы

125 С. Захаров - В рейс

126 В. Петлюра - Последний рейс

127С. Астахова - Водила

128 О. Лифановский - Трактористы

129 С. Корецкий - Кручу налево

130 Е. Амирамов - Дом на колесах

131 С. Бобков - Шоферюга

132 В. Королев - Водила, трогай!

133 А. Климнюк - Встреча

134 И. Южный - Такси 3

135 А. Заря - Колесо-колесико

136 Г. Кричевский - Дорога к другу

137 Ю. Маковей - Сивый мерин

138 В. Черняков - Дорога

139 Г. Заречный - Такой вот коленкор

140 К. Голицына - Бомбила

141 И. Малинин - Дальнобойщики

142 К. Огонек - Дорога

143 С. Грубов - Супер МАЗ

144 Г. Вяземский - На пути к тебе

145 С. Кама - Без пит-стопа

146 Т. Тишинская - Дорожная

147 Ю. Алмазов - Дальнобойщики

148 Волк - Угонщик

149 Жека - Колея

150 А. Воробей - Дорога на Север

151 А. Кальянов - Светофоры

152 М. Шуфутинский - Перекрестки

153 И. Слуцкий - Туда

154 Жека - Лена

155 И. Муравский - На асфальте

156 А. Данцев - Трасса №4

157 Ю. Соловей - Дальнобойное сердце

158 О. Алябин - Доля шоферская

159 Я. Боярский - Чих-пых поехали

160 А. Поручик - Баранка в право

161 Демидыч - Дороги

162 А. Булдаков - Песенка водителя

163 Ю. Соловей - Незнакомка

164 Попутчик - Завтра выходной

165 В. Жогин - Шоферский путь

166 В. Медяник - Эх, судьба

167 А. Васильев - Колесики

168 Г. Заречный - Это не я имею машину

169 А. Хамов - Шоферская

170 Д. Полторацкий - Таксисты

171 Г. Заречный - Персональщик

172 Ю. Алмазов - Путь-дорога

173 О. Гаврилюк - Дороги

174 М. Михайлов - Покатаемся

175 С. Сирень - Транзитом в ночь

176 С. Кама - Такси

177 Г. Заречный - Скорость 90

178 А. Звинцов - Ни гвоздя, ни жезла

179 М. Круг - На военной машине

180 Г. Заречный - А я давлю на газ

181 В. Черняков - Гаишник

182 В. Цыганова - Шофера

183 М. Шуфутинский и И. Аллегрова - Колея

184 К. Огонек - Придорожное ожидание

185 Д. Полторацкий - На трассе

186 Пятилетка - Колея дорога

187 С. Бобков - Дальнобойная

188 Г. Заречный - Эй, братан

189 А. Данцев - Шоферская доля

190 Лукьяновка - Таксисты

191 В. Нежный - Таксистская

192 В. Волин и К. Голицына - Таксист

193 И. Слуцкий - Зеркало заднего вида

194 О. Алябин - Судьба шоферская

195 Ю. Белоусов - Дорога

196 Свидание - Дорога

197 А. Климнюк - Шоферская

198 Уголовная академия - Такси

199 А. Полотно - Таежная дорога

200 Рада Рай - Ветер вольный



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