



Жанр: шансон | Формат: mp3 | Качество: 128 kbps | Год выпуска: 2011



Треклист: 1. Александр Шапиро - 3 минуты

2. Михаил Штукин - Твой свет

3. Стас Михайлов - Живи и знай

4. Ольга Стельмах - Оборванец

5. Любовь Успенская - Русская любовь

6. Михаил Шелег - Невский проспект

7. Андрей Бандера - Зацепила

8. Наташа Галич - Нет тебя

9. Виктор Королев - Алая роза

10. Наталия Власова - Мир

11. Таисия Повалий - Родина

12. Марсель Давлетов - Там, далеко

13. Стас Михайлов и Катя Бужинская - Королева вдохновения

14. Ирина Круг - Сердцу не дай остыть

15. Роман Слатин - Апрель

16. Алексей Брянцев - Мне не хватает твоих глаз

17. Наталия Власова - Глобус

18. Ольга Стельмах - Мамина пластинка

19. Аленa Андерс - Свет теней

20. Александр Шапиро - Папа (посвящается моим доченькам)

21. Игорь Латышко - Я тебя люблю

22. Марина Александрова - Случайная встреча

23. Роман Слатин - На восток

24. Михаил Шелег - Кленовый желтый лист

25. Виктор Королев - Прилетай

26. Михаил Штукин - Песенка для сына

27. Марсель Давлетов - Журавли

28. Александр Шапиро - На другой стороне Земли

29. Александр Шапиро - Все на свете случается

30. Аленa Андерс - Мотыльки

31. Таисия Повалий - Только меня тебе не хватало

32. Ирина Круг - Две странички

33. Ирина Владимирова - А ты не думай

34. Любовь Успенская - Моя осенняя любовь

35. Алексей Брянцев и Ирина Круг - В сердце твоем

36. Виктор Королев - Прикоснись

37. Марина Александрова - Заплаканный январь

38. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Я ждал тебя

39. Ильдар Южный - Дворик детства

40. Наташа Галич и Александр Кирсс - Я хочу захмелеть от любви

41. Виктор Королев - За твою красивую улыбку

42. Елена Ваенга - Принцесса

43. Михаил Штукин - Пластиночка

44. Михаил Шелег - Первый снег

45. Марсель Давлетов и Светлан Питерская - Снежинки

46. Любовь Успенская - Давай начнем сначала

47. Александр Шапиро - Тебе не убежать от моей любви

48. Наташа Галич - Эх, гадалка

49. Вадим Тирольский - Милая моя

50. Александр Шапиро и Вера Снежная - Ты скажи, что любишь меня

51. Наташа Галич - Поборюсь с судьбой

52. Любовь Успенская - Скрипка

53. Таисия Повалий - Два крыла

54. Ольга Стельмах - Мое сердце в России

55. Алексей Брянцев - День рождения

56. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Только ты

57. Виктор Королев - Белый пух

58. Наташа Галич и Александр Кирсс - Загадай

59. Марина Александрова - Заговорные слова

60. Михаил Шелег - Слово и нота

61. Марго - Пусть жизнь бежит по кругу

62. Марго - Я забуду печали

63. Наталия Власова - Я бы пела тебе

64. Александр Шапиро - Белые цветы

65. Александр Шапиро - Мне так немного надо

66. Михаил Лиманский - Моя душа

67. Наташа Галич и Александр Кирсс - Эх, жизнь-моя подруга

68. Ирина Круг - Неужели любовь обман

69. Аленa Андерс - В мыслях о тебе

70. Виктор Королев - Не обижайся

71. Виктор Королев - Малышка

72. Любовь Успенская - Карета

73. Таисия Повалий - Опоздавший

74. Александр Шапиро - Уходя, уходи

75. Стас Михайлов - Петербург-Москва

76. Стас Михайлов - Солдат

77. Марина Александрова - Наша жизнь-хорошая шутка

78. Михаил Шелег - Упала звезда

79. Михаил Штукин - Лабиринт

80. Игорь Колюха - Красивая

81. Марго - Без тебя

82. Марго - Ах зачем болит душа

83. Александр Шапиро - Ты ушла

84. Марина Александрова - Чашка капучино

85. Роман Слатин - Пани Варшава

86. Ирина Круг - Роман

87. Наталия Власова - Притяженье

88. Кристина Збигневская - Шуры муры

89. Виктор Королев - Вишня

90. Любовь Успенская - Все повторилось

91. Александр Шапиро - Лишь когда-нибудь

92. Ольга Стельмах - Московский вечер

93. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Просто ты одна

94. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Заходи ко мне во сне

95. Виктор Павлик - Близкая далекая

96. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Я буду помнить (Малыш привет!)

