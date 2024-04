Жанр: Pop | Формат: mp3 | Качество: 256 kbps | Год выпуска: 2011



Треклист:



1. Шахзода - Думаю О Тебе (Dj Kiruz Dutch Mix)

2. Swedish House Mafia feat. John Martin - Save The World (Radio Edit)

3. Alexey Romeo feat. JWell - Расправь Мои Крылья (DJ Noiz Remix)

4. Tiesto vs. Diplo feat. Busta Rhymes - Cmon (Catch Em By Surprise)

5. DJ Fisun feat. MC Скайвокер - Хорошие песни (Remix)

6. Sander van Doorn feat. Carol Lee - Love Is Darkness (Radio Edit)

7. Пачуля - Жаркое Лето (MaximA Radio Remix)

8. Avicii - Street Dancer (Original Mix)

9. Sasha Balagan feat. Ruslan Shevchuk - Light (Radio Mix)

10. Yug & Andy Reid - Already There feat Jill Peacock (Yug Remix)

11. DJ Нил - Angry Birds (Radio club mix)

12. Martin Solveig & Dragonette - Hello (Sidney Samson Remix)

13. Quest Pistols - Ты так красива (Ural Djs Dance Edit)

14. Ironik feat. Jessika Lowndes - Falling In Love (Riffs & Rays Radio Edit)

15. Music Hayk - Любовь (DJ Oleg Perets & Alex Galin remix)

16. Selena Gomez - A Year Without Rain (Dave Aude Radio Mix)

17. Артур Пирожков - Плачь, девочка (Ural Djs Radio Mix Edit)

18. Ian Carey feat. Snoop Dogg & Bobby Anthony - Last Night

19. DJ Ruslan Nigmatullin - Symphony

20. Skrillex - Kill Everybody (Original Mix)

21. Юля Паго - Buona Sera (Radio Edit)

22. Taio Cruz feat. Kylie Minogue & Travie Mccoy - Higher (Jody Den Broeder Radio Edit)

23. Clokx - Catch Your Fall (Hardwell Club Mix)

24. Jasper Forks - Alone (Radio Edit)

25. Hi-Fi feat. 3XL PRO - Время не властно (DJ Miv Full Remix)

26. Sianna - Sweetest Pie (Radu Sibru Edit)

27. Virtual Vault feat. Ice MC - Think About The Way 2011 (Original Mix)

28. Pendulum - Crush (Radio Edit)

29. Наталья Варвина и Нелли Ермолаева - Зажигай

30. Arash feat. Helena - Broken Angel (Dj Aligator & Weekend Wonderz Radio Mix)

31. Карина Крит feat. Chris Parker - Может просто (Radio Edit)

32. Radio Killer - Lonely Heart

33. Зара - Амели (GASpromo Remix)

34. David Guetta feat. Rihanna - Whos that Chick

35. DJ Boyko & Katy Queen - Я Люблю Тебя (Original Mix)

36. Cheryl Cole feat. Will.I.Am - 3 Words (Steve Angelo Radio Re-Prod)

37. Иракли - Вокруг Земли (DJ Noiz Remix)

38. Remady feat. Manu-L - Save Your Heart (Laurent Wolf Remix)

39. Чи-Ли - Кошка (Sergei Karpov Minimal Pop Remix)

40. Tim Berg - Seek Bromance (Aviciis Vocal Edit)

41. Jaybee - Say You Will (DJ Gladiator Remix Edit)

42. Alexandra Stan - Mr. Saxobeat (Ural Djs Dance Remix Full Version)

43. Никита - Кометы (The Fusion & DJ Dima June Remix)

44. DJ Frank - Discotex (Club Mix)

45. Bob Sinclar feat. The Sugarhill Gang - Lala Song (Spencer And Hill Remix)

46. Milk & Sugar vs Vaya Con Dios - Hey (Nah Neh Nah) (Milk & Sugar Radio Version)

47. Agent Smith - Завалю Снегом (Dj Karas 2011 Rmx)

48. Edward Maya feat. Vika Jigulina - Desert Rain

49. DJ Nejtrino & DJ She feat. Mary Balak - Вьюга (CJ Keet Remix)

50. Bobina & Betsie Larkin - You Belong To Me

51. Елка - Прованс (DJ Kirill Clash & DJ Dmitry Nema Remix)

