

В отличие от других редакторов, код, созданный в FrontPage 2003, получается "чистым", без добавления лишних ненужных тэгов. Благодаря именно чистоте кода, с помощью данной программы можно начать изучение html. Но и множество профессионалов продолжают создавать сайты в этом редакторе.



Если вы ошиблись в написании кода, то FrontPage 2003 укажет на ошибки и предложит пути для их исправления.



Встроенный ftp менеджер позволит сразу опубликовать вашу страницу в интернете или проводить корректировку готовых страниц в режиме онлайн.



Кроме того, frontpage содержит несколько встроенных шаблонов, которые помогут вам сразу приступить к созданию собственного сайта, необладая даже начальными знаниями html и php. Мощная система справки и поддержки поможет быстро изучить язык html и создавать свои сайты, не уступающие профессиональным.

Гибкие функциональные возможности FrontPage 2003 позволяют

создавать более совершенные веб-узлы. FrontPage 2003 включает

средства для профессионального проектирования, разработки,

работы с данными и публикации, необходимые для создания

динамических и более сложных веб-узлов. FrontPage 2003

позволяет усовершенствовать процесс веб-разработки в

следующих трех ключевых областях.



- Проектирование. Усовершенствованные средства проектирования

позволяют улучшить оформление веб-узлов. Новые средства разметки

и работы с графикой упрощают процесс создания веб-узлов, полностью

отвечающих замыслу пользователя.



- Написание кода. Средства проектирования позволяют повысить качество

создаваемого кода и усовершенствовать навыки в области программирования.

Встроенные средства разработки сценариев обеспечат поддержку

интерактивности в создаваемых продуктах. Благодаря профессиональным

средствам написания кода можно работать быстрее, эффективнее и точнее.



- Расширение возможностей. Можно организовать общение и обмениваться

данными по-новому, создавая управляемые данными веб-узлы с широкими

интерактивными возможностями в редакторе, действующем по принципу -

что видишь на экране, то и получишь при печати. Усовершенствованные

функциональные возможности публикации ускорят размещение создаваемых

веб-страниц в Интернете.



Версия полностью русифицирована и 100% работает без проблем.



Год выпуска: 2003

Версия: 11.5516.8172

Разработчик: Microsoft

Платформа: Семейство Windows

Совместимость с XP, Vista,Windows 7: полная

Размер: 183 Mb

CRC32: A4E2AC8E

MD5: 17AE7AF8711552525587AD50FC474745

SHA-1: 8D8450909D742E149D3A3C480CFFFE944181030B

Скачать бесплатно Microsoft Office FrontPage 2003 Русская версия:

Download Turbobit.net

Download DepositFiles.com

Download Letitbit.net

Download UniBytes.com



Скачайте так же: Microsoft Office System Professional 2003 (SP3) Русская версия( и Вы обладатель полной версии Office 2003 Pro :D)

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