97. Игорь Колюха - Вечер

98. Стас Михайлов и Зара - Летим

99. Стас Михайлов - Тебя оставлю я

100. Марго - Тук тук тук

101. Стас Михайлов - Приди ко мне

102. Стас Михайлов - Ты меня не отпускай

103. Марго - Твой день рожденья

104. Роман Слатин - В беге дней

105. Виктор Королев - Карие глаза

106. Ирина Круг - Два одиночества

107. Марина Александрова - Как любила я тебя

108. Таисия Повалий - Птица-душа

109. Александр Шапиро - Благородный король

110. Рада Рай - Гуси-лебеди

111. Михаил Штукин - Песенка для дочери

112. Михаил Шелег - Вперед, офицеры

113. Роман Слатин и Любовь Шепилова - Все так и было

114. Михаил Штукин - Любовь моя

115. Любовь Успенская - Лиза

116. Александр Шапиро - Восьмое чудо света

117. Ирина Владимирова - Выходишь замуж

118. Ирина Владимирова - Боярышник

119. Таисия Повалий - Солнышко мое

120. Ирина Круг - Я прочитаю в глазах твоих

121. Виктор Королев - Я напишу

122. Михаил Штукин - Скука

123. Марго - Краденое счастье

124. Ирина Круг - Без тебя

125. Наташа Галич - Ты и я

126. Наталия Власова - Не беда разлука (Version 2010)

127. Наталия Власова - Ворона

128. Ольга Стельмах - Забери свои гвоздики

129. Игорь Колюха - Дружище

130. Сергей Любавин и Анна Гуричева - Кружится снег

131. Владимир Харламов - Зимний вечер

132. Михаил Шелег - Пусть говорят

133. Марсель Давлетов - Солнечный зайчик

134. Наташа Галич - Дорога ожиданий

135. Ольга Стельмах - Яблочко

136. Любовь Успенская - Лети, лети

137. Александр Шапиро - Лист календаря

138. Наташа Галич - Ты единственный

139. Марина Александрова - Позови

140. Марго - Капали слезы

141. Ольга Стельмах - Забудь

142. Ирина Круг - Перелетная птица

143. Юра Магомаев - Улетай

144. Наталия Власова - Доченька

145. Алексей Брянцев и Ирина Круг - Если бы не ты

146. Ольга Стельмах - Дым твоих папирос

147. Марина Александрова - Ни холодно, ни жарко

148. Игорь Колюха - Города

149. Игорь Слуцкий - Что есть счастье

150. Михаил Шелег - Танечка и Женечка

151. Стас Михайлов и Таисия Повалий - Отпусти

152. Ирина Владимирова - Вьюга

153. Виктор Королев - Любимая

154. Стас Михайлов - Разрушительница

155. Александр Шапиро - Будь со мной

156. Александр Шапиро - По затерянным следам

157. Марина Александрова - Мне не плохо без тебя

158. Любовь Успенская - Париж, Париж

159. Михаил Штукин - Последняя любовь

160. Ирина Круг - Я хочу быть с тобой

161. Наталия Власова - Любовь-комета

162. Михаил Штукин - Недотроги

163. Таисия Повалий - Мама мамочка

164. Ольга Стельмах - Облака

165. Аленa Андерс - Белая ворона

166. Марсель Давлетов - Мама

167. Марина Александрова - Просто

168. Михаил Шелег - Женщина улыбется

169. Александр Шапиро - Вечная любовь

170. Ирина Владимирова - Одинокая

171. Наталия Власова - Соты-Домики

172. Алексей Степин - Слезы просто вода

173. Ольга Стельмах - Кубики

174. Алексей Брянцев - Я все отдам за твою любовь

175. Наташа Галич - Долгожданное да!

176. Ирина Круг - Коснусь тебя

177. Роман Слатин - Фонари

178. Игорь Колюха - Счастливая

179. Михаил Штукин - Прощальная песенка Послесловие

180. Аленa Андерс - Без тебя

181. Наталия Власова - Я подарю тебе сад

182. Ольга Стельмах - Это бывает

183. Аленa Андерс - Как мало пройдено дорог

184. Стас Михайлов - Только ты

185. Виктор Королев - Слова

186. Михаил Шелег - Алые паруса

187. Стас Михайлов - Не держи меня (Live)

188. Марсель Давлетов - Здравствуй, доченька

189. Наташа Галич - На улицах большого города

190. Ирина Владимирова - Это просто зима

191. Марсель Давлетов - Корабли

192. Любовь Успенская - Я женщина

193. Михаил Шелег - Свет мой

194. Сергей Любавин - Украду тебя

195. Александр Доля - Снег на счастье

196. Таисия Повалий - Верю тебе

197. Ирина Владимирова - Судьба - гадалка

198. Ирина Круг - Приснись же мне

199. Марсель Давлетов - Детство

200. Стас Михайлов - Темные глаза

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