52. Bastian Van Shield vs. Spencer & Hill - Cantina (Rene Rodrigezz Remix)

53. Планка - Силуэты-города (Alex Piletski Remix)

54. DJ Rich-Art & DJ Stylezz feat. Frank Sinatra - Let It Snow 2011 (Radio Edit)

55. DJ Smash - From Russia With Love (DJ Miller Radio Cut)

56. Tim Berg, Norman Doray, Sebastien Drums - Tweet It

57. Ba Zar - Ты не будешь моей (Radio mix)

58. HIM - Love The Hardest Way (Tiesto Remix)

59. Aurosonic & Vlad Zhukov - Ice Cold (DJ Feel Remix)

60. DJ Kharma - Resurection

61. Снежно - Я был лишь твой

62. Jai Alexander & Sarah - Lost temple (original mix)

63. Alexey Romeo feat. 2Night - Думаю о тебе (Anton Liss NY Radio Edit)

64. Dash Berlin feat. Emma Hewitt - Disarm Yourself

65. Олеся Астапова - Я люблю тебя (DJ Cosmo Remix)

66. Andre Visior & Kay Stone - Sunrise (Radio Version)

67. Света & DJ Jump - Город рая 2011 (Aleksey Kraft Remix)

68. Lolita - Joli Garcon (Ron Bon Beat Project Remix Edit)

69. Винтаж - Роман (Slash Junior and Dj Glazunov Remix)

70. Tony Igy - Astronomia (P.O.P Star Mix)

71. Серебро - Давай Держаться за Руки (Valentine Khaynus remix)

72. David Vendetta feat. Rachael Starr - Holding On (Moonbeam Remix)

73. Карина Крит feat. Chris Parker - Моя Москва (Electro Club Version 2011)

74. Planet Funk & Ray Paxon feat. Therese - Chase The Feelin Me (Frankie Lacosta & Dmitri Phantom)

75. AD Mens - Состояние (Dj Vova Blacks Radio Mix)

76. Toni Granello - Wings Of Love (Freedom Mix)

77. Дискотека Авария - The Disco Of 10th (the Диско Десятых )

78. BioBlitZ - Block Party (Gloumout Remix)

79. Opium Project - Накричи на меня (DJ Virus Remix)

80. Armin Van Buuren feat. Christian Burns - This Light Between Us (Armin Van Buuren)

81. Тимати feat. DJ M.E.G. - Party Animal (Dj Angel War Remix)

82. Charlie Dee - Have It All (DJ Tiesto Remix)

83. М16 & Настя Задорожная - С ночи до утра (DJ Нил & Anthony El Mejor Radio Club Mix)

84. Acid Luke & Usher - Yeah,Yeah ! (Dmitriy Beloff Bootleg 2011)

85. Ярослав Кардэлло feat. Караты - Ходим по кругу (Babanov Project Remix)

86. Ladytron - Ace Of Hz (Tiesto Remix Radio Edit)

87. Сергей Лазарев - Instantly (Secondskin Remix)

88. Britney Spears - Hold It Againts Me (Funk3d Radio Edit)

89. Roma Kenga - Смотри в глаза (RK remix)

90. Stars on 45 - Stars on 45 (Addy Van Der Zwan Remix)

91. Sound Hackers & 23-45 - Пустые Слова (DJ Dan Vovan Remix)

92. Deepside Deejays - Never Be Alone (Deejay Ego!st Remix)

93. Alex Van Alff, Errol Reid - In My House (Vocal Extended)

94. Вегас - Весна (Original Mix)

95. ЕВРО & Эд Р.Э.Й. Родионов - Огни большого города (Dj XM & DJ Zvukoffremix) (radio edit)

96. Miley Cyrus - Who Owns My Heart (The Alias Club Mix)

97. Julia Lasker - Моя игра (Alex Nevsky Remix)

98. Sarah Connor - Cold As Ice (PH Electro Remix)

99. Sound Hackers feat. Masta - Я так хочу

100. Basto! - Gregorys Theme (Radio Edit)





Скачать сборник (905,69 МБ):



Скачать с LetItBit.net

Скачать с TurboBit.net

Скачать с DepositFiles.com









