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Главная » Файлы » Софт » Офис

Microsoft Office FrontPage 2003 Русская версия

Загрузить, скачать Офис, Microsoft Office FrontPage 2003 Русская версия бесплатно.

Скачать Microsoft Office FrontPage 2003 Русская версия бесплатно

Microsoft Office FrontPage 2003 Русская версия бесплатно и без регистрации

Microsoft Office FrontPage 2003 Русская версия download free
18.04.2011, 19:46


В отличие от других редакторов, код, созданный в FrontPage 2003, получается "чистым", без добавления лишних ненужных тэгов. Благодаря именно чистоте кода, с помощью данной программы можно начать изучение html. Но и множество профессионалов продолжают создавать сайты в этом редакторе.

Если вы ошиблись в написании кода, то FrontPage 2003 укажет на ошибки и предложит пути для их исправления.

Встроенный ftp менеджер позволит сразу опубликовать вашу страницу в интернете или проводить корректировку готовых страниц в режиме онлайн.

Кроме того, frontpage содержит несколько встроенных шаблонов, которые помогут вам сразу приступить к созданию собственного сайта, необладая даже начальными знаниями html и php. Мощная система справки и поддержки поможет быстро изучить язык html и создавать свои сайты, не уступающие профессиональным.

Гибкие функциональные возможности FrontPage 2003 позволяют
создавать более совершенные веб-узлы. FrontPage 2003 включает
средства для профессионального проектирования, разработки,
работы с данными и публикации, необходимые для создания
динамических и более сложных веб-узлов. FrontPage 2003
позволяет усовершенствовать процесс веб-разработки в
следующих трех ключевых областях.

- Проектирование. Усовершенствованные средства проектирования
позволяют улучшить оформление веб-узлов. Новые средства разметки
и работы с графикой упрощают процесс создания веб-узлов, полностью
отвечающих замыслу пользователя.

- Написание кода. Средства проектирования позволяют повысить качество
создаваемого кода и усовершенствовать навыки в области программирования.
Встроенные средства разработки сценариев обеспечат поддержку
интерактивности в создаваемых продуктах. Благодаря профессиональным
средствам написания кода можно работать быстрее, эффективнее и точнее.

- Расширение возможностей. Можно организовать общение и обмениваться
данными по-новому, создавая управляемые данными веб-узлы с широкими
интерактивными возможностями в редакторе, действующем по принципу -
что видишь на экране, то и получишь при печати. Усовершенствованные
функциональные возможности публикации ускорят размещение создаваемых
веб-страниц в Интернете.

Версия полностью русифицирована и 100% работает без проблем.

Год выпуска: 2003
Версия: 11.5516.8172
Разработчик: Microsoft
Платформа: Семейство Windows
Совместимость с XP, Vista,Windows 7: полная
Размер: 183 Mb
CRC32: A4E2AC8E
MD5: 17AE7AF8711552525587AD50FC474745
SHA-1: 8D8450909D742E149D3A3C480CFFFE944181030B


Скачать бесплатно Microsoft Office FrontPage 2003 Русская версия:

Скачайте так же: Microsoft Office System Professional 2003 (SP3) Русская версия( и Вы обладатель полной версии Office 2003 Pro :D)

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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: бесплатно, FrontPage 2003, Скачать, WYSIWYG, сайтов, редактор, русская версия, HTML, конструктор
Просмотров: 50353 | Загрузок: 50346 | Рейтинг: 5.0/2 |

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