Жанр: шансон | Формат: mp3 | Качество: 128 kbps | Год выпуска: 2011
Треклист:
1. Александр Шапиро - 3 минуты
2. Михаил Штукин - Твой свет
3. Стас Михайлов - Живи и знай
4. Ольга Стельмах - Оборванец
5. Любовь Успенская - Русская любовь
6. Михаил Шелег - Невский проспект
7. Андрей Бандера - Зацепила
8. Наташа Галич - Нет тебя
9. Виктор Королев - Алая роза
10. Наталия Власова - Мир
11. Таисия Повалий - Родина
12. Марсель Давлетов - Там, далеко
13. Стас Михайлов и Катя Бужинская - Королева вдохновения
14. Ирина Круг - Сердцу не дай остыть
15. Роман Слатин - Апрель
16. Алексей Брянцев - Мне не хватает твоих глаз
17. Наталия Власова - Глобус
18. Ольга Стельмах - Мамина пластинка
19. Аленa Андерс - Свет теней
20. Александр Шапиро - Папа (посвящается моим доченькам)
21. Игорь Латышко - Я тебя люблю
22. Марина Александрова - Случайная встреча
23. Роман Слатин - На восток
24. Михаил Шелег - Кленовый желтый лист
25. Виктор Королев - Прилетай
26. Михаил Штукин - Песенка для сына
27. Марсель Давлетов - Журавли
28. Александр Шапиро - На другой стороне Земли
29. Александр Шапиро - Все на свете случается
30. Аленa Андерс - Мотыльки
31. Таисия Повалий - Только меня тебе не хватало
32. Ирина Круг - Две странички
33. Ирина Владимирова - А ты не думай
34. Любовь Успенская - Моя осенняя любовь
35. Алексей Брянцев и Ирина Круг - В сердце твоем
36. Виктор Королев - Прикоснись
37. Марина Александрова - Заплаканный январь
38. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Я ждал тебя
39. Ильдар Южный - Дворик детства
40. Наташа Галич и Александр Кирсс - Я хочу захмелеть от любви
41. Виктор Королев - За твою красивую улыбку
42. Елена Ваенга - Принцесса
43. Михаил Штукин - Пластиночка
44. Михаил Шелег - Первый снег
45. Марсель Давлетов и Светлан Питерская - Снежинки
46. Любовь Успенская - Давай начнем сначала
47. Александр Шапиро - Тебе не убежать от моей любви
48. Наташа Галич - Эх, гадалка
49. Вадим Тирольский - Милая моя
50. Александр Шапиро и Вера Снежная - Ты скажи, что любишь меня
51. Наташа Галич - Поборюсь с судьбой
52. Любовь Успенская - Скрипка
53. Таисия Повалий - Два крыла
54. Ольга Стельмах - Мое сердце в России
55. Алексей Брянцев - День рождения
56. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Только ты
57. Виктор Королев - Белый пух
58. Наташа Галич и Александр Кирсс - Загадай
59. Марина Александрова - Заговорные слова
60. Михаил Шелег - Слово и нота
61. Марго - Пусть жизнь бежит по кругу
62. Марго - Я забуду печали
63. Наталия Власова - Я бы пела тебе
64. Александр Шапиро - Белые цветы
65. Александр Шапиро - Мне так немного надо
66. Михаил Лиманский - Моя душа
67. Наташа Галич и Александр Кирсс - Эх, жизнь-моя подруга
68. Ирина Круг - Неужели любовь обман
69. Аленa Андерс - В мыслях о тебе
70. Виктор Королев - Не обижайся
71. Виктор Королев - Малышка
72. Любовь Успенская - Карета
73. Таисия Повалий - Опоздавший
74. Александр Шапиро - Уходя, уходи
75. Стас Михайлов - Петербург-Москва
76. Стас Михайлов - Солдат
77. Марина Александрова - Наша жизнь-хорошая шутка
78. Михаил Шелег - Упала звезда
79. Михаил Штукин - Лабиринт
80. Игорь Колюха - Красивая
81. Марго - Без тебя
82. Марго - Ах зачем болит душа
83. Александр Шапиро - Ты ушла
84. Марина Александрова - Чашка капучино
85. Роман Слатин - Пани Варшава
86. Ирина Круг - Роман
87. Наталия Власова - Притяженье
88. Кристина Збигневская - Шуры муры
89. Виктор Королев - Вишня
90. Любовь Успенская - Все повторилось
91. Александр Шапиро - Лишь когда-нибудь
92. Ольга Стельмах - Московский вечер
93. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Просто ты одна
94. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Заходи ко мне во сне
95. Виктор Павлик - Близкая далекая
96. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Я буду помнить (Малыш привет!)
