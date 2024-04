Жанр: Pop | Формат: mp3 | Качество: 256 kbps | Год выпуска: 2011



Треклист:



1. Наталья Могилевская - Луна - Слеза

2. Jennifer Lopez - Hypnotico

3. Зара - Амели (GASpromo Remix)

4. Milk Inc - Fire (Radio Edit)

5. DJ Ruslan Nigmatullin - Symphony

6. Groove Coverage - Innocent

7. DJ Грув - Мир без любви 2011

8. Fragma - Oops Sorry (Extended Mix)

9. MiXi - Между мной и тобой

10. Discoduck - Dont Close Your Eyes (Radio Edit)

11. Мохито - Валентинка (Remix)

12. Ian Carey feat. Snoop Dogg & Bobby Anthony - Last Night

13. Таня Терешина - Понимай

14. Cheryl Cole - The Flood

15. Вика Дайнеко - Сотри его из Memory

16. Bobina & Betsie Larkin - You Belong To Me

17. Света - Я улетела

18. Frank Ti - Aya feat. Francesco Palmeri - Cest LAmour

19. David - Не верю (New Version)

20. DJ Sign & Inusa Dawuda - I Want Your Sax (Radio Mix)

21. Алишер - Герой

22. Eric Prydz - Niton (The Reason)

23. Время и стекло - Так выпала карта

24. Katy Perry feat. Tinie Tempah - E.T.

25. Челси - Я люблю

26. Maroon 5 - Never Gonna Leave This Bed

27. Vesna - Разве я могу (Radio Edit)

28. Ricky Martin feat. Joss Stone - The Best Thing About Me Is You

29. Настя Кочеткова - Карма

30. Alesha Dixon - Radio

31. Эд Шульжевский - Синий вечер

32. Nelly Furtado - Night Is Young

33. Дан Балан и Вера Брежнева - Лепестками слез (Dj Nejtrino feat. Viento & Mutti Radio mix)

34. PH Electro - Englishman In New York (Radio Edit)

35. DJ Slon feat. Katya - Дельфины

36. Gums - Dont Give Up

37. Монако - Дело мое

38. In - Grid - Vive Le Swing (Rivaz Radio Edit)

39. V.L.A.D - No Sex

40. Arsenie (A-Style) - Bang Bang

41. Lady D - Напоминает

42. Bastian Van Shield Vs Spencer & Hill - Cantina (Video Edit)

43. Сергей Лазарев - Instantly (Secondskin Remix)

44. Far East Movement - Like A G6

45. Ирина Дубцова и Ольга Лима - Отпусти ее

46. Elena Gheorghe - Midnight Sun

47. Алиби - Бей посуду

48. Adam Lambert feat. Pink - Whataya Want From Me

49. Эдуард Романюта - Берега

50. Benny Benassi feat. Chris Brown - Beautiful People (Radio Edit)

51. Наталья Могилевская - Порно

52. Black Eyed Peas - The Time (The Dirty Bit)

53. Дмитрий Бикбаев и 4post - Адреналин

54. Camille Jones - The Truth (Radio Edit)

55. Марсель - Эта песня для тебя

56. T.I. feat. Christina Aguilera - Castle Walls

57. AStudio - Несвободное падение

58. Jessie J feat. B.O.B - Price Tag

59. Потап и Настя Каменских - Выкрутасы

60. Avril Lavigne - What The Hell

61. Анастасия Приходько и Давид Каландадзе - Между Нами Небо

62. Britney Spears - Hold It Against Me

63. Катя Лель - Твоя

64. Nelly Furtado & Elton John - Crocodile Rock

65. Вирус - Я Убегаю

66. Morandi - Midnight Train

67. Jazzilka - Это Не Любовь

68. Enrique Iglesias feat. Ludacris & DJ Frank E - Tonight (Im Fuckin You)

69. Нюша - Рано на ты

70. Chris Brown - Yeah 3x

71. Sazh - Мальчик мой

72. Azuro - Ti Amo

73. ALyosha - Кто сказал

74. E - Type - Back 2 Life

75. Эд Шульжевский - По имени Настя (DJ Fisun Remix)

76. DJ Slider - Dancin In The Rain

77. Настя Ясная - Карта Города

78. Beachclub 69 feat. Inusa Dawuda - Revolution (Radio Edit)

79. Митя Фомин - Перезимуем (DJ Rich-Art & DJ Night Radio Remix)

80. Arash feat. Helena - Broken Angel (DJ KutuzoV & Maestro Liss mix)

81. Дима Билан - Я Просто Люблю Тебя (DJ DreamTim Official Radio Remix)

82. Milk & Sugar Vs Vaya Con Dios - Hey (Nah Neh Nah) (Milk & Sugar Radio Version)

83. Ильяна - 12 ночи (DJ Slon Remix)

84. Kesha - Blow

85. 3NT - Не Больно

86. Rihanna - S&M

87. Вельвеt - Капитан Арктика

88. Nicole Scherzinger - Dont Hold Your Breath

89. Дмитрий Колдун & Jacqueline - Out Of The Blue

90. Pink - Fuckin Perfect

91. Ди - Кей - Там Где Ангелы (DJ Val Remix)

92. Gilles Luka feat. Нюша - Plus Pres (We Can Make it Right)

93. Сергей Галоян feat. Nire Alldai - Everything

94. Edward Maya feat. Vika Jigulina - Desert Rain

95. Katty - Забыть (Radio Edit)

96. Alexandra Stan - Mr. Saxobeat (Radio Edit)

97. T - killah feat. Ольга Бузова - Не Забывай

98. Jennifer Lopez feat. Pitbull - On The Floor (Radio Edit)

99. Жанна Фриске - Пилот (Radio Edit)

100. Taio Cruz feat. Kylie Minogue & Travie Mccoy - Higher (Jody Den Broeder Radio Edit)





