В отличие от других редакторов, код, созданный в FrontPage 2003, получается "чистым", без добавления лишних ненужных тэгов. Благодаря именно чистоте кода, с помощью данной программы можно начать изучение html. Но и множество профессионалов продолжают создавать сайты в этом редакторе.
Если вы ошиблись в написании кода, то FrontPage 2003 укажет на ошибки и предложит пути для их исправления.
Встроенный ftp менеджер позволит сразу опубликовать вашу страницу в интернете или проводить корректировку готовых страниц в режиме онлайн.
Кроме того, frontpage содержит несколько встроенных шаблонов, которые помогут вам сразу приступить к созданию собственного сайта, необладая даже начальными знаниями html и php. Мощная система справки и поддержки поможет быстро изучить язык html и создавать свои сайты, не уступающие профессиональным.
Гибкие функциональные возможности FrontPage 2003 позволяют создавать более совершенные веб-узлы. FrontPage 2003 включает средства для профессионального проектирования, разработки, работы с данными и публикации, необходимые для создания динамических и более сложных веб-узлов. FrontPage 2003 позволяет усовершенствовать процесс веб-разработки в следующих трех ключевых областях.
- Проектирование. Усовершенствованные средства проектирования позволяют улучшить оформление веб-узлов. Новые средства разметки и работы с графикой упрощают процесс создания веб-узлов, полностью отвечающих замыслу пользователя.
- Написание кода. Средства проектирования позволяют повысить качество создаваемого кода и усовершенствовать навыки в области программирования. Встроенные средства разработки сценариев обеспечат поддержку интерактивности в создаваемых продуктах. Благодаря профессиональным средствам написания кода можно работать быстрее, эффективнее и точнее.
- Расширение возможностей. Можно организовать общение и обмениваться данными по-новому, создавая управляемые данными веб-узлы с широкими интерактивными возможностями в редакторе, действующем по принципу - что видишь на экране, то и получишь при печати. Усовершенствованные функциональные возможности публикации ускорят размещение создаваемых веб-страниц в Интернете.
Версия полностью русифицирована и 100% работает без проблем.
Год выпуска: 2003 Версия: 11.5516.8172 Разработчик: Microsoft Платформа: Семейство Windows Совместимость с XP, Vista,Windows 7: полная Размер: 183 Mb CRC32: A4E2AC8E MD5: 17AE7AF8711552525587AD50FC474745 SHA-1: 8D8450909D742E149D3A3C480CFFFE944181030B
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