97. Игорь Колюха - Вечер
98. Стас Михайлов и Зара - Летим
99. Стас Михайлов - Тебя оставлю я
100. Марго - Тук тук тук
101. Стас Михайлов - Приди ко мне
102. Стас Михайлов - Ты меня не отпускай
103. Марго - Твой день рожденья
104. Роман Слатин - В беге дней
105. Виктор Королев - Карие глаза
106. Ирина Круг - Два одиночества
107. Марина Александрова - Как любила я тебя
108. Таисия Повалий - Птица-душа
109. Александр Шапиро - Благородный король
110. Рада Рай - Гуси-лебеди
111. Михаил Штукин - Песенка для дочери
112. Михаил Шелег - Вперед, офицеры
113. Роман Слатин и Любовь Шепилова - Все так и было
114. Михаил Штукин - Любовь моя
115. Любовь Успенская - Лиза
116. Александр Шапиро - Восьмое чудо света
117. Ирина Владимирова - Выходишь замуж
118. Ирина Владимирова - Боярышник
119. Таисия Повалий - Солнышко мое
120. Ирина Круг - Я прочитаю в глазах твоих
121. Виктор Королев - Я напишу
122. Михаил Штукин - Скука
123. Марго - Краденое счастье
124. Ирина Круг - Без тебя
125. Наташа Галич - Ты и я
126. Наталия Власова - Не беда разлука (Version 2010)
127. Наталия Власова - Ворона
128. Ольга Стельмах - Забери свои гвоздики
129. Игорь Колюха - Дружище
130. Сергей Любавин и Анна Гуричева - Кружится снег
131. Владимир Харламов - Зимний вечер
132. Михаил Шелег - Пусть говорят
133. Марсель Давлетов - Солнечный зайчик
134. Наташа Галич - Дорога ожиданий
135. Ольга Стельмах - Яблочко
136. Любовь Успенская - Лети, лети
137. Александр Шапиро - Лист календаря
138. Наташа Галич - Ты единственный
139. Марина Александрова - Позови
140. Марго - Капали слезы
141. Ольга Стельмах - Забудь
142. Ирина Круг - Перелетная птица
143. Юра Магомаев - Улетай
144. Наталия Власова - Доченька
145. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Если бы не ты
146. Ольга Стельмах - Дым твоих папирос
147. Марина Александрова - Ни холодно, ни жарко
148. Игорь Колюха - Города
149. Игорь Слуцкий - Что есть счастье
150. Михаил Шелег - Танечка и Женечка
151. Стас Михайлов и Таисия Повалий - Отпусти
152. Ирина Владимирова - Вьюга
153. Виктор Королев - Любимая
154. Стас Михайлов - Разрушительница
155. Александр Шапиро - Будь со мной
156. Александр Шапиро - По затерянным следам
157. Марина Александрова - Мне не плохо без тебя
158. Любовь Успенская - Париж, Париж
159. Михаил Штукин - Последняя любовь
160. Ирина Круг - Я хочу быть с тобой
161. Наталия Власова - Любовь-комета
162. Михаил Штукин - Недотроги
163. Таисия Повалий - Мама мамочка
164. Ольга Стельмах - Облака
165. Аленa Андерс - Белая ворона
166. Марсель Давлетов - Мама
167. Марина Александрова - Просто
168. Михаил Шелег - Женщина улыбется
169. Александр Шапиро - Вечная любовь
170. Ирина Владимирова - Одинокая
171. Наталия Власова - Соты-Домики
172. Алексей Степин - Слезы просто вода
173. Ольга Стельмах - Кубики
174. Алексей Брянцев - Я все отдам за твою любовь
175. Наташа Галич - Долгожданное да!
176. Ирина Круг - Коснусь тебя
177. Роман Слатин - Фонари
178. Игорь Колюха - Счастливая
179. Михаил Штукин - Прощальная песенка Послесловие
180. Аленa Андерс - Без тебя
181. Наталия Власова - Я подарю тебе сад
182. Ольга Стельмах - Это бывает
183. Аленa Андерс - Как мало пройдено дорог
184. Стас Михайлов - Только ты
185. Виктор Королев - Слова
186. Михаил Шелег - Алые паруса
187. Стас Михайлов - Не держи меня (Live)
188. Марсель Давлетов - Здравствуй, доченька
189. Наташа Галич - На улицах большого города
190. Ирина Владимирова - Это просто зима
191. Марсель Давлетов - Корабли
192. Любовь Успенская - Я женщина
193. Михаил Шелег - Свет мой
194. Сергей Любавин - Украду тебя
195. Александр Доля - Снег на счастье
196. Таисия Повалий - Верю тебе
197. Ирина Владимирова - Судьба - гадалка
198. Ирина Круг - Приснись же мне
199. Марсель Давлетов - Детство
200. Стас Михайлов - Темные глаза
Скачать сборник (722,88 МБ):
.
Уважаемый посетитель, Вы
